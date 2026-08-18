Exclusive Interview: ‘एका चुकीच्या फोटोमुळे माझ्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला; पत्रकारितेत पडताळणी अत्यावश्यक’ - अंतरा बॅनर्जी!
मॉडेल अंतरा बॅनर्जीचा ट्रेनमधील वाद सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला. यानंतर अटक करण्यात आल्याची बातमी समोर आली. आता याप्रकरणी एक माहिती उघड झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई : अरावली एक्स्प्रेसमध्ये योग्य तिकीट नसल्यावरून रेल्वे कर्मचार्यांशी वाद झाल्यावर अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जीला अटक झाली कारण तिनं ब्लेडचा वापर केला असे म्हटले गेले आहे. नंतर तिची जामिनावर सुटका झाली. हिंदी दूरचित्रवाणी आणि चित्रपटांमध्ये काम केलेली मॉडेल-अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जी अरावली एक्स्प्रेसमधील कथित वादामुळं चर्चेत आली आहे. आरक्षित वातानुकूलित डब्यात रेल्वे कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या वादानंतर 31 वर्षीय अंतरा हिला अटक करण्यात आल्याचं आणि त्यानंतर न्यायालयानं जामीन मंजूर केल्यानंतर तिची सुटका करण्यात आली. ही बातमी व्हायरल झाली आणि जो फोटो अंतरा बॅनर्जीचा लावला गेला तो मुळात एका अभिनेत्रीचा होता, जिचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नव्हता.
शेक्सपियर म्हणाला होता की, नावात काय आहे? परंतु वरील घटना सिद्ध करते की, नावातच सर्व काही आहे. जिचा फोटो शहानिशा न करता वापरला गेला ती अभिनेत्री म्हणजे अंतरा बॅनर्जी जिनं आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर घडल्या प्रकाराबाबत खास बातचीत केली.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या नावाचा आणि छायाचित्राचा आणि माहितीचा चुकीच्या पद्धतीनं वापर झाल्याचं नेमकं प्रकरण काय आहे?
अंतरा बॅनर्जी : काल दुपारी मला कळले की, माझा फोटो इंटरनेटवर सर्वत्र फिरत आहे. तर झाले असे की, मी नेहमीप्रमाणे रविवारी सकाळी ईएमएस (EMS) सत्र पूर्ण करून घरी आले. आंघोळ करून बाहेर आले, तेव्हा माझ्या फोनवर जवळचे नातेवाईक आणि मित्रांचे 60 पेक्षा जास्त 'मिस कॉल' आले होते. त्यासोबतच अनेक संदेशही आले होते. मला काहीच कळेना की काय घडले आहे. जेव्हा मी माझ्या एका मित्रानं पाठवलेला संदेश उघडून पाहिला, तेव्हा त्यात बातम्यांच्या तपशीलासह माझा फोटो जोडलेला होता. त्यानंतर मी माझ्या काही मित्रांना आणि नातेवाईकांना फोन केला. तेव्हा मला कळले की—ती बातमी काय होती? तर, अंतरा बॅनर्जी नावाच्या एका स्त्रीविरोधात तक्रार दाखल झाली असून एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला आहे. आमची नावे एकच असली तरी ती व्यक्ती मी नाही. परंतु, माझा फोटो आणि माझी कार्यपद्धती/ओळख तिच्या नावाशी जोडून सर्वत्र प्रसारित करण्यात आली. माझा या घटनेशी दूरदूरपर्यंत काहीही संबंध नाही. एफआयआरची पडताळणी केल्यानंतर स्पष्ट झाले की, तक्रारीत नमूद असलेली व्यक्ती अंतरा सोहम बॅनर्जी, ठाणे येथील मॉडेल आहे, ती मी नव्हे. माझे नाव अंतरा बॅनर्जी असून माझे वडील सुब्रत बॅनर्जी आहेत. आम्ही बंगाली असल्यानं सामान्यतः मधोमध वडिलांचे नाव लावत नाही, बस इतकेच. पण आमच्या नावाच्या इंग्रजी स्पेलिंगमध्येही फरक आहे—माझ्या नावाचे स्पेलिंग 'A-N-T-A-R-R-A' असे आहे.
ईटीव्ही भारत: मग हा गैरसमज नेमका कसा निर्माण झाला?
अंतरा बॅनर्जी : दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावांमध्ये साधर्म्य असल्यामुळं हा गोंधळ झाल्याचे दिसते. परंतु केवळ नावातील साम्याच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीचा फोटो वापरणे योग्य नाही. संबंधित एफआयआरची साधी पडताळणी केली असती, तर या दोन्ही व्यक्ती वेगळ्या असल्याचे सहज स्पष्ट झाले असते.
ईटीव्ही भारत: माध्यमांनी आपले छायाचित्र वापरल्यामुळं आपल्याला काय त्रास सहन करावा लागला?
अंतरा बॅनर्जी : या चुकीच्या वृत्तामुळं मला आणि माझ्या कुटुंबाला मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. ते वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या चोवीस तासांच्या आत मला 900 हून अधिक दूरध्वनी, व्हॉट्सॲप संदेश आणि समाजमाध्यमांवरील संदेश प्राप्त झाले. मित्र, नातेवाईक, माध्यम क्षेत्रातील सहकारी, व्यावसायिक परिचित आणि हितचिंतक सर्वजण मला फोन करून या प्रकरणाबाबत विचारणा करत होते. प्रत्येकाला स्पष्टीकरण देताना माझ्यावर प्रचंड मानसिक ताण आला.
ईटीव्ही भारत: या घटनेत माध्यमांची नेमकी कोणती चूक झाली, असे आपल्याला वाटते?
अंतरा बॅनर्जी : सर्वप्रथम, तथ्यांची पुरेशी पडताळणी झालेली नाही. एखाद्या एफआयआरशी संबंधित बातमी प्रसिद्ध करताना नाव, वय, पत्ता, व्यवसाय, छायाचित्र आणि इतर ओळखचिन्हे यांची काळजीपूर्वक पडताळणी करणे आवश्यक आहे. बातमी सर्वप्रथम देण्याच्या स्पर्धेपेक्षा ती अचूकपणे देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
ईटीव्ही भारत: या घटनेचा आपल्या कुटुंबावरही परिणाम झाला का?
अंतरा बॅनर्जी : निश्चितच. चुकीची बातमी केवळ संबंधित व्यक्तीलाच त्रास देत नाही, तर तिच्या कुटुंबीयांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. आमच्यासाठी हा अत्यंत चिंताजनक आणि भावनिकदृष्ट्या त्रासदायक अनुभव होता. एखाद्या व्यक्तीची कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणाशी चुकीची सांगड घातली गेली, तर त्यातून निर्माण होणारी सामाजिक आणि व्यावसायिक अस्वस्थता मोठी असते.
ईटीव्ही भारत: आपल्या व्यावसायिक प्रतिमेवर याचा परिणाम होण्याची भीती वाटते का?
अंतरा बॅनर्जी : होय. कलाकाराची प्रतिमा ही अनेक वर्षांच्या मेहनतीने तयार होते. एखाद्या चुकीच्या वृत्तामुळं त्या प्रतिमेला काही क्षणांत धक्का लागू शकतो. अशा प्रकारच्या चुकीच्या बातम्यांचा भविष्यातील कामाच्या संधींवर, व्यावसायिक संबंधांवर, जाहिरातींच्या संधींवर आणि प्रेक्षकांच्या मनातील प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच ही बाब माझ्यासाठी अत्यंत गंभीर आहे. परंतु मी स्पष्ट करू इच्छिते की, हा पत्रकारितेच्या विरोधातील लढा नाही तर जबाबदार पत्रकारितेसाठी केलेला आग्रह आहे. माध्यमे लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळेच त्यांच्याकडून अचूकता, जबाबदारी आणि तथ्यांची पडताळणी यांची अपेक्षा असते. आज माझ्यासोबत जे घडले, ते उद्या कोणाच्याही बाबतीत घडू शकते.
ईटीव्ही भारत: संबंधित माध्यमांकडून आपल्या काय अपेक्षा आहेत?
अंतरा बॅनर्जी : सर्वप्रथम माझे छायाचित्र आणि माझ्याशी संबंधित चुकीचे संदर्भ तातडीनं हटवावेत. त्यानंतर योग्य माहिती प्रसिद्ध करून स्पष्ट खुलासा करावा. ज्या माध्यमांनी किंवा डिजिटल व्यासपीठांनी माझी चुकीची ओळख वापरली आहे, त्यांनी योग्य ती माफी मागावी, अशी माझी अपेक्षा आहे. समाजमाध्यमांवर एखादी माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर ती काही मिनिटांत हजारो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळं चुकीची माहिती मागे घेणे किंवा दुरुस्त करणे पुरेसे ठरत नाही; तोपर्यंत झालेली हानी मोठी असू शकते. म्हणूनच डिजिटल माध्यमांनीही माहिती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संपादकीय आणि तथ्यपडताळणीची प्रक्रिया अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या करियरबद्दल थोडे सांगा.
अंतरा बॅनर्जी: मी गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रात काम करत आहे. माझे पहिले काम '&TV' वरील 'बढो बहू' ही मालिका होती. त्यानंतर मी 'कसौटी जिंदगी के' आणि 'स्टार प्लस'वरील 'दिव्य दृष्टी' या मालिका केल्या. त्यानंतर टी-सीरीजचे लखविंदर वडाली यांनी गायलेले 'छाप टिळक' हे गाणे माझे शेवटचे काम होते. त्यानंतर मी 1 ते 1.5 वर्षांचा ब्रेक घेतला होता. आता मी नवीन आणि चांगल्या संधींच्या शोधात आहे, जेणेकरून मी काहीतरी मोठे आणि उत्तम काम करू शकेन.
ईटीव्ही भारत: शेवटी, या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल आपला संदेश काय आहे?
अंतरा बॅनर्जी : हा विषय केवळ माझ्यापुरता मर्यादित नाही. आज माझ्या बाबतीत असे घडले, उद्या दुसऱ्या कोणाच्याही बाबतीत घडू शकते. एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा निर्माण करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात; मात्र चुकीच्या माहितीमुळं ती काही क्षणांत धोक्यात येऊ शकते. अवघ्या 24 तासांत 900 हून अधिक फोन आणि संदेश आले, यावरून चुकीची माहिती किती वेगाने पसरते हे स्पष्ट होते. त्यामुळे माझी सर्व माध्यम संस्थांना विनंती आहे—कायदेशीर प्रकरणांमध्ये कोणाचेही नाव किंवा छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यापूर्वी तथ्यांची काटेकोर पडताळणी करा. जबाबदार पत्रकारिता ही केवळ जनहिताचे रक्षण करत नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचेही संरक्षण करते.
ईटीव्ही भारत: मग आता तुमचे पुढचे पाऊल काय असेल?
अंतरा बॅनर्जी: सध्या आम्ही सगळे एकत्र आलो आहोत जेणेकरून मी स्पष्ट करू शकेन की त्या स्त्रीचा आणि माझा काहीही संबंध नाही. या संपूर्ण घटनेशी माझा कोणताही संबंध नाही. वृत्तवाहिन्यांनी आणि माध्यमांनी जिथे जिथे माझा फोटो वापरला आहे, तो त्वरित हटवावा अशी मी सर्वांना विनंती केली आहे. जर येत्या काही तासांत असे झाले नाही, तर मला पुढील पाऊल उचलावे लागेल; जे आम्ही माझ्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करून ठरवू.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही काही कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करत आहात का?
अंतरा बॅनर्जी: होय, नक्कीच. जर ती बातमी आणि फोटो हटवले गेले नाहीत, तर माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही.