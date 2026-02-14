Exclusive Interview: मृणाल ठाकूर - यश, सौंदर्य आणि प्रसिद्धी यांच्याही पलीकडे एक सामान्य माणूस म्हणून जगण्याची ओढ मनात कायम असते!
मृणाल ठाकूरचा 'दो दिवाने सहर में' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता तिनं मुलाखतीमध्ये काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 14, 2026 at 11:12 AM IST
हैदराबाद : हिंदी आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे मृणाल ठाकूर. दूरदर्शनवरील 'मुझसे कुछ कहती... ये खामोशियां' आणि 'कुमकुम भाग्य' या मालिकांमधून तिनं आपल्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात केली आणि घराघरांत पोहोचली. छोट्या पडद्यावरून मोठ्या पडद्यावरचा तिचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी ठरला. लव्ह सोनिया या चित्रपटातून तिनं हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर 'सुपर 30'मध्ये ह्रितिक रोशन समवेत, 'बाटला हाऊस'मध्ये जॉन अब्राहामबरोबर, 'तुफान'मध्ये फरहान अख्तर बरोबर, 'जर्सी'मध्ये शाहिद कपूर सह आणि 'सन ऑफ सरदार 2'मध्ये अजय देवगण समवेत नायिकांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत तिनं आपल्या अभिनयाची विविधांगी छटा दाखवली. अभिनयातील प्रभावी कामगिरीसाठी तिला फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साऊथ, फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स, तीन सीम्मा अवॉर्ड्स तसेच इंडियन टेलिव्हिजन अकादमी अवॉर्ड्स यांसारख्या मानाच्या पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. या सगळ्यांमुळं मृणाल ठाकूर आजच्या पिढीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तिची प्रमुख भूमिका असलेला पुढचा चित्रपट 'दो दिवाने सहर में' असून त्यानिमित्तानं मृणाल ठाकूरन आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदमबरोबर संवाद साधला.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटाच्या शीर्षकातील ‘सहर’ या शब्दामागे नेमका काय अर्थ दडलेला आहे?
मृणाल ठाकूर : ‘सहर’ म्हणजे पहाट, अंधार दूर करून उजेडाची चाहूल देणारा पहिला किरण. या शब्दात एक खास देशी स्पर्श आहे, साधेपणा आहे. आमच्या कथानकाच्या भावविश्वाशी तो अगदी सुसंगत आहे. “दो दीवाने शहर में” या जुन्या गाण्याची जी मुंबईशी नाळ जोडलेली आहे, तीच एक भावना या शीर्षकातही दडलेली आहे. शहर, स्वप्नं, प्रेम आणि त्या सगळ्यातील कोमलपणा.
या चित्रपटाच्या शीर्षकाची कल्पना संजय लीला भन्साली सरांनी सुचवली. त्यांच्या सूचनेमागेही एक अर्थपूर्ण दृष्टी होती. कथेतला शशांक हा ‘श’चा उच्चार नीट करू शकत नाही, त्यामुळं ‘शहर’ ऐवजी ‘सहर’ असा उच्चार करतो. ही केवळ भाषिक चूक नसून, कथानकातला एक गोड, खेळकर ट्विस्ट आहे. म्हणून ‘सहर’ हा शब्द केवळ शहराचा उल्लेख करत नाही, तर नव्या सुरुवातीची, आशेची आणि प्रेमाच्या उजाडणाऱ्या पहाटेचीही जाणीव करून देतो.
ईटीव्ही भारत: आपण सगळेच आयुष्याची सुरुवात अनेक असुरक्षिततांमधून करतो. करिअरच्या सुरुवातीला तुम्हालाही अशा भावना जाणवल्या होत्या का?
मृणाल ठाकूर: नक्कीच. अनेकदा असे व्हायचे की, मला उत्तर माहीत असतानाही वर्गात हात वर करायला धजावत नसे. माझ्या इंग्रजी बोलण्यात मराठी उच्चार जाणवायचे, त्याबद्दल मला न्यूनगंड वाटायचा. माझे नाव उभयलिंगी असल्यामुळं शाळेत मुलं चिडवायची—“हे तर मुलाचं नाव आहे!” असं म्हणायची. मनोरंजनक्षेत्रात पाऊल टाकल्यानंतरही मला वाटायचं की, मी ‘एलीट-सोसायटी’ सारखे फाड-फाड इंग्लिश बोलायला हवं, माझ्या उच्चारातला मराठीपणा कमी व्हायला हवा. पण आज मला जाणवतं की असुरक्षितता तेव्हाच महत्त्वाची ठरते, जेव्हा आपण तिला महत्त्व देतो. आता मी स्वतःच्या अस्तित्वात पूर्णपणे समाधानी आहे.
'दो दिवाने सहर में'मधील ‘रोशनी’ या व्यक्तिरेखेत माझं सुमारे साठ टक्के व्यक्तिमत्त्व आहे, उरलेलं चाळीस टक्के तिच्या प्रवासातून आणि माझ्या घडणीतून आलेलं आहे. प्रेमात पडताना, एकमेकांच्या कमतरता जाणून घेत त्या ताकदीत रूपांतरित करणं असा हा तिचा सुंदर प्रवास आहे. आम्ही आशावादी प्रेमकथेचा वेगळा प्रयत्न केला आहे. आजच्या सोशल मीडियाच्या जगात हरवत चाललेल्या भावनांना पुन्हा उजाळा देण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
ईटीव्ही भारत : प्रमोशन आणि चित्रीकरणाच्या काळात, तुझी आणि सिद्धांतची, मैत्री कशी आणि किती खुलली?
मृणाल ठाकूर: आमचं नातं अगदी खरंखुरं मित्रत्वाचं आहे.... एकमेकांची काळजी घेणारे, कधी भांडणारे, कधी मजेत केस ओढणारे, पण शेवटी मनाने एकमेकांशी घट्ट जोडलेले. मात्र या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाचं वाटते ते म्हणजे त्याची कामाप्रती असलेली निष्ठा आणि मेहनत. लोकप्रियतेच्या झगमगाटात हरवून जाणारे अनेक कलाकार मी पाहिले आहेत, पण सिद्धांत तसा नाही. तो सेटवर असताना मी त्याच्यातील साधेपणा आणि एकाग्रता जवळून अनुभवली. तो नेहमीच काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत असतो, जेणेकरून प्रेक्षकांना पडद्यावर केवळ चित्रपट नव्हे, तर स्वतःचं आयुष्य उमटलेलं दिसावं.
अशा सहकलाकाराबरोबर काम करताना वेगळं काय हवं? संपूर्ण प्रवास अतिशय आनंददायी होता. आम्ही अक्षरशः मुंबईची सफर एकत्र केली. चित्रपटात जसं दाखवलं आहे तसं मी त्याला स्कूटरवरून फिरवलं, माझ्या कॉलेजच्या परिसरात नेलं. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून चर्चगेटपर्यंतची धाव, के. सी. कॉलेजचा परिसर, एशियाटिक लायब्ररीच्या पायऱ्यांवरचा क्लायमॅक्स हे सगळं अनुभवताना मला जाणवलं की, मुंबई माझ्यासाठी केवळ शहर नाही, ती माझ्या अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग आहे. काही दिवस दुसऱ्या शहरात गेल्यावरही मनात सतत घराची ओढ लागलेली असते, “कधी परत जाईन?” अशी स्वतःलाच विचारणा सुरू असते.
आनंद एल. राय, मोहित सूरी, मिलाप झवेरी यांसारख्या दिग्दर्शकांनी आपापल्या सिनेमा मेकिंगच्या पद्धतीनं एक वेगळी लाट निर्माण केली आहे. हाच भारतीय सिनेमाचा खरा वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू आहे. विविध राज्यं, भाषा, संस्कृती, चवी-ढवी… इतकी वैविध्यपूर्ण रूपं आहेत की प्रत्येकाला आपापल्या आवडीचं काहीतरी मिळतंच. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक रवी उदयवार सरांविषयी मला विशेष आदर आहे. चित्रपट असो वा जाहिरात, त्यांच्या कथनशैलीत सौंदर्य, नेमकेपणा आणि दृष्यवैभव यांचा सुरेख मिलाफ असतो. अवघ्या साठ सेकंदांतही ते अत्यंत स्पष्ट आणि प्रभावी कथा उभी करतात. आम्हाला जेव्हा प्रेक्षक भेटतात तेव्हा एकच वाक्य बोलतात, “ही भूमिका तुम्ही स्वीकारल्याबद्दल धन्यवाद.” ते ऐकून मन कृतज्ञतेनं भरून येतं. कदाचित तुमच्याही मनात काही असुरक्षितता असतील. पण आज मी तुम्हालाच विचारू इच्छिते की तुम्ही काळाच्या ओघात कोणत्या असुरक्षिततांवर मात केली? कारण तुम्हीच आमचे प्रेक्षक आहात; आणि खऱ्या अर्थानं, तुमच्यासाठीच आम्ही हा चित्रपट साकारला आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमचं वजन सतत कमी होत असल्याचं दिसतं. तुम्ही ‘झिरो फिगर’कडे वाटचाल करत आहात का?
मृणाल ठाकूर: नाही, तसं काहीही नाही. काही दिवसांपूर्वी माझी तब्येत बिघडली होती. त्यामुळे थोडं वजन घटल्यासारखं दिसत असेल. सध्या मी पूर्णपणे बरी होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. नियमित आणि पौष्टिक आहार घेण्याचा प्रयत्न करते आहे, तसेच शरीर पूर्ववत सक्षम व्हावं यासाठी काळजी घेत आहे. माझा उद्देश कोणत्याही ठराविक देहबांध्याकडे जाण्याचा नसून, निरोगी आणि सशक्त राहण्याचा आहे. आरोग्य हेच माझ्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचं आहे, त्यामुळं मी हळूहळू माझ्या नेहमीच्या दिनचर्येकडे परतत आहे.
ईटीव्ही भारत : तुमच्या 'दिसण्या'बद्दल कधी वेगळ्या प्रकारचा अनुभव आला आहे का?
मृणाल ठाकूर : हो, नक्कीच. खरं तर माझा पहिलाच चित्रपट 'लव्ह सोनिया' याच विषयाशी निगडित होता. त्या चित्रपटासाठी कास्टिंग सुरू असताना माझं ऑडिशन अक्षरशः "डू नॉट ओपन", (Do Not Open) असं लिहिलेल्या फोल्डरमध्ये ठेवलं गेलं होतं म्हणजेच जणू काही न उघडायच्या, बाजूला टाकलेल्या फाईलमध्ये. कोणत्या कारणामुळं तसं झालं, हे मला माहीत नाही. पण दिग्दर्शक तबरेझ नूरानी यांनी तो फोल्डर उघडला, माझं ऑडिशन पाहिलं आणि मला प्रत्यक्ष भेटले. समोरासमोर संवाद झाल्यावर त्यांना जाणवलं की, मी ही भूमिका साकारू शकते. ‘सोनिया’ ही व्यक्तिरेखा गावातून आलेली, साधी, नैसर्गिक रूप असलेली मुलगी आहे. तिला एकरंगी भुवया (युनिब्रो) (UniBrow) दाखवायच्या होत्या. त्यामुळं मला निर्माते डेविड वोमार्क (David Womark) तसेच इतर टीम सदस्यांना पटवून द्यावं लागलं की, कृत्रिम मेकअप, केसांची रचना आणि इतर तांत्रिक साधनांच्या मदतीनं आपण हे रूप साकारू शकतो. मी त्यांना विनंती केली की मला ही संधी द्या, आपण एकत्रितपणे मार्ग काढू. बाहेरच्या जगाला अनेकदा असं वाटतं की “ती सुंदर आहे, यशस्वी आहे; तिला आयुष्यात सगळं सहज मिळालं असेल.” पण वस्तुस्थिती तशी नसते. प्रत्येकाच्या आयुष्यात संघर्ष असतोच. केवळ सौंदर्य पुरेसं नसतं, अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. कधी कधी मनात येतं, “मीही एखाद्या सामान्य मुलीसारखी आयुष्य जगू शकले असते तर?” कारण प्रसिद्धीमुळं काही साध्या गोष्टींचाही त्याग करावा लागतो. यश, सौंदर्य आणि प्रसिद्धी यांच्याही पलीकडे एक सामान्य माणूस म्हणून जगण्याची ओढ मनात कायम असते.
ईटीव्ही भारत : आजची पिढी, विशेषतः जनरेशन झेड, विवाह आणि कुटुंबव्यवस्थेबाबत फारशी उत्सुक दिसत नाही. या चित्रपटातून विवाह करावाच, असा काही संदेश दिला आहे का? तसेच, विवाहाबद्दल तुमचं वैयक्तिक मत काय आहे?
मृणाल ठाकूर : माझ्या मते विवाह ही अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे, मात्र तो योग्य व्यक्तीशीच व्हावा, हे अधिक महत्त्वाचं. पूर्वी मुलींसाठी 18 ते 23 आणि मुलांसाठी 21 ते 24 हे विवाहाचं आदर्श वय मानलं जायचं. परंतु आजच्या काळात केवळ वयाची चौकट पूर्ण झाली म्हणून विवाह करणे योग्य वाटत नाही. आयुष्यभराची साथ देणारी व्यक्ती निवडणं हेच खऱ्या अर्थानं आवश्यक आहे.
या चित्रपटामागील हेतूही हाच आहे, केवळ विवाह व्हावा म्हणून विवाह करू नये, तर अशा व्यक्तीशी करावा, ज्याच्यावर आपण निश्चिंतपणे विसंबू शकतो, ज्याच्याकडून आपल्याला बळ आणि आधार मिळतो. जो तुमच्या उणिवा दाखवत बसणार नाही, तर त्या उणिवांनाही प्रेमानं स्वीकारेल. उदाहरणार्थ, कोणी म्हणेल, “तू खूप बोलतेस,” तर योग्य जोडीदार असा असावा की त्याला तेच बोलणं आवडेल; ज्यातूनच त्याला आनंद मिळेल. माझ्यासाठी ‘योग्य व्यक्ती’ म्हणजे नेतृत्वगुण असलेली, कुटुंबाला एकत्र घेऊन पुढे जाणारी, माझ्यातील कलाकाराचा सन्मान करणारी आणि माझ्या आई-वडिलांना स्वतःच्या पालकांप्रमाणे जपणारी व्यक्ती. जी प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह उभं करणार नाही, तर समजून घेईल. नात्यात शांतता, विश्वास आणि परस्पर सन्मान असणं अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच, चुकीच्या व्यक्तीशी घाईघाईनं विवाह करण्यापेक्षा संयम बाळगून योग्य व्यक्तीची प्रतीक्षा करणं अधिक शहाणपणाचं आहे. विवाह ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून, आयुष्यभराचा सहप्रवास आहे आणि तो समजूतदारपणे, योग्य साथीदारासोबतच सुरू व्हायला हवा.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही हिंदी तसेच दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत काम केले आहे. कामाच्या पद्धतीत तुम्हाला नेमका कोणता फरक जाणवतो?
मृणाल ठाकूर : माझ्या अनुभवावरून सांगायचं झालं तर सर्वांत ठळक फरक भाषेचा आहे. त्याव्यतिरिक्त काम करण्याची तत्त्वं, मेहनत, समर्पण—हे सगळं दोन्हीकडे सारखंच आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, इथे वडापाव आणि कांदा-पोहे मिळतात, तर तिकडे इडली, वडा, सांबार आणि चटणी! संस्कृती बदलते, चव बदलते, पण कामाविषयीची निष्ठा तशीच राहते.
मुंबईत—म्हणजेच हिंदी चित्रपटसृष्टीत—चित्रीकरणाचे वेळापत्रक अनेकदा खूपच संक्षिप्त आणि दडपणाखाली असते. उदाहरणार्थ, हा चित्रपट आम्ही अवघ्या 38 दिवसांत पूर्ण केला. त्याउलट, ‘डकॉइट’ या चित्रपटाचं चित्रीकरण सुमारे 75 दिवस चाललं, आणि त्याआधी केलेल्या एका चित्रपटासाठी तर 120 दिवसांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळं कामाची गती, नियोजन आणि चित्रीकरणाची पद्धत ही दिग्दर्शकानुसार, प्रदेशानुसार आणि निर्मितीच्या स्वरूपानुसार बदलत असते. मात्र या दोन्ही उद्योगांची खरी ताकद म्हणजे त्यांचे प्रेक्षक. हिंदी असो किंवा दक्षिणेकडील, दोन्ही ठिकाणच्या प्रेक्षकांनी मला मनापासून प्रेम दिलं आहे. कलाकारासाठी यापेक्षा मोठं समाधान कोणतं असू शकतं? भाषेची भिन्नता असली तरी भावना, आदर आणि प्रेम यांत मात्र कुठेही फरक नाही आणि हेच माझे सर्वांत मोठं भाग्य आहे. दरम्यान 'दो दिवाने सहर में' हा चित्रपट 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे.