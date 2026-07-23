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Exclusive Interview : पुष्कराज चिरपुटकर - माझे दिग्दर्शनावर सुरुवातीपासूनच प्रेम आहे परंतु अभिनयाच्या प्रवासात मी दिग्दर्शन मागे ठेवले!

मराठी अभिनेता पुष्कराज चिरपुटकर ‘भूतम् भयम्’मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटाबद्दल त्यानं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

pushkaraj chirputkar
पुष्कराज चिरपुटकर (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 10:23 AM IST

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मुंबई : ‘दिल दोस्ती दुनियादारी’मधील आशू या व्यक्तिरेखेने पुष्कराज चिरपुटकर यांना घराघरात लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यानंतर ‘मी वसंतराव’, ‘बापजन्म’, ‘मंत्र’ आणि ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडली.

‘मी वसंतराव’मधील त्यांच्या अभिनयाचे समीक्षकांनी विशेष कौतुक केले, तर ‘मंत्र’ आणि ‘मी वसंतराव’साठी त्यांना फिल्मफेअर पुरस्काराचे नामांकन मिळाले. ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ या चित्रपटानं त्यांच्या कारकिर्दीला व्यावसायिक यशाची नवी दिशा दिली. अभिनयासोबतच दिग्दर्शनाचीही त्यांना विशेष आवड असून ‘Forget It’, ‘दिवाळी’ आणि ‘9 to 5’ यांसारख्या प्रकल्पांद्वारे त्यांनी दिग्दर्शनाची जबाबदारीही सांभाळली आहे. आता ‘भूतम् भयम्’ या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटातून ते एका वेगळ्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. अभिनय, दिग्दर्शन आणि वैविध्यपूर्ण भूमिकांचा हा प्रवास उलगडताना पुष्कराज चिरपुटकर यांच्याशी आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा खास संवाद...

ईटीव्ही भारत: ‘भूतम् भयम्’मध्ये तुमच्या वाट्याला कोणती भूमिका आली आहे? तुमच्या व्यक्तिरेखेबद्दल काय सांगाल?
पुष्कराज चिरपुटकर : ‘भूतम् भयम्’ हा माझा पहिलाच हॉरर-कॉमेडी चित्रपट आहे. त्यामुळं या चित्रपटाचा अनुभव माझ्यासाठी पूर्णपणे वेगळा आणि समृद्ध करणारा आहे. कॅमेरा, कलादिग्दर्शन, रंगभूषा, दृक्‌परिणाम आणि ध्वनियोजना या सर्वच विभागांनी अत्यंत उत्तम काम केले आहे. चित्रपटाचे सादरीकरणही माझ्या यापूर्वीच्या चित्रपटांपेक्षा खूप वेगळे आहे. या चित्रपटाची मध्यवर्ती संकल्पना मैत्रीची आहे. ‘दिल दोस्ती दुनियादारी’मध्ये संघर्ष करत एकत्र राहणाऱ्या मित्रांची गोष्ट होती, तर ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’मध्ये अनेक वर्षांनी पुन्हा एकत्र आलेल्या मित्रांची कहाणी आहे. ‘भूतं भयम्’मधील मित्र मात्र वीस ते तीस वयोगटातील असून, शिक्षण किंवा कौशल्य असूनही त्यांच्याकडे रोजगार नाही. या सात मित्रांमध्ये माझी व्यक्तिरेखा सर्वांत मोठी म्हणजे 44 वर्षांची आहे. तो अविवाहित असून त्याच्याकडे कोणतीही विशेष कौशल्ये किंवा ठोस कारकीर्द नाही. आयुष्यभर कोणतीही मोठी जबाबदारी न घेता जगलेल्या या व्यक्तीसमोर अचानक इतरांची जबाबदारी येते. त्यामुळं स्वतःच्या आयुष्याशी झगडतानाच इतरांना सांभाळण्याचा त्याचा संघर्ष सुरू होतो. या व्यक्तिरेखेत मला एक वेगळी बाजू जाणवली. आजूबाजूला असे अनेक लोक असतात, जे आयुष्याबद्दल निराश झालेले असतात आणि केवळ दिवस ढकलत असतात. मात्र हा माणूस स्वतःच्या मर्यादा असूनही तरुण मित्रांकडे पाहून काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांचे मार्ग योग्य ठरतात की भरकटतात, हे चित्रपटात पाहायला मिळेल. वेगळ्या प्रकारचा विनोद, मैत्री आणि कथानकाची मांडणी यामुळं हा चित्रपट माझ्यासाठी विशेष आहे.

Bhootam Bhayyam movie
‘भूतम् भयम्’ चित्रपट (पोस्टर)

ईटीव्ही भारत: हॉरर-कॉमेडीमध्ये विनोद साकारताना काही मर्यादा किंवा बंधने होती का?
पुष्कराज चिरपुटकर : विशेष बंधने नव्हती. उलट दिग्दर्शकानं प्रसंगांमध्ये वेगवेगळे प्रयोग आणि उत्स्फूर्त बदल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. काय ठेवायचे आणि काय वगळायचे, हे नंतर ठरवले जात असे. दिग्दर्शक रामचंद्र गावकर यांना एकांकिका आणि रंगभूमीचा मोठा अनुभव आहे. त्यामुळं एखाद्या प्रसंगाला कुठे थांबवायचे किंवा कुठे संपादित करायचे, याची त्यांना उत्तम जाण होती. चित्रपटातील प्रमुख कलाकारांसोबत सुमारे 20 ते 25 दिवसांचे कार्यशाळा सत्रही झाले. त्यातून आम्हाला एकमेकांना समजून घेता आले, व्यक्तिरेखांची पार्श्वभूमी तयार करता आली आणि कॅमेऱ्यासमोर काम करण्याबाबतही अनेक गोष्टी शिकता आल्या. या पूर्वतयारीचा चित्रपटाच्या कामात खूप फायदा झाला.

ईटीव्ही भारत: या चित्रपटातील अनेक कलाकारांना ‘इन्फ्लुएन्सर’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
पुष्कराज चिरपुटकर : मी त्यांना ‘इन्फ्लुएन्सर’पेक्षा ‘नवीन कलाकार’ म्हणणे पसंत करतो. कारण त्यांच्यापैकी अनेकांना रंगभूमीचा अनुभव आहे. काहींनी एकांकिका केल्या आहेत, त्यामुळं अभिनयाची त्यांना जाण आहे. सामाजिक माध्यमांवरील त्यांच्या लघुचित्रफिती लोकप्रिय झाल्या असल्या, तरी त्यामागे त्यांचा अभ्यास आणि मेहनत आहे. या चित्रपटासाठी त्यांनी आपली लोकप्रियता आणि अनुयायांची संख्या बाजूला ठेवून नव्यानं शिकण्याची तयारी ठेवली. त्यामुळं आमच्यातील संवाद खूप मोकळा होता. माझ्यासाठीही हा अनुभव तितकाच ताजा होता. अनेक वर्षांपूर्वी केलेले रंगभूमीवरील अभिनयाचे व्यायाम पुन्हा करताना माझ्याही काही मर्यादा लक्षात आल्या. त्यामुळं त्यांच्यासोबत काम करताना मला स्वतःकडे नव्यानं पाहता आलं.

अर्थात, काही प्रसंगांमध्ये त्यांचा उत्साह इतका असायचा की एका दृश्यातच आपली संपूर्ण अभिनयक्षमता दाखवण्याची त्यांची इच्छा असे. अशावेळी अनुभवी कलाकार म्हणून आम्ही त्यांना संयम ठेवण्याचा सल्ला द्यायचो. कारण दोन तासांच्या चित्रपटात व्यक्तिरेखेची भावनिक तीव्रता टप्प्याटप्प्यानं वाढत जाते. दिग्दर्शकांनीही हे संतुलन उत्तम प्रकारे साधले. एकूणच सर्व कलाकारांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि उत्साहानं काम केलं.

pushkaraj chirputkar
पुष्कराज चिरपुटकर (Photo: Special arrangement)


ईटीव्ही भारत: तुम्हाला खऱ्या आयुष्यात कधी भीतीदायक किंवा विचित्र अनुभव आला आहे का?
पुष्कराज चिरपुटकर : भुतांशी संबंधित असा थेट अनुभव मला कधी आलेला नाही. मी फारसा साहसी स्वभावाचा नसल्यामुळं मुद्दाम अशा अनुभवांच्या शोधातही जात नाही. मात्र दापोलीत एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान मी एका हॉटेलमध्ये राहत असताना एक विचित्र अनुभव आला. त्या खोलीत मला सतत नकारात्मक वातावरण जाणवत होते. कोणतेही आवाज किंवा भास नव्हते, पण मनावर एक अनामिक दडपण होते आणि छातीत धडधड जाणवत होती. त्या रात्री मला नीट झोपही लागली नाही. विशेष म्हणजे माझ्यासोबत असलेल्या इतर काही सहकलाकारांनाही तिथे अस्वस्थ वाटत होते. त्यामुळं आम्ही दुसऱ्या दिवशी हॉटेल बदलले. त्या वास्तूतून बाहेर पडल्यानंतर मात्र पुन्हा तसा अनुभव आला नाही. त्याउलट, यापूर्वी आम्ही अत्यंत निर्जन ठिकाणी, नेटवर्क नसलेल्या आणि पूर्ण अंधार असलेल्या ठिकाणी राहिलो होतो, पण तिथे मात्र मला खूप प्रसन्न आणि सुरक्षित वाटले. त्यामुळं त्या अनुभवाचे नेमके कारण आजही सांगता येणार नाही.

pushkaraj chirputkar
पुष्कराज चिरपुटकर (Photo: Special arrangement)

ईटीव्ही भारत: ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ या चित्रपटाचा अनुभव कसा होता?
पुष्कराज चिरपुटकर : या चित्रपटासाठी मी हेमंत आणि क्षिती जोग यांचा मनापासून आभारी आहे. माझ्या कारकिर्दीतील हा पहिला चित्रपट आहे, ज्याला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि जो बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला. यापूर्वी ‘मी वसंतराव’, ‘बापजन्म’ आणि ‘मंत्र’ यांसारख्या चित्रपटांमधील माझ्या कामाचे समीक्षकांनी कौतुक केले. ‘मंत्र’ आणि ‘मी वसंतराव’साठी फिल्मफेअर पुरस्कारांचे नामांकनही मिळाले. मात्र ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’नंतर प्रेक्षक मला त्या चित्रपटातील कलाकार म्हणून मोठ्या प्रमाणावर ओळखू लागले. त्यामुळं हा चित्रपट माझ्यासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे.

हेमंत आणि क्षिती यांच्यासोबत काम करण्याची चर्चा जवळपास तीन-चार वर्षांपासून सुरू होती. मात्र प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणामुळं आमचे वेळापत्रक जुळत नव्हते किंवा भूमिका जुळून येत नव्हती. अखेर या चित्रपटाच्या निमित्तानं आम्ही एकत्र काम करू शकलो. चित्रपटाच्या निमित्तानं अनेक नवीन सहकलाकारांशी मैत्री झाली. ‘दिल दोस्ती दुनियादारी’नंतर अमेय वाघसोबतही पुन्हा काम करण्याची संधी मिळाली. त्याच्यासोबत बराच वेळ घालवता आला आणि त्याच्यात झालेला बदल, त्याचा दृष्टिकोन आणि त्याची नव्यानं झालेली जडणघडण अनुभवणेही माझ्यासाठी आनंददायी होते.


ईटीव्ही भारत: ‘मी वसंतराव’मध्ये तुम्ही पु. ल. देशपांडे यांची केवळ नक्कल न करता व्यक्तिरेखेचा गाभा पकडला. चरित्रात्मक भूमिका साकारताना तुमचा दृष्टिकोन काय असतो?
पुष्कराज चिरपुटकर : चरित्रात्मक भूमिका साकारताना त्या व्यक्तीचा गाभा आणि स्वभाववैशिष्ट्ये पडद्यावर आणणे मला महत्त्वाचे वाटते. पु. ल. देशपांडे यांची नक्कल करणे हे माझे काम नव्हते. मी अनुकरण करणारा कलाकार नाही. त्यामुळं माझा भर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील माणूस आणि त्यांचा स्वभाव समजून घेण्यावर होता. या भूमिकेसाठी सुमारे सहा महिने तयारी केली. पु. ल. देशपांडे यांचे उपलब्ध व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पाहिले. त्यांची प्रसिद्ध पुस्तके वाचण्यासोबतच तुलनेनं अपरिचित साहित्यही वाचले. वसंतराव देशपांडे आणि पु. ल. देशपांडे यांच्यातील पत्रव्यवहारही वाचायला मिळाला. त्यातून या दोघांचे एकमेकांबद्दलचे विचार आणि नाते समजून घेता आले. सुनीताबाईंचे पु. ल. यांच्याविषयीचे लेखनही पुन्हा वाचले.

मात्र मी सर्वाधिक निरीक्षण केले ते पु. ल. देशपांडे यांचे ‘परफॉर्मर’ नसतानाचे व्यक्तिमत्त्व. ते प्रेक्षकांमध्ये बसलेले असतानाचे त्यांचे हावभाव, डोळ्यांतील भाव आणि सहज वागणे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. कारण मला वाटते की, एखाद्या कलाकाराचा खरा स्वभाव त्याच्या अभिनयापेक्षा तो अभिनय करत नसताना अधिक जाणवतो.

माझ्यासाठी पु. ल. देशपांडे यांच्यातील कलाकार साकारण्यापेक्षा त्यांच्यातील माणूस आणि वसंतरावांचा मित्र साकारणे महत्त्वाचे होते. दिग्दर्शक निपुण धर्माधिकारी यांच्यावर असलेला विश्वास आणि पु. ल. देशपांडे यांच्यावरील माझे प्रेम या दोन्ही गोष्टींमुळं ही भूमिका साकारताना मला आत्मविश्वास मिळाला.


ईटीव्ही भारत: तुम्ही दिग्दर्शनही केले आहे. या क्षेत्राबद्दल तुमची विशेष ओढ आहे का?
पुष्कराज चिरपुटकर : माझे दिग्दर्शनावर सुरुवातीपासूनच प्रेम आहे. अभिनयाच्या प्रवासात मी दिग्दर्शन मागे ठेवले, पण त्याची ओढ कधी कमी झाली नाही. ‘Forget It’ आणि ‘दिवाळी’ या लघुपटांसोबतच ‘भाडिपा’साठी ‘9 to 5’ या सहा भागांच्या वेब मालिकेचे दिग्दर्शन केले आहे. या मालिकेत आलोक राजवाडे, गौरी नलावडे, सागर देशमुख आणि गिरीजा ओक यांसारख्या उत्तम कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. दृश्याची बांधणी, कलाकारांकडून व्यक्तिरेखा उलगडून घेणे आणि संपूर्ण प्रसंगाची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया मला खूप आवडते. त्यामुळे अभिनय करतानाही शक्य असेल तेव्हा मी सेटवर थांबून दिग्दर्शकाच्या कामाचे निरीक्षण करतो. ‘भूतम् भयम्’ आणि ‘क्रांतिज्योती’च्या चित्रीकरणात वेळेअभावी ते शक्य झाले नाही, मात्र ‘तिघी’सारख्या चित्रपटाच्या वेळी मी माझ्या भूमिकेचे चित्रीकरण नसतानाही सेटवर राहून दिग्दर्शनाची प्रक्रिया समजून घेतली.

दिग्दर्शक प्रसंग कसा उभा करतो, कलाकारांशी कसा संवाद साधतो, छायाचित्रण कसे केले जाते, निर्माता आणि लेखकाची भूमिका काय असते, याकडे माझे बारकाईने लक्ष असते. 2026च्या उत्तरार्धात माझ्या दिग्दर्शनातील एका प्रकल्पावर काम सुरू करण्याचा माझा मानस आहे.

ईटीव्ही भारत: नाटक, मालिका, वेब मालिका आणि चित्रपट अशा विविध माध्यमांमध्ये काम करताना तुम्हाला कुठे अधिक रमायला आवडते?
पुष्कराज चिरपुटकर : मला अभिनयाच्या दृष्टीनं सर्वाधिक आवडते ते चित्रपट. नाटकाचीही मजा वेगळी आहे. प्रेक्षकांची तात्काळ प्रतिक्रिया मिळते. एखादा विनोद प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला की नाही, हे त्याच क्षणी समजते. मालिकेत काम करताना सुरुवातीला व्यक्तिरेखा शोधावी लागते, मात्र काही काळ काम केल्यानंतर ती व्यक्तिरेखा अंगवळणी पडते. ‘दिल दोस्ती दुनियादारी’मधील आशूची भूमिका करताना काही काळानंतर त्याचा आवाज, देहबोली आणि स्वभाव आपोआप अंगात यायचा. त्यामुळं मालिकेतील व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर रुजतात.

वेब मालिका हा याच अनुभवाचा अधिक नियोजित प्रकार आहे. मात्र चित्रपट मला अधिक आव्हानात्मक वाटतो. कारण मर्यादित वेळेत व्यक्तिरेखा समजून घेऊन ती प्रभावीपणे सादर करावी लागते. त्यासाठी दिग्दर्शक, सहकलाकार आणि स्वतःसोबत काम करत व्यक्तिरेखेचा शोध घ्यावा लागतो. प्रत्येक भूमिकेसाठी नव्याने विचार करावा लागतो आणि अभिनयाची वेगळी वाट शोधावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक माध्यमाचा अनुभव वेगळा असला, तरी चित्रपटातील ही प्रक्रिया मला सर्वाधिक आव्हानात्मक आणि आनंददायी वाटते.


ईटीव्ही भारत: ‘समर्थ’मध्ये तुम्ही एका वेगळ्या रूपात दिसणार आहात. या चित्रपटाबद्दल काय सांगाल?
पुष्कराज चिरपुटकर : ‘समर्थ’ची निवड मी केवळ वेगळी भूमिका साकारायची म्हणून केली नाही. मागील वर्षी मला अभिनयातून थोडा विराम घेऊन दिग्दर्शनाकडे वळण्याचा विचार होता. त्याच काळात हा चित्रपट माझ्याकडे आला. माझ्या मनात सुरू असलेले काही प्रश्न आणि द्वंद्व या चित्रपटाच्या माध्यमातून व्यक्त करता येतील, असे मला जाणवले. हा चित्रपट समर्थ रामदास स्वामींचा चरित्रपट नाही किंवा त्यांच्या जीवनाची पारंपरिक कहाणीही नाही. मात्र त्यांच्या लिखाणातील विचार आजच्या काळातही किती समर्पक आहेत, याचा वेध यात घेतला आहे. ‘दासबोध’, ‘मनाचे श्लोक’ आणि ‘करुणाष्टके’ यांसारख्या लिखाणातून ताणतणाव, वेळेचे नियोजन आणि मनःशांती यांसारख्या विषयांवर त्यांनी मांडलेले विचार आजही आपल्याला मार्गदर्शक ठरू शकतात.


आज आधुनिक वैद्यकशास्त्र आणि समुपदेशन यांसारखे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत त्याचबरोबर आपल्या परंपरेतही मनाला आधार देणारे विचारांचे मोठे संचित आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतःच्या मनातील संघर्ष आणि ताणतणावावर उपाय शोधणाऱ्या एका वडिलांची आणि आपल्या मुलाला सुरक्षित वातावरण देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांची ही कथा आहे. मात्र त्याच्या या प्रयत्नांचा मुलावर काय परिणाम होतो आणि त्याची प्रतिक्रिया कशी उमटते, याभोवती चित्रपटाची गोष्ट उलगडते.

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