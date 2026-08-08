Exclusive Interview: “वेगळ्या आणि आशयपूर्ण कथा सांगण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न असतो!” - 'लाडू'चे निर्माते आणि दिग्दर्शक शैलेश आर. सिंग!
'लाडू' हा मराठी चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाबद्दल निर्माते आणि दिग्दर्शक शैलेश आर. सिंग यांनी काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद : चित्रपट ही केवळ करमणुकीची गोष्ट नसते, तो समाज, माणूस आणि त्याच्या जगण्यातील वास्तव यांचे प्रतिबिंब असतो. काही चित्रपट प्रेक्षकांचे मनोरंजन करतात, तर काही त्यांना अंतर्मुख करतात. त्यांनी 'लाडू' या मराठी चित्रपटाच्या माध्यमातून दिग्दर्शनीय पदार्पण केले आहे. या आशयघन आणि वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटाविषयी बोलताना 72 चित्रपटांचे निर्माते शैलेश आर. सिंग यांनी कला, कलाकृती, चित्रपट निर्मिती आणि मानवी अस्तित्वाच्या विविध पैलूंवर आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत मनमोकळेपणाने संवाद साधला.
'लाडू' या चित्रपटातील संवादांपेक्षा शांततेचा प्रभाव अधिक जाणवतो, याकडे लक्ष वेधले असता शैलेश आर. सिंग म्हणाले, “मला स्वतःलाही मराठी येत नाही. पण भावना समजण्यासाठी भाषा आडवी येत नाही. भावना ही भाषेपलीकडची गोष्ट आहे. या चित्रपटात संवाद कमी आहेत आणि शांतता अधिक बोलकी आहे. सुरुवातीची पंधरा-वीस मिनिटे तर जवळजवळ कोणताही संवाद नाही. तरीही ती शांतता खूप काही सांगून जाते. आज मुंबईत राहणाऱ्या अनेक लोकांच्या आयुष्यात संवादच उरलेला नाही, हेही एक वास्तव आहे. चित्रपटाची सुरुवात याच वास्तवापासून होते.” शैलेश आर. सिंग यांनी यापूर्वी कांचीवरमसारख्या राष्ट्रीय पुरस्कारविजेत्या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटाविषयी बोलताना ते म्हणाले, “कांचीवरम हा माझ्या अत्यंत आवडत्या चित्रपटांपैकी एक आहे. त्यानं तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले. मी स्वतः तो चित्रपट नऊ वेळा पाहिला आहे. त्यातील शेवटचा प्रसंग आजही माझ्या मनात घर करून आहे.”
या चित्रपटाच्या निर्मितीमागची कहाणी सांगताना त्यांनी एक धक्कादायक अनुभवही सांगितला. ते म्हणाले, “त्या काळात प्रियदर्शन सर दिग्दर्शनासाठी जवळपास 15 कोटी रुपये घेत असत. पण आम्ही कांचीवरम हा संपूर्ण चित्रपट केवळ एक कोटी 80 लाख रुपयांत केला आणि त्यात दिग्दर्शकांची फीही समाविष्ट होती. भारतामधील एक प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक साबू सिरिल यांनी कलादिग्दर्शन केले, प्रियदर्शन दिग्दर्शक होते आणि प्रकाश राज प्रमुख भूमिकेत होते. प्रकाश राज यांनी तर आम्हाला होम व्हिडिओचे पैसेही घेऊ नका, असे सांगितले होते. संपूर्ण टीम एका तंबूत राहिली. प्रियदर्शन सर स्वतः स्वयंपाक करायचे. आमच्याकडे अॅम्बेसेडर गाडी भाड्यानं घेण्यासाठीही पैसे नव्हते.” ते पुढे म्हणाले, “मी स्पष्टपणे सांगितले होते की, हा व्यावसायिक चित्रपट नाही. यातून किती पैसे मिळतील, हे मला माहीत नव्हते. पण हा चित्रपट बनला, तर काहीतरी वेगळे आणि चांगले घडेल, याची खात्री होती. अखेर टोरांटोमध्ये चित्रपटाला उभे राहून दाद मिळाली. प्रियदर्शन सरांच्या डोळ्यांत अश्रू होते. मोहनलालजी आमच्या मागे उभे होते. त्यांनी आमच्यासाठी तब्बल 300 किलोमीटरचा प्रवास केला होता. तो अनुभव अविस्मरणीय होता.”
प्रियदर्शन यांची ओळख प्रामुख्यानं विनोदी चित्रपटांचे दिग्दर्शक म्हणून असताना कांचीवरमसारखा गंभीर आणि आशयप्रधान चित्रपट कसा घडला, यामागची गोष्ट सांगताना शैलेश आर. सिंग म्हणाले, “प्रियदर्शन सर अत्यंत सुशिक्षित कुटुंबातून आले आहेत. त्यांचे आई-वडील विद्यापीठात प्राध्यापक आणि अधिष्ठाता होते. ते जेव्हा व्यावसायिक विनोदी चित्रपट करत होते, तेव्हा त्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्याची खंत वाटत असे. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकायचा होता. आम्ही पुण्यात 'ढोल'चे चित्रीकरण करत होतो. एका रात्री जेवताना आमच्यात हा विषय निघाला. अनेक मोठ्या निर्मात्यांनी हा विषय नाकारला होता. मी त्यांना म्हणालो, ‘आपण हा चित्रपट करूया, पण ठरावीक बजेटमध्ये.’ मला माहीत होते की चित्रपटाच्या प्रसिद्धीवरच मला पाच कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. ते तयार झाले आणि आम्ही तो केला.” या चित्रपटातील संगीताबाबतही त्यांनी एक रंजक आठवण सांगितली. “आम्ही नऊ मूळ गाणी तयार केली. चित्रपटात रेडिओवर ऐकू येणारे गाणेही आम्ही खास तयार केले होते. 1976 सालचे लता मंगेशकर यांचे गाणे एका दृश्यासाठी वापरण्यासाठी मोठी रक्कम मागण्यात आली होती. तेही केवळ एका ट्रान्झिस्टरच्या दृश्यासाठी आणि गैर-अनन्य हक्कांसाठी! त्यापेक्षा मी संपूर्ण अल्बम केवळ दोन लाख रुपयांत तयार केला. म्हणूनच मी म्हणतो, कलेचा विषय आला की पैशांचा विचार करू नका.”
'लाडू' या चित्रपटाच्या बजेटबाबत विचारले असता त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “मी बजेट सांगणार नाही. कारण त्यामुळं कलेविषयीच्या चर्चेचा दृष्टिकोनच चुकीचा होईल. एखादे चित्र आपल्याला आवडत नसेल तर त्याची किंमत आपल्यासाठी दोन रुपये असू शकते; पण तेच चित्र आवडले, तर आपण त्यासाठी दोन कोटी रुपयेही मोजू शकतो. मग कलेची किंमत कशी ठरवणार?” याच संदर्भात त्यांनी आपल्या चित्रपटातील एका प्रसंगाचा किस्सा सांगत उपस्थितांना हसवले. “रात्री दीड वाजता मी स्वतः बनियन घालून स्वच्छतागृहात बसून बनावट विष्ठा तयार करत होतो! आम्ही कृष्ण धवलमध्ये चित्रपटाचे चित्रीकरण करत होतो आणि मुलांनी तयार केलेली विष्ठा एकाच रंगाची होती. मी त्यांना विचारले की, ‘हा माणूस जेवण न करता शौचालयात आला होता की काय?’ त्यांनी सांगितले की 'हा चित्रपट ब्लॅक अँड व्हाईट आहे म्हणून तसे केले'. मग त्यांना जवळच्या बांधकामाच्या ठिकाणाहून लाल विटा आणायला लावल्या. त्यापासून वेगळा रंग तयार केला आणि मग शूट केलं. आजवर 70-72 चित्रपट केलेला आणि 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेला माणूस सार्वजनिक शौचालयात बसून बनावट विष्ठा तयार करतोय, या प्रसंगाची किंमत काय ठरवणार?”
चित्रपटाच्या शेवटाबद्दल बोलताना शैलेश आर. सिंग यांनी मानवी अस्तित्वाच्या मूलभूत प्रश्नालाच स्पर्श केला. ते म्हणाले, “या चित्रपटाचा गाभा एका वाक्यात सांगायचा तर ‘आपण आपल्या इच्छेनं जन्माला आलो नाही आणि आपल्या इच्छेनं जगतही नाही. निदान मरण्याचा निर्णय तरी आपल्या इच्छेनं घेऊ द्या.’’ आज एखादा बॉम्बस्फोट होतो आणि आपण मरतो, भूकंप होतो, महामारी येते आणि आपण मरतो. मग माणूस स्वतःच्या आयुष्यावर किती नियंत्रण ठेवतो? माझा एक प्रश्न आहे—आपण सगळे जिवंत आहोत, पण खरोखर जगताहेत किती जण?” ते पुढे म्हणाले, “मी आत्महत्येचे समर्थन करत नाही. पण मानवी अस्तित्वाविषयी एक विचार मांडत आहे. आपल्या देशात एखाद्या संतानं देहत्याग केला, तर त्याला समाधी किंवा मोक्ष म्हणतात, पण सामान्य माणसानं तसे केले, तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो. या विरोधाभासाकडेही आपण पाहिले पाहिजे. प्रत्येक माणसाची एक कहाणी असते. माझ्या मते, आयुष्य हे कृष्णधवल असते, त्यात रंग आपण भरतो. आणि या चित्रपटात त्या रंगाचे नाव आहे—मुक्ती.”
चित्रपटातील ‘लाडू’ या प्रतीकाबद्दल बोलताना त्यांनी त्यातील दडलेला अर्थही उलगडला. “माणूस जिवंत असताना त्याच्या वाढदिवसाला कदाचित पाच जण येतात, पण तो मरण पावल्यानंतरच्या अंत्यसंस्काराला पन्नास जण येतात. हे आपल्या समाजाचे वास्तव आहे. ‘लाडू खाल्ला तरी अडचण आणि नाही खाल्ला तरी अडचण’ अशी एक म्हण आहे. पण या चित्रपटात लाडूला आणखी एक प्रतीकात्मक अर्थ आहे. माणसाच्या आयुष्यातील एका महत्त्वाच्या विधीमध्ये, म्हणजे तेराव्याच्या दिवशी, लाडू मिळतो. त्यामुळं चित्रपटातील लाडू हा केवळ एक गोड पदार्थ नसून जीवन, मृत्यू आणि मुक्ती यांच्यातील एक प्रतीकात्मक दुवा आहे. या चित्रपटात अनेक स्तर आहेत. प्रत्येक प्रेक्षकानं आपापल्या पद्धतीनं ते उलगडावेत.”
चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान आलेला एक अनुभव सांगताना शैलेश आर. सिंह भावुक झाले. ते म्हणाले, “कर्जतजवळील एका वृद्धाश्रमात आम्ही चित्रीकरण केले. तो अगदी महामार्गालगतचा खरा वृद्धाश्रम आहे. काही गरीब कुटुंबे आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना रात्री रस्त्यावर सोडून जातात. तिथे राहणाऱ्या जवळपास 80 टक्के वृद्धांना स्मृतिभ्रंशाचा त्रास आहे. काहींचे पाय साखळदंडाने बांधलेले होते. चित्रपटात मी त्यातील केवळ एक प्रसंग दाखवला आहे. ते दृश्य करताना मलाही खूप वाईट वाटले, कारण माझ्याही आयुष्यात आई-वडील आहेत. पण त्यांचे आयुष्य कसे आहे, याचा विचार केला तर मन सुन्न होते.” “म्हणूनच चित्रपटातील तो मुलगा म्हणतो की, अशा अवस्थेत जगण्यापेक्षा मुक्ती मिळणे अधिक चांगले. आम्ही तिथे दोन दिवस होतो आणि त्या दोन दिवसांचे चित्रीकरण माझ्यासाठी खूप जड होते. ते लोक बारा-बारा तास तिथे तसेच बसून राहतात. एका दृश्यात आम्ही त्यांना लाडू दिले. त्यांची परवानगी घेऊन आम्ही त्यांच्यासाठी साखरविरहित लाडू आणले, कारण त्यातील अनेकांना मधुमेह होता. त्यांनी तो लाडू ज्या आनंदानं खाल्ला, ते पाहून मी अक्षरशः हादरलो. त्यांच्यासाठी तो लाडू किती मोठा आनंद होता, हे त्या क्षणी जाणवले. हा चित्रपट केवळ काल्पनिक नाही, तो आपल्या आजूबाजूच्या वास्तवातून जन्माला आला आहे.”
चित्रपटाच्या प्रेक्षकांविषयी बोलताना शैलेश आर. सिंह यांनी विशेषतः तरुणांना हा चित्रपट पाहण्याचे आवाहन केलं. “या चित्रपटाचा खरा प्रेक्षकवर्ग 18 ते 30 वयोगटातील तरुण आहे. 18 ते 23 वर्षांच्या तरुणांनी हा चित्रपट आवर्जून पाहावा. 'रोमा'सारखा कृष्णधवल चित्रपट ऑस्कर जिंकू शकतो आणि जगभरात यशस्वी होऊ शकतो, तर आपला चित्रपट का नाही?” मुलाखतीच्या शेवटी त्यांनी चित्रपटाच्या तिकिटाच्या दराबाबतही मिश्कीलपणे आवाहन केले. “अजय बिजली माझा मित्र आहे. मी त्यालाही सांगेन आणि तुम्हीही त्याच्यावर दबाव आणा की या चित्रपटाचे तिकिट केवळ 100 रुपये ठेवा. हा चित्रपट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. कारण हा केवळ एक चित्रपट नाही, तो आपल्याला स्वतःकडे आणि आपल्या आजूबाजूच्या जगाकडे नव्यानं पाहायला भाग पाडणारा अनुभव आहे.”