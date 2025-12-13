ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: नवाझुद्दीन सिद्दीकी - माझ्यासाठी उत्तम काम हेच खरं ध्येय आहे, मग ते कुठल्याही माध्यमात असो!

नवाझुद्दीन सिद्दीकी स्टारर वेब सिनेमा 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता याबद्दल अभिनेत्यानं काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.

Nawazuddin Siddiqui
नवाझुद्दीन सिद्दीकी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 13, 2025

Updated : December 13, 2025 at 11:54 AM IST

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी हे भारतीय सिनेमातील सर्वात बहुपेडी आणि प्रतिभावान अभिनेत्यांपैकी एक मानले जातात. 'गैंग्स ऑफ वासेपूर'मधील त्यांच्या दमदार अभिनयानं त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळाली. 'द लंचबॉक्स', 'बजरंगी भाईजान', 'मांझी – द माउंटन मॅन' आणि 'रमन राघव २.०' यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांच्या अभिनयाची खोली आणि बहुआयामी क्षमता सिद्ध केली. ऑफबीट, गुंतागुंतीच्या आणि वास्तववादी व्यक्तिरेखा साकारताना नवाजुद्दीन नेहमीच वेगळं काहीतरी देतात. 'सेक्रेड गेम्स'मधील गणेश गायतोंडेची व्यक्तिरेखा त्यांच्या शैलीतील सहज, सूक्ष्म आणि प्रभावी मांडणीनं त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवले. आता त्यांचा 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' हा वेब सिनेमा येऊ घातला असून त्या निमित्तानं नवाझुद्दीन सिद्दीकी यांनी आमचे प्रतिनिधी कार्तीकुमार कदम यांच्यासोबत गप्पा मारल्या त्यातील काही अंश पुढे उद्धृत केला आहे.

ईटीव्ही भारत : नवाजुद्दीन, आयएफएफआय गोवा येथे झालेल्या स्क्रीनिंगनंतर प्रेक्षकांकडून कसा प्रतिसाद मिळाला? आणि आता या चित्रपटाकडून प्रेक्षकांकडून काय अपेक्षा आहेत?
नवाजुद्दीन सिद्दीकी : गोव्यातील स्क्रीनिंगला प्रतिसाद अत्यंत उत्साहवर्धक होता. प्रेक्षकांनी कथा, तिचा टोन, आणि तपशीलवार मांडणी यांचं विशेष कौतुक केलं. तिथे मिळालेला प्रतिसाद आमच्यासाठी आत्मविश्वास वाढवणारा होता. सध्याच्या परिस्थितीतही आम्ही तेवढ्याच उत्सुकतेनं आणि सकारात्मकतेनं पुढे पाहत आहोत. हा चित्रपट पहिल्या ‘रात अकेली है’पेक्षा अधिक थरारक, अधिक स्तरित आणि अधिक खोलवर नेणारा आहे. यावेळी प्रकरणाची गुंतागुंत अधिक वाढली असून, प्रत्येक व्यक्तिरेखेमधील भावनांचे आणि हेतूंचे थर उलगडताना प्रेक्षकांनाही एक वेगळीच सफर अनुभवायला मिळेल. एक अभिनेता म्हणून या भूमिकेत आणखी खोलवर शिरण्याची, जटिल यादवच्या मनोविश्वातील सूक्ष्म बदल समजून घेण्याची संधी मला या भागात मिळाली आणि ती माझ्यासाठी अतिशय समृद्ध करणारी ठरली. आता प्रेक्षकांकडून एवढीच अपेक्षा आहे की त्यांनी पहिल्या भागावर जसं प्रेम केलं, तसंच या नव्या, अधिक धाडसी आणि अधिक गुंतागुंतीच्या कथेलाही मोठ्या उत्सुकतेनं स्वीकारावं.

Raat Akeli Hai, The Bansal Murders
रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स (Poster)

ईटीव्ही भारत : जटिल यादवच्या व्यक्तिरेखेतून तुम्ही २–३ गुण स्वतःमध्ये घ्यायचे झाले, तर कोणते गुण निवडाल?
नवाजुद्दीन सिद्दीकी : खरं सांगायचं तर जटिल यादव ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणि थरारक व्यक्तिरेखा आहे. ती इतकी बहुपेडी आहे की तिच्यातले एखाद-दोन गुण घेणं सोपं नाही. जटिलचं जग, त्याची विचार करण्याची पद्धत, त्याचा आत्मसंयम आणि निरीक्षणशक्ती हे सगळंच खूप खास आहे. त्यामुळं या व्यक्तिरेखेतील विशिष्ट गुण स्वतःमध्ये घेता येतील असं ठामपणे म्हणणं कठीण आहे. पण एक गोष्ट मात्र माझ्या मनाला कायम भिडते — त्याचा शेवटचा संवाद: “पता नहीं क्या खोज रहे हैं सच को, अगर मिल भी जाए तो किसी को पडी हैं सचकी।” ही ओळ फक्त जटिलची नाही, तर आजच्या समाजातील प्रत्येक माणसाची शंका, भीती आणि आंतरिक घालमेल व्यक्त करते.

आजच्या काळात प्रत्येकजण सत्याच्या शोधात आहे. प्रत्येकजण काय खरं आहे, कोण खरं बोलतंय, आणि कोणत्या माहितीमागे कोणता हेतू लपला आहे, याचा वेध घेत असतो. पण सत्य पुढे आलं तरी ते कोणाला अनुकूल ठरेल, कोणासाठी ते असह्य ठरेल, याची भीती आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात कुठेतरी दडलेली असते. जटिल यादवच्या या संवादात मानवी मनाची ही गुंतागुंत ज्या प्रकारे मांडली आहे, ती माझ्यासाठीही खूप विचार करायला लावणारी आहे आणि कदाचित हा एक गुण आहे जो मी त्याच्याकडून शिकू शकतो, 'सत्याचा शोध निरपेक्षतेनं आणि निर्भीडपणे घेत राहण्याची धडपड.'

ईटीव्ही भारत: असं म्हटलं जात होतं की, बजरंगी भाईजानच्या शूटिंगदरम्यान तुम्हाला द मार्शियन The मार्टिनसाठी वविचारानं झाली होती. तसेच तुम्ही हॉलिवूडमध्ये जाण्याचा विचार करत होतात. याबद्दल काय सांगाल?
नवाजुद्दीन सिद्दीकी: नाही, या सर्व फक्त अफवा आहेत. त्या काळात खरं तर काहीच असं घडलं नव्हतं. The Martian संदर्भातही कोणताही अधिकृत संपर्क झाला नव्हता. उलट, त्या काळात लॉकडाऊन सुरू झाला आणि अनेक प्रकल्प ठप्प झाले, त्यामुळं अशा कोणत्याही शक्यता पुढं सरकल्या नाहीत. मला मात्र एका गोष्टीचं समाधान आहे. मी माझ्या कामाबद्दल आणि इथल्या संधींबद्दल अत्यंत आनंदी आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीत मला वैविध्यपूर्ण भूमिका मिळतात, ते माझ्यासाठी खूप मौल्यवान आहे. मला कधीच वाटलं नाही की स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी किंवा मान्यता मिळवण्यासाठी हॉलिवूडमध्ये जाण्याची गरज आहे. माझ्यासाठी कामाची गुणवत्ता सर्वात महत्त्वाची आहे, ते काम भारतात असो, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असो किंवा एखाद्या छोट्या स्वतंत्र प्रकल्पात असो. जेव्हा कथा, पात्र आणि त्यामागचा हेतू प्रामाणिक असतो, तेव्हा त्या कामाचं मूल्य आपोआप वाढतं. त्यामुळे पाश्चात्त्य मान्यतेचा प्रश्नच नाही, माझ्यासाठी उत्तम काम हेच खरं ध्येय आहे, मग ते कुठल्याही माध्यमात असो.

Nawazuddin Siddiqui
नवाझुद्दीन सिद्दीकी (ETV Bharat)

ईटीव्ही भारत: 'लंचबॉक्स'मध्ये तुम्ही तुमच्या मित्राच्या देहबोलीवरून प्रेरणा घेतली होती. जटिल यादवची व्यक्तिरेखा साकारताना तुम्ही एखाद्या आयपीएस किंवा पोलिस अधिकाऱ्याचा अभ्यास केला होता का?
नवाजुद्दीन सिद्दीकी: खरंतर, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीचे, त्यांच्या हालचालींचे, बोलण्याच्या शैलीचे अनेक व्हिडिओ आपण सगळेच सतत पाहत असतो. त्यांच्या देहबोलीतील आत्मविश्वास, चौकशी करताना येणारी ती विशिष्ट नजर, आणि परिस्थिती हाताळण्याची त्यांची सवय हे सगळं नकळत मनात साठत जातं. त्यामुळं एखाद्या विशिष्ट अधिकाऱ्याचा अभ्यास केला नसला, तरीही, भूमिका साकारताना या सर्व निरीक्षणांचा प्रभाव मात्र मनात नक्कीच होता.

पण सेटवर मात्र माझ्यासाठी एकच दिशा महत्त्वाची असते, ती म्हणजे दिग्दर्शकाची. कारण व्यक्तिरेखा शेवटी त्याच्या दृष्टीकोनातून आकार घेत असते. जटिल यादव या भूमिकेबाबतही हनी (त्रेहान) सरांनी मला अत्यंत स्पष्ट मार्गदर्शन दिलं. जटिल कसा चालतो, त्याच्या पावलांचा ठराविक वेग कसा आहे, तो संवाद कोणत्या टोनमध्ये आणि कोणत्या लयीत बोलतो हे सर्व त्यांनी अगदी बारकाईनं समजावून सांगितलं. ते जे सांगायचे ते मी डोळे मिटून फॉलो करायचो. त्यांनी दाखवलेले प्रत्येक बारकावा, प्रत्येक सूक्ष्म हावभाव, प्रत्येक विराम, हे सगळं मी जसेच्या तसे अंगीकारण्याचा प्रयत्न केला. आणि मला वाटतं, या अचूक मार्गदर्शनामुळेच जटिल यादवची व्यक्तिरेखा पडद्यावर अधिक प्रभावीपणे उभी राहिली.

ईटीव्ही भारत: इन्स्पेक्टर जटिल यादव ची सध्याची मानसिक अवस्था कशी आहे?
नवाजुद्दीन सिद्दीकी: इन्स्पेक्टर जटिल यादव पुन्हा एकदा अंधाराच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसेल. आता तो अधिक अनुभवी, प्रगल्भ, थोडं वय वाढलेला, थोडा थकलेला परंतु पूर्वीपेक्षा अधिक अंतर्ज्ञानी, कोणत्याही तर्काशिवाय किंवा स्पष्टीकरणाशिवाय एखादी गोष्ट सहजपणे समजणारा, झाला आहे. सत्याच्या मुळाशी जाण्याचा त्याचा हट्ट मात्र तितकाच दृढ आहे. तो अश्या एका प्रकरणाची चौकशी करीत आहे, जे पूर्वीपेक्षा अधिक मोठं, समस्याप्रधान आणि गुंतागुंतीचं आहे. या केसमधील संशयित चेहऱ्यावर मख्खपणा ठेऊन खोटं मात्र अत्यंत कौशल्याने बोलतात. प्रत्येकजण काहीतरी दडवून ठेवत आहे, त्यांच्या प्रत्येक उत्तराने एक नवीन प्रश्न उभा राहतो. तरीही जटिल यादव सत्याचा शोध, न थांबता, न डळमळता, तितक्याच चिकाटीने सुरू ठेवतो. या व्यक्तिरेखेत पुन्हा प्रवेश करणं माझ्यासाठी रोमांचक होतं. ही कथा आणखी मोठ्या दाव्यांसह परत आणल्याबद्दल मी हनी आणि नेटफ्लिक्सचे आभार मानतो. प्रेक्षकांनी मागच्या वेळी दिलेलं प्रेम याही भागाला मिळावं, किंबहुना अधिकच मिळावं, अशी आमची आशा आहे.

Last Updated : December 13, 2025 at 11:54 AM IST

