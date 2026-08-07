Exclusive Interview: प्रीती झिंटा - जगभरात भारतीयांचा वाढलेला सन्मान आणि प्रभाव पाहून अभिमान वाटतो!
सनी देओल आणि प्रीती झिंटा यांच्या मुख्य भूमिका असलेला 'बटवारा 1947' चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाबद्दल तिनं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई : बॉलिवूडमधील सौंदर्य, सहज अभिनय आणि खळखळून हसणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री प्रीती झिंटा ही गेली दोन दशकांहून अधिक काळ हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक लोकप्रिय नाव आहे. 'दिल से' या चित्रपटातून तिनं अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं आणि सोल्जरमधून नायिका म्हणून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यानंतर 'क्या कहना', 'दिल चाहता है', 'कोई... मिल गया', 'कल हो ना हो', 'वीर-झारा', 'सलाम नमस्ते', 'कभी अलविदा ना कहना', 'जान-ए-मन' आणि 'हीरोज' यांसारख्या अनेक यशस्वी चित्रपटांमधून तिनं आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडली. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या क्या कहनामधील तिच्या धाडसी भूमिकेपासून ते वीर-झारा आणि कल हो ना होमधील भावनिक अभिनयापर्यंत प्रीतीनं विविधांगी भूमिका साकारत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. विवाहानंतर काही काळ चित्रपटांपासून दूर राहिलेली प्रीती आता राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित 'बटवारा 1947' या चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. या निमित्तानं आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी तिच्याशी साधलेला हा खास संवाद.
ईटीव्ही भारत : अनेक वर्षांनंतर पुन्हा रुपेरी पडद्यावर पुनरागमन करण्यासाठी 'बटवारा 1947' हाच चित्रपट का निवडला?
प्रीती झिंटा : यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वप्रथम, राजकुमार संतोषी यांच्यासोबत काम करण्याची माझी अनेक वर्षांची इच्छा होती. त्यांच्या दिग्दर्शनाखाली काम करण्याची संधी मला यापूर्वी मिळाली नव्हती. तसेच, ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवरील चित्रपट करण्याचीही माझी इच्छा होती. या चित्रपटाची कथा मला मनापासून भावली. अनेकांना ही भारत-पाकिस्तान फाळणीची कथा वाटेल, पण माझ्यासाठी ती एका कुटुंबाची कथा आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही आशेचा किरण जिवंत राहतो, हा चित्रपटाचा मुख्य आशय आहे. ही वेगळी आणि संवेदनशील कथा असल्यानं मी हा चित्रपट स्वीकारला.
ईटीव्ही भारत : बराच काळ अभिनयापासून दूर राहिल्यानंतर पुन्हा रुपेरी पडद्यावर परतण्याचा निर्णय कसा घेतला?
प्रीती झिंटा : खरं सांगायचं तर, मी अभिनयापासून दूर गेले होते असं मला कधीच वाटलं नाही. त्या काळात मी माझ्या आयुष्यातील सर्वांत सुंदर आणि समाधान देणारी भूमिका जगत होते—आई आणि कुटुंबवत्सल स्त्री म्हणून. अनेक वर्षे सातत्यानं चित्रपटसृष्टीत काम केल्यानंतर मला स्वतःसाठी, माझ्या कुटुंबासाठी आणि वैयक्तिक आयुष्यासाठी वेळ द्यायचा होता. त्या काळाचा मी मनापासून आनंद घेतला आणि त्यातील प्रत्येक क्षण जगले.
माझा ठाम विश्वास आहे की आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्याचं स्वतःचं वेगळं सौंदर्य आणि महत्त्व असतं. करिअर जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच कुटुंब, नाती आणि स्वतःसोबत घालवलेला वेळही महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे मी कोणतीही घाई न करता माझ्या आयुष्यातील त्या टप्प्याला पूर्णपणे स्वीकारलं.
जेव्हा 'बटवारा 1947'ची कथा माझ्यासमोर आली, तेव्हा मला जाणवलं की आता पुन्हा कॅमेऱ्यासमोर उभं राहण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या चित्रपटाची कथा, त्यातील भावना आणि माझ्या व्यक्तिरेखेची खोली मला इतकी भावली की पुनरागमनासाठी यापेक्षा चांगला चित्रपट असू शकत नाही, असं मला वाटलं. त्यामुळं कोणताही दबाव किंवा घाई न करता, योग्य कथा आणि योग्य भूमिकेची वाट पाहिल्यानंतर मी हा निर्णय घेतला.
ईटीव्ही भारत : स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तानं प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट आजच्या पिढीला स्वातंत्र्य आणि फाळणीचा इतिहास समजून घेण्यासाठी किती महत्त्वाचा ठरू शकतो?
प्रीती झिंटा : या प्रश्नाचं उत्तर मी एका स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून देईन. मला नेहमीच भूतकाळाबद्दल कुतूहल वाटायचं. 1947च्या काळात महिलांचं आयुष्य कसं असेल, याची उत्सुकता होती. चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान मी प्रत्येक प्रसंगात काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा व्यक्त करत असे. मात्र राजकुमार संतोषी मला सांगायचे, तो 1947चा काळ आहे. त्यावेळी बहुतांश महिलांचं विश्व घर, कुटुंब आणि संसारापुरतंच मर्यादित होतं.'
हा चित्रपट पूर्ण केल्यानंतर मला आजच्या काळात जन्माला आल्याचा आणि भारतासारख्या देशात राहण्याचा अभिमान वाटला. आज महिलांना करिअर, कुटुंब आणि स्वतःचे निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे. परदेशात राहूनही मी भारतात येऊन काम करू शकते, व्यवसाय सांभाळू शकते आणि कुणीही त्यावर बंधन घालत नाही. हीच आजच्या भारताची ताकद आहे.
फाळणीच्या काळातील लोकांनी अकल्पनीय वेदना सहन केल्या. मात्र त्यांनी त्या दुःखावर मात करत आयुष्य जगण्याची जिद्द दाखवली. त्या पिढीच्या धैर्य, संयम आणि चिकाटीतून आजच्या पिढीनं प्रेरणा घ्यायला हवी. आपण अनेकदा तक्रारी करतो, पण आपल्या आयुष्यातील संधी आणि स्वातंत्र्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायला विसरतो.
हा चित्रपट उपदेश करणारा नाही. एका सामान्य कुटुंबानं फाळणीसारख्या भीषण प्रसंगाला कसं सामोरं गेलं, याचा हा भावनिक अनुभव आहे. आई, वडील आणि मुलं—प्रत्येकाची त्या परिस्थितीकडे पाहण्याची दृष्टी वेगळी आहे.
मी या भूमिकेसाठी फाळणीवरील अनेक पुस्तके वाचली आणि संशोधन केलं. त्या काळात अनेकांना आपण काही दिवसांत परत येऊ, अशी आशा होती. त्यामुळं अनेकांनी आपले दागिने घरातच पुरून ठेवले. पण इतिहासानं वेगळंच वळण घेतलं. हा अत्यंत वेदनादायी काळ होता. तरीही त्या अंधारात आशेचा दिवा जिवंत ठेवणाऱ्या एका कुटुंबाची कथा म्हणजे 'बटवारा 1947' माझ्यासाठी हा चित्रपट म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीतही आशा कधीच संपत नाही, हा संदेश देणारा चित्रपट आहे.
ईटीव्ही भारत : अनेक वर्षांनंतर चित्रपटसृष्टीत परतल्यानंतर चित्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत कोणते बदल प्रकर्षाने जाणवले?
प्रीती झिंटा : (हसत) तुम्ही असा प्रश्न विचारत आहात, जणू मी 1947 पासूनच काम करत आहे! तांत्रिकदृष्ट्या काही बदल झाले असले, तरी चित्रपटनिर्मितीचं मूळ स्वरूप फारसं बदललेलं नाही. माझ्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला काही चित्रपट डबिंगद्वारे पूर्ण होत असत, मात्र 'दिल चाहता है'नंतर लाईव्ह साऊंडचा वापर वाढला. कलाकारांचं काम मात्र आजही तितकंच प्रामाणिक आहे. सर्वात मोठा बदल म्हणजे प्रेक्षकांचा कंटेंट पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि सोशल मीडियाचा वाढलेला प्रभाव. पूर्वी चित्रपटांच्या प्रचारासाठी विविध शहरांमध्ये जावं लागायचं, आज सोशल मीडियामुळं प्रचाराचं स्वरूप पूर्णपणे बदललं आहे. मला आणखी एक सकारात्मक बदल जाणवतो. आज भारतीयांना भारतीय असल्याचा प्रचंड अभिमान आहे. त्यामुळं आपल्या मातीशी जोडलेल्या कथा, स्थानिक नायक, सैन्य, इतिहास आणि देशाच्या यशोगाथांवर अधिक चित्रपट बनत आहेत. पूर्वी परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या प्रेमकथा अधिक पाहायला मिळत असत, आता मात्र भारतीय संस्कृती आणि आपल्या देशातील प्रेरणादायी कथा केंद्रस्थानी आल्या आहेत. हा बदल अतिशय स्वागतार्ह आहे.
ईटीव्ही भारत : परदेशात वास्तव्यास असल्यामुळं हा बदल तुम्ही जवळून अनुभवला असेल?
प्रीती झिंटा : नक्कीच. माझ्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला अनेक भारतीय परदेशात छोटी-मोठी कामं करताना दिसायचे. आज मात्र जगातील आघाडीच्या कंपन्यांचं नेतृत्व भारतीयांकडे आहे. जगभरात भारतीयांचा वाढलेला सन्मान आणि प्रभाव पाहून अभिमान वाटतो. आपण जगातील सर्वांत प्राचीन आणि समृद्ध संस्कृतींपैकी एक आहोत. आज त्या वारशाची योग्य दखल घेतली जात आहे, ही आनंदाची बाब आहे.
ईटीव्ही भारत : देओल कुटुंबासोबत अनेकदा काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
प्रीती झिंटा : बॉबी देओल माझा अतिशय जवळचा मित्र आहे आणि अभय देओललाही मी चांगलं ओळखते. धर्मेंद्रजींसोबतही एका चित्रपटात काम केलं होतं, जरी तो प्रदर्शित झाला नाही. देओल कुटुंबाबद्दल मला सर्वांत भावलेली गोष्ट म्हणजे त्यांच्यातील परस्पर प्रेम, आपुलकी आणि मोठ्यांप्रती असलेला मनापासूनचा आदर. हा आदर केवळ औपचारिक नाही, तर त्यांच्या संस्कारांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्या कुटुंबातील हे जिव्हाळ्याचं नातं पाहून नेहमीच आनंद आणि समाधान वाटतं.
ईटीव्ही भारत : सनी देओल यांच्यासोबत याआधीही अनेक चित्रपट केले आहेत. पुन्हा एकत्र काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
प्रीती झिंटा : सनीजींसोबत यापूर्वी 'फर्ज', 'द हीरो', 'हिरोज' आणि 'भैय्याजी सुपरहिट' या चित्रपटांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. काही चित्रपटांमध्ये आम्ही एकमेकांसमोर मुख्य जोडी नव्हतो, तरीही त्यांच्यासोबत काम करण्याचा प्रत्येक अनुभव संस्मरणीय ठरला. आमचा शेवटचा एकत्र चित्रपट 'भैय्याजी सुपरहिट' होता.
ईटीव्ही भारत : 'बटवारा 1947'मधील भूमिकेसाठी तुम्ही काही विशेष अभ्यास किंवा संशोधन केलं होतं का? तसेच फाळणीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्या व्यक्तींशी संवाद साधला होता का?
प्रीती झिंटा : हो, या भूमिकेसाठी मी फाळणीवर आधारित अनेक पुस्तके वाचली आणि त्या काळातील लोकांच्या मुलाखतीही पाहिल्या. पटकथेवर चर्चा करताना राजकुमार संतोषी, त्यांचे वडील आणि इतर काही जाणकारांशीही सखोल संवाद झाला. मात्र फाळणीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्या व्यक्तींशी माझी वैयक्तिक भेट झाली नाही.