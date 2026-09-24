Exclusive Interview: मिका सिंग - मला आणि माझ्यासारख्या अनेक कलाकारांना मुंबईनं खूप प्रेम आणि सन्मान दिला आहे!
'हुक्की' या मराठी चित्रपटातील 'जागराच्या राती' गाणं गायक मिका सिंगनं गायलंय. त्याचं हे पहिलं मराठी गाणं असल्यानं त्यानं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 10:21 AM IST
मुंबई : पंजाबी आणि हिंदी संगीतविश्वात आपल्या दमदार आवाजानं आणि खास शैलीनं वेगळी ओळख निर्माण करणारे लोकप्रिय गायक मिका सिंग आता मराठी गाण्याच्या माध्यमातून मराठी रसिकांच्या भेटीला आले आहेत. मराठी भाषेतील शब्दोच्चारांचं आव्हान स्वीकारत त्यांनी हे गाणं केवळ गायलं नाही, तर त्यासाठी विशेष मेहनतही घेतली. ‘झ’ आणि ‘ज’च्या उच्चारापासून ते गाण्याच्या ताल-ठेक्यापर्यंतचा हा अनुभव त्यांच्यासाठीही वेगळा ठरला. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राला आपली कर्मभूमी मानणाऱ्या मिका यांनी या निमित्तानं मराठी आणि महाराष्ट्राबद्दलचा ऋणानुबंधही मनापासून व्यक्त केला. त्यांनी 'हुक्की' या मराठी चित्रपटातील 'जागराच्या राती' या गाण्याचे पार्श्वगायन केले आहे. मराठी संगीताला वेगळा स्पर्श देणाऱ्या या गाण्याचा अनुभव, त्यामागची मेहनत आणि मराठी भाषेतील त्यांच्या या नव्या प्रवासाबद्दल मिका सिंग यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा संवाद...
ईटीव्ही भारत : हिंदी आणि पंजाबी गाण्यांसाठी ओळखले जाणारे मिका सिंग मराठी गाणं गाताना नेमकं काय वेगळं अनुभवतात?
मिका सिंग : माझी जन्मभूमी पंजाब असली, तरी मुंबई ही माझी कर्मभूमी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आणि जगभरातून लोक मुंबईत येतात आणि या शहरानं प्रत्येकाला आपली स्वप्नं पूर्ण करण्याची, काम करण्याची, स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची आणि मोठं होण्याची संधी दिली आहे. मला आणि माझ्यासारख्या अनेक कलाकारांना मुंबईनं खूप प्रेम, सन्मान आणि व्यासपीठ दिलं आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र आणि मराठी जनतेशी माझं एक वेगळंच नातं आहे. या भूमीनं मला जे प्रेम दिलं, त्यासाठी मी सर्व मराठी आणि महाराष्ट्रीय जनतेचा मनापासून आभारी आहे.
मराठी गाणं गाण्याचा अनुभव माझ्यासाठी खूप खास होता. खरं सांगायचं तर, हे गाणं पहिल्यांदा ऐकल्यावर मी ते गाऊ शकेन की नाही, याबद्दल थोडा साशंक होतो. कारण मराठी भाषेचे उच्चार, शब्दांची लय आणि काही विशिष्ट अक्षरांचे बारकावे माझ्यासाठी नवीन होते. पण संगीत दिग्दर्शक आणि गीतकारांनी माझ्यावर खूप मेहनत घेतली. त्यांनी प्रत्येक शब्द समजावून सांगितला, उच्चार दुरुस्त केले आणि माझ्याकडून उत्तमरीत्या गाऊन घेतलं. त्यामुळं हळूहळू माझा आत्मविश्वास वाढला आणि शेवटी जेव्हा गाणं रेकॉर्ड झालं, तेव्हा मनापासून आनंद झाला. माझ्यासाठी हा केवळ एक गाणं गाण्याचा अनुभव नव्हता, तर एका नव्या भाषेशी आणि तिच्या संगीतविश्वाशी जोडण्याचा सुंदर अनुभव होता.
ईटीव्ही भारत : या गाण्यासाठी तुम्हाला सर्वात कठीण काय वाटलं?
मिका सिंग : माझ्यासाठी सर्वात मोठं आव्हान होतं ते म्हणजे ‘झ’ आणि ‘ज’ या दोन अक्षरांचा योग्य उच्चार. हिंदीमध्ये आपण अनेकदा ‘ज’ सहजपणे उच्चारतो; पण मराठीत ‘ज’ आणि ‘झ’ यांच्यातला सूक्ष्म फरक खूप महत्त्वाचा आहे. सुरुवातीला मला तो फरक लक्षात ठेवणं आणि गाताना योग्य ठिकाणी योग्य उच्चार करणं थोडं कठीण जात होतं.
उदाहरणार्थ, ‘झाला’सारखा शब्द म्हणतानाही मी काही वेळा अडखळत होतो. पण संगीत दिग्दर्शक आणि गीतकारांनी अजिबात घाई केली नाही. त्यांनी मला प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आणि उच्चार समजावून सांगितला. एखादा शब्द चुकीचा झाला तर पुन्हा रेकॉर्ड करायचे आणि योग्य उच्चार होईपर्यंत माझ्याकडून तो गाऊन घ्यायचे. खरं तर त्यांची मेहनत माझ्यापेक्षा जास्त होती! (हसत) शेवटी जेव्हा योग्य उच्चारांसह गाणं रेकॉर्ड झालं, तेव्हा मला स्वतःलाही खूप समाधान वाटलं. नवीन भाषा शिकताना कलाकार म्हणून मला या प्रक्रियेतून खूप काही शिकायला मिळालं.
ईटीव्ही भारत : तुमचा आवाज आणि व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेऊनच तुम्हाला या गाण्यासाठी निवडण्यात आलं आहे. या निवडीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?
मिका सिंग : एखाद्या गाण्यासाठी, एखाद्या कलाकाराची निवड केली जाते, तेव्हा त्या कलाकाराच्या आवाजात काहीतरी वेगळं जाणवलं आहे, असा त्यामागचा विश्वास असतो. या गाण्यासाठी माझी निवड करण्यात आली, ही माझ्यासाठी नक्कीच आनंदाची आणि सन्मानाची गोष्ट आहे.
मला वाटतं, माझ्या आवाजाचा जो वेगळा टेक्स्चर आहे, तो या गाण्याच्या मूडला आणि त्याच्या ऊर्जेला योग्य प्रकारे पूरक ठरला आहे. दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. त्यांनी माझ्याकडून खूप मेहनत करून घेतली आहे आणि गाण्याच्या प्रत्येक बारकाव्यावर लक्ष दिलं आहे.
गाणं ऐकल्यानंतर आणि विशेषतः पडद्यावर पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांना कदाचित जाणवेल की, या गाण्यासाठी माझ्या आवाजाचा विचार का करण्यात आला. माझ्यासाठीही हा एक वेगळा प्रयोग आहे आणि अशा प्रयोगांचा भाग होणं मला नेहमीच आवडतं.
ईटीव्ही भारत : या गाण्यात पारंपरिक मराठी संगीतापेक्षा वेगळा प्रयोग करण्यात आला आहे. याबद्दल तुमचं काय मत आहे?
मिका सिंग : मला प्रयोगशीलता नेहमीच आवडते. संगीत ही अशी गोष्ट आहे, जिला एका चौकटीत बांधून ठेवता येत नाही. आज प्रेक्षकांचं संगीत ऐकण्याचं जग खूप मोठं झालं आहे. वेगवेगळ्या भाषा, संस्कृती आणि संगीतप्रकार एकमेकांमध्ये मिसळताना दिसतात. त्यामुळं मराठी संगीतामध्येही नवनवीन प्रयोग होत आहेत, ही खूप चांगली गोष्ट आहे.
या गाण्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या संगीतामागची टीम. या गाण्याचे संगीत दिग्दर्शक दक्षिण भारतातून आलेले आहेत. त्यामुळं त्यांच्या संगीतदृष्टीचा आणि अनुभवाचा एक वेगळा स्पर्श गाण्याला मिळाला आहे. मराठी भाषेतील शब्द, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आणि दक्षिण भारतीय संगीताची जाण यांचं एक वेगळं मिश्रण इथे ऐकायला मिळतं.
मला वाटतं, अशा प्रकारचे प्रयोग संगीताच्या सीमा आणखी विस्तारतात. प्रेक्षकांनाही काहीतरी नवीन ऐकायला मिळतं आणि कलाकार म्हणून आपल्यालाही नवीन गोष्टी करण्याची संधी मिळते.
ईटीव्ही भारत : गाण्याचं भव्य चित्रीकरणही चर्चेत आहे. ते पाहिल्यावर तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती?
मिका सिंग : गाण्याचं चित्रीकरण खरोखरच खूप सुंदर आणि भव्य पद्धतीने करण्यात आलं आहे. दिग्दर्शकांनी त्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. गाण्यातील प्रत्येक फ्रेममध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि भव्यता दिसते. त्यासोबतच नृत्यदिग्दर्शकानेही खूप चांगलं काम केलं आहे.
गाणं रेकॉर्ड करताना आपण आपल्या आवाजापुरतं त्याचा विचार करत असतो. पण नंतर जेव्हा तेच गाणं इतक्या सुंदर पद्धतीने पडद्यावर साकारलेलं पाहतो, तेव्हा वेगळाच आनंद मिळतो. माझ्या आवाजाला आणि गाण्याला इतकं सुंदर दृश्यरूप दिलं गेलं, हे पाहून मलाही खूप आनंद झाला.
मी तर टीमला गंमतीनं म्हटलं की, मला आधी माहीत असतं की माझं गाणं इतकं सुंदर शूट होणार आहे, तर माझ्यासाठीही एखादं गाणं असंच खास शूट करून घेतलं असतं! (हसत)
ईटीव्ही भारत : या गाण्याच्या संगीत रेकॉर्डिंगसाठीही मोठी तयारी करण्यात आली. त्याबद्दल काय सांगाल?
मिका सिंग : या गाण्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामागे केवळ माझ्या आवाजाचं रेकॉर्डिंग नाही, तर संपूर्ण संगीतावर खूप मेहनत घेण्यात आली आहे. गाण्याचा आवाज, त्यातील ताल, परकशन आणि प्रत्येक वाद्य यांचा योग्य समतोल साधण्यासाठी टीमनं खूप मेहनत घेतली.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर तालवाद्यांचं रेकॉर्डिंग करण्यात आलं आणि त्यानंतर बंगळुरूमध्येही परकशनचं रेकॉर्डिंग करण्यात आलं. म्हणजे गाणं तयार करण्याची प्रक्रिया केवळ स्टुडिओमध्ये येऊन गाणं रेकॉर्ड करण्यापुरती मर्यादित नव्हती. प्रत्येक भागावर स्वतंत्रपणे काम करण्यात आलं आहे.
त्यामुळं गाणं ऐकताना त्यात तुम्हाला एक वेगळा, समृद्ध आणि उत्साही संगीतानुभव जाणवेल. मला वाटतं, एखादं गाणं मोठं करण्यासाठी केवळ चांगला आवाज पुरेसा नसतो, त्यामागे अनेक कलाकार, संगीतकार, तंत्रज्ञ आणि संपूर्ण टीमची मेहनत असते. या गाण्यात ती मेहनत स्पष्टपणे जाणवते.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही या गाण्याच्या टीमचं आणि विशेषतः दिग्दर्शक-निर्मात्यांचं कौतुक केलं आहे. त्यांच्या मेहनतीबद्दल काय सांगाल?
मिका सिंग : त्यांनी खरोखरच खूप मेहनत घेतली आहे. अनेकदा गायक स्टुडिओमध्ये येतो, गाणं रेकॉर्ड करतो आणि त्यानंतर पुढचं काम टीमच्या इतर सदस्यांकडे जातं. पण या गाण्याच्या बाबतीत प्रत्येक टप्प्यावर खूप बारकाईनं काम झालं आहे.
विशेषतः माझ्याकडून प्रत्येक शब्दाचा योग्य उच्चार करून घेण्यासाठी त्यांनी घेतलेली मेहनत मला कायम लक्षात राहील. एखाद्या शब्दाचा उच्चार थोडासा जरी चुकला, तरी ते पुन्हा तो भाग करून घ्यायचे. त्यामागे गाणं अधिक चांगलं करण्याचीच इच्छा होती.
गाण्याचं संगीत, रेकॉर्डिंग, परकशन, चित्रीकरण, नृत्यदिग्दर्शन आणि त्याची एकूण मांडणी या प्रत्येक गोष्टीत टीमची मेहनत दिसते. त्यामुळं या गाण्याचं यश हे केवळ एका व्यक्तीचं नसून संपूर्ण टीमचं आहे. अशा समर्पित टीमसोबत काम करणं नेहमीच आनंददायी असतं.
ईटीव्ही भारत : मराठी प्रेक्षकांनी तुमचा आवाज मराठी गाण्यात ऐकणं ही तुमच्यासाठी किती खास गोष्ट आहे?
मिका सिंग : माझ्यासाठी ही खूप खास आणि भावनिक गोष्ट आहे. महाराष्ट्रानं मला आणि माझ्या संगीताला कायमच खूप प्रेम दिलं आहे. मुंबईत मी माझ्या कारकिर्दीतील अनेक महत्त्वाचे क्षण अनुभवले आहेत. त्यामुळं मराठी भाषेत गाणं हे माझ्यासाठी केवळ एक नवीन प्रयोग नाही, तर या भूमीशी असलेल्या माझ्या नात्याला आणखी एक सुंदर जोड देणारा अनुभव आहे.
माझ्या आवाजातलं मराठी गाणं मराठी प्रेक्षकांना आवडलं, त्यांनी ते मनापासून स्वीकारलं आणि त्यावर प्रेम केलं, तर माझ्यासाठी त्यापेक्षा मोठं समाधान दुसरं काही असू शकत नाही.
मी मराठी भाषेचा आणि तिच्या संगीताचा मनापासून आदर करतो. त्यामुळं या गाण्यातून मराठी प्रेक्षकांपर्यंत माझा आवाज पोहोचतोय, ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे.
ईटीव्ही भारत : पंजाबी प्रेक्षकांना आणि तुमच्या चाहत्यांना या मराठी चित्रपटाबद्दल तुम्ही काय सांगाल?
मिका सिंग : माझ्या सर्व पंजाबी भावांना, मित्रांना आणि जगभरातील चाहत्यांना मी सांगू इच्छितो की, मराठी सिनेमा सध्या खूप सुंदर आणि वेगळ्या प्रकारचं काम करत आहे. हा चित्रपटही टीमनं खूप प्रेमानं आणि मेहनतीनं तयार केला आहे. त्यामुळं माझी सर्वांना मनापासून विनंती आहे की, भाषेची कोणतीही मर्यादा मनात न ठेवता हा चित्रपट नक्की पाहा. महाराष्ट्रानं मला जे प्रेम दिलं आहे, त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही देखील एक छोटीशी संधी आहे. त्यामुळं तुम्ही चित्रपटगृहात जा, चित्रपट पाहा आणि संपूर्ण टीमला तुमचा पाठिंबा द्या.
आणि हो, हे गाणं तुम्हाला आवडलं तर ते फक्त ऐकून थांबू नका! त्यावर नक्की रील्स करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि सोशल मीडियावर या गाण्याची मजा सगळ्यांसोबत शेअर करा. तुमचं प्रेम आणि तुमचा प्रतिसाद कलाकारांसाठी खूप मोठी प्रेरणा असतो. त्यामुळं चित्रपट पाहा, गाणं ऐका आणि आवडलं तर नक्की रील करा!
मराठी गाण्याचा उच्चार आत्मसात करण्यापासून ते त्याला आपल्या आवाजाची खास ओळख देण्यापर्यंतचा मिका सिंग यांचा हा अनुभव निश्चितच लक्षात राहणारा आहे. भाषेच्या सीमा ओलांडत संगीत माणसांना आणि संस्कृतींना जोडतं, याचं हे सुंदर उदाहरण म्हणावं लागेल. महाराष्ट्रानं आपल्याला दिलेल्या प्रेमाची जाणीव ठेवून मराठी गाणं गाणाऱ्या मिका यांच्या आवाजाला मराठी रसिक किती भरभरून प्रतिसाद देतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
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