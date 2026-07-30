Exclusive Interview: कुशल बद्रिके - मला गंभीर, भावनिक आणि वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारायला खूप आवडतील!
‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाबद्दल काही विशेष गोष्टी कुशल बद्रिकेनं शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 1:06 PM IST
मुंबई : मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता कुशल बद्रिके यांनी आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. ‘एक होता काऊ’, ‘पांडू’, ‘सुपर डुपर’ आणि ‘घबाडकुंड’मधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडली आहे. विनोदी भूमिकांसोबतच गंभीर आणि आशयघन व्यक्तिरेखाही त्यांनी प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. ‘स्ट्रगलर साला’च्या माध्यमातून त्यांची लोकप्रियता महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून जगभरातील मराठी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली. आता ते ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. या निमित्ताने आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी त्यांच्याशी साधलेला हा खास संवाद...
ईटीव्ही भारत: ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ म्हटलं की गोवा, धमाल-मस्ती आणि मित्रांची सहल हे सगळं आलंच. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर तुमच्या मनात नेमक्या काय भावना आहेत?
कुशल बद्रिके : खरं सांगायचं तर, ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ हा आमच्यासाठी केवळ एक चित्रपट नाही, तर आमच्या मित्रांनी एकत्र पाहिलेलं आणि अनेक वर्षं मनात जपलेलं एक स्वप्न आहे. आम्ही सगळ्यांनी वेगवेगळ्या चित्रपटांमध्ये, वेगवेगळ्या संयोगांमध्ये विजू माने सरांसोबत काम केलं आहे. मात्र आम्ही सगळे मित्र एकत्र असलेला असा एकही चित्रपट यापूर्वी केला नव्हता. त्यामुळं एक दिवस आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपला स्वतःचा चित्रपट केला पाहिजे, अशी आमची मनापासून इच्छा होती. आमची ‘स्ट्रगलर साला’ ही मालिका सुरू झाली आणि तिला प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतलं. महाराष्ट्रापुरतंच नव्हे, तर जगभरात जिथे जिथे मराठी माणूस आहे, तिथे या मालिकेवर प्रेम केलं गेलं. त्यामुळं आमच्या मनातही एक विश्वास निर्माण झाला की, आपण एकत्र येऊन मोठ्या पडद्यावरही काहीतरी नक्कीच करू शकतो. तिथूनच या चित्रपटाची कल्पना अधिक दृढ झाली. आता आमचं ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत आहे. मनात एक वेगळाच आनंद आणि प्रचंड उत्सुकता आहे. आमची मैत्री, आमचा एकत्रित प्रवास आणि आमचं स्वप्न आता चित्रपटाच्या रूपानं प्रेक्षकांसमोर येत आहे, याचा खूप आनंद आहे.
ईटीव्ही भारत : हा चित्रपट ‘स्ट्रगलर साला’चं पुढचं पर्व आहे का? की त्याची कथा आणि व्यक्तिरेखा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत?
कुशल बद्रिके : नाही, हा चित्रपट ‘स्ट्रगलर साला’चा विस्तार नाही आणि त्याच कथेचा पुढचा भागही नाही. ‘स्ट्रगलर साला’ची स्वतःची एक वेगळी शैली आणि मांडणी होती. त्यामध्ये साधारण 10 ते 15 मिनिटांच्या भागांमधून किंवा प्रसंगांमधून कथा आणि व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांसमोर येत होत्या. मात्र ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ हा संपूर्णपणे स्वतंत्र आणि दोन तासांचा चित्रपट आहे.
या चित्रपटाची कथा वेगळी आहे, त्यातील व्यक्तिरेखा वेगळ्या आहेत आणि त्यांचा प्रवासही वेगळा आहे. त्यामुळं ‘स्ट्रगलर साला’च्या लोकप्रियतेचा फायदा किंवा त्यातून मिळालेलं प्रेम नक्कीच आमच्यासोबत आहे, पण हा चित्रपट त्याच धाटणीचा विस्तार नाही. आम्ही याकडे एक स्वतंत्र कथा म्हणून पाहतो. मला तर असं वाटतं की, ‘स्ट्रगलर साला’नंतर हे केवळ पुढचं पाऊल नाही, तर त्याहीपेक्षा वरचं पाऊल आहे.
ईटीव्ही भारत : विनोदी भूमिका साकारताना कलाकाराला कधी कधी दिग्दर्शकानं आवर घालावा लागतो. अशा वेळी तुम्ही स्वतःवर किती नियंत्रण ठेवता आणि दिग्दर्शकाचं किती ऐकता?
कुशल बद्रिके : खरं सांगायचं तर, ‘कॉमेडी अभिनेता’ ही संकल्पनाच मला थोडी अपुरी वाटते. एखादा कलाकार विनोदी भूमिका करतो, म्हणून त्याला केवळ ‘कॉमेडी अभिनेता’ म्हणून एका चौकटीत बांधणं मला योग्य वाटत नाही. कारण विनोदी भूमिका साकारणारा कलाकार गंभीर, भावनिक, समांतर किंवा वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका देखील करू शकतो. कलाकाराची क्षमता केवळ तो कोणत्या प्रकारच्या भूमिका करतो यावर ठरवता येत नाही. त्याच्यात अनेक प्रकारच्या भूमिका साकारण्याची क्षमता असू शकते.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विजू माने सरांचा पटकथेवर खूप ठाम विश्वास आहे. ते एखादा प्रसंग लिहिताना किंवा पटकथा तयार करताना त्यावर खूप विचार करतात. त्या प्रसंगाच्या वेगवेगळ्या शक्यता तपासतात, त्यावर चर्चा करतात आणि कोणत्या पद्धतीनं तो प्रसंग अधिक परिणामकारक होईल, याचा विचार करून मग तो लिहितात. त्यामुळं त्यांनी जे काही लिहिलेलं असतं, ते खूप विचारपूर्वक लिहिलेलं असतं. मला वैयक्तिकरित्या असं वाटतं की, त्यांनी लिहिलेला प्रसंग हा त्या क्षणी त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम असतो.
त्यामुळं चित्रीकरणाच्या वेळी आम्ही पटकथेच्या चौकटीचा आणि दिग्दर्शकाच्या दृष्टिकोनाचा आदर करतो. अर्थात, कलाकार म्हणून आपल्या मनात काही वेगळ्या कल्पना असतील किंवा एखाद्या प्रसंगाकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन असेल, तर त्यावर दिग्दर्शकाशी चर्चा नक्कीच करता येते. पण केवळ उत्स्फूर्ततेच्या नावाखाली पटकथेत अनावश्यक बदल करणं किंवा प्रत्येक प्रसंगात स्वतःच्या कल्पना लादणं योग्य नाही, असं मला वाटतं. विशेषतः चित्रपटाचं चित्रीकरण हे वेळ आणि नियोजनाशी जोडलेलं असतं. सेटवर एखादा प्रसंग पुन्हा पुन्हा बदलत राहिला, अनावश्यक प्रयोग होत राहिले किंवा पटकथेपासून आपण भरकटत गेलो, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण चित्रीकरणाच्या वेळापत्रकावर होऊ शकतो. त्यातून चित्रपटाचंही नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं दिग्दर्शकानं आखलेलं व्हिजन आणि लेखकानं लिहिलेली कथा समजून घेऊन त्यानुसार काम करणं खूप असतं असत.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही ‘एक होता काऊ’सारख्या चित्रपटांमध्ये गंभीर आणि वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. त्यामुळं विनोदी भूमिकांबरोबरच अशा आव्हानात्मक भूमिका करण्याची तुम्हाला भविष्यातही इच्छा आहे का?
कुशल बद्रिके : नक्कीच. खरं सांगायचं तर, मला गंभीर, भावनिक आणि वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारायला खूप आवडतील. एक अभिनेता म्हणून मला सतत वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका करण्याची इच्छा असते. कारण एकाच प्रकारच्या भूमिकांमध्ये अडकून राहण्यापेक्षा प्रत्येक वेळी स्वतःला वेगळ्या भूमिकेतून आजमावून पाहणं, स्वतःच्या अभिनयाची वेगवेगळ्या पद्धतीनं परीक्षा घेणं, हे माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचं आहे.
मात्र एक समस्या अशी आहे की, कलाकारानं एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या भूमिका लोकप्रियपणे केल्या की, प्रेक्षक आणि चित्रपटसृष्टीकडूनही त्याच्याकडे त्याच चौकटीतून पाहिलं जातं. माझ्याबाबतीतही ‘कॉमेडी अभिनेता’ अशी एक प्रतिमा निर्माण झाली आहे. त्यामुळं जेव्हा एखाद्या निर्मात्याला किंवा दिग्दर्शकाला विनोदी भूमिका असते, तेव्हा माझा विचार सहजपणे होतो, पण त्याच वेळी एखादी गंभीर किंवा पूर्णपणे वेगळी भूमिका असेल, तर माझा विचार तितक्या सहजतेनं केला जात नाही. ही गोष्ट थोडी खटकते.
कारण कलाकार म्हणून आम्ही केवळ एकाच प्रकारच्या भूमिका करू शकतो, असं नाही. मला वाटतं, विनोद करणारा कलाकार गंभीर भूमिका देखील तितक्याच ताकदीनं साकारू शकतो. त्यासाठी फक्त त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याची आणि त्याला तशी संधी देण्याची गरज असते.
मला ‘खेळ मांडला’मध्ये विजू माने सरांसोबत वेगळ्या प्रकारची भूमिका करण्याची संधी मिळाली. त्या भूमिकेसाठी मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या पुरस्कारासाठी नामांकनही मिळालं. ‘एक होता काऊ’ हा माझ्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा अनुभव होता. त्या चित्रपटातील भूमिकेसाठी मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर ‘घबाडकुंड’सारख्या थ्रिलर चित्रपटातूनही मला विनोदी भूमिकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या प्रकारची व्यक्तिरेखा साकारण्याची संधी मिळाली. 'सुपर डुपर’मधील भूमिकेचं कौतुक झालं आणि त्यातील माझ्या कॉमेडीतील 'इनोसन्स' प्रेक्षकांना भावला.
या सगळ्या भूमिका माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. कारण प्रत्येक भूमिकेनं मला एक अभिनेता म्हणून स्वतःकडे वेगळ्या पद्धतीनं पाहायला शिकवलं. मला भविष्यात गंभीर भूमिका, नकारात्मक व्यक्तिरेखा, भावनिक भूमिका, थ्रिलर किंवा अगदी माझ्या आजवरच्या प्रतिमेच्या पूर्णपणे विरुद्ध असलेल्या भूमिका करण्याचीही खूप इच्छा आहे. कारण शेवटी कलाकार म्हणून आपली खरी भूक ही वेगवेगळ्या भूमिका साकारण्याची असते.
ईटीव्ही भारत: गोव्यात चित्रीकरण म्हटलं की धमाल-मस्ती आणि अनेक मजेदार किस्से अपेक्षित असतात. तुमच्या चित्रीकरणादरम्यान असं काही घडलं का?
कुशल बद्रिके : खरं सांगायचं तर, आम्ही सगळे मित्र एकत्र असूनही चित्रीकरणादरम्यान फारशी धमाल-मस्ती केली नाही. कारण सेटवर गेल्यानंतर आमच्यासाठी सिनेमा हा सर्वात महत्त्वाचा असतो. आमची मैत्री आणि आमच्यातली मजा-मस्ती नक्कीच आहे, पण ती आम्ही वेगळ्या पद्धतीनं अनुभवतो. चित्रीकरणाच्या ठिकाणी मात्र आम्ही कामाबाबत खूप गंभीर असतो. कॅमेरा सुरू झाला की आम्ही पूर्णपणे कामात शिरतो.
ईटीव्ही भारत : तुमचं आणि विजू माने यांचं नातं खूप खास आहे. ‘एक होता काऊ’, ‘पांडू’ आणि आता ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ अशा अनेक चित्रपटांमधून तुमची ही जोडी दिसली. या नात्याबद्दल काय सांगाल?
कुशल बद्रिके : विजू माने हा माझ्यासाठी केवळ दिग्दर्शक किंवा सहकलाकार नाही, तर तो माझा अत्यंत जवळचा मित्र आहे. खरं तर, मी त्याला माझ्या मोठ्या भावासारखं मानतो. आमचं नातं केवळ चित्रपटांपुरतं मर्यादित नाही. तो माझा मार्गदर्शक आहे, माझा हितचिंतक आहे आणि माझं कायम भलं व्हावं, अशी मनापासून इच्छा असणारा माणूस आहे. माझ्या आयुष्यातल्या अनेक चांगल्या-वाईट प्रसंगांचा तो साक्षीदार आहे. माझ्या कामाबद्दल, माझ्या आयुष्याबद्दल किंवा माझ्या वैयक्तिक निर्णयांबद्दलही त्याच्याशी मी मोकळेपणानं बोलू शकतो. तो माझं कौतुक करतो, पण त्याचबरोबर माझ्या चुका असतील तर त्या दाखवून देण्याचंही धाडस करतो. त्यामुळं त्याचं माझ्या आयुष्यात असणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे.
आमचं हे नातं फक्त आमच्यापुरतं राहिलेलं नाही, तर आमची दोन्ही कुटुंबंही एकमेकांशी खूप घट्ट जोडली गेली आहेत. आमच्यातील जिव्हाळा किती आहे, याचं एक सुंदर उदाहरण सांगतो. माझ्या मुलाला दहावीच्या परीक्षेत 87 टक्के मिळाले होते आणि विजू माने यांच्या मुलीला 96 टक्के मिळाले होते. खरं तर, त्या दोघांचंही यश साजरं करण्याची वेळ होती. पण विजू माने स्वतःच्या मुलीला घेऊन माझ्या मुलाच्या यशाच्या सेलिब्रेशनसाठी आले होते. ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप मोठी आहे.
त्यामुळे विजू माने आणि माझं नातं हे केवळ मैत्रीपेक्षा खूप पुढचं आहे.
ईटीव्ही भारत : तुमचं आणि भाऊ कदम यांचंही नातं खूप जिव्हाळ्याचं आहे. तुमच्या दोघांच्या मैत्रीचा एक मोठा प्रवास आहे. या नात्याबद्दल काय सांगाल?
कुशल बद्रिके : भाऊ आणि माझ्या मैत्रीचा प्रवास खूप मोठा आणि खूप सुंदर आहे. आमचं नातं केवळ एकत्र काम करण्यापुरतं मर्यादित नाही. आम्ही आयुष्याचा बराच मोठा काळ एकत्र अनुभवला आहे. आमच्या मैत्रीमध्ये एकत्र केलेल्या प्रवासांचाही खूप मोठा वाटा आहे. आम्ही सुरुवातीच्या काळात ट्रेननं प्रवास केला आहे, बसनं प्रवास केला आहे, रिक्षानं फिरलो आहोत, दुचाकीवरूनही अनेकदा एकत्र प्रवास केला आहे. त्या काळात आमच्याकडे फारशा सुविधा नव्हत्या, पण त्या काळात केलेले ते प्रवास आजही आमच्या आठवणीत आहेत. नंतर परिस्थिती बदलली, आम्ही काम करू लागलो, आर्थिक स्थैर्य आलं आणि मग गाड्यांनी प्रवास करण्याचे दिवस आले. पण परिस्थिती बदलली म्हणून आमच्या मैत्रीत काही बदल झाला नाही. आजही एखाद्या ठिकाणी आम्हा दोघांना एकत्र जायचं असेल, तर आम्ही शक्यतो एकत्रच प्रवास करतो. आजही त्याचा चालक मागून गाडी घेऊन येतो आणि अनेकदा भाऊ माझ्या गाडीतून माझ्यासोबत प्रवास करतो. त्यामुळं आमच्यासाठी प्रवासाचं माध्यम बदललं असेल, पण एकत्र प्रवास करण्याची सवय आणि मैत्री तशीच आहे.
ईटीव्ही भारत : सोशल मीडियाच्या या काळात कलाकारांना कौतुकासोबतच ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागतो. सोशल मीडियावरील सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया तुम्ही कशा पद्धतीनं हाताळता?
कुशल बद्रिके : खरं सांगायचं तर, मी ट्रोलिंगकडे फारसं लक्ष देत नाही. सोशल मीडियावर लोकांना व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे आणि प्रत्येकाची मतं वेगळी असू शकतात. त्यामुळं प्रत्येक प्रतिक्रिया मनावर घेऊन बसण्यात मला काही अर्थ वाटत नाही. मला माझ्या कामावर लक्ष केंद्रित करायचं असतं.
मी जेव्हा एखादं चांगलं काम करतो आणि त्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतो, लोक त्याचं कौतुक करतात, तेव्हा त्या गोष्टीकडे मी जास्त लक्ष देतो. कारण एखाद्या कलाकारासाठी प्रेक्षकांकडून मिळणारी कौतुकाची थाप ही खूप मोठी गोष्ट असते. तीच आपल्याला पुढं आणखी चांगलं काम करण्याची प्रेरणा देते. नकारात्मक प्रतिक्रिया किंवा ट्रोलिंगमध्ये अडकून राहिलं, तर त्याचा परिणाम आपल्या कामावर होऊ शकतो. त्यामुळं मला नकारात्मक गोष्टींमध्ये माझा वेळ आणि ऊर्जा खर्च करायला आवडत नाही. एखादी व्यक्ती विनाकारण ट्रोल करत असेल किंवा सतत नकारात्मक बोलत असेल, तर मी त्याला सरळ ब्लॉक करतो. मला त्यावर चर्चा करायची नसते किंवा त्याला उत्तर देत बसायचं नसतं. माझ्यासाठी प्रेक्षकांचं प्रेम आणि माझ्या कामाचं कौतुक हे अधिक महत्त्वाचं आहे. मी माझ्या कामातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांना माझं काम आवडलं, त्यांनी त्याची दखल घेतली आणि मला कौतुकाची थाप दिली, तर त्यातून मला आणखी चांगलं काम करण्याची ऊर्जा मिळते.
ईटीव्ही भारत : शेवटी, ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ हा चित्रपट प्रेक्षकांनी का पाहावा? आणि तोही थिएटरमध्ये जाऊन?
कुशल बद्रिके : मला वाटतं, या चित्रपटाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यामध्ये असलेली मैत्री. तुमच्या आयुष्यात असे मित्र असतील, जे तुमच्या कठीण काळात तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत, ज्यांना तुम्ही रात्री-अपरात्री कोणत्याही वेळी हक्कानं फोन करू शकता आणि जे तुमची अडचण ऐकून एका फोनवर तुमच्या मदतीला धावून येतात, तर हा चित्रपट तुम्हाला नक्कीच आपलासा वाटेल. थिएटरचा अनुभव हा वेगळाच असतो. मोठा पडदा, उत्तम ध्वनीव्यवस्था, सभागृहातील वातावरण आणि आपल्या आजूबाजूला बसलेल्या प्रेक्षकांसोबत एकत्र हसण्याचा अनुभव हा घरच्या पडद्यावर तितका मिळत नाही. ज्याप्रमाणे आपण क्रिस्टोफर नोलन यांचे भव्य चित्रपट किंवा मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्यासाठी बनवलेले चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊन पाहतो, त्याचप्रमाणे आपल्या मराठी चित्रपटांनाही थिएटरमध्ये जाऊन अनुभवायला हवं.