Exclusive Interview: 'प्रताप'चे दिग्दर्शक सचिन सराफ: 'प्रताप' कलाकारांना काहीतरी वेगळे करण्याची संधी देणारा चित्रपट
नेहमीच्या नायक-खलनायकाच्या चौकटीपलीकडे जाणारा हा विषय त्यांनी कसा निवडला? सहाय्यक दिग्दर्शक ते स्वतंत्र दिग्दर्शक हा प्रवास कसा घडला? जाणून घेऊ यात.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 5:01 PM IST
मुंबई- छोट्या शहरातून आलेल्या आणि चित्रपटसृष्टीत कोणतेही पाठबळ नसताना स्वतःच्या मेहनतीने मनोरंजनविश्वात स्थान निर्माण करणाऱ्या सचिन सराफ यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. जवळपास २५ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी ‘वीर’, ‘मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी’ आणि ‘बादशाहो’ यांसारख्या चित्रपटांसाठी सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केले आहे. ‘आश्रम’सारख्या गाजलेल्या वेबसीरिजच्या सर्जनशील प्रक्रियेतही त्यांचा सहभाग होता. आता ‘प्रताप’ या चित्रपटाद्वारे ते स्वतंत्र दिग्दर्शक म्हणून प्रेक्षकांसमोर आले आहेत. अमित साध आणि ईशा देओल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट सत्तेचा दुरुपयोग, अधिकाराची नशा आणि सत्ता गमावल्यानंतर व्यक्तीच्या कुटुंबावर होणारे परिणाम यांचा वेगळा पैलू उलगडतो. नेहमीच्या नायक-खलनायकाच्या चौकटीपलीकडे जाणारा हा विषय त्यांनी कसा निवडला? सहाय्यक दिग्दर्शक ते स्वतंत्र दिग्दर्शक हा प्रवास कसा घडला? जाणून घेऊ यात. ईटीव्ही भारतने दिग्दर्शक सचिन सराफ यांच्याशी केलेल्या ही खास बातचीत.
ईटीव्ही भारत: चित्रपटसृष्टीतील तुमचा प्रवास कसा सुरू झाला?
सचिन सराफ: मी चित्रपटसृष्टीशी संबंधित कुटुंबातून आलेलो नाही आणि मुंबईचाही नाही. माझा जन्म नागपूरचा. मात्र, वडील चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे नोकरीला असल्यामुळे माझे शालेय शिक्षण तिथे झाले. नागपूरपासून सुमारे दीडशे किलोमीटर अंतरावर असलेले बल्लारपूर हे जंगलाच्या परिसरातील औद्योगिक वसाहतीचे ठिकाण आहे. छोट्या शहरातून मुंबईत येणे आणि इथे स्थिरावणे सोपे नव्हते. त्यामुळे सुरुवातीला नागपूरमध्ये नोकरी केली. त्यानंतर मुंबईत येऊन सॉफ्टवेअर विक्री आणि फ्रँचायझी विकास अशा क्षेत्रांत काम केले. झेरॉक्स टेक्नॉलॉजीजमध्येही फ्रँचायझी विकास विभागात कार्यरत होतो.
दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांच्या पहिल्या चित्रपटातून मी सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. तो त्यांचाही पहिलाच चित्रपट होता. त्यामुळे आमच्यासाठी तो एकत्र शिकण्याचा आणि अनुभव घेण्याचा प्रवास होता. नागपूरमध्ये घराबाहेर हिंदी भाषेचा अधिक वापर होत असल्यामुळे हिंदी साहित्य, कथा आणि इतिहासाचे वाचन माझे अधिक झाले होते. त्यामुळे हिंदी भाषेतील विषयांशी माझी जवळीक होती. पुढे हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम करण्याच्या संधी मिळत गेल्या आणि त्यातून अनिल शर्मा यांच्याशीही भेट झाली.
ईटीव्ही भारत: दिग्दर्शनाकडे वळण्याची प्रेरणा नेमकी कधी मिळाली?
सचिन सराफ: मी नववीत असताना एका नाटकात काम करत होतो. त्या नाटकाचे नाव ‘अदृश्यमान’ होते. सुरुवातीला मला मुख्य भूमिका मिळाली होती; पण तालमी सुरू झाल्यावर समजले की नाटकातील मुख्य पात्र बहुतांश वेळ अदृश्य असते. त्यामुळे मला रंगमंचाबाहेर बसून संवादांची उजळणी करून द्यावी लागणार होती, तर पाचवीतील एक मुलगा रंगमंचावर त्या अदृश्य व्यक्तिरेखेचे काम करणार होता.
तालमीदरम्यान दिग्दर्शक रिकाम्या खोलीत खुर्ची, भिंत, खिडकी अशा काल्पनिक गोष्टींची कल्पना देऊन कलाकारांकडून प्रसंग साकारून घेत असे. त्याची ही कल्पनाशक्ती आणि दृश्य उभे करण्याची पद्धत मला खूप आवडली. अभिनयापेक्षा दिग्दर्शनात अधिक रस निर्माण झाला. तिथूनच दिग्दर्शक होण्याचा विचार मनात रुजला.
ईटीव्ही भारत: ‘प्रताप’ चित्रपटाची संकल्पना काय आहे? हा विषय मांडण्यामागची प्रेरणा काय?
सचिन सराफ: ‘प्रताप’ हा सत्तेचे स्वरूप आणि ती सत्ता हातातून गेल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा वेगळा पैलू मांडणारा चित्रपट आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये लहानपणापासूनच मुलांनी आयएएस, आयपीएस अधिकारी व्हावे किंवा सरकारी नोकरी मिळवावी, अशी अपेक्षा असते. सरकारी पदामुळे मिळणारा मान, अधिकार आणि प्रतिष्ठा आपण आपल्या आजूबाजूला पाहत असतो. मात्र, वीस-पंचवीस वर्षे सेवा केल्यानंतर एखाद्या अधिकाऱ्याला निलंबित केले गेले किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली त्याला अटक झाली, तर त्याच्या कुटुंबाचे काय होते? अशा वेळी केवळ त्या व्यक्तीचेच नव्हे, तर त्याच्या पत्नीचे, मुलांचे आणि आई-वडिलांचेही आयुष्य बदलते. सुरक्षित भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या पत्नीला अचानक संकटांना सामोरे जावे लागते. मुलांचे परदेशात शिक्षण घेण्याचे बेत, घराचे हप्ते आणि कुटुंबाची जीवनशैली या सगळ्यांवर परिणाम होतो.
वृत्तपत्रांमध्ये आपण दररोज सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या वाचतो. त्यांच्यावर छापे पडतात, त्यांना अटक होते; मात्र त्यानंतर मागे राहिलेल्या कुटुंबाचे काय होते, याचा फारसा विचार केला जात नाही. सत्ता ही व्यक्तीची नसून ती त्याच्या पदाची असते. पद गेल्यानंतर आपणही इतरांसारखेच सामान्य माणूस आहोत, याची त्याला जाणीव होते. हाच दुर्लक्षित पैलू मला ‘प्रताप’मधून मांडायचा होता.
ईटीव्ही भारत: ईशा देओल आणि अमित साध यांना चित्रपटासाठी तयार करणे किती आव्हानात्मक होते?
सचिन सराफ: खरं सांगायचं तर फारसं कठीण नव्हतं. दोघांनाही विषय आणि त्याची मांडणी आवडली. अमितने यापूर्वी ‘ब्रीद’ या वेबसीरिजमध्ये पोलिसाची भूमिका साकारली होती. त्यामुळे पुन्हा पोलिसाची भूमिका करावी का, याबाबत तो सुरुवातीला थोडा साशंक होता. मी त्याला आधी कथा वाचण्यास सांगितले. तो युरोपला जात असताना मी त्याला पटकथेची प्रत पाठवली. त्याने विमानप्रवासातच ती वाचली आणि युरोपमध्ये पोहोचताच मला फोन करून ही कथा वेगळी असल्याचे सांगितले. त्याने लगेच चित्रपटासाठी होकार दिला. ईशालाही कथा आणि तिची भूमिका आवडली. मात्र, चित्रपटाची मांडणी आणि चित्रीकरणाची पद्धत कशी असेल, हे तिला जाणून घ्यायचे होते. तिच्या भूमिकेचा आलेख समजल्यानंतर तिनेही होकार दिला. हा नेहमीच्या नायककेंद्री चौकटीतील चित्रपट नसून कलाकारांना काहीतरी वेगळे करण्याची संधी देणारा आहे.
ईटीव्ही भारत: अमित साधच्या ‘प्रताप’ या व्यक्तिरेखेचे वैशिष्ट्य काय आहे?
सचिन सराफ: अमितची एक ठरावीक प्रतिमा नाही. त्याने नकारात्मक, गडद छटा असलेल्या तसेच सकारात्मक भूमिका केल्या आहेत. दाढी ठेवल्यावर आणि दाढी काढल्यानंतर त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातही मोठा फरक जाणवतो. मला ‘प्रताप’साठी हाच बदल हवा होता. सुरुवातीला प्रताप हा रांगडा, आक्रमक आणि एखाद्या धिप्पाड व्यक्तीसारखा वाटतो. मात्र, पुढे त्याची मानसिक घुसमट आणि होणारी पडझड दिसते. यासाठी अमितने शारीरिक बदलही केले. वजन आणि देहयष्टी कमी करण्यापासून ते चेहऱ्यावरील रूप बदलण्यापर्यंत त्याने मेहनत घेतली. सुरुवातीला प्रेक्षकांना त्याच्याबद्दल सहानुभूती वाटावी की राग, हे कळणार नाही; पण जसजशी कथा पुढे सरकेल, तसतसे त्यांना त्याची बाजू समजू लागेल.
ईटीव्ही भारत: पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी तुमचा पोलिस खात्यातील व्यक्तींशी काही संपर्क होता का?
सचिन सराफ: माझे कुटुंब सुशिक्षित मध्यमवर्गीय आहे. कुटुंबात अनेक वकील, पोलीस अधिकारी तसेच लष्कर आणि नौदलातील अधिकारी आहेत. त्यामुळे सरकारी नोकरी आणि त्या व्यवस्थेची ओळख मला लहानपणापासून आहे. एकदा दिल्लीतील एका सरकारी वसाहतीत राहणाऱ्या नातेवाइकांकडे मी गेलो होतो. तिथे शेजारी राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी माझ्याशी अगदी आपुलकीने संवाद साधला. मात्र, नागपूरला परतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वृत्तपत्रात त्यांच्यावर छापा पडल्याची आणि ते घर सोडून पसार झाल्याची बातमी वाचली. अशा घटना मनात घर करून राहतात.
आपल्याकडे सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्यातील सर्वांत मोठे यश, अशी शिकवण दिली जाते. पण त्या नोकरीतील अधिकारांसोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या असुरक्षिततेचा विचार केला जात नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याला अटक झाल्यानंतर त्याची पत्नी आणि मुलांची अवस्था काय होते, याचा विचार आपण क्वचितच करतो. हाच दृष्टिकोन या चित्रपटातून मांडला आहे.
ईटीव्ही भारत: ‘प्रताप’मागे एखादी सत्यघटना किंवा तुमचा वैयक्तिक अनुभव आहे का?
सचिन सराफ: या चित्रपटाची कथा थेट कोणत्याही सत्यघटनेवर आधारित नाही. मात्र, सत्तेच्या विविध पैलूंबद्दलचे विचार माझ्या मनात बऱ्याच काळापासून होते. ‘आश्रम’ या वेबसीरिजच्या सुरुवातीच्या सर्जनशील प्रक्रियेत मी सहभागी होतो. त्यावेळी लेखक हबीब फैसल यांच्यासोबत कथाविकास आणि संशोधन करताना सत्तेचे अनेक पदर समोर आले. वेगवेगळ्या अनुभवांतून आणि निरीक्षणांतून मनात साठलेल्या विचारांना एकत्र करून ‘प्रताप’ची कथा आकाराला आली. हा चित्रपट कोणत्याही एका व्यक्तीचे चरित्र किंवा जीवनकथा मांडण्याच्या उद्देशाने तयार केलेला नाही.
ईटीव्ही भारत: हा चित्रपट प्रामुख्याने सरकारी नोकरी आणि त्यातून मिळणाऱ्या सत्तेभोवती फिरतो का?
सचिन सराफ: सरकारी नोकरी हे केवळ सत्तेचे उदाहरण आहे. हाच विचार एखाद्या चित्रपट दिग्दर्शकाला, व्यावसायिकाला किंवा राजकारण्यालाही लागू होतो. चित्रपट सुरू असताना दिग्दर्शक चारशे लोकांच्या संपूर्ण संचाचे नेतृत्व करत असतो. मात्र, त्याला काम मिळणे बंद झाले, तर त्याची परिस्थिती बदलू शकते. एखादा व्यावसायिक कालपर्यंत शेकडो कर्मचाऱ्यांची कंपनी चालवत असतो; पण व्यवसाय दिवाळखोरीत गेल्यानंतर त्याच्याकडे घरकामासाठी मदतनीसही राहत नाही.
अशा व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांची अवस्था अधिक बिकट असते. एखादा मंत्री सत्तेत असताना त्याच्या पदाचा लाभ त्याच्या कुटुंबीयांनाही मिळत असतो. मात्र, उद्या त्याचे मंत्रिपद गेले, पक्षाचे सरकार पडले किंवा त्याला पुन्हा निवडणुकीचे तिकीट मिळाले नाही, तर त्याच्यासोबत त्याच्या कुटुंबाचेही सामाजिक स्थान बदलते. एखाद्या व्यक्तीची सत्ता संपल्यानंतर तिच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या आयुष्यात काय उलथापालथ होते, हे ‘प्रताप’मध्ये पाहायला मिळेल.
ईटीव्ही भारत: चित्रपटातील इतर व्यक्तिरेखांची रचना कोणत्या विचारातून केली आहे?
सचिन सराफ: प्रत्येक व्यक्तिरेखा ही आयुष्यातील एका वेगळ्या पर्यायाचे प्रतिनिधित्व करते. अमितच्या व्यक्तिरेखेसमोर सीमा बिस्वास यांची व्यक्तिरेखा येते, तेव्हा त्याला आपणही असे आयुष्य जगू शकलो असतो, असे वाटते. इतर व्यक्तिरेखाही त्याच्यासमोर वेगवेगळे मार्ग उभे करतात. आयुष्यात आपल्याला नेहमीच दोन-तीन पर्याय मिळत असतात. त्यापैकी कोणता निवडायचा, यावर आपले भविष्य अवलंबून असते. या विचारातूनच मी चित्रपटातील व्यक्तिरेखांची रचना केली आहे.
ईटीव्ही भारत: ‘प्रताप’पूर्वी तुम्ही कोणकोणत्या महत्त्वाच्या चित्रपट आणि प्रकल्पांमध्ये काम केले आहे?
सचिन सराफ: ‘प्रताप’ हा माझा स्वतंत्र दिग्दर्शक म्हणून पहिला चित्रपट आहे. यापूर्वी मी सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून सलमान खानच्या ‘वीर’, कंगना रणौतच्या ‘मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी’ आणि अजय देवगणच्या ‘बादशाहो’सह अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. त्यानंतर टाइम्स समूहाच्या टाइम्स स्टुडिओमध्ये सर्जनशील दिग्दर्शक म्हणून काम केले. एमएक्स प्लेअरची सुरुवात होत असताना या स्टुडिओमार्फत विविध वेबसीरिज आणि कार्यक्रमांची निर्मिती केली जात होती. ‘आश्रम’ या मालिकेच्या सुरुवातीच्या कथाविकास प्रक्रियेतही मी सहभागी होतो. त्याशिवाय काही अन्य प्रकल्पांवरही काम केले.
ईटीव्ही भारत: पोलिसाची भूमिका साकारणारा तुमचा आवडता अभिनेता कोण? तसेच तुमच्या आयुष्यातील ‘प्रताप’ कोण आहे?
सचिन सराफ: अमिताभ बच्चन यांचा माझ्यावर मोठा प्रभाव आहे. आमचे बालपण त्यांचे चित्रपट पाहण्यात गेले. त्याचबरोबर सनी देओल यांच्यासोबतही मी तीन चित्रपटांमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केले आहे. दोघेही मला खूप आवडतात. सेटवर त्यांच्यासोबत काम करताना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील वेगळेपण आणि तारकासुलभ उपस्थिती अनुभवायला मिळाली. माझ्या आयुष्यातील ‘प्रताप’ म्हणून एखाद्या व्यक्तीचे नाव घेणे मला योग्य वाटत नाही. मी इतिहासाचे भरपूर वाचन करतो. एखाद्या मोठ्या व्यक्तिमत्त्वाचा सखोल अभ्यास केला की त्यांच्याबद्दलच्या अनेक समजुती आणि आदर्श प्रतिमा बदलतात. त्यामुळे व्यक्तिपूजेपेक्षा व्यक्तीचा अभ्यास करण्यावर माझा अधिक विश्वास आहे.
ईटीव्ही भारत: कोणताही चित्रपटसृष्टीतील वारसा किंवा पाठबळ नसताना छोट्या शहरातून मुंबईत येऊन स्वतःची ओळख निर्माण करणे किती कठीण होते?
सचिन सराफ: सुरुवातीला मला चित्रपटसृष्टीत कोणाचेही पाठबळ नव्हते. त्यामुळे इथपर्यंत पोहोचायला वेळ लागला. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात येण्यापूर्वी मी नोकरी केली आणि पैसे साठवले. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आल्यामुळे आर्थिक बाजू सांभाळणे गरजेचे होते. मात्र, मी या प्रवासाला संघर्ष म्हणणार नाही. एखादे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर त्यासाठी मार्ग शोधत राहावे लागते. संधीचे छोटे दरवाजे उघडले तरी त्यातून पुढे जाण्याचा आनंद घ्यायला हवा. स्वप्नापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग स्वतःच तयार करावा लागतो.
ईटीव्ही भारत: तिग्मांशू धुलिया ‘प्रताप’चा भाग कसे झाले?
सचिन सराफ: याचे श्रेय अमितला द्यावे लागेल. चित्रपटातील ती व्यक्तिरेखा आकाराने छोटी असली, तरी कथेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रतापने ज्या व्यक्तीकडे आदराने पाहावे, अशी व्यक्तिरेखा मला हवी होती. मात्र, एवढ्या छोट्या भूमिकेसाठी मोठ्या अभिनेत्याला तयार करणे थोडे कठीण जात होते. त्यावेळी अमितने स्वतः तिग्मांशूजींना फोन करून एकदा कथा ऐकण्याची विनंती केली. त्यातूनच ते चित्रपटात आले.
ईटीव्ही भारत: स्वतः एक दिग्दर्शक असलेल्या तिग्मांशू धुलिया यांच्यासारख्या अनुभवी दिग्दर्शकाला चित्रपटात दिग्दर्शित करताना दडपण आले का?
सचिन सराफ: अजिबात नाही. माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत मी अनेक नामवंत दिग्दर्शकांसोबत काम केले आहे. साहाय्यक आणि सहदिग्दर्शक म्हणून काम करताना त्यांनी मला बरेच स्वातंत्र्य दिले, माझ्या सूचनाही ऐकून घेतल्या. त्यामुळे अशा अनुभवी कलाकारांसोबत काम करण्याची मला सवय आहे.
ईटीव्ही भारत: सध्या काही लेखन करत आहात का?
सचिन सराफ: होय, मी एक नाटक लिहिले आहे. मात्र, ते विनोदी नसून आजची तरुण पिढी आणि समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाचे परिणाम या विषयावर आधारित आहे. सध्या त्याच्या सादरीकरणाची तयारी सुरू आहे.
ईटीव्ही भारत: आगामी काळात कोणत्या प्रकल्पांवर काम करत आहात?
सचिन सराफ: सध्या एका नव्या प्रकल्पावर काम सुरू आहे. त्याची पटकथा पूर्ण झाली असून कलाकारांची निवड आणि इतर तयारी सुरू आहे. त्यामुळे सर्व गोष्टी निश्चित झाल्यानंतरच त्याबद्दल सविस्तर बोलणे योग्य ठरेल.
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