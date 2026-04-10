Exclusive Interview: शशांक शेंडे - प्रत्येक भूमिका माझ्या कलात्मक प्रवासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे!
मराठी अभिनेता शशांक शेंडे यांचा 'सालबर्डी' चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता त्यांनी त्यांच्या आगमी चित्रपटाविषयी काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 3:59 PM IST
मुंबई - मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीत आपल्या प्रभावी अभिनयानं वेगळी ओळख निर्माण करणारे अभिनेते शशांक शेंडे हे संवेदनशील आणि वास्तववादी भूमिकांसाठी ओळखले जातात. नाटक, चित्रपट आणि वेब माध्यम अशा विविध क्षेत्रांत त्यांनी सातत्यानं उल्लेखनीय वरण केली आहे. 'फँड्री', 'सैराट', 'नाय वरन भात लोणचं', 'कोन नाय कोनचं', 'गारुड', 'अदभूत', 'रिंगण', 'कागर', 'तान्हाजी', 'सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडीओ' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात ठसठशीतपणे उमटल्या आहेत. ग्रामीण आणि शहरी व्यक्तिरेखांमध्ये सहज वावर करण्याची त्यांची हातोटी विशेष दखल घेण्यासारखी आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतही त्यांनी आपला ठसा उमटवला असून, विविध आशयघन प्रकल्पांमध्ये त्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. त्यांच्या अभिनयातली नैसर्गिकता आणि व्यक्तिरेखेप्रती असलेली प्रामाणिकता ही त्यांची खास वैशिष्ट्ये मानली जातात. बदलत्या काळानुसार स्वतःला घडवत राहणारे आणि विविध माध्यमांमध्ये प्रयोगशीलता जपणारे शशांक शेंडे यांनी आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत साधलेला हा खास संवाद.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही 'सालबर्डी' या चित्रपटासाठी होकार देण्यामागील नेमका विचारप्रवाह काय होता?
शशांक शेंडे : आदित्य सरपोतदार यांनी ‘मुंज्या’सारखा चित्रपट करून एक वेगळी वाट निर्माण केली आहे. त्यांनी जणू एक पायंडाच पाडला की, अशा प्रकारेही चित्रपट घडवता येतात. त्या धाटणीचे चित्रपट पुढं 'थामा’सारख्या निर्मितींमधूनही दिसून आले आणि अशा शैलीला अनुयायीही लाभले. मात्र, केवळ त्या प्रवाहाचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा वेगळा विषय आणि स्वतंत्र मांडणी असणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे मला वाटत होते. त्यामुळं मी त्या मार्गावर जाण्यास सुरुवातीला उत्सुक नव्हतो. परंतु रमेश यांचा फोन आला आणि त्यांनी या चित्रपटाविषयी सांगितलं. सुरुवातीला मला विशेष रस नव्हता, कारण ऐतिहासिक आणि अशा प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये अनेकदा पुनरुक्ती जाणवते. मात्र, त्यांनी आग्रह केल्यामुळं मी कथा ऐकण्याचं मान्य केलं. कथा ऐकल्यानंतर ती मला मनापासून भावली. ही कथा अशा एका सामाजिक प्रथेवर आधारित आहे, ज्यावर आजही अनेक लोकांचा विश्वास आहे आणि ज्यामुळं संपूर्ण समाज भयग्रस्त अवस्थेत जगत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बदल घडवून आणणाऱ्या एका प्रभावी व्यक्तिरेखेची मांडणी अत्यंत परिणामकारक पद्धतीनं करण्यात आली आहे. लेखक आणि दिग्दर्शकांनी ही संकल्पना ज्या प्रकारे साकारण्याचा प्रयत्न केला, तो मला अत्यंत भावला. म्हणूनच मी हा चित्रपट करण्याचा निर्णय घेतला.
ईटीव्ही भारत : सध्या मराठी आणि विशेषतः हिंदी चित्रपटांमध्ये ॲक्शनचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतो. याबद्दल आपले मत काय?
शशांक शेंडे: माझ्या मते, प्रेक्षकांना जे आवडते तेच चित्रपट निर्माते सध्या देत आहेत. लोकांना ॲक्शन, लढाया आणि थरार पाहायला आवडत असल्यामुळं त्या प्रकारच्या चित्रपटांची निर्मिती वाढलेली दिसते. तथापि, प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते आणि एक टप्प्यानंतर त्या प्रकाराचाही कंटाळा येतो. हे केवळ ॲक्शनपुरते मर्यादित नाही, देशभक्तीपर चित्रपट, ऐतिहासिक कथानक किंवा प्रचारप्रधान चित्रपट या सर्वच प्रकारांबाबत हेच सत्य लागू होते. एका मर्यादेनंतर प्रेक्षकांना त्याचा उबग येतो आणि ते काहीतरी वेगळे शोधू लागतात. पूर्वीही असेच चक्र आपण पाहिले आहे. मनोज कुमार यांच्या देशभक्तीपर चित्रपटांचा काळ होता, त्यानंतर मनमोहन देसाई यांच्या ‘लॉस्ट अँड फाउंड’ शैलीतील चित्रपट आले, पण काही काळानंतर त्या फॉर्म्युलाचाही प्रभाव कमी झाला. पुढं गोविंदा यांच्या विनोदी चित्रपटांची लाट आली, तीही एका टप्प्यानंतर ओसरली. मधल्या काळात जितेंद्र यांचा प्रभाव होता. अमिताभ बच्चन हे मात्र असे कलाकार आहेत, ज्यांनी विविध प्रकारचे चित्रपट समर्थपणे साकारले. तसेच नसीरुद्दीन शाह यांसारखे अभिनेतेही विविधतेतून वेगळी छाप पाडताना दिसतात. म्हणूनच, चित्रपटसृष्टीत वेगवेगळे प्रवाह येत-जात असतात. सध्या ॲक्शनचा काळ असेल, तो काही काळ टिकेल आणि नंतर त्याजागी दुसरा प्रवाह येईल आणि हेच या क्षेत्राचे नैसर्गिक चक्र आहे.
ईटीव्ही भारत: आतापर्यंत आपण विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत. त्यापैकी कोणती भूमिका आपल्याला विशेषतः जवळची वाटते?
शशांक शेंडे : माझ्या दृष्टीनं प्रत्येक भूमिका ही तितकीच महत्त्वाची आणि जिव्हाळ्याची असते. एखादी एकच भूमिका विशेष आवडली असे ठामपणे सांगणे माझ्यासाठी खूप अवघड आहे. कारण प्रत्येक वेळी जेव्हा मी एखादे पात्र साकारतो, तेव्हा त्या भूमिकेशी मी एक वेगळं नातं निर्माण करतो. जसं एखादी आई आपल्या सर्व मुलांवर सारखंच प्रेम करते आणि कोणतं मूल अधिक प्रिय आहे असं ती कधीच म्हणत नाही, तसंच काहीसं माझ्या बाबतीतही आहे. प्रत्येक भूमिकेत मी मनापासून गुंततो, त्या पात्राला माझ्या विचारांची, भावनांची आणि अनुभवांची किनार देण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्येक पात्रात मी माझा एक अंश ओततो...कधी भावना, कधी संवेदनशीलता, तर कधी आयुष्यातील अनुभव. त्यामुळं त्या प्रत्येक भूमिकेशी एक वेगळी जुळवणूक तसेच जवळीक तयार होते. त्या सर्व भूमिका माझ्यासाठी खास आहेत, कारण त्या ‘केलेल्या’ नसतात, तर ‘जगलेल्या’ असतात.
म्हणूनच, या सगळ्या भूमिकांमध्ये श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ असा कोणताही भेद करणं मला शक्य वाटत नाही. प्रत्येक भूमिका माझ्या कलात्मक प्रवासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि त्या सर्वांनी मिळूनच मला एक कलाकार म्हणून घडवले आहे.
ईटीव्ही भारत: एखादा चित्रपट निवडताना तुम्ही पूर्ण कथेला प्राधान्य देता की तुमच्या भूमिकेची लांबी आणि भूमिकेचे महत्त्व पाहता?
शशांक शेंडे: चित्रपट निवडताना काही मूलभूत गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. सर्वप्रथम वेळेचे नियोजन महत्त्वाचे असते. दुसरे म्हणजे मानधन, हेही वास्तव आहे (हसतात) आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. विशेषतः मराठी चित्रपटसृष्टीचे आर्थिक स्वरूप आपल्याला माहीत आहेच, अनेकदा निर्मात्यांवर विश्वास ठेवावा लागतो. सध्याच्या व्यावसायिक परिस्थितीचीही सर्वांना जाणीव आहे. यासोबतच तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे कथा. त्या कथेच्या अनुषंगानं आपली भूमिका किती प्रभावी आहे, ती कथेला पुढं नेणारी आहे का, हे मी पाहतो. पात्र लहान असो वा मोठे जर ते कथानकात महत्त्वाची भूमिका बजावत असेल आणि त्यातून कथा पुढं सरकत असेल, तर मला ते साकारायला आवडते. एकच दृश्य असले तरी हरकत नाही, परंतु त्या भूमिकेला कथेमध्ये अर्थपूर्ण स्थान असणे आवश्यक आहे.
ईटीव्ही भारत: सध्या प्रादेशिक किंवा स्थानिक कथांवर आधारित चित्रपटांची संख्या वाढलेली दिसते. याबद्दल आपले मत काय?
शशांक शेंडे: मुळात हा प्रवाह नवीन नाही, तो पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात त्यात निश्चितच वाढ झालेली दिसते, हे मान्य करावे लागेल. आपण जर 'फँड्री' पूर्वीच्या काळाकडे पाहिले, तरीही विविध प्रादेशिक संवेदनशीलता जपणाऱ्या कथा चित्रपटांमधून मांडल्या जात होत्या. अशा कथा स्थानिक वास्तवावर आधारित असल्या तरी त्यामधील भावविश्व सार्वत्रिक असते. आपण म्हणतो तसे, जितके एखादे कथन वैयक्तिक, तितके ते अधिक व्यापक आणि सर्वांना भिडणारे ठरते.
आज विविध भागांतून, करमाळा, नगर, शिरूर अशा ठिकाणांहून, उदयोन्मुख चित्रपट निर्माते त्यांच्या अनुभवांवर आधारित कथा मांडत आहेत. त्यांच्या जीवनदृष्टीतून आणि वास्तवातून त्या कथा आकार घेतात. पूर्वीच्या काळात उपेक्षित समाजघटकांमधून आत्मचरित्रांची लाट आली होती, त्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःला व्यक्त केले. मात्र, कालांतरानं त्या लेखनाची तीव्रता कमी होत गेली. आजच्या पिढीतील निर्मात्यांचे व्यक्त होण्याचे माध्यम बदलले आहे. आता ते चित्रपटांच्या माध्यमातून स्वतःची मते, अनुभव आणि प्रश्न मांडत आहेत. ज्याला आपल्या कलेवर प्रभुत्व मिळवता येते, तोच या क्षेत्रात टिकून राहतो. अन्यथा, एका ठराविक विषयापुरतेच मर्यादित राहिल्यास त्या अभिव्यक्तीला मर्यादा येते.
ईटीव्ही भारत: आत्मचरित्र किंवा बायोपिकसारख्या विषयांमध्ये आपली विशेष रुची आहे का?
शशांक शेंडे: प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले तर आत्मचरित्र किंवा बायोपिक या प्रकारांविषयी माझ्या मनात विशेष आकर्षण नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे अशा कथनांची प्रामाणिकता कितपत असते, याबद्दल माझ्या मनात नेहमीच एक प्रश्नचिन्ह राहते. कोणत्याही व्यक्तीचे आत्मचरित्र असो, ते लिहिताना किंवा मांडताना त्या व्यक्तीनं स्वतःकडे पूर्णपणे निःपक्षपाती दृष्टीनं पाहिलं आहे का, हे मला नेहमीच साशंक वाटते.
अनेकदा असे जाणवते की, आत्मचरित्रांमध्ये व्यक्ती स्वतःच्या चुका, अपयश किंवा कमतरता यांचा उल्लेख करताना थोडीशी मितव्ययिता दर्शवितात. काही गोष्टी नकळतपणे गाळल्या जातात, तर काही गोष्टींना सौम्य स्वरूप दिले जाते. परंतु खरे आत्मचरित्र हे केवळ यशोगाथा नसून, त्यात त्या व्यक्तीच्या संघर्षांचा, चुकांचा आणि आत्मपरीक्षणाचा प्रामाणिक आलेख असणे आवश्यक असते. माझ्या दृष्टीने, जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या आयुष्याकडे पूर्ण प्रांजळपणे आणि निर्भीडपणे पाहते, तेव्हाच त्या कथेला खरी खोली प्राप्त होते. मात्र, असे अत्यंत प्रामाणिक आणि निर्भीड आत्मचरित्र क्वचितच पाहायला मिळते, असे मला वाटते.
अर्थात, काही अपवाद असू शकतात. काही आत्मचरित्रे अत्यंत सत्यनिष्ठ आणि प्रभावी असतातही. तरीदेखील, एकंदर या प्रकाराकडे पाहताना मला तितका ओढा वाटत नाही. त्यामुळं बायोपिक किंवा आत्मचरित्रात्मक विषयांवर काम करण्याची विशेष इच्छा माझ्या मनात निर्माण होत नाही.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही हिंदी आणि मराठी या दोन्ही चित्रपटसृष्टीत काम केले आहे. ‘अर्थार्जन’ या दृष्टीनं पाहिलं तर हिंदीमध्ये मानधन अधिक मिळते, हे सर्वश्रुत आहे, परंतु त्याव्यतिरिक्त काम करण्याच्या पद्धतीत, अनुभवात किंवा एकूणच प्रक्रियेत तुम्हाला नेमके कोणते फरक प्रकर्षानं जाणवतात?
शशांक शेंडे: हो, मानधनाचा मुद्दा हा नक्कीच आहे, हिंदी उद्योगात आर्थिक बाजू अधिक भक्कम असते. मात्र, केवळ पैशांच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर काम करण्याच्या पद्धतीत जो मूलभूत फरक आहे, तो अधिक महत्त्वाचा वाटतो. माझ्या अनुभवातून सांगायचे झाल्यास, मराठी चित्रपटांमध्ये काम करताना वेळेची मोठी मर्यादा असते. साधारणपणे 12 ते 15 दिवसांचा कालावधी मिळतो, आणि त्या मर्यादित वेळेत 65 ते 70 दृश्यांचे चित्रीकरण पूर्ण करावेच लागते. म्हणजेच, प्रत्येक दिवस अत्यंत गतीनं आणि दडपणाखाली पार पडतो. ‘हे दृश्य' कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण व्हायलाच हवे’ असा एक ठाम दृष्टिकोन असतो. परिणामीला कलाकाराला कधी कधी सीनमध्ये अधिक खोलवर जाण्याची, प्रयोग करण्याची किंवा बारकावे तपासण्याची पुरेशी संधी मिळत नाही.
याउलट, हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम करताना वेळेचे नियोजन तुलनेने अधिक मोकळे आणि सुटसुटीत असते. तिथे एका दिवसात एकच दृश्य, किंवा जास्तीत जास्त एक-दोन दृश्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. “आज एक सीन पूर्ण झाला, बाकी उद्या करू,” अशी सहजता तिथे पाहायला मिळते. या प्रक्रियेमुळं प्रत्येक दृश्यावर अधिक बारकाईनं काम करता येते—अभिनयातील सूक्ष्म छटा, कॅमेऱ्याचे अँगल्स, प्रकाशयोजना, आणि दिग्दर्शनातील तपशील यांना अधिक वेळ दिला जातो. याचा थेट परिणाम अंतिम सादरीकरणावर, म्हणजेच पडद्यावर दिसून येतो. हिंदी चित्रपटांमध्ये दिसणारी परिपूर्णता, दृश्यांची उठावदार मांडणी आणि एकूणच तांत्रिक आणि कलात्मक गुणवत्ता ही या सविस्तर आणि संयमी प्रक्रियेचीच फलश्रुती आहे. त्यामुळं मला असे वाटते की, हा फरक केवळ उद्योगाच्या आकारमानामुळं नसून, कामाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आणि प्रक्रियेतल्या सखोलतेत आहे.
ईटीव्ही भारत : एक ज्येष्ठ कलाकार म्हणून नवोदित कलाकारांना तुम्ही काय संदेश द्याल? प्रत्येक क्षेत्रात काही नैतिक मूल्ये पाळावी लागतात, याबद्दल तुमचे मत काय?
शशांक शेंडे : माझ्या मते, नैतिकता आणि नीतिमत्ता हा अत्यंत वैयक्तिक विषय आहे. मी जी गोष्ट नैतिक मानतो, तीच गोष्ट दुसऱ्याच्या दृष्टीनं अनैतिकही ठरू शकते, त्यामुळं त्यावर सार्वत्रिक नियम लावणे कठीण आहे. मात्र एक गोष्ट नक्की—स्वतःशी प्रामाणिक राहणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय, दुबेजी म्हणायचे तसे, अभिनय क्षेत्र आज इतके खुले झाले आहे की, कोणीही सहजपणे स्टेजवर उभे राहून स्वतःला ‘अभिनेता’ म्हणू लागते, परंतु तसे असू नये. या क्षेत्रात येताना आवश्यक ती तयारी करूनच यावे. आवाजाची साधना (व्हॉइस कल्चर), स्वतःच्या कामाचे निरीक्षण करण्याची सवय, आणि भाषेवर प्रभुत्व असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शब्दसंपदा समृद्ध असावी, कारण याच ठिकाणी अनेकदा अडचण निर्माण होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोणाची नक्कल न करता स्वतःची स्वतंत्र ओळख शोधणे आवश्यक आहे. वाचनाची सवय आणि सातत्यानं उत्तम कलाकृती पाहणे यांना पर्याय नाही. हेच कलाकाराला घडवणारे खरे साधन आहे.
ईटीव्ही भारत: सध्या ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञान झपाट्यानं विकसित होत आहे. त्याचा चित्रपटसृष्टीवर नेमका कितपत परिणाम होईल, असे तुम्हाला वाटते? कलाकारांसाठी त्यात संधी अधिक असतील की धोके?
शशांक शेंडे : प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, या तंत्रज्ञानाचा नेमका परिणाम कसा होईल, हे अद्याप स्पष्टपणे सांगता येत नाही. मात्र, काही प्रमाणात बदल होणार, हे निश्चित आहे. तो बदल सकारात्मक ठरेल की, नकारात्मक, हे काळच ठरवेल. इतिहास पाहिला तर प्रत्येक नव्या तंत्रज्ञानामुळं सुरुवातीला असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. टांगे गेले आणि रिक्षा आल्या, रिक्षांच्या जागी रेल्वे आल्या, त्यानंतर मेट्रो. प्रत्येक टप्प्यावर त्या त्या क्षेत्रातील लोकांना असुरक्षितता वाटली. आपल्या क्षेत्रातही हेच घडले. रंगभूमीवरून चित्रपटसृष्टी आली, तेव्हा नाट्यकलावंत साशंक झाले, नंतर दूरदर्शन आल्यावर चित्रपटसृष्टीतील लोकांमध्येही तशीच भावना निर्माण झाली, पुढं ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आले. मात्र, आज या सर्व माध्यमांचा समांतरपणे विकास होत आहे. त्यामुळं एआयबाबतही सध्या जे मत आहे, ते भविष्यात बदलू शकते कारण तंत्रज्ञानाचे स्वरूपच असे असते की ते सतत परिवर्तनशील असते.