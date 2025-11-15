Exclusive Interview: मनोज बाजपेयी - अभिनय माझ्यासाठी फक्त व्यवसाय नाही, तो माझा श्वास आहे, माझं आयुष्य आहे!
मनोज बाजपेयी यांची 'द फॅमिली मॅन' ही सीरीज लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता या सीरीजबद्दल अधिक माहिती अभिनेत्यानं दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 10:00 AM IST
मुंबई - भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अभिनयकौशल्यासाठी ओळखले जाणारे एक नाव म्हणजे मनोज बाजपेयी. 'बँडीट क्वीन'मधील छोट्या भूमिकेनंतर 'सत्या'मधील भीकू म्हात्रेच्या व्यक्तिरेखेनं त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. 'शूल', 'राजनीती', 'पिंजर', 'अलीगढ', 'गँग्स ऑफ वासेपूर' यांसारख्या अनेक चित्रपटांत त्यांनी सामाजिक आणि भावनात्मक स्तरांवर खोलवर जाणाऱ्या भूमिका साकारल्या. 'स्पेशल २६', 'वजीर', 'नाम शबाना' आणि 'सोनचिडिया'मधील त्यांच्या कामाचंही समीक्षकांनी भरभरून कौतुक केलं. ओटीटीवर 'द फॅमिली मॅन' मालिकेनं त्यांना नव्या पिढीतील प्रेक्षकांमध्ये अपार लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यांच्या अभिनयातली प्रामाणिकता, व्यक्तिरेखेत पूर्णपणे विलीन होण्याची क्षमता आणि जोखीम घेण्याची वृत्ती यामुळे ते आजही भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आदरणीय अभिनेत्यांपैकी एक मानले जातात. 'द फॅमिली मॅन'चा तिसरा सीझन येऊ घातलाय आणि त्यासंदर्भात मनोज बाजपेयी यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर संवाद साधला.
ईटीव्ही भारत : नवीन संहितेसाठी मनोज सरांना पटवणं नेहमीच कठीण असतं, असं लोक म्हणतात. तुम्ही “यावेळी काय नवीन?” असं नेहमी विचारता का? 'द फॅमिली मॅन' मधील श्रीकांतच्या व्यक्तिरेखेतबदल करण्यासाठी काही अटी घातल्या होत्या का?
मनोज बाजपेयी : नाही, नाही. तसं काही नाही. आवश्यक असेल तेव्हाच आमच्यात (दिग्दर्शकाबरोबर) चर्चा होते. काही प्रसंग, काही संवाद, किंवा शुटिंगदरम्यान अचानक काही नवीन सुचतं. लेखक आणि दिग्दर्शकांसोबत सतत चर्चा, वाद–संवाद चालू असतो. कारण त्यांनी ते लिहिलं आहे आणि आम्ही ते साकारतो आहोत, तर अभिनेता म्हणून आमच्याकडून येणाऱ्या नव्या कल्पनांनाही ते महत्त्व देतात. मी थोडा भाग्यवान आहे, कारण मी सतत त्यांच्या (दिग्दर्शक राज आणि डीके) मागे लागतो, स्क्रिप्ट द्या, स्क्रिप्ट द्या, असा सतत आग्रह धरतो. मी फारच नर्व्हस अभिनेता आहे. माझी ही घाबरगुंडी त्यांनाही समजते. स्क्रिप्ट वाचताना प्रश्न निर्माण होतात आणि दिग्दर्शकांना पकडून चर्चा करावी लागते, पण ते प्रचंड व्यस्त असतात. वेळ काढून अर्धा तास बसून बोलणंही कठीण असतं. त्यामुळं ही प्रक्रिया शुटिंग संपेपर्यंत चालूच राहते. पण हो… मी नर्व्हस असतोच. मग मीच का एकटा नर्व्हस व्हायचं, म्हणून मग इतरांनाही थोडं नर्व्हस करतो (हसतो).
ईटीव्ही भारत : या मालिकेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भागांमध्ये चार वर्षांचा मोठा ब्रेक होता. तुम्हाला पुन्हा ‘तिवारी झोन’मध्ये जाण्यासाठी किती वेळ लागला?
मनोज बाजपेयी : जेव्हा मालिकेचे वाचन आणि तयारी सुरू होते, आणि ठरलेलं असतं की महिन्याभराने शुटिंगला जायचं आहे, तेव्हा कोणताही जबाबदार अभिनेता पूर्ण तयारीनिशी जायला इच्छितो. मला व्यावसायिक कलाकार म्हणून माझं कर्तव्य पार पाडायचं असतं. सेटवर जाऊन, “या सीझनची गोष्ट काय आहे?” असं मी विचारलं तर दिग्दर्शकच बेशुद्ध पडतील, म्हणून आम्ही अगोदरच तयारी करून जातो. दिग्दर्शक काही गोष्टी स्पष्ट करतात, आम्ही चर्चा करतो आणि मग शुटिंग सुरू होतं. तयारी आमची असते. मी श्रीकांत तिवारी बनूनच 'द फॅमिली मॅन'च्या सेटवर पोहोचायचो.
या सीझनच्या शूटिंगच्या पहिल्या दिवशी तर अधिकच ताण होता. पहिला सीन कसा असेल, मी कसा पाहतो, ते कसे पाहतात? मग कधी वाटतं, “हे उभं राहून म्हणण्यापेक्षा बसून म्हटलं तर बरं दिसेल?”, “तो मार्क दिलाय, पण तिथे बसता येणार नाही, मी इथे उभा राहू का?” अशी सततची देवाणघेवाण चालूच असते. पहिल्या १०–१२ दिवसांपर्यंत तर सतत एकच चिंता होती की मी बरोबर करतोय ना?
ईटीव्ही भारत : तुम्ही 'द फॅमिली मॅन' चे दोन सीझन्स केले आहेत. तुमची व्यक्तिरेखा एस्टॅब्लिश झाली आहे. मग यावेळी श्रीकांत तिवारीसाठी काय नवीन आव्हानं होती?
मनोज बाजपेयी : यावेळी खूप मोठी आणि गंभीर आव्हानं आहेत. कथानक आणि पटकथेच्या रचनेमुळे मी फार काही सांगू शकत नाही पण एवढंच सांगू शकतो की यावेळी श्रीकांत तिवारी कोणत्याच लढाईत जिंकताना दिसत नाही. संपूर्ण सीझनभर प्रश्न असा असतो, तो स्वतःला किती वाचवू शकतो? ‘फॅमिली मॅन’पासून ‘मोस्ट वाँटेड मॅन’पर्यंतचा हा प्रवास म्हणजे स्वतःला वाचवणं, स्वतःच्या निरपराध असण्याची ओळख सिद्ध करणं, आणि जयदीप व निम्रतसारख्या दहा पावलं पुढं असलेल्या प्रतिस्पर्ध्यांशी सामना करणं. श्रीकांतच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या आयुष्यात, इतकं काही धोक्यात आहे की त्यांना जगणं फार अवघड झालं आहे. यावेळी प्रेक्षकांना जास्त मजा येणार आहे. हा नायक जो तुम्हाला प्रत्येक रूपात पाहायला मिळाला, तो स्वतःची ओळख आणि स्वतःची किंमत कशी टिकवतो, हे पाहणं खूप रोमांचकारी असेल.
ईटीव्ही भारत : या वेब सीरीजच्या तिसऱ्या सीझनमध्ये तुम्ही श्रीकांतमध्ये काय नवीन विकसित केलं आहे?
मनोज बाजपेयी : श्रीकांत हा मूलत: तोच आहे, पण वेळ गेल्यामुळं त्याच्या जगण्यातले अनेक पैलू बदलले आहेत. मुलं आता मोठी झाली आहेत, त्यामुळं त्यांच्याशी असलेलं नातं एका नव्या टप्प्यावर आलं आहे. पत्नीशी असलेलं नातंही काही घडामोडींमुळे वेगळ्या दिशेने विकसित झालं आहे आणि तो ते नातेसंबंध जपण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.
एक मात्र बदलत नाही ते म्हणजे जेके (शारीब हाश्मी ने सादर केलेली भूमिका) आणि श्रीकांत यांच्यातलं नातं. ते कायम तसंच अखंड आणि मजबूत राहिलं आहे. जयदीपला मी जास्त भेटतो, निम्रतला थोडं कमी. अनेक वर्षांपूर्वी आमचा एकत्र चित्रपट करण्याचा प्लॅन होता, पण तो घडला नाही. तरीही आम्ही एकमेकाचं काम नेहमी आवडीनं पाहतो, त्यामुळं एकत्र काम करण्याचा आनंद वेगळाच आहे. बाकी दैनंदिन रुटीन तसंच—सकाळी पाचला उठणं, सातला सेटवर पोहोचणं आणि डीके ला सांगणं, “आजचं झालं, पुढचं उद्या करू.” आणि ते लगेच म्हणतात, “एक शॉट आणखी घेऊ, छोटासा सीन आहे, आजच संपवूया.” ही सगळी धावपळ आणि मेहनत कायम सुरूच असते.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही इतकं काम केलं आहे, स्वतःला सिद्ध केलं आहे. मग नवीन सीझन तुमच्यासाठी काय अर्थ घेऊन येतो? अजून काय उरलं आहे? आणि तुम्हाला प्रेरणा काय देते?
मनोज बाजपेयी : खूप सुंदर प्रश्न आहे. मला प्रेरणा देणाऱ्या तीन मोठ्या गोष्टी आहेत.
१. अभिनयाची माझी प्रचंड आवड. अभिनय माझ्यासाठी फक्त व्यवसाय नाही, तो माझा श्वास आहे, माझं आयुष्य आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी आयुष्यात खूप त्याग केला आहे, त्यामुळं प्रत्येक क्षण मी मनापासून जगतो.
२. माझ्यानंतरच्या पिढीतील कलाकार, जयदीप, निम्रत यांचं अप्रतिम काम. त्यांचं कार्य पाहून मला नेहमीच प्रेरणा मिळते. त्यांच्या कामातली प्रामाणिकता आणि ऊर्जा मला सतत उत्साहित ठेवते.
३. राज–डीके सारखे दिग्दर्शक. त्यांची विचारसरणी, जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, त्यांची तत्त्वं हे सगळं माझ्याशी खूप जुळतं. त्यांच्या सोबत काम करताना कधी तणाव जाणवत नाही; आम्ही अगदी एकाच लयीत विचार करतो. त्यामुळं सेटवर जाणं नेहमीच आनंददायी वाटतं.
मी अभिनयावर इतकं प्रेम करतो की कोणी मला “खूप पैसा देतो, घरी बस” असं म्हटलं तरी मी बसणार नाही. कारण नवनवीन वेशभूषा घालून संवाद म्हणणं, कॅमेऱ्यासमोर उभं राहून त्या जगात जगणं हेच माझं खरं आयुष्य आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात ‘बॉस’ कोण?
मनोज बाजपेयी : माझ्या आयुष्यातली खरी बॉस म्हणजे माझी मुलगी. ती मोठी होत आहे, त्यामुळं मला कसं वागायचं ते सांगायला लागली आहे. ती आता मला फॅशन शिकवते, माझं इंग्रजी सुधारते आणि मी तिचं हिंदी सुधारण्याचा प्रयत्न करतो.
