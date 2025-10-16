ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: प्रिया बेर्डे - 'काजळमाया'मधील 'कनकदत्ता'च्या रूपात मला स्वतःलाही नव्यानं शोधण्याची संधी मिळाली!

लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची पत्नी प्रिया अरुणची एक नवीन मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. आता त्यांनी त्यांच्या नवीन मालिकेबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Exclusive interview Priya Berde
प्रिया बेर्डे यांची खास मुलाखत (Priya Berde (Etv bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 9:25 AM IST

3 Min Read
मुंबई : मराठी सुपरस्टार लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अभिनेत्री प्रिया अरुण यांची मराठी चित्रपटांतील जोडी खूप प्रसिद्ध होती आणि त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलंय. त्यांच्या जोडीची तुलना बॉलिवूडमधील धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांच्या जोडीशी केली जाई. योगायोग म्हणजे धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांनी लग्न केले तसेच लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि प्रिया अरुण यांचादेखील विवाह झाला. प्रियानं १९८८ साली 'अशी ही बनवा बनवी' या सुपरहिट चित्रपटातून करिअरची सुरुवात केली. नंतर 'धरलं तर चावतंय', 'रंगत संगत', 'बंदीवान मी या संसारी', 'नशीबवान', 'लपवा छपवी', बोकड', 'योध्दा', 'प्रेमाचा झोलझाल', 'लाल इश्क', 'लग्न कल्लोळ', 'अहिल्या - झुंज एकाकी', 'नटरंग', 'जोगवा', 'जत्रा' तसेच 'हम आपके हैं कौन', 'जॉन', 'गुड्डू' सारख्या अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांत त्यांनी काम केलं.

त्यांचे अभिनय कौशल्य विनोदी, भावनिक आणि नाट्यपूर्ण अशा सर्व शैलींमध्ये दिसून आले आहे. प्रिया बेर्डे यांचे योगदान मराठी सिनेसृष्टीत उल्लेखनीय मानले जाते. आजही त्यांची कारकीर्द नव्या आणि जुन्या पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांचा मुलगा अभिनय बेर्डे सुद्धा मराठी चित्रपटांतून मुख्य भूमिका करताना दिसतो तसेच त्यांची मुलगी स्वानंदी सुद्धा अभिनयक्षेत्रात कार्यरत आहे. प्रिया बेर्डे यांनी छोट्या पडद्यावरदेखील आपली छाप सोडली आहे. आता त्या स्टार प्रवाहच्या 'काजळमाया' या मालिकेतून चेटकिणीच्या रूपात प्रेक्षकांना भेटणार आहेत. आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर बोलताना प्रिया बेर्डे यांनी मनमोकळेपणानं आपलं मत व्यक्त केलं.

ईटीव्ही मराठी: 'काजळमाया' मालिकेतील तुमच्या भूमिकेबद्दल काय सांगाल?
प्रिया बेर्डे: 'कनकदत्ता'सारखी भूमिका माझ्या अभिनय प्रवासात मी पहिल्यांदाच अनुभवते आहे. इतक्या वेगळ्या आणि आव्हानात्मक व्यक्तिरेखेचा भाग बनणं माझ्यासाठी एक विलक्षण अनुभव ठरला आहे. मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं की आजवर माझ्या कारकिर्दीत मी अशी भूमिका कधीच साकारलेली नाही - इतकी गुंतागुंतीची, परंतु तितकीच हृदयस्पर्शी.

कनकदत्ता ही केवळ एक व्यक्तिरेखा नाही, तर तिचं एक वेगळं भावविश्व आहे. तिच्या विचारांमध्ये, नजरेत आणि चालण्यात एक वेगळाच गूढपणा आणि ताकद आहे. ती पारंपरिक चौकटीबाहेरची स्त्री आहे, आणि तिच्या रूपात मला स्वतःलाही नव्यानं शोधण्याची संधी मिळाली. 'काजळमाया' ही मालिका या सगळ्यामुळेच प्रेक्षकांसाठी खास ठरते. नेहमीसारख्या सासू–सून वादांनी भरलेल्या पारंपरिक मालिकांपासून ही कथा पूर्णतः वेगळी आहे. यात प्रत्येक पात्राचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे, प्रत्येक नातं नवं परिमाण घेऊन समोर येतं. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे यातला लूक आणि गेटअप हे प्रेक्षकांना अक्षरशः थक्क करून टाकतील.

Priya Berde
प्रिया बेर्डे (Priya Berde (Etv Bharat))

ईटीव्ही मराठी: मालिकेतील तुमचा लुक एकदम हटके आहे. तो कसा तयार झाला?
प्रिया बेर्डे: कनकदत्ताचा लूक इतका उठावदार आणि रहस्यमय आहे की, प्रेक्षकांना ती पहिल्याच दर्शनात लक्षात राहील. या मालिकेच्या माध्यमातून मला केवळ अभिनयाची नव्हे, तर एका नव्या कलात्मक जगाची अनुभूती मिळाली आहे. मी आमच्या चॅनेल आणि प्रॉडक्शन हाऊस या दोघांनाही मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छिते, कारण त्यांनी कनकदत्ता या व्यक्तिरेखेचा लूक साकारण्यासाठी अक्षरशः अफाट मेहनत घेतली आहे. या व्यक्तिरेखेला पडद्यावर जिवंत करण्यासाठी प्रत्येक सूक्ष्म गोष्टीकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिलं. पोशाखापासून ते दागिन्यांपर्यंत, हेअरस्टाइलपासून ते मेकअपपर्यंत प्रत्येक बाबीचा बारकाईनं विचार केला.

आमचे मेकअप आर्टिस्ट प्रवीण दादा यांचे विशेष कौतुक करावं लागेल. त्यांनी इतका अप्रतिम आणि वास्तवदर्शी गेटअप तयार केला की, जेव्हा मी आरशात स्वतःकडे पाहिलं तेव्हा क्षणभर मला विश्वासच बसला नाही. वाटलं — ‘ही मीच आहे का?’ इतका बदल माझ्या व्यक्तिमत्त्वात त्यांनी आणला होता! त्या क्षणी मला जाणवलं की एखाद्या पात्रात पूर्णपणे समरस होणं म्हणजे काय असतं.

या लूकमुळं मला कनकदत्ता ही भूमिका अधिक आत्मीयतेनं साकारता आली. प्रत्येक शॉटच्या वेळी, तिच्या भावभावना, तिचं अंतरंग आणि तिची ओळख मला नव्यानं उमगत गेली. या संपूर्ण प्रवासात आमच्या टीमनं दाखवलेली निष्ठा, संयम आणि कलात्मकता माझ्यासाठी खूप प्रेरणादायी ठरली आहे. त्यामुळं या उत्कृष्ट प्रयत्नासाठी मी पुन्हा एकदा संपूर्ण टीमचे मनःपूर्वक आभार मानते.

Priya Berde
प्रिया बेर्डे (Priya Berde (Etv Bharat))

ईटीव्ही मराठी: ग्रे शेडची ही भूमिका साकारताना मनात काय विचार होते?
प्रिया बेर्डे : ही भूमिका साकारताना मला अक्षरशः आनंद आणि समाधान लाभलं. कारण ही भूमिका माझ्या आतापर्यंतच्या सर्व कामांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी, हटके आणि गूढतेने भरलेली आहे. मी आजवर साकारलेल्या व्यक्तिरेखांमध्ये भावनिक, संवेदनशील, विनोदी किंवा गंभीर छटा होत्या पण कनकदत्ता या भूमिकेत मी स्वतःला एका संपूर्णपणे वेगळ्या पातळीवर नेलं आहे.

आपण आयुष्यात अनेकदा अध्यात्मिकतेच्या मार्गावर चालतो, सकारात्मकता, भक्ती, शांतता आणि आत्मचिंतन यात रमतो. पण अशा प्रवासातच जेव्हा कनकदत्तासारखं काळोखानं झाकलेलं, रहस्यमय आणि कठोर मनाचं पात्र साकारायची वेळ येते, तेव्हा एक अद्भुत काँट्रास्ट निर्माण होतो. त्या काळोखात शिरणं, त्या व्यक्तिरेखेच्या मनातील निर्दयता, स्वार्थ, आणि भीती यांचा अनुभव घेणं हे माझ्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक पण तितकंच रोमांचक होतं. अशा भावना, ज्या आपण दैनंदिन आयुष्यात कधी जाणूनबुजून अनुभवत नाही, त्या अभिनयाच्या माध्यमातून जगणं म्हणजे एक अनोखा प्रवासच आहे.

ईटीव्ही मराठी: तुमचा चेटूक, चेटकीण यावर विश्वास आहे का?
प्रिया बेर्डे: ‘चेटकीण’ ही नेमकी कल्पना आहे की वास्तव, याचं उत्तर कोणीच ठामपणे देऊ शकत नाही. ती श्रद्धा आहे की अंधश्रद्धा हे ठरवणं प्रेक्षकांच्या विचारांवर अवलंबून आहे. पण आम्ही 'काजळमाया' या मालिकेद्वारे त्या रहस्याचा, त्या अंधविश्वासाचा आणि त्या कुतूहलाचा पडदा उलगडत आहोत, तेही एक प्रभावी मनोरंजन म्हणून. आणि हे सगळं करताना मला मनापासून मजा येते आहे, कारण या भूमिकेमुळं मी एका नवीन, रोमांचक कलाजगतात पाऊल ठेवलं आहे.

