Exclusive Interview: 'अनेकदा मी अशा भूमिका नाकारल्या जिथे अभिनयाला स्कोप नव्हता' - मोना सिंग
मोना सिंगनं आतापर्यंत अनेक शो आणि चित्रपटांमध्ये काम केलंय. तिची 'माँ का सम' ही वेब सीरीज प्रेक्षकांच्या भेटीला लवकरच येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 9:55 AM IST
मुंबई - अभिनेत्री मोना सिंग यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात लोकप्रिय मालिका 'जस्सी जैसी कोई नहीं' मधून केली आणि ‘जस्सी’ या भूमिकेमुळं त्यांना घराघरात ओळख मिळाली. यानंतर त्यांनी विविध टीव्ही शो, रिअॅलिटी कार्यक्रम आणि सूत्रसंचालनाच्या माध्यमातून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या अभिनयात नेहमीच साधेपणा आणि वास्तवतेचा ठसा दिसून येतो. हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी '3 इडियट्स', 'झेड प्लस' आणि 'लाल सिंग चड्ढा' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी 'ये मेरी फॅमिली', 'मेड इन हेवन', 'ब्लॅक विडो' यांसारख्या वेब सीरीजमधून स्वतःला नव्या पद्धतीनं सिद्ध केलं. वेब माध्यमावर त्यांनी विविध आणि धाडसी भूमिका साकारत आपली अभिनय क्षमता अधिक व्यापक केली. यावर्षी मोना यांच्या भूमिका असलेले 'बॉर्डर 2', 'हॅप्पी पटेल खतरनाक जासूस' आणि 'सुभेदार' हे चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत आणि आता मोना सिंग यांची प्रमुख भूमिका असलेली नवीन वेब सीरीज 'माँ का सम' प्रदर्शित होत असून त्या निमित्तानं त्यांनी आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत वार्तालाप केला त्यातील काही अंश खाली उद्धृत केला आहे.
ईटीव्ही भारत: मोना, आत्ताचा काळ तुमच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम टप्पा म्हणता येईल का?
मोना सिंग: आतापर्यंत तरी नक्कीच. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, मी ज्या प्रकल्पांवर काम करत होते ते सगळे सलग प्रदर्शित होतील, याची मला कल्पनाही नव्हती. प्रत्येक शोचा स्वतःचा वेळ आणि नशीब असतं. पण जे काही घडतंय त्याबद्दल मी खूप आनंदी आहे. माझ्याभोवतीचे लोकही तितकेच आनंद साजरा करत आहेत. माझं यश त्यांना स्वतःचं वाटतं, कारण त्यांनी मला माझ्या विसाव्या वर्षांपासून, ‘जस्सी’पासून आजपर्यंतचा, प्रवास पाहिलाय. आता चाळिशीत मी नव्या गोष्टींचा शोध घेत आहे—चित्रपट, ओटीटी सगळं काही करत आहे. हा टप्पा खूप समाधान देणारा आहे आणि मला नेमकं हेच करायचं होतं.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या यशामागे योग्य निर्णयांचा मोठा वाटा आहे. या निर्णयांसाठी तुम्ही कोणाला श्रेय द्याल?
मोना सिंग: खरं सांगायचं तर, स्वतःलाच. मी सगळ्यांचं ऐकते, पण शेवटी निर्णय माझाच असतो. ही माझी कारकीर्द आहे आणि माझे निर्णय महत्त्वाचे आहेत. जे स्क्रिप्ट मला भावतात, ज्यामुळं मला रात्रभर विचार करायला भाग पाडतात—मी ते करू शकेन का, कसं करेन—तेच काम मला सर्वाधिक उत्साहित करतं. जी गोष्ट मला घाबरवते, त्यातच मला जास्त आव्हान दिसतं. त्यामुळं आत्मशंका किंवा भीतीपेक्षा धैर्य महत्त्वाचं ठरतं.
ईटीव्ही भारत: अलीकडे तुम्ही विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या—नकारात्मक, विनोदी, पोलिस अधिकारी इत्यादी. यापैकी कोणता प्रकार तुम्हाला अधिक आवडतो?
मोना सिंग : मला अभिनयाचीच खरी आवड आहे. त्यात सतत काहीतरी नवीन करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. पुनरावृत्ती नको, तर प्रयोग हवेत—हेच खऱ्या अर्थानं कलाकाराचं काम आहे. आता उद्योग मला विविध संधी देत आहे, याबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. एक कठीण निर्णय म्हणजे ‘साधी, सोज्वळ, नेहमी योग्य असणारी मुलगी’ या प्रतिमेतून बाहेर पडणं. म्हणूनच अनेक वेळा मी अशा भूमिका नाकारल्या जिथे अभिनयाला स्कोप नव्हता. 'पुढच्या' स्क्रिप्टची वाट न पाहता मी 'योग्य' स्क्रिप्टची वाट पाहिली. आता चाळिशीत मी नकारात्मक किंवा ग्रे छटांच्या भूमिका साकारायला तयार आहे. स्त्रिया काय करू शकत नाहीत? आपण केवळ असहाय्य किंवा कुणासाठी प्रेरणादायी भूमिका का करायच्या? त्यापेक्षा अधिक काहीतरी करूया, असं मला नेहमी वाटतं.
ईटीव्ही भारत : मॅडम, आपण म्हणालात की फिल्म इंडस्ट्रीला आता वाटतंय की तुमचा काळ आला आहे. कधी असा क्षण आला का, जेव्हा लोकांकडून अपेक्षित लक्ष मिळत नव्हते, ऑफर होणारे प्रकल्प फारसे आकर्षक नाहीत, असं जाणवलं कधी?
मोना सिंग : आयुष्य केवळ कामापुरतं मर्यादित नसतं, ते मनसोक्त जगायलाही हवं. मी प्रवास केला, मधल्या काळात रेस्टॉरंट सुरू करण्याचाही विचार केला, कुटुंबासोबत वेळ घालवला—आई-वडील, बहीण (ती परदेशात असते). अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्स—बंजी जंपिंग, डीप-सी डायव्हिंग—अशा अनेक गोष्टी अनुभवल्या. त्यामुळं अभिनयाच्या ऑफर्स कमी असताना मी घरी बसून नव्हते की चेहरा पाडून बसले होते असं नाही. कलाकार म्हणून मी थांबले, कारण मला स्वतःची पुनरावृत्ती करायची नव्हती. फक्त मानधन मिळावं म्हणून तेच तेच काम करणं मला मान्य नव्हतं. थांबणं कठीण असतं, कधी कधी ‘मी योग्य निर्णय घेतेय का?’ असा प्रश्नही पडतो; पण शेवटी स्वतःवर आणि आपल्या प्रवासावर विश्वास ठेवणं गरजेचं असतं. तेव्हाच असे दिवस पाहायला मिळतात.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही टेलिव्हिजनमधून पुढं आलात. अनेक टीव्ही कलाकारांना ‘तुम्ही टीव्हीवरून आलात’ असा पूर्वग्रह सहन करावा लागतो. ऑडिशन्स किंवा निर्मात्यांकडून तुम्हाला कसा प्रतिसाद मिळाला? आणि तुम्ही काही काळ टीव्हीपासून दूरही राहिलात—का?
मोना सिंग : मी कधीही कोणत्याही माध्यमाला कमी लेखलं नाही. करिअरच्या सुरुवातीपासूनच मी ‘माध्यम’ नव्हे, तर ‘चांगलं काम’ शोधत आले. टीव्हीपासून थोडा विराम घेतला, कारण नव्यानं देण्यासारखं काही उरलं नव्हतं. किती दिवस त्याच त्याच दैनंदिन मालिका करायच्या? टीव्हीवर मी सूत्रसंचालन, स्पर्धांमध्ये सहभाग, मालिकांमध्ये काम, कॅमिओ—सगळंच केलं होतं. मग कलाकार म्हणून वाढ हवीच ना! म्हणून थांबले. त्या काळात मी व्हायरल फिव्हर चे यूट्यूब शोज पाहू लागले—तेव्हा वाटलं, ‘हे काहीतरी वेगळं आहे; नव्या प्रकारचं कथन, नव्या धाटणीचं सिनेमा-भान.’ त्यामुळं योग्य संधीची वाट पाहिली. 2017च्या सुमारास ओटीटी सुरू झालं आणि ‘ये मेरी फॅमिली’सारख्या प्रकल्पातून नव्या प्रवासाची सुरुवात झाली. त्या प्रतीक्षेनेच माझा पुढचा मार्ग खुला केला.
ईटीव्ही भारत : आईसोबत तुमचं नातं कसं आहे?
मोना सिंग : आई-मुलीचं नातं लहानपणी थोडं कडक असतं, कारण आईला मुलीचं रक्षण करायचं असतं. माझी आई नोकरी करणारी होती, तरीही तिनं आम्हाला करिअरच्या बाबतीत पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं. आजच्या घडीला ती माझी जिवलग सखी आहे—माझी विश्वासू, प्रवासातील साथी, चित्रपट पाहण्याची आणि खाण्याचीही सोबती. काळ जसजसा पुढं जातो, तसं हे नातं अधिक गहिरं होत जातं. पूर्वी वाद व्हायचे—मी ‘पापा’ज गर्ल’ होते; पण आता आईसोबत प्रत्येक गोष्ट शेअर करावीशी वाटते. हे नातं काळानुसार अधिक सुंदर होत गेलं आहे.
ईटीव्ही भारत : मोना, तुम्ही चाळिशीच्या वयात आईची भूमिका करणं थोडं लवकर वाटत नाही का? कारण या उद्योगात नायक साठीतही मुख्य भूमिका साकारताना दिसतात.
मोना सिंग : खरं सांगायचं तर, मी माझ्या विसाव्या वर्षांपासूनच आईच्या भूमिका साकारत आले आहे. त्यामुळं ते मला कधीच खटकलं नाही. कोणतीही भूमिका स्वीकारताना मी स्वतःला एकच प्रश्न विचारते, या पात्रामुळं कथेला काही दिशा मिळते का? माझी भूमिका कथानक पुढे नेते का? जर उत्तर ‘हो’ असेल, तर वय किंवा दिसणं माझ्यासाठी गौण ठरतं. पडद्यावर मी ‘सुंदर’ दिसते की नाही, यापेक्षा पात्राला न्याय देणं महत्त्वाचं वाटतं. प्रमोशनच्या वेळी मी कशी दिसते, माझं वय काय आहे, हे सगळं प्रेक्षकांना माहीत असतंच. त्यामुळं पडद्यावर मला फक्त त्या पात्रात जगायचं असतं. ‘मी नेहमीच ग्लॅमरस दिसावं’ अशी अपेक्षा कधीच ठेवली नाही. ‘जस्सी’पासूनच मी शिकलं की, हा उद्योग केवळ देखणेपणावर नाही, तर प्रतिभेवर चालतो.
ईटीव्ही भारत : ‘ग्लॅमर’च्या चौकटीबाहेर जाऊन तुम्हाला प्रभावी आणि वेगळ्या भूमिका मिळू लागल्या—तुमच्या दृष्टीनं खरा टर्निंग पॉइंट कोणता? ‘लाल सिंग चड्ढा’?
मोना सिंग: माझ्या कारकिर्दीकडे मागे वळून पाहिलं, तर मला असं ठामपणे वाटतं की 'मेड इन हेवन' आणि 'लाल सिंग चड्ढा' हे दोन प्रकल्प माझ्यासाठी निर्णायक ठरले. या दोन्ही कामांमधून मला एक अभिनेत्री म्हणून स्वतःला नव्यानं सादर करण्याची संधी मिळाली. याआधी मी अनेक भूमिका केल्या, पण या प्रकल्पांमुळं इंडस्ट्रीनं मला अधिक गांभीर्यानं आणि वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहायला सुरुवात केली.
‘मेड इन हेवन’सारख्या वेब सीरीजमध्ये काम करताना, मला व्यक्तिरेखांच्या सूक्ष्म छटा आणि गुंतागुंती व्यक्त करण्याची संधी मिळाली, तर ‘लाल सिंग चड्ढा’मध्ये माझ्या भूमिकेनं प्रेक्षकांच्या मनावर वेगळाच ठसा उमटवला. या दोन्ही प्रकल्पांनंतर निर्माते-दिग्दर्शक माझ्याकडे केवळ ‘ग्लॅमरस’ किंवा ठराविक चौकटीतील अभिनेत्री म्हणून न पाहता, विविध आणि आव्हानात्मक भूमिका साकारू शकणारी कलाकार म्हणून पाहू लागले.
नक्कीच, हा टप्पा गाठण्यासाठी मला बराच काळ संयम ठेवावा लागला. काही वेळा योग्य संधी मिळेपर्यंत थांबणं कठीण होतं, पण मी नेहमीच ‘योग्य काम’ निवडण्यावर भर दिला. आज जेव्हा मागे पाहते, तेव्हा वाटतं की ती प्रतीक्षा आवश्यक होती. त्या काळानं मला अधिक परिपक्व केलं आणि योग्य संधी आल्यावर त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याची तयारी दिली. त्यामुळं आज जे काही घडतंय, त्याबद्दल मला पूर्ण समाधान आहे—आणि कुठलीही खंत नाही.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही पंजाबी चित्रपटही करणार आहात का?
मोना सिंग: हो, त्याबाबत चर्चा बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. मात्र तारखा जुळत नाहीत किंवा इतर कामांशी संघर्ष होतो. तरीही मला नक्कीच पंजाबी चित्रपटात काम करायला आवडेल.