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Exclusive Interview: पुष्कर जोग- माझ्या आयुष्यात मी भरपूर अपयश पाहिले आहे आणि त्यातूनच माझे व्यक्तिमत्त्व घडले आहे!

पुष्कर जोगचं ‘हाय रे हाय’ हे गाणं सध्या चर्चेत आहे. या गाण्याबद्दल त्यानं आता विशेष माहिती शेअर केली आहे.

exclusive interview pushkar jog
विशेष मुलाखत पुष्कर जोग (Posters / ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 10:45 AM IST

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मुंबई : मराठी आणि हिंदी मनोरंजनसृष्टीत अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक म्हणून पुष्कर जोग यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. बालकलाकार म्हणून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास पुढं सून लाडकी सासरची, जबरदस्त, सारख्या चित्रपटांमधून अधिक विस्तारला. बाप माणूस, मुसाफिरा, आणि अदृश्य अशा मराठी चित्रपटांतून त्यांनी विविध भूमिका साकारल्या. ह्युमन कोकेन यांसारख्या हिंदी प्रकल्पांमधूनही त्यांनी अभिनयाची वेगळी छाप पाडली. ‘ती आणि ती’ या चित्रपटातून दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळत त्यांनी कथाकथनाच्या क्षेत्रातही पाऊल ठेवलं. अभिनयासोबतच निर्मिती क्षेत्रातही त्यांनी प्रयोगशील विषयांना प्राधान्य दिले आहे. मराठीसोबत हिंदी मनोरंजनविश्वातही काम करण्याचा त्यांचा अनुभव समृद्ध आहे. सध्या हिंदीतील काही प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा त्यांचा विचार असून, मराठीतील कामाबाबतही ते स्पष्टपणे व्यक्त झाले आहेत. अभिनय, दिग्दर्शन, निर्मिती आणि आगामी प्रकल्पांबाबत आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी पुष्कर जोग यांच्याशी साधलेला हा दिलखुलास संवाद...

ईटीव्ही भारत : ‘हाय रे हाय’ हे गाणे ऐकताना एखाद्या चित्रपटातील गाणे असल्यासारखे वाटते. गाण्याचे संगीत, मांडणी आणि त्याचे चित्रीकरणही सिनेमॅटिक पद्धतीनं करण्यात आले आहे. याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?
पुष्कर जोग : हे ऐकून मला खूप आनंद झाला. तुम्हाला हे गाणे ऐकताना एखाद्या चित्रपटातील गाण्याची अनुभूती आली, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. साधारणपणे स्वतंत्रपणे प्रदर्शित होणारी गाणी ही ‘सिंगल’ म्हणूनच जाणवतात. त्यामध्ये चित्रपटातील गाण्याप्रमाणे एखादा प्रसंग, कथानक किंवा सिनेमॅटिक अनुभव असेलच असे नाही. मात्र ‘हाय रे हाय’च्या बाबतीत सुरुवातीपासूनच आमचा दृष्टिकोन थोडा वेगळा होता. हे केवळ एक स्वतंत्र गाणे म्हणून सादर करायचे नव्हते, तर ते पाहताना आणि ऐकताना प्रेक्षकांना एखाद्या चित्रपटातील प्रसंग अनुभवत असल्यासारखे वाटावे, असा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळं गाण्याचं चित्रीकरणही एखाद्या चित्रपटाच्या गाण्याप्रमाणे केले आहे. ते पाहिल्यानंतर तुम्हाला चित्रपटातील गाण्याची अनुभूती आली, हे आमच्या संपूर्ण टीमसाठी खूप समाधान देणारे आहे.

ईटीव्ही भारत : हे गाणे स्वतंत्रपणे प्रदर्शित करण्याचा निर्णय नेमका कसा झाला? या गाण्यामागची मूळ कल्पना काय होती?
पुष्कर जोग : खरं सांगायचं तर ‘हाय रे हाय’ हे सुरुवातीपासून स्वतंत्र गाणे म्हणून तयार केलेले नव्हते. हे एका मराठी चित्रपटासाठी तयार करण्यात आले होते. त्या चित्रपटाची संकल्पना आणि गाणे तयार होते. गायकांनी गाण्याचे रेकॉर्डिंगही केले होते. मात्र काही कारणांमुळं तो चित्रपट त्यावेळी पूर्ण होऊ शकला नाही. भविष्यात तो चित्रपट नक्कीच होईल, पण त्याला सध्या काहीसा विलंब झाला आहे. माझ्या मनात एक विचार आला की, इतके चांगले गाणे तयार असून ते केवळ चित्रपटाचे काम सुरू होण्याची वाट पाहत पडून राहण्यापेक्षा ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. म्हणून हे गाणे स्वतंत्रपणे प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मूळ मराठी गाण्याचे हिंदी रूपांतर करण्याचे ठरले. हिंदी आवृत्तीचे गीतलेखन मी स्वतः केले.


त्यानंतर हे गाणे कोणाच्या आवाजात अधिक प्रभावी वाटेल, याचा विचार करताना नकशजींचे नाव समोर आले. मी त्यांना फोन करून गाण्याबद्दल सांगितले आणि त्यांनी ते गाण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर तानियाशीही संपर्क साधला. तिनेही या गाण्याचा भाग होण्यास आनंदानं होकार दिला. अशा प्रकारे एकेक गोष्ट जुळत गेली आणि शेवटी ‘हाय रे हाय’ हे स्वतंत्र गाणे प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा निर्णय पक्का झाला. मूळ गाणे एका चित्रपटासाठी तयार झाले होते, मात्र त्याला स्वतंत्र रूप देताना त्याची सिनेमॅटिक ओळख कायम ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. संपूर्ण टीमनं खूप उत्साहानं आणि मनापासून काम केलं. त्यामुळं हे गाणं आता प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत आहे, याचा मला विशेष आनंद आहे.

pushkar jog new song re haay
पुष्कर जोगचे नवीन गाणे 'रे हाय' (ETV Bharat)

ईटीव्ही भारत : आज तुम्ही अभिनयासोबत गीतलेखनही करत आहात. “आता आणखी काय करणार?” असा प्रश्नही अनेकदा विचारला जातो. अभिनय, दिग्दर्शन, लेखन, निर्मिती अशा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या तुम्ही सांभाळत आहात. याकडे तुम्ही कसे पाहता?
पुष्कर जोग : माझे माझ्या कामावर खूप प्रेम आहे. खरं सांगायचं तर चित्रपटसृष्टीशिवाय मला दुसरे काही करता येत नाही. या क्षेत्रात मी स्वतःला अजूनही एक विद्यार्थीच मानतो. चित्रपटसृष्टी खूप मोठी आहे आणि इथे प्रत्येक दिवस नवे काही शिकवणारा असतो. त्यामुळं मला जे काही करता येईल, ते मनापासून आणि प्रामाणिकपणे करण्याचा माझा प्रयत्न असतो. अभिनय ही माझी ओळख आहेच, पण एखादी चांगली कल्पना मनात आली आणि ती प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळाली, तर ती संधी मी सोडू इच्छित नाही. गीतलेखन असो, दिग्दर्शन असो किंवा अभिनय—प्रत्येक माध्यमातून स्वतःला व्यक्त करण्याचा मी प्रयत्न करतो. माझ्यासाठी हे केवळ काम नाही, तर माझी आवड आणि माझे जगणे आहे. त्यामुळे काहीतरी नवे करण्याची संधी मिळाली की मला त्यात आनंदच वाटतो. या सगळ्या प्रवासात तुमच्यासोबत काम करणारे कलाकारही तितकेच महत्त्वाचे असतात. तानियासारख्या समर्पित सहकलाकारासोबत काम करताना माझे काम आणखी सोपे होते. ती केवळ सुंदर किंवा लोकप्रिय अभिनेत्री नाही, तर आपल्या कामाबद्दल अत्यंत गंभीर असलेली कलाकार आहे. आज सोशल मीडियाच्या काळात अनेकांना मोठ्या संख्येनं फॉलोअर्स मिळतात आणि त्यानंतर त्याच लोकप्रियतेत ते समाधानी होतात. मात्र तानिया त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. तिच्यात सतत काहीतरी चांगले करण्याची भूक आहे. तिला काम करायचे आहे, स्वतःला वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये सिद्ध करायचे आहे आणि कलाकार म्हणून सातत्याने पुढे जायचे आहे. तिची मेहनत, शिस्त आणि कामाप्रती असलेली निष्ठा मला खूप आवडते. अशा कलाकारासोबत काम करताना दिग्दर्शक किंवा सहकलाकार म्हणून तुमची जबाबदारीही वाढते आणि त्याच वेळी तुम्हाला प्रेरणाही मिळते. म्हणूनच तानियासोबत हे गाणे करण्याचा अनुभव माझ्यासाठी खूप आनंददायी होता. अशा प्रामाणिक आणि मेहनती कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळते, तेव्हा आपण खरोखर भाग्यवान आहोत असे मला वाटते.


ईटीव्ही भारत: सध्या तुम्ही हिंदी चित्रपटसृष्टीवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहात. त्यामागे काही विशेष योजना आहे का?
पुष्कर जोग : विशेष अशी कोणतीही योजना नाही. सध्या पुढील सहा ते आठ महिने हिंदीतील काही कामांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार आहे. त्यानंतर परिस्थितीनुसार निर्णय घेईन. मराठीत सध्या कोणी काम देत नाहीये, असे मी गंमतीने म्हणतोय! (हसत)


ईटीव्ही भारत : सध्या तुम्ही हिंदी चित्रपटसृष्टीवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहात. त्यामागे काही विशेष योजना आहे का?
पुष्कर जोग : विशेष अशी कोणतीही योजना आखलेली नाही. सध्या पुढील सहा ते आठ महिने हिंदीतील काही प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार आहे. या काळात ज्या काही चांगल्या संधी मिळतील, त्यावर काम करायचे आहे. त्यानंतर परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेईन. मराठीत सध्या कोणी काम देत नाहीये, असे मी अर्थातच गंमतीने म्हणतोय! (हसत) मराठी माझ्यासाठी कायमच महत्त्वाची आहे आणि योग्य संधी मिळाली तर नक्कीच मराठी प्रोजेक्ट करेन.

pushkar jog
पुष्कर जोग (ETV Bharat)

ईटीव्ही भारत : सोशल मीडिया आज कलाकारांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. त्यासोबत येणाऱ्या ट्रोलिंगचा सामना तुम्ही कसा करता?
पुष्कर जोग : सोशल मीडिया आणि ट्रोलिंग हे आता आयुष्याचा एक भाग झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट मनावर घेऊन चालत नाही. मला ट्रोल करणाऱ्या काही लोकांना मी थेट संदेश पाठवून, “भाऊ, तुझा नंबर पाठव,” असे विचारले. त्यानंतर त्यांच्याकडून लगेच, “सॉरी दादा, चुकून बोललो,” असे संदेश यायला लागले. (हसत) त्यांचे स्क्रीनशॉटही माझ्याकडे आहेत. पण शेवटी हा आजच्या लाईफस्टाइलचा भाग आहे. लोकांना बोलायचे असेल, टीका करायची असेल किंवा माझ्यावर विनोद करायचा असेल, तर करू द्या. त्यातून त्यांचे मनोरंजन होत असेल किंवा त्यांना काही फायदा होत असेल, तर ठीक आहे. मी त्याकडे फार गांभीर्याने पाहत नाही. प्रत्येकाला आपापल्या पद्धतीने जगण्याचा अधिकार आहे. माझे काम प्रामाणिकपणे करत राहणे आणि पुढे जाणे, एवढेच माझ्या हातात आहे. त्यांच्यासाठीही माझ्याकडून एवढेच—देव त्यांचे भले करो!


ईटीव्ही भारत : तुमच्या फिटनेसचे रहस्य काय आहे?
पुष्कर जोग : प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर चित्रपटांसाठी किंवा माझे शरीर चांगले दिसावे म्हणून मी फिटनेसकडे वळलो नाही. सुमारे दीड वर्षापूर्वी माझी प्रकृती बिघडली होती. मधुमेह आणि कोलेस्टेरॉलसारख्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या. त्यावेळी डॉक्टरांनी जीवनशैलीत आवश्यक बदल करण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा मला एक महत्त्वाची गोष्ट जाणवली—आपल्या आरोग्याची जबाबदारी शेवटी आपलीच असते. आपण आजारी पडलो किंवा रुग्णालयात दाखल झालो, तर कुटुंबीय, मित्र आणि आप्तस्वकीय काही काळ नक्कीच आपल्यासोबत असतात. पण प्रत्येकाचे स्वतःचे आयुष्य, काम आणि जबाबदाऱ्या असतात. आपण त्यांच्यावर कायम अवलंबून राहू शकत नाही. त्यामुळं स्वतःची काळजी स्वतः घेणे आणि शक्य तितके निरोगी राहणे खूप महत्त्वाचे आहे.

त्यानंतर मी माझ्या आहारात मोठे बदल केले. साखर पूर्णपणे बंद केली आहे. भातही खात नाही. नियमित व्यायाम करतो. माझ्यासाठी फिटनेस म्हणजे केवळ शरीरयष्टी चांगली दिसणे नाही. शरीरात ऊर्जा असावी, सहनशक्ती असावी, स्टॅमिना असावा आणि दैनंदिन आयुष्य उत्साहानं जगता यावे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

pushkar jogs upcoming movie antarral
पुष्कर जोगचा आगामी चित्रपट 'अंतराल' (ETV Bharat)

ईटीव्ही भारत : तुम्ही जिममध्येही नियमित व्यायाम करता का?
पुष्कर जोग : हो, नक्कीच. मात्र माझ्या मते व्यायाम करताना प्रत्येकानं आपल्या शरीराची रचना आणि क्षमता लक्षात घेतली पाहिजे. प्रत्येकासाठी एकच व्यायामपद्धती योग्य असेल असे नाही. माझ्या शरीरयष्टीला खूप जास्त वजन उचलण्याचा व्यायाम केला, तर माझे शरीर अधिक भरदार आणि स्थूल दिसू शकते. माझी उंचीही फार जास्त नाही. त्यामुळं माझ्या शरीराला अनुरूप असा व्यायाम मी करतो. माझा उद्देश बॉडी बिल्डिंग करणे नाही, तर तंदुरुस्त, सक्रिय आणि सक्षम राहणे हा आहे. शरीरात चांगली ताकद, सहनशक्ती आणि स्टॅमिना असणे मला अधिक महत्त्वाचे वाटते.

ईटीव्ही भारत : शारीरिक फिटनेससोबत मानसिक तंदुरुस्तीबद्दल काय सांगाल?
पुष्कर जोग : मानसिक तंदुरुस्तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. खरं तर अभिनेता म्हणून या क्षेत्रात टिकून राहणे अजिबात सोपे नाही. आज सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांमुळे अनेक कंटेंट क्रिएटर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्सना काही महिन्यांतच प्रसिद्धी मिळते. अचानक मिळालेली लोकप्रियता, प्रसिद्धी आणि चाहत्यांची संख्या यामुळे काही वेळा माणसाच्या डोक्यात अहंकार निर्माण होऊ शकतो.

पण माझ्या मते माणसाचा खरा स्वभाव आणि त्याचे व्यक्तिमत्त्व यशाच्या काळात नव्हे, तर अपयशाच्या काळात समोर येते. काम नसताना पाच-दहा वर्षे घरी बसावे लागले, संघर्ष करावा लागला, संधी मिळत नसताना स्वतःवर विश्वास ठेवावा लागला, तर त्या काळात माणसाची खरी परीक्षा होते.

मी स्वतः माझ्या आयुष्यात अनेक अपयशांचा सामना केला आहे. त्यामुळे त्या अपयशांनीच माझे व्यक्तिमत्त्व घडवले आहे. आज अपयश आले तरी त्याचा फारसा परिणाम माझ्यावर होत नाही. कारण अशा परिस्थितीतून मी आधीच अनेकदा गेलो आहे. आता माझा स्वतःवर, माझ्या कलेवर आणि माझ्या कामावर विश्वास असतो. प्रामाणिकपणे काम करत राहायचे, शिकत राहायचे आणि पुढे जात राहायचे, एवढेच माझे तत्त्व आहे.


ईटीव्ही भारत : तुम्ही अभिनयातून निवृत्ती घेण्याचाही विचार केला आहे, हे खरं आहे का?
पुष्कर जोग : हो, माझ्या भविष्यासंदर्भात काही योजना निश्चित आहेत. आणखी नऊ-दहा वर्षे काम केल्यानंतर अभिनय क्षेत्रातून निवृत्ती घेण्याचा माझा विचार आहे. या क्षेत्रात इतकी वर्षे काम केल्यानंतर मला अनेक प्रकारचे अनुभव आले आहेत. त्यामुळं आता या क्षेत्राकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोनही बदलला आहे. वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतर या सगळ्या धावपळीपासून दूर जाऊन शांत आयुष्य जगावे, अशी माझी इच्छा आहे. मला कुत्र्यांबद्दल खूप प्रेम आहे. त्यामुळं भविष्यात सुमारे 50 कुत्र्यांसोबत राहण्याचा विचार आहे. त्यांच्याकडून मिळणारे प्रेम निरपेक्ष आणि कोणत्याही अपेक्षेशिवाय असते. तो आपलेपणा मला खूप भावतो. त्यामुळं एक वेळ अशी येईल, जेव्हा मला माणसांपेक्षा त्यांच्यासोबत राहणे अधिक आवडेल.

ईटीव्ही भारत : सध्या तुमचे कोणते प्रोजेक्ट्स सुरू आहेत? आगामी काळात प्रेक्षकांना तुम्ही कोणत्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहात?
पुष्कर जोग : सध्या ‘अंतराल’ हा माझा एक हिंदी चित्रपट पूर्ण झाला आहे. या चित्रपटात मी पुन्हा एकदा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. ‘ह्युमन कोकेन’नंतर हिंदीत मुख्य अभिनेता म्हणून केलेला हा माझा आणखी एक महत्त्वाचा प्रोजेक्ट आहे. चित्रपटाचे काम पूर्ण झाले असून नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या आसपास तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय ‘घंटी’ नावाचा एक हिंदी चित्रपट मी दिग्दर्शित करत आहे. या चित्रपटात मी अभिनय करणार नसून दिग्दर्शनाची संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावर आहे. या चित्रपटाची निर्मिती आनंद पंडित करत आहेत. विशेष म्हणजे बॉलिवूडमधील एक मोठा आणि प्रस्थापित अभिनेता या चित्रपटात काम करणार आहे. त्यांच्यासोबत दिग्दर्शक म्हणून काम करण्याची संधी मिळणे माझ्यासाठी निश्चितच मोठा सन्मान आहे.


ईटीव्ही भारत : त्या अभिनेत्याचे नाव सांगाल का?
पुष्कर जोग : सध्या त्यांचे नाव जाहीर करणे योग्य ठरणार नाही. (हसत) ही बातमी सध्या गुपितच ठेवूया. येत्या 1 ऑक्टोबरला आम्ही या चित्रपटाची आणि त्यातील कलाकाराची अधिकृत घोषणा करणार आहोत. ते बॉलिवूडमधील एक प्रस्थापित आणि मोठे नाव आहे. त्यांचे दिग्दर्शन करण्याची संधी मिळणे माझ्यासाठी खूप खास आहे.

याशिवाय मराठीतील ‘जबरदस्त 2’ हा चित्रपटही माझ्या आगामी कामांपैकी एक आहे. या चित्रपटाची पटकथा पूर्णपणे तयार आहे आणि कलाकारांची निवडही निश्चित झाली आहे. आता केवळ योग्य वेळेची प्रतीक्षा आहे. योग्य वेळ आली की ‘जबरदस्त 2’चे चित्रीकरण सुरू करू.

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