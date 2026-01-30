Exclusive Interview : पुष्कर जोग : अभिनयाच्या दृष्टीनं 'ह्युमन कोकेन'मधील भूमिका माझ्यासाठी मोठं आव्हान ठरली आहे!
पुष्कर जोग अभिनीत 'ह्युमन कोकेन' चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट 30 जानेवारी रोजी रिलीज होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 11:43 AM IST
मुंबई - अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक म्हणून पुष्कर जोगने मराठी चित्रपटसृष्टीत बालकलाकार म्हणून कारकीर्द सुरू केली होती आणि मराठीत नायकाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. त्याच्याकडे मेडिकलची डिग्री असून तो एक उत्तम डेंटिस्ट आहे. परंतु अभिनयाच्या गोडीमुळं त्याने 'सासूचं स्वयंवर', 'ती आणि ती', 'वेल डन बेबी', 'अदृश्य, व्हिक्टोरिया एक रहस्य', 'हार्दिक शुभेच्छा' सारख्या अनेक चित्रपटांत अभिनय केला तर 'मुसाफिरा' आणि 'द एआय धर्मा स्टोरी'मध्ये अभिनयाबरोबर दिग्दर्शनही केले. आता तो हिंदीत नायक म्हणून पदार्पण करीत असून त्याचा 'ह्युमन कोकेन' नावाचा चित्रपट येऊ घातला आहे. पुष्कर जोग याने आमच्या वार्ताहराबरोबर बातचीत केली. त्यातील काही अंश.
ईटीव्ही भारत: पुष्कर, ‘ह्युमन कोकेन’मध्ये काम करण्याचा तुझा अनुभव कसा होता?
पुष्कर जोग : मी प्रामुख्यानं मराठी चित्रपटांत काम करतो आणि ‘ह्युमन कोकेन’ हा माझा नायक म्हणून पहिला हिंदी चित्रपट आहे. त्यामुळं ही संधी दिल्याबद्दल मी निर्माते आणि ईश्वराचे आभार मानतो. तसेच या चित्रपटाचा भाग होण्यासाठी संमती दिलेल्या माझ्या सर्व सहकलाकारांचे, इशिता राज, झाकीर भाई, सिद्धांत सकट सर्वांचे मनापासून आभार. हा चित्रपट माझ्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. आमचे लेखक-दिग्दर्शक सरिम मोमिन सर, जे अत्यंत अनुभवी लेखक आहेत, त्यांनी जेव्हा ही कथा माझ्यासमोर मांडली, तेव्हा प्रामाणिकपणे सांगायचं तर मी थोडा घाबरलो होतो. ‘ह्युमन कोकेन’ ही संकल्पनाच मला पूर्णपणे नवी होती. नेमकं याचा अर्थ काय, हे मला माहीतच नव्हतं. या चित्रपटात हिंसा आहे, पण ती केवळ हिंसेसाठी नाही तर ती एका भक्कम, ठोस कथानकाचा हिस्सा आहे. हा चित्रपट माझ्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरला. चित्रपटात माझं अपहरण केलं जातं आणि जबरदस्तीनं कोकेन दिलं जातं. त्याचा शारीरिक आणि मानसिक परिणाम, विशेषतः क्लायमॅक्समधील प्रसंग साकारणं खूप कठीण होतं. प्रोस्थेटिक्स, पावडर (खरंतर साखर), सततची हिंसक दृश्यं हे सगळं मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक होतं.
पण जेव्हा तुमच्यासोबत उत्तम सहकलाकार असतात, तेव्हा काम थोडं सोपं होतं आणि अभिनय अधिक प्रभावी होतो. इशिता राजसोबत काम करताना मला खूप आनंद झाला. ‘प्यार का पंचनामा’ प्रदर्शित झाला, तेव्हा ती माझी क्रश होती आणि झाकीर सरांचे चित्रपट मी ‘सरकार’पासून पाहत आलो आहे, त्यामुळं त्यांचा मोठा चाहता आहे. माझा मित्र सिद्धांतनेही उत्तम काम केलं आहे. एकूणच सांगायचं झालं तर चांगली टीम, संवेदनशील दिग्दर्शक आणि समर्थ निर्माते मिळाले, त्यामुळं हा अनुभव अत्यंत समृद्ध ठरला.
ईटीव्ही भारत : मराठी चित्रपटांमधून काम करत आता हिंदी सिनेसृष्टीत पदार्पण करताना तुला अधिक उत्सुकता वाटत होती की दडपण? आणि या भूमिकेसाठी कशी तयारी केली?
पुष्कर जोग : या भूमिकेसाठी तयारी खूप सखोल पातळीवर करावी लागली. आमचे दिग्दर्शक सरीम मोमिन यांनी सुरुवातीपासूनच अनेक कार्यशाळांचे आयोजन केले होते. त्या कार्यशाळांमधूनच या पात्राची मानसिकता, त्याची शारीरिक अवस्था आणि संपूर्ण प्रवास समजून घेण्यास मदत झाली. प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर मला अमली पदार्थांबाबत कोणतीही माहिती नव्हती आणि त्या विश्वाशी माझा दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. त्यामुळं ‘ह्युमन कोकेन’ ही संकल्पनाच माझ्यासाठी पूर्णपणे नवी होती.
त्या पार्श्वभूमीवर मला या विषयाचा अभ्यास करावा लागला. अशा पदार्थांचं सेवन करणाऱ्या व्यक्तींची देहबोली कशी असते, त्यांच्या हालचाली, वागणूक, मानसिक अस्थैर्य कसं दिसून येतं हे सगळं समजून घेणं गरजेचं होतं. ही प्रक्रिया निश्चितच कठीण होती, पण दिग्दर्शकांनी अतिशय संयमानं आणि समजूतदारपणे मार्गदर्शन केल्यामुळं ती शक्य झाली. सहकलाकारांनीही मला खूप आधार दिला. त्यामुळं आज मागे वळून पाहताना मनापासून समाधान वाटतंय.
ईटीव्ही भारत : सेन्सॉर बोर्डकडून चित्रपटाला कसा प्रतिसाद मिळाला?
पुष्कर जोग : चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळालं असून त्याला अॅडल्ट श्रेणी देण्यात आली आहे. मात्र विशेष म्हणजे कोणत्याही दृश्यावर कात्री लावण्यात आलेली नाही. सेन्सॉर बोर्डानं अत्यंत समजूतदार भूमिका घेतली. कारण चित्रपटाचा आशय सनसनाटी नसून वास्तववादी आणि सामाजिक भान जपणारा आहे.
ईटीव्ही भारत : या चित्रपटाबाबत किती उत्साही आहेस?
पुष्कर जोग : मी अतिशय उत्साहित आहे. मी बालकलाकार म्हणून लहान वयात अभिनय क्षेत्रात आलो आणि तेव्हापासूनच हिंदी चित्रपटाचा नायक होण्याचं स्वप्न पाहत होतो. आज ते स्वप्न प्रत्यक्षात साकार झालं आहे, याचा मला खूप आनंद आणि अभिमान वाटतो. हे शक्य झालं ते निर्माते, माझे सहकलाकार आणि दिग्दर्शक सरीम सर यांच्या विश्वासामुळं.
बहुतेक वेळा लोकांच्या मनात हिंदी चित्रपट म्हणजे गाणी, नृत्य आणि प्रेमकथा अशी प्रतिमा असते. मात्र 'ह्युमन कोकेन' हा पूर्णपणे वेगळ्या धाटणीचा, गडद, धारदार आणि हिंसक थ्रिलर आहे. अभिनयाच्या दृष्टीनं ही भूमिका माझ्यासाठी मोठं आव्हान ठरली आहे. इशिता राज आणि सिद्धांतसारख्या ताकदवान कलाकारांबरोबर काम करताना सतत सजग राहावं लागतं, कारण ते दोघेही अत्यंत समर्पित कलाकार आहेत. अशा सहकाऱ्यांबरोबर काम करण्याची संधी मिळणं हे मी माझं भाग्य समजतो.
ही कलाकृती केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित न राहता आशयप्रधान आणि प्रामाणिक आहे. प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं, गंभीर आणि विचार करायला लावणारं पाहायला मिळेल, याचा मला विशेष आनंद आहे.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटातील संगीत आणि तांत्रिक बाजूंविषयी काय सांगशील?
पुष्कर जोग : या चित्रपटात एकूण तीन गाणी आहेत. त्यापैकी एक प्रमोशनल डान्स नंबर आहे, ज्यामध्ये मी नृत्य करताना दिसणार आहे. ते प्रेमगीत नसले तरी प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल, असा मला विश्वास आहे.
तांत्रिक टीमबद्दल बोलायचं झालं, तर ती अत्यंत भक्कम आहे. माझा जुना मित्र आणि आज इंडस्ट्रीत नावाजलेला संपादक संदीप फ्रान्सिस यानं या चित्रपटाचं संपादन केलं आहे. अनेक मोठ्या आणि गाजलेल्या चित्रपटांवर काम केलेल्या संदीपनं आमच्या चित्रपटासाठी वेळ काढला, याबद्दल मी त्याचा मनापासून ऋणी आहे. त्याच्या एडिटिंगमुळं चित्रपटाची गती आणि परिणामकारकता अधिक वाढली आहे.
संगीतकार क्षितिज तारे यांनी दिलेलं पार्श्वसंगीतही चित्रपटाला वेगळी उंची देतं. नेहमी म्हटलं जातं की, चित्रपट दोनदा बनतो — एकदा लेखनाच्या टेबलावर आणि दुसऱ्यांदा एडिटिंग रूममध्ये. या दोन्ही टप्प्यांवर संदीप आणि क्षितिज यांनी आपल्या कौशल्यानं 'ह्युमन कोकेन' अधिक समृद्ध केला आहे.
ईटीव्ही भारत : पुढं मराठी चित्रपट करत राहणार का?
पुष्कर जोग : नक्कीच. मराठीत चांगल्या, आशयपूर्ण भूमिका आल्या तर मी त्या आनंदानं स्वीकारेन. मराठी सिनेमा माझ्या जडणघडणीचा भाग आहे आणि तो माझ्यासाठी नेहमीच तितकाच महत्त्वाचा राहील.