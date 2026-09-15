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Exclusive Interview: परिणीती चोप्रा - आई झाल्यानंतर माझ्या कामाप्रतीची बांधिलकी कमी झालेली नाही आणि भूमिका किंवा चित्रपट निवडण्याची माझी पद्धतही बदललेली नाही!

परिणीती चोप्रा सध्या ‘शक : ट्रस्ट नो वन’मुळं चर्चेत आहे. आता तिनं या सीरीज आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Parineeti chopra Exclusive interview
परिणीती चोप्राची विशेष मुलाखत (Photo: Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 10:10 AM IST

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मुंबई : परिणीती चोप्रानं ‘लेडीज व्हर्सेस रिकी बहल’मधून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत ‘इशकजादे’, ‘शुद्ध देसी रोमान्स’, ‘हंसी तो फसी’, ‘दावत-ए-इश्क’, ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’, ‘संदीप और पिंकी फरार’ आणि ‘अमर सिंह चमकीला’ अशा विविधांगी चित्रपटांतून आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केली. तिनं राजकारणी राघव चड्ढा बरोबर लग्न केलं आणि 2025मध्ये आई झाल्यानंतर मातृत्व आणि करिअर यांचा समतोल साधत ती पुन्हा कामाकडे वळली आहे. ‘शक : ट्रस्ट नो वन’च्या निमित्तानं परिणिती ओटीटी विश्वात पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे मन जिंकण्यासाठी येत आहे. मातृत्व, संसार, अभिनय आणि बदलत्या करिअरच्या टप्प्याबद्दल परिणीती चोप्रानं ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्याशी साधलेला हा मनमोकळा संवाद…



ईटीव्ही भारत : ‘शक : ट्रस्ट नो वन’ ही कथा एका नऊ वर्षांच्या मुलाच्या आईभोवती फिरते. ही व्यक्तिरेखा साकारताना मातृत्वाचा अनुभव तुमच्यासाठी किती वैयक्तिक होता?
परिणीती चोप्रा: सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की, मला नऊ वर्षांचा मातृत्वाचा अनुभव नाही! त्यामुळं या भूमिकेसाठी मी माझ्या वैयक्तिक अनुभवांचा आधार घेतला, असं मुळीच नाही. या मालिकेचं शूटिंग सुरू असताना मी स्वतः आई झाले नव्हते. त्यामुळं नऊ वर्षांच्या मुलाच्या आईची मानसिकता, तिच्या भावना किंवा तिच्या आयुष्यातील अनुभव मी प्रत्यक्ष जगलेले नव्हते. अशा वेळी एखादी व्यक्तिरेखा साकारताना कलाकारासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे उत्तम लेखन. या मालिकेची पटकथा खूप प्रभावी होती. प्रत्येक प्रसंगामागची भावना, व्यक्तिरेखेची मानसिकता आणि तिच्या वागण्यामागचं कारण पटकथेत अतिशय स्पष्टपणे मांडण्यात आलं होतं. त्यामुळं त्या व्यक्तिरेखेला समजून घेण्यासाठी मला माझ्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनुभवांची गरज भासली नाही.

Parineeti chopra
परिणीती चोप्रा (Photo: Special arrangement)


त्यात रेंझिल सरांसारखा संवेदनशील आणि उत्तम दिग्दर्शक सोबत होता. एखाद्या प्रसंगात नेमकी भावना काय असावी, व्यक्तिरेखेची मनःस्थिती काय आहे आणि त्या क्षणी तिच्या मनात काय सुरू आहे, हे त्यांनी आम्हाला अतिशय स्पष्टपणे समजावून सांगितलं. त्यामुळं कलाकार म्हणून माझा त्यांच्यावर आणि पटकथेवर पूर्ण विश्वास होता.
माझा नेहमीच एक साधा नियम आहे—तुमच्याकडे उत्तम पटकथा असेल आणि तुम्ही तिच्याशी प्रामाणिक राहिलात, तर तुम्ही फारसे चुकू शकत नाही. कलाकार म्हणून मी पटकथेवर विश्वास ठेवते आणि तिचं प्रामाणिकपणे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करते. या भूमिकेच्या बाबतीतही मी तेच केलं. त्यामुळं ही व्यक्तिरेखा माझ्यासाठी वैयक्तिक अनुभवातून आलेली नव्हती, पण ती भावनिकदृष्ट्या खूप जवळची होती. आई म्हणून नव्हे, तर एक अभिनेत्री म्हणून त्या आईच्या भावना समजून घेण्याचा आणि त्या पडद्यावर प्रामाणिकपणे पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न केला. मला वाटतं, चांगल्या लेखनाची आणि चांगल्या दिग्दर्शनाची हीच ताकद असते—तुम्ही स्वतः तो अनुभव घेतलेला नसला, तरी त्या भावनेशी प्रेक्षकांना जोडता येतं.

ईटीव्ही भारत : आता तुम्ही आई झाला आहात. व्यावसायिक आयुष्य आणि मातृत्व यांचा समतोल कसा साधत आहात?
परिणीती चोप्रा: प्रत्येक दिवस माझ्यासाठी एक नवा अनुभव आहे. खरं सांगायचं तर, आई झाल्यानंतर आयुष्य किती बदलतं, याची कल्पना मला आधी नव्हती. लोक अनेकदा म्हणतात की, मूल झाल्यानंतर आयुष्य 360 अंशांनी बदलतं; पण माझ्या बाबतीत तर हा बदल त्या शब्दांपेक्षाही कितीतरी मोठा आहे. गेल्या वर्षापर्यंत मी ज्या पद्धतीनं आयुष्य जगत होते, माझ्या दिवसाचं जे नियोजन असायचं, कामाकडे आणि वैयक्तिक आयुष्याकडे पाहण्याची जी पद्धत होती, त्यात आता अक्षरशः प्रत्येक गोष्ट बदलली आहे. मी सुरुवातीपासूनच माझ्या आयुष्यात समतोलाला खूप महत्त्व दिलं आहे. माझ्यासाठी केवळ कामच सगळं काही नाही. कामासोबत कुटुंब, मित्रमैत्रिणी, प्रवास, सुट्ट्या, परंपरा, सण आणि स्वतःसाठीचा वेळ—या सगळ्या गोष्टी माझ्यासाठी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळं आयुष्याच्या प्रत्येक पैलूला योग्य वेळ आणि महत्त्व देण्याचा मी नेहमी प्रयत्न केला आहे. आता आई झाल्यानंतर हा समतोल माझ्यासाठी आणखी महत्त्वाचा झाला आहे.

माझ्यासाठी एक माणूस म्हणून पालक होण्यापेक्षा महत्त्वाची दुसरी कोणतीही गोष्ट नाही. त्यामुळं मी जेव्हा काम करते, तेव्हा त्या कामात पूर्णपणे स्वतःला झोकून देते. सेटवर असताना माझं संपूर्ण लक्ष माझ्या कामावर असतं. मी त्या क्षणाचा पूर्ण आनंद घेते, माझ्या भूमिकेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करते आणि काम पूर्ण झालं की मात्र माझं मन पुन्हा माझ्या मुलाकडे धाव घेतं. त्याच्यासोबत असताना माझं लक्ष पूर्णपणे त्याच्यावर असतं. मला हे दोन्ही आयुष्याचे भाग वेगवेगळे आणि तितक्याच प्रामाणिकपणे जगायचे आहेत.

आई झाल्यानंतर माझ्या कामाप्रतीची बांधिलकी कमी झालेली नाही. उलट, माझे काम आणखी चांगलं करण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. भूमिका किंवा चित्रपट निवडण्याची माझी पद्धतही बदललेली नाही आणि बदलणार नाही. मला एक अभिनेत्री म्हणून स्वतःला सतत आव्हान द्यायचं आहे, उत्तम भूमिका करायच्या आहेत आणि पडद्यावर माझी सर्वोत्तम आवृत्ती प्रेक्षकांसमोर आणायची आहे. त्याचवेळी, माझ्यासाठी एक चांगली पत्नी, मुलगी आणि आई होणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. मला आयुष्यातील कोणत्याही एका भूमिकेसाठी दुसऱ्या भूमिकेशी तडजोड करायची नाही. मला माझ्या प्रत्येक नात्याला आणि जबाबदारीला पूर्ण मनापासून न्याय द्यायचा आहे. त्यामुळं हा समतोल साधणं कधी कधी आव्हानात्मक असलं, तरी मला ते आव्हान स्वीकारायला आवडतं.

आता माझ्या आयुष्यात आणखी एक गोष्ट वाढली आहे—प्रवास! आधीपेक्षा खूप जास्त विमानप्रवास करावा लागतो. इतके एअर माइल्स जमा होत आहेत की, आता तेवढे माइल्स वापरून एखादी छान सुट्टीच प्लॅन करावी लागेल! [हसते] पण खरंच सांगायचं तर, आई झाल्यानंतर प्रत्येक निर्णय घेताना माझ्या मुलाचा विचार असतो. काम असो किंवा वैयक्तिक आयुष्य, आता प्रत्येक गोष्ट थोडी अधिक विचारपूर्वक आणि जबाबदारीने जगते आहे.

Parineeti chopra
परिणीती चोप्रा (Photo: Special arrangement)


ईटीव्ही भारत : तुमचे पती राघव वडील म्हणून कसे आहेत? आणि मुलाची जबाबदारी तुम्ही दोघे कशी वाटून घेता?
परिणीती चोप्रा: राघव वडील म्हणून अप्रतिम आहे. तो खूप काळजी घेणारा आणि आपल्या मुलाबाबत अतिशय संरक्षणात्मक आहे. एखादी गोष्ट नीट केली नाही तर तो आम्हाला लगेच चार गोष्टी सुनावतो! [हसते] पण त्यामागे त्याचं प्रेम आणि काळजी असते. खरं सांगायचं तर, राघवचा हा पैलू मी याआधी कधीच पाहिला नव्हता. आई झाल्यानंतर स्त्रीच्या आयुष्यात शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक अशा अनेक पातळ्यांवर मोठे बदल होतात. अशा वेळी तुमचा जोडीदार तुमच्यासोबत किती खंबीरपणे उभा राहतो, हे खूप महत्त्वाचं असतं. मी या बाबतीत खूप भाग्यवान आहे. मी जेव्हा थकते किंवा एखाद्या दिवशी पूर्णपणे खचून जाते, तेव्हा राघव माझ्यासाठी खंबीरपणे उभा राहतो. तो माझ्या आरोग्याची, विश्रांतीची आणि करिअरचीही काळजी घेतो. अनेकदा मला त्याला सांगावं लागतं, “नाही, मला काम करायचं आहे, मी हे करू शकते.” तेव्हा तो म्हणतो, “तू जा, बाकी सगळं मी सांभाळतो.” त्याचा हा आधार माझ्यासाठी खूप मोठा आहे.

मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारीही आम्ही दोघे मिळून घेतो. मी कामावर असताना तो मुलासोबत असतो आणि तो कामात व्यग्र असताना मी मुलाची काळजी घेते. आम्ही दोघांनी पालक होण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळं ही जबाबदारीही आम्हा दोघांचीच आहे. खरंच, देवानं माझ्यासाठी जोडीदार निवडताना योग्य निवड केली आहे, असंच मला वाटतं. तो माझा नवरा, माझा साथीदार आणि माझ्या मुलाचा पिता आहे, यासाठी मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते.

shaque trust no one
‘शक : ट्रस्ट नो वन’ (Poster)

ईटीव्ही भारत : तुम्ही आणि राघव एकमेकांना पूरक आहात. तुम्ही दोघे एकमेकांशी कामाबाबत किंवा स्क्रिप्टबाबत चर्चा करता का? तसेच मुलांच्या संगोपनात वडिलांना आईइतकं श्रेय मिळतं का?
परिणीती चोप्रा : आमच्या बाबतीत मुलाच्या संगोपनाचं श्रेय 50-50 टक्के असेल, याची मी खात्री देऊ शकते. मुलाचं संगोपन एकाच पालकावर अवलंबून असेल, तर त्यामागे त्या कुटुंबाची परिस्थिती असू शकते. प्रत्येक कुटुंबाच्या कामाच्या जबाबदाऱ्या, कौटुंबिक परिस्थिती आणि आयुष्याच्या गरजा वेगळ्या असतात. त्यामुळं कोणतीही एक पद्धत योग्य किंवा अयोग्य असं म्हणता येणार नाही. आमच्या बाबतीत मात्र आम्ही दोघांनी पालक होण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळं मुलाची जबाबदारीही दोघांची आहे. मी कामावर असताना राघव मुलासोबत असतो आणि तो कामावर असताना मी मुलासोबत असते. आम्ही दोघेही शक्य तितका समान वेळ त्याला देण्याचा प्रयत्न करतो. काही कुटुंबांमध्ये वडील काम करतात आणि आई मुलासोबत असते, काही ठिकाणी याच्या उलट परिस्थिती असते, तर काही कुटुंबांमध्ये आजी-आजोबा महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यात योग्य किंवा अयोग्य असं काही नाही. आमच्यासाठी मात्र 50-50 टक्के सहभाग महत्त्वाचा आहे.

राघव चड्ढा
परिणीती चोप्रा आणि (Photo: Special arrangement)


ईटीव्ही भारत: स्क्रिप्टच्या निवडीबाबतही तुमच्यात चर्चा होते का?
परिणीती चोप्रा: राघवच्या संसदीय भाषणांबद्दल किंवा निवडणुकांबद्दल मला फारशी माहिती नाही, त्यामुळं त्याला त्याबाबत मी सल्ला देऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे चित्रपटांच्या स्क्रिप्टबाबत त्यानं मला सल्ला न दिलेलाच बरा! राघवचा चित्रपटसृष्टीपासून थोडा अलिप्त संबंध आहे. कधी सार्वजनिक ठिकाणी माझं गाणं वाजतं, तेव्हा मला त्याला सांगावं लागतं, “हे माझं गाणं आहे!” त्यामुळं बॉलिवूडच्या बाबतीत आम्ही दोघांनी आपापली क्षेत्रं वेगळी ठेवलेलीच चांगली!



ईटीव्ही भारत: 'शक'मधील ही भूमिका एका आठ वर्षाच्या मुलाच्या आईची आहे. आई होण्यापूर्वी आणि आता आई झाल्यानंतर ही भूमिका साकारणं किती आव्हानात्मक होतं?
परिणीती चोप्रा: ही भूमिका मी आई होण्यापूर्वी स्वीकारली असती किंवा नंतर, माझा निर्णय बदलला नसता. पटकथा इतकी उत्तम होती की, ती नाकारणं माझ्यासाठी मूर्खपणाच ठरलं असतं. नेटफ्लिक्ससोबत काम करण्याची संधी, सिद्धार्थसारखा निर्माता आणि त्यात रेंझिल सरांचं दिग्दर्शन—ही माझ्यासाठी खूप खास टीम होती. त्यामुळे आई झाले असते तरी मी ही मालिका केलीच असती. मात्र, कामाचं नियोजन नक्कीच वेगळं झालं असतं. निर्माते आणि दिग्दर्शक सहकार्य करणारे असतील, तर मातृत्व आणि काम यांचा समतोल साधणं शक्य होतं. या मालिकेच्या वेळी मी गरोदर होते आणि निर्मात्यांनी मला खूप साथ दिली. त्यांनी संपूर्ण अनुभव माझ्यासाठी आरोग्यदायी आणि तणावमुक्त ठेवला. आम्ही एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहिलो आणि त्यामुळे शूटिंगवरही कोणताही परिणाम झाला नाही. माझ्या मते, अशा परिस्थितीत कलाकार आणि निर्माते यांच्यात मोकळा संवाद असणं अत्यंत आवश्यक आहे. गर्भावस्था असो किंवा नवजात बाळाची जबाबदारी, दोन्ही बाजूंनी चर्चा करून योग्य नियोजन केलं, तर कामाचा अनुभव सकारात्मक होऊ शकतो.

ईटीव्ही भारत : हरलीन सेठीच्या व्यक्तिरेखेकडे संशयानं पाहण्यामागचं कारण काय आहे? प्रेक्षकांनी तिच्यावर संशय घ्यावा, असं लेखन आहे का?
परिणीती चोप्रा: याचं उत्तर खरं तर लेखनातच दडलं आहे. आम्ही पटकथा वाचत असतानाही प्रत्येक व्यक्तिरेखेबद्दल कधी संशय वाटायचा, तर कधी त्याच व्यक्तिरेखेबद्दलचा संशय दूर व्हायचा.
एखाद्या व्यक्तिरेखेनं एखादी गोष्ट केली की, आपोआप आपल्या मनात प्रश्न निर्माण होतो—“कदाचित याच व्यक्तिरेखेनं हे केलं असेल.” त्यानंतर दुसऱ्या व्यक्तिरेखेच्या वागण्यातून पुन्हा नवा संशय निर्माण होतो. रेंझिल सरांच्या लेखनाचं हेच वैशिष्ट्य आहे. मालिकेतील प्रत्येक व्यक्तिरेखेला पूर्ण आणि स्वतंत्र प्रवास दिला आहे. त्यामुळं तुम्हाला प्रत्येक व्यक्तिरेखेवर संशय येईल आणि त्याच वेळी कोणावरही पूर्णपणे विश्वास ठेवता येणार नाही. हीच या मालिकेची खरी गंमत आहे.

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