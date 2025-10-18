ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: संजय मोने - भारतात असं एकही स्वयंपाकघर नसेल जिथे ‘कढीपत्ता’ वापरला जात नाही!

‘कढीपत्ता’ हा मराठी चित्रपट हा लवकरच रुपेरी पडद्यावर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल संजय मोनेनं काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.

Sanjay mone and kadhipatta movie
संजय मोने आणि ‘कढीपत्ता’ चित्रपट (Sanjay mone and kadhipatta movie (Etv bharat))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 18, 2025 at 10:10 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - संजय मोने हे मराठी रंगभूमी, चित्रपट आणि दूरदर्शन या तिन्ही माध्यमांमध्ये समसमान यशस्वी ठरलेले बहुआयामी कलाकार आहेत. त्यांनी 'खुलता कळी खुलेना', 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना', 'अवघाची संसार', 'आभाळमाया' सारख्या मालिका, 'बस स्टॉप', '९ कोटि ५७ लाख', 'डिअर आजो' सारखी नाटके आणि 'पक पक पकाक', 'कायद्याचं बोला', 'साडे माडे तीन', 'संशय कल्लोळ', 'अ पेइंग घोस्ट', 'घरत गणपती' सारख्या अनेक चित्रपटांतील अभिनयातून प्रेक्षकांना रिझवलं. संजय मोने हे लेखक आणि संवादलेखक म्हणूनही प्रसिद्ध असून त्यांनी अनेक चित्रपटांना प्रभावी संवादांची जोड दिली आहे. विनोद, भावनिकता आणि वास्तववाद यांचा सुरेख मिलाफ त्यांच्या अभिनयात दिसून येतो. नुकत्याच पार पडलेल्या 'कढीपत्ता' या चित्रपटाच्या प्रोमोशनवेळी त्यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर साधलेल्या संवादातील काही अंश पुढे उद्धृत केला आहे.


ईटीव्ही भारत: 'कढीपत्ता' हा सिनेमा तुमच्यापर्यंत कसा पोहोचला?
संजय मोने: एक दिवस रात्रीचा सुमार होता — साडेअकरा वाजले असावेत. ती वेळ म्हणजे साधारणपणे फोन उचलायची नसते, कारण बहुतेक लोक विश्रांती घेत असतात. पण त्या रात्री काहीतरी वेगळं घडलं. फोन वाजला आणि का कुणास ठाऊक, तो घ्यावासा वाटला. मी कॉल रिसीव्ह केला. समोरून एका शांत, आत्मविश्वासू आवाजात ओळख करून देत 'तो' म्हणाला, “मी विश्व बोलतोय.” आणि लगेच पुढे जोडले, “एका चित्रपटाच्या संदर्भात बोलायचं आहे.”

त्या दोनच वाक्यांमध्ये असं काहीतरी होतं, जे मला थेट भिडलं. त्या आवाजातली प्रामाणिकता, स्पष्टता आणि जिद्द जाणवली. मला क्षणभरही विचार करावा लागला नाही. मी सहज म्हणालो, “तुम्ही सांगाल तेव्हा भेटतो.” काही वेळातच भेट ठरली, आणि मग प्रत्यक्षात विश्व सरांना भेटलो. त्यांचं बोलणं ऐकताना एक गोष्ट लगेच लक्षात आली. ते फक्त एक ‘चित्रपट बनवणारे दिग्दर्शक’ नव्हते, तर एक विचारवंत होते. त्यांनी त्यांच्या प्रकल्पाविषयी जेव्हा सांगायला सुरुवात केली, तेव्हा प्रत्येक मुद्दा अत्यंत सुसंगत आणि संयमाने मांडला. त्यांच्या कथेत कलात्मकतेची बाजूही होती, आणि व्यवहाराची जाणही होती. दोन्ही गोष्टींचं संतुलन अगदी पहिल्याच भेटीत जाणवलं.


थोड्या वेळात त्यांनी संपूर्ण कथा, तिचा आशय, आणि माझ्या पात्राविषयी सांगितलं. त्यांच्या मांडणीत एक प्रामाणिकता होती, कोणताही दिखाऊपणं नव्हता. नंतर गप्पांमध्ये समजलं की ते मूळचे बँकेत नोकरीला आहेत. तेव्हा मला त्यांच्या बोलण्यामागचं कारणही स्पष्ट झालं. त्यांची माणूस म्हणून असणारी शिस्त, नियोजन आणि वास्तवदृष्टी ही त्यांच्या कामातही दिसत होती. कलेची बाजू आणि व्यवहाराची बाजू या दोन्ही गोष्टी एकत्र ठेवणं अनेकांना कठीण जातं, पण विश्व सर मात्र या दोन्ही बाजूंना न्याय देणारे निघाले. म्हणूनच त्यांच्या त्या पहिल्याच संवादात मला जाणवलं की हा माणूस वेगळा आहे, आणि यांच्याबरोबर काहीतरी अर्थपूर्ण घडणार आहे.

ईटीव्ही भारत: तुम्ही लगेच होकार दिलात का?
संजय मोने: खरं सांगायचं तर हो, मी फार विचार न करता होकार दिला. कारण विश्व सरांचं बोलणं ऐकतानाच त्यांच्या डोळ्यातला आत्मविश्वास आणि आवाजातला प्रामाणिकपणा जाणवला. ते जे सांगत होते, त्यात केवळ चित्रपटाचा आराखडा नव्हता, तर एक स्पष्ट दृष्टीकोन होता. प्रत्येक दृश्यामागे काहीतरी विचार होता, आणि त्या विचारांशी मी सहज जोडला गेलो. त्यांनी मला पटकथा ऐकवली तेव्हा मला पहिल्याच काही पानांमध्ये जाणवलं की, ही गोष्ट काहीतरी वेगळं सांगते आहे. यातल्या व्यक्तिरेखा वास्तवाच्या खूप जवळ आहेत, आणि त्यात माझ्यासाठी असलेली भूमिका देखील आव्हानात्मक वाटली. पटकथा पूर्ण झाल्यावर मी हसतच म्हणालो, “हे तर करायलाच हवं!”


मी मग सहज विचारलं, “निर्माता कोण?” तेव्हा विश्व सर शांतपणे म्हणाले, “अजून ठरायचा आहे.” त्यांच्या त्या उत्तरात कुठेही घाईगडबड नव्हती, उलट एक खात्री होती की, हे काम पूर्ण होणारच. ती खात्री पाहून मी काहीही अधिक विचार न करता उत्तर दिलं, “ठीक आहे, आपण हे करूया.” मग पुढच्या काही दिवसांत भूमिका निश्चित झाली, चर्चा झाल्या, आणि हळूहळू काम सुरू झालं. त्यानंतर जेव्हा पहिल्यांदा कॅमेरा समोर आला, तेव्हा जाणवलं की त्या रात्री साडेअकरा वाजता घेतलेला निर्णय अगदी योग्य होता.

ईटीव्ही भारत: या काळात अजून काही खास प्रसंग लक्षात राहिले का?
संजय मोने: हो, नक्कीच! खरं तर ‘कढीपत्ता’चं काम सुरू असतानाच मी दुसऱ्या एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी बार्शीला गेलो होतो. तिथे एका दुपारी योगायोगानं अनिकेत खंडागळे सर भेटले. आम्ही गप्पा मारायला बसलो, आणि गप्पांच्या ओघात ‘कढीपत्ता’चा विषय निघाला. त्यावेळी माझ्या मनात मात्र सतत एकच विचार चालू होता, विश्व सरांचं काय झालं असेल? चित्रपटाचं काम कुठपर्यंत आलं असेल? चित्रीकरणाच्या व्यापात असूनही माझं मन दररोज त्या प्रकल्पाकडे परत जायचं. एक कलाकार म्हणून जेव्हा एखाद्या भूमिकेशी भावनिक नातं तयार होतं, तेव्हा ती भूमिका, तो प्रकल्प आणि त्यामागचं प्रत्येक व्यक्तिमत्त्व मनाच्या जवळ येतं. तसंच काहीसं माझं ‘कढीपत्ता’बाबत झालं होतं.


विश्व सर अत्यंत शांत आणि संयमी स्वभावाचे आहेत, त्यामुळं मी त्यांना वारंवार फोन करत नव्हतो. पण आतून एक उत्सुकता मात्र कायम होती — “कधी सुरू होणार? काय प्रगती आहे?” असं मनात विचार यायचा. आणि मग एक दिवस अचानक त्यांचा फोन आला. त्यांच्या आवाजात एक वेगळाच उत्साह होता. ते म्हणाले, “सगळं ठरलंय, सगळं तयार झालं.” त्या क्षणी मला जे समाधान आणि आनंद वाटला, तो शब्दात सांगणं कठीण आहे. खरंच सांगतो, जसा आनंद मला माझ्या मुलीच्या जन्माच्या वेळी झाला होता, तसाच आनंद त्या बातमीनं दिला. कारण ‘कढीपत्ता’ केवळ एक प्रकल्प नव्हता, ते एक स्वप्न होतं, विश्व सरांचं, माझं आणि संपूर्ण टीमचं. आणि त्या स्वप्नाला आता पंख मिळाले होते.

ईटीव्ही भारत: ‘कढीपत्ता’ हे नावही खूप वेगळं आहे. यामागचं कारण काय?
संजय मोने: अगदी खरं सांगायचं तर, जेव्हा पहिल्यांदा विश्व सरांनी मला सांगितलं की, चित्रपटाचं नाव ‘कढीपत्ता’ असणार आहे, तेव्हा मी थोडा थांबलो. कारण नाव वेगळं होतं पण त्याच वेळी खूप आपलेपणाचं आणि ओळखीचंही वाटलं. आपण रोजच्या आयुष्यात जो काही स्वयंपाक करतो, त्यातला एक साधा पण अत्यंत आवश्यक भाग म्हणजे ‘कढीपत्ता’. मी नेहमी गंमत म्हणून सांगतो की काही लोक लग्न करतात, काही करत नाहीत, काहींच्या घरी रोज स्वयंपाक होतो, काहींच्या नाही. पण भारतात असं एकही स्वयंपाकघर नसेल जिथे ‘कढीपत्ता’ वापरला जात नाही. तो प्रत्येक स्वयंपाकघराचा अविभाज्य भाग आहे. आणि म्हणूनच मला वाटतं की या चित्रपटासाठी याहून योग्य नाव दुसरं असूच शकत नव्हतं.


‘कढीपत्ता’चं वैशिष्ट्य असं की तो फुकट मिळतो. आपण भाजीवाल्याकडून विकत घेतलेल्या मिरच्या-कोथिंबीरीबरोबर तो सहज हातात येतो. पण जरी तो फुकट मिळत असला, तरी त्याची किंमत कधीच कमी होत नाही. कारण त्याच्या सुगंधाशिवाय कोणतंही जेवण पूर्ण वाटत नाही. अगदी तसंच या चित्रपटाचं आहे. तो वरवर साधा वाटतो, पण आतून त्यात एक गूढ, एक अर्थपूर्ण सुगंध आहे. या चित्रपटात, जश्या जीवनातं सर्वच चवी आहेत, गोडवा, तिखटपणा, आंबटपणा, तुरट आणि थोडं कडूपणही तसाच तो ‘कढीपत्ता’ आहे, जो सगळ्या चवी एकत्र बांधून ठेवतो. म्हणून मी म्हणतो, हे नाव फक्त आकर्षक नाही, तर अत्यंत प्रतीकात्मक आहे.

ईटीव्ही भारत: चित्रीकरणाच्या काही आठवणी सांगाल का?
संजय मोने: अरे, खूपच मजेदार वातावरण होतं! खरं तर ‘कढीपत्ता’चं चित्रीकरण हा एक सुंदर प्रवासच होता. सकाळी सेटवर पोहोचलं की सगळीकडे एक उत्साही गडबड सुरू असायची, लाईट्स, कॅमेरे, टेक्निशियनची धावपळ, आणि त्याचबरोबर कलाकारांमध्ये हास्य-विनोद. आम्ही सर्वजण एक कुटुंबासारखे झालो होतो. सकाळी काम सुरू व्हायचं आणि मग कधी दुपार व्हायची, तेच कळायचं नाही. जेवणाची वेळ कधी यायची, कधी जायची पण कोणी तक्रार करत नसे. सर्वांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि उत्साह असायचा. त्या काळात एक गोष्ट मात्र मनात वारंवार यायची “गार्गी फुले यांचा रोल करायला मिळाला असता, तर किती बरं झालं असतं!” (हसतात) का म्हणायचं, तर आम्हाला ब्रेकमध्येच खायला मिळायचं, पण गार्गीला चित्रीकरणातसुद्धा खायला मिळायचं! म्हणजे ज्या दृश्यात ती खाण्याचे शॉट्स द्यायची, तिथे ती खरंच खात असे. (हसतात) पण विनोदाचा भाग बाजूला ठेवला, तर सगळ्यांसोबतचा काम करण्याचा अनुभव भन्नाट होता.

ईटीव्ही भारत: दिग्दर्शक विश्व सरांबद्दल काय सांगाल?
संजय मोने: ‘कढीपत्ता’ हा विश्व सरांचा दिग्दर्शक म्हणून पहिलाच चित्रपट आहे, पण त्यांच्या कामातली परिपक्वता पाहिली की ते नवखे दिग्दर्शक आहेत, असं मुळीच वाटत नाही. वयाने ते माझ्यापेक्षा लहान असले तरी त्यांच्या विचारांतली खोली, कामातली शिस्त आणि प्रत्येक गोष्ट बारकाईनं पाहण्याची वृत्ती मला खूप भावली.

त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत एक वेगळी शिस्त आहे. प्रत्येक सीनपूर्वी त्यांची तयारी पाहून वाटायचं ‘हा माणूस जन्मतः दिग्दर्शक आहे!’ शूटिंगदरम्यान कोणत्याही परिस्थितीत त्यांनी संयम सोडला नाही, उलट प्रत्येक अडचण त्यांनी शांततेनं आणि सर्जनशीलतेनं हाताळली. म्हणूनच मी त्यांना पहिल्याच दिवसापासून ‘सर’ म्हणतो. वयानं ते माझ्यापेक्षा लहान आहेत, पण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातला तो प्रगल्भपणा आणि प्रामाणिकपणा पाहून मला कधीच ‘अरे तुरे’ करता आलं नाही, आणि खरं सांगायचं तर करण्याची गरजच भासली नाही. मला खात्री आहे पुढं त्यांना संपूर्ण जग आदरानं ओळखेल.

ईटीव्ही मराठी: चित्रपटसृष्टीत नवनवीन चेहरे येताहेत. नवीन पिढीबद्दल तुमचं मत काय आहे?
संजय मोने: मी नेहमीच सांगतो की आजची तरुण पिढी आमच्यापेक्षा खूप हुशार, आत्मविश्वासू आणि तांत्रिकदृष्ट्या सजग आहे. आम्ही जे अनुभवातून शिकलो, ते हे लोक थेट निरीक्षणातून आणि प्रयोगातून शिकतात. त्यांना जगाची गती, तंत्रज्ञानाची ताकद आणि कलाकृतींची संवेदनशीलता या तिन्ही गोष्टींचं उत्तम भान आहे. ‘कढीपत्ता’च्या चित्रीकरणादरम्यान हे मला पुन्हा एकदा जाणवलं. सेटवरची प्रत्येक नवीन पिढीतील व्यक्ती, मग तो कलाकार असो, सिनेमॅटोग्राफर, असिस्टंट डायरेक्टर किंवा मेकअप आर्टिस्ट, सगळे इतक्या तन्मयतेनं काम करत होते की पाहून खरंच आनंद वाटत होता. त्यांच्या कामात एक उत्साह होता, पण तो केवळ नवखेपणाचा नव्हता, तर समजूतदारपणाचाही होता.

माझ्यासाठी हा अनुभव खूप समाधान देणारा ठरला. कारण एक वरिष्ठ कलाकार म्हणून जेव्हा तुम्ही नव्या पिढीबरोबर काम करता, तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडूनही काहीतरी शिकता. त्यांच्या दृष्टिकोनातील ताजेपणा, संवाद साधण्याची सहजता आणि वेळेचं भान पाहून मी प्रभावित झालो. त्यामुळे मी म्हणतो, 'कढीपत्ता' हा फक्त एक चित्रपट नाही, तर नव्या पिढीच्या प्रतिभेला सलाम आहे.

TAGGED:

KADHIPATTA MOVIE
EXCLUSIVE INTERVIEW SANJAY MONE
संजय मोने
SANJAY MONE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.