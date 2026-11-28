Exclusive Interview : शेतकरी आंदोलनातून सुचली 'काली खेती'ची कथा; दिग्दर्शक हॅरिस खान यांनी उलगडले जॅकी श्रॉफ आणि शरद केळकर यांच्यासोबतचे अनुभव
दिग्दर्शक हॅरिस इम्तियाझ खान यांनी ‘काली खेती’ या भयपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. या नवोदित दिग्दर्शकाशी संवाद साधलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी.
Published : November 28, 2026 at 11:26 AM IST
मुंबई : वयाच्या अवघ्या तिसऱ्या वर्षापासून चित्रकलेची आवड जोपासणारे आणि 15 हून अधिक एकल चित्रप्रदर्शने भरवणारे हॅरिस इम्तियाझ खान यांनी आता चित्रपट दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रात पदार्पण केलं आहे. कलेच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं असून, सर्वात कमी वयाचा थेट व्यक्तिचित्र रेखाटणारा कलाकार म्हणून त्यांच्या नावाची जागतिक विक्रमातही नोंद आहे. डिझाइनचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतलेल्या हॅरिस यांनी आपल्या पहिल्याच चित्रपटासाठी भयपटासारखा आव्हानात्मक प्रकार निवडला आहे. ‘काली खेती’ हा केवळ भयपट नसून, त्यातून त्यांनी शेतीचं व्यापारीकरण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि बदलत्या सामाजिक वास्तवावर भाष्य केलं आहे. जॅकी श्रॉफ आणि शरद केळकर यांसारख्या अनुभवी कलाकारांना एकत्र आणत त्यांनी ही वेगळी कलाकृती साकारली आहे. आपल्या पहिल्याच चित्रपटातून वेगळा ठसा उमटवू पाहणाऱ्या या नवोदित दिग्दर्शकाशी 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा मनमोकळा संवाद!
ईटीव्ही भारत: सर्वप्रथम, तुमचा परिचय करून द्या. तुमची पार्श्वभूमी काय आहे आणि आतापर्यंतचा तुमचा प्रवास कसा राहिला?
हॅरिस इम्तियाझ खान: माझं कलाक्षेत्राशी नातं लहानपणापासूनच आहे. वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून मी चित्रकला जोपासत आलो आहे. आतापर्यंत माझी 15 ते 16 एकल चित्रप्रदर्शनं झाली आहेत. कलेच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल मला राष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. तसंच, सर्वात कमी वयाचा थेट व्यक्तिचित्र रेखाटणारा कलाकार म्हणून माझ्या नावाची जागतिक विक्रमातही नोंद झाली आहे. मला चित्रकला आणि लेखन या दोन्ही गोष्टींची विशेष आवड आहे. त्यामुळे चित्रपट हे माध्यम माझ्यासाठी या दोन कलाप्रकारांचा आणि इतर अनेक कलांचा सुरेख संगम ठरले. म्हणूनच मी चित्रपटसृष्टीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.
‘काली खेती’ हा माझा पहिलाच चित्रपट आहे. या चित्रपटाच्या निमित्तानं मला चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत प्रतिभावान कलाकार आणि तंत्रज्ञांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली, याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. जॅकी श्रॉफ सर, शरद केळकर सर यांच्यासारखे कलाकार, तसेच छायालेखक देवाहंस, गीतकार सईद कादरी आणि संगीतकार अलोकनंदा अशा अनेक गुणी व्यक्तींनी एकत्र येऊन एका स्वतंत्र व वेगळ्या संकल्पनेला आकार दिला, याचा मला आनंद आणि अभिमान आहे.
ईटीव्ही भारत: चित्रपट दिग्दर्शनाकडे वळण्यापूर्वी तुम्ही कोणतं शिक्षण घेतलं? चित्रपट निर्मितीचं काही विशेष प्रशिक्षण घेतलं होतं का?
हॅरिस इम्तियाझ खान: माझं संपूर्ण शालेय शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून झालं. महाविद्यालयीन शिक्षणही मी शिष्यवृत्तीवरच पूर्ण केलं. मी एमआयटी (MIT) इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनमधून डिझायनिंगचं शिक्षण घेतलं. तिथे 'चित्रपट आणि व्हिडिओ डिझाइन' (Film and Video Design) हा एक स्वतंत्र अभ्यासक्रम होता. मी त्याच विषयात प्रशिक्षण घेतले. त्यामुळे मी थेट पारंपरिक चित्रपट दिग्दर्शनाचं शिक्षण घेतलं नसलं, तरी चित्रपट निर्मितीशी संबंधित तांत्रिक आणि सर्जनशील बाबींचा अभ्यास करण्याची संधी मला मिळाली.
ईटीव्ही भारत: नवोदित दिग्दर्शक सहसा पहिल्या चित्रपटासाठी सुरक्षित विषय निवडण्याचा प्रयत्न करतात. पहिल्याच चित्रपटासाठी भयपटासारखा आव्हानात्मक विषय निवडण्यामागचं कारण काय?
हॅरिस इम्तियाझ खान: तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. भयपट हा चित्रपटाचा अत्यंत आव्हानात्मक प्रकार आहे; कारण भयपटाची मांडणी आणि त्यातील तंत्र सतत बदलत असतं. दहा वर्षांपूर्वीचा भयपट आज पाहिला, तर कदाचित त्यातील भीतीचा परिणाम तितका जाणवणार नाही. काळानुसार प्रेक्षकांची अभिरुची बदलते आणि भयपट सादर करण्याच्या पद्धतीही विकसित होत असतात. मात्र, भयपटाकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन केवळ प्रेक्षकांना घाबरवण्यापुरता मर्यादित नाही. भयपट हे प्रत्यक्ष वास्तवापलीकडे जाऊन एखादा सामाजिक विषय मांडण्याचं प्रभावी माध्यम आहे. विज्ञानकथा आणि भयपट या प्रकारांमध्ये वास्तवाला कल्पनेची जोड देऊन एखाद्या गंभीर विषयावर भाष्य करण्याची संधी मिळते.
2021 मध्ये भारतात झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या काळात ‘काली खेती’ या चित्रपटाची मूळ कल्पना माझ्या मनात आली. शेतीच्या वाढत्या व्यापारीकरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन केलं होतं. त्या परिस्थितीचा विचार करून, जर हीच परिस्थिती टोकाला गेली तर काय होऊ शकते, याची कल्पना मी केली. विशेषतः वयस्कर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर त्याचे काय परिणाम होतील, हा विचार या चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी आहे. कदाचित तरुण शेतकरी बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेतील; पण आयुष्यभर शेतीशी नातं जपलेल्या वृद्ध शेतकऱ्यांचं काय होईल, हा प्रश्न मला महत्त्वाचा वाटला.
ईटीव्ही भारत: ‘काली खेती’ या शीर्षकातच एक गूढ आणि काळोखी भावना जाणवते. या शीर्षकाची निवड कशी झाली?
हॅरिस इम्तियाझ खान: या चित्रपटासाठी ‘खेती’ हा शब्द शीर्षकात असणं आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं होतं. आम्ही इंग्रजी शीर्षकाचाही विचार केला; मात्र या शब्दाला असलेले विविध अर्थ इंग्रजीतून व्यक्त करणं शक्य नव्हतं. हिंदीमध्ये ‘खेती’ या शब्दाचे तीन अर्थ आहेत. पहिला म्हणजे शेती करण्याची प्रक्रिया, दुसरा म्हणजे शेतीतून मिळणारं पीक किंवा उत्पादन आणि तिसरा म्हणजे स्वतः शेतजमीन. आमच्या चित्रपटात या तिन्ही अर्थांचा वेगवेगळ्या संदर्भांत वापर केला आहे. त्यामुळे नेमकं कशाबद्दल बोललं जातंय, याविषयी प्रेक्षकांच्या मनात कुतूहल निर्माण होतं. याशिवाय ‘खेती’ या शब्दाचा आणखी एक अर्थ आहे; मात्र तो तुम्हाला चित्रपट पाहिल्यानंतरच समजेल. (हसतात.)
ईटीव्ही भारत: चित्रपटसृष्टीशी कोणतीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसताना दिग्दर्शनात पदार्पण करणं आणि आपल्या चित्रपटासाठी निर्मात्यांचा पाठिंबा मिळवणं किती आव्हानात्मक होतं?
हॅरिस इम्तियाझ खान: आम्ही हा चित्रपट प्रामुख्यानं स्वतःच्या बळावर तयार केला. सुरुवातीला अनेक लोकांपर्यंत आमची संकल्पना पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एखादी पूर्णपणे नवी आणि स्वतंत्र संकल्पना समजून घेऊन तिच्यावर गुंतवणूक करण्याची तयारी फार कमी लोक दाखवतात. बहुतेकांना यापूर्वी यशस्वी ठरलेल्या विषयांवर आणि प्रयोगांवर काम करणं अधिक सुरक्षित वाटतं. त्यांचा दृष्टिकोनही मी समजू शकतो; पण सुरुवातीपासूनच आम्हाला काहीतरी वेगळं आणि मौलिक करायचं होतं. त्यामुळे आम्ही स्वतःच पुढाकार घेतला आणि हा चित्रपट साकारण्याच्या दिशेनं वाटचाल सुरू केली.
ईटीव्ही भारत: स्वतःच्या बळावर चित्रपट उभा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कलाकारांची निवड कशी केली? विशेषतः जॅकी श्रॉफ आणि शरद केळकर यांच्यासारख्या कलाकारांपर्यंत कसं पोहोचलात?
हॅरिस इम्तियाझ खान: चित्रपटाचं लेखन करतानाच माझ्या मनात प्रत्येक व्यक्तिरेखेचं स्वरूप अगदी स्पष्ट होतं. चित्रपटाची संकल्पना आणि त्यातील व्यक्तिरेखा समजावून सांगण्यासाठी आम्ही एक सविस्तर सादरीकरण तयार केलं होतं. त्यात जॅकी श्रॉफ सर हे 'किशन'च्या भूमिकेसाठी आणि शरद केळकर सर हे 'रोहित'च्या भूमिकेसाठी माझी पहिली पसंती होते. मी जेव्हा त्यांना चित्रपटाची कथा ऐकवली, तेव्हा दोघांनीही कोणताही विलंब न लावता चित्रपट करण्यास होकार दिला. अगदी त्याच वेळी आम्ही हात मिळवून हा चित्रपट एकत्र साकारण्याचा निर्णय घेतला.
ईटीव्ही भारत: या दोन्ही व्यक्तिरेखा लिहितानाच तुमच्या डोळ्यांसमोर हेच कलाकार होते की नंतर त्यांच्या नावांचा विचार केला?
हॅरिस इम्तियाझ खान: हे दोघंही माझ्या पहिल्या पसंतीचे कलाकार होते. 'किशन' ही व्यक्तिरेखा लिहिताना माझ्या आजोबांच्या स्वभावाचे आणि व्यक्तिमत्त्वाचे काही पैलू माझ्या डोळ्यांसमोर होते. त्याचबरोबर दिवंगत अभिनेते अमरीश पुरी यांचाही विचार मनात आला होता. ते आज हयात असते, तर या भूमिकेसाठी अगदी योग्य ठरलं असतं. त्यानंतर माझ्या मनात जॅकी श्रॉफ सरांचं नाव आलं; कारण या व्यक्तिरेखेसाठी मला ज्या शारीरिक ठेवणीची आणि व्यक्तिमत्त्वाची गरज होती, ती त्यांच्यात अगदी योग्य प्रकारे दिसत होती.
ईटीव्ही भारत: जॅकी श्रॉफ आणि शरद केळकर या दोन्ही ज्येष्ठ कलाकारांसोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता? त्यांच्या अभिनयाने तुम्ही समाधानी होता का? दिग्दर्शक म्हणून तुम्हाला त्यांच्यासोबत काम करताना काही अडचणी आल्या का?
हॅरिस इम्तियाझ खान: खरं सांगायचं तर, त्यांच्यासोबत काम करताना मला कोणतीही अडचण आली नाही. जॅकी सर तर त्यांच्या व्यक्तिरेखेत इतके समरस झाले होते की मला केवळ त्यांना अपेक्षित दिशेनं घेऊन जायचं होतं. त्यांच्या भूमिकेच्या तयारीसाठी आम्ही त्यांच्या फार्महाऊसवर पाच कार्यशाळा घेतल्या. मला 'किशन' हे पात्र नेमकं कसं हवं आहे, याची कल्पना यावी म्हणून मी त्यांना ‘देअर विल बी ब्लड’ हा चित्रपटही पाहायला सांगितला होता. त्यांनीही व्यक्तिरेखेचा बारकाईनं अभ्यास केला. काही वेळा तर मी त्यांना काही सीन्स साभिनय दाखवायचो आणि मला नेमकं काय अपेक्षित आहे, हे ते अचूक समजून घ्यायचे.
शरद केळकर सरांची काम करण्याची पद्धतही अतिशय शिस्तबद्ध आहे. प्रत्येक दृश्य आणि प्रत्येक शॉट करताना ते त्यामागचे कारण विचारायचे. आपण हे दृश्य का करतोय, त्याचा पुढील कथेशी काय संबंध आहे, याबद्दल त्यांना जाणून घ्यायचे असे. प्रत्येक टेकनंतरही ते मी समाधानी आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यायचे.
दोघांनीही अत्यंत सहकार्यानं काम केलं. आमच्यात खूप छान समन्वय होता. अशा अनुभवी कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली, याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे.
ईटीव्ही भारत: चित्रपटातील कलाकारांच्या अभिनयाइतकेच त्यातील चित्रीकरणाचं ठिकाणही महत्त्वाचं वाटतं. चित्रपटाचं चित्रीकरण कुठं केलं?
हॅरिस इम्तियाझ खान: पुण्याजवळील भोर येथे आम्ही चित्रपटाचं चित्रीकरण केलं. मी यापूर्वीही अनेकदा सांगितलं आहे की, या चित्रपटात चित्रीकरणाचं लोकेशन ही स्वतःच एक व्यक्तिरेखा आहे. कथानकातील अनेक घडामोडी त्या जागेच्या भौगोलिक रचनेवर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, 'किशन'ला तिथून पळून जाणं सोपं नसतं. त्याला एका डोंगरातून, शेतातून आणि शेजाऱ्याच्या घराजवळून मार्ग काढावा लागतो. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना त्याला कुणाच्याही नजरेस पडता कामा नये. या सर्व गोष्टी आम्ही पटकथा लिहितानाच लक्षात घेतल्या होत्या. त्यामुळे कथेला अनुरूप असलेलं ठिकाण शोधणं आमच्यासाठी अत्यंत आवश्यक होतं.
आम्ही अनेक सुंदर ठिकाणं पाहिली; पण केवळ निसर्गरम्य ठिकाण निवडणं हा आमचा उद्देश नव्हता. ते ठिकाण चित्रपटाच्या कथेला पूरक असणं अधिक महत्त्वाचं होतं. अखेर आम्हाला भोर येथे योग्य जागा मिळाली. मात्र, तिथे पोहोचण्यासाठी रस्ताच नव्हता. त्यामुळे कलाकार, प्रकाशयोजनेचे साहित्य आणि संपूर्ण तंत्रज्ञांचा चमू तिथपर्यंत पोहोचू शकेल, यासाठी आम्हाला अक्षरशः रस्ता तयार करावा लागला.
शेतांची रचना, दोन्ही घरांमधील अंतर आणि इतर अनेक गोष्टी आम्ही आमच्या गरजेनुसार तयार केल्या. विशेष म्हणजे, तिथे असलेल्या झाडांचा आकार आणि ठेवण आम्हाला अपेक्षित होती तशी नव्हती. त्यामुळे आम्ही अनेक झाडेदेखील कृत्रिमरीत्या उभारली. काही ठिकाणी उसाची शेतीही उभी केली. चित्रपटाच्या दृश्यात्मक मांडणीबाबत आमची कल्पना अगदी स्पष्ट होती आणि ती पडद्यावर उतरवण्यासाठी आम्ही प्रत्येक गोष्टीवर बारकाईनं काम केलं.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही आधी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख केला. मात्र, या विशिष्ट विषयावरच चित्रपट बनवण्याचा आग्रह का धरला? त्यामागची प्रेरणा काय होती?
हॅरिस इम्तियाझ खान: मी आधी सांगितल्याप्रमाणे, 2021 मधील शेतकरी आंदोलनाच्या काळात या कथेचं बीज माझ्या मनात रुजलं. शिवाय, मला लहानपणापासूनच भयपट पाहण्याची आवड आहे. माझ्या संपूर्ण कुटुंबालाही भयपट पाहायला आवडतात. त्यामुळे मी जेव्हा कधी चित्रपट बनवेन, तेव्हा माझा पहिला चित्रपट भयपटच असेल, हे माझ्या मनात निश्चित होतं. भयपट बनवताना केवळ कलाकारांकडून चांगला अभिनय करून घेणं किंवा प्रभावी वातावरणनिर्मिती करणं पुरेसं नसतं. त्यासाठी दिग्दर्शनातील तंत्र, दृश्यांची मांडणी, ध्वनी आणि प्रेक्षकांच्या मनावर होणारा परिणाम या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. या सगळ्यांचा कस लावण्याची संधी मला भयपटाच्या माध्यमातून मिळणार होती. म्हणूनच मी या जॉनरची निवड केली.
ईटीव्ही भारत: या चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांपर्यंत कोणता संदेश पोहोचवायचा आहे?
हॅरिस इम्तियाझ खान: चित्रपटाचा संदेश त्याच्या कथानकातच गुंफलेला आहे. त्यातील एक महत्त्वाचा संदेश म्हणजे, ‘जे पेराल, ते उगवेल.’ चित्रपटाच्या शेवटी 'रोहित'चा मुलगा आपल्या वडिलांकडे ज्या नजरेनं पाहतो, त्यातून हा संदेश अधोरेखित होतो. रोहितनं आपल्या वडिलांसोबत जे केलं, त्याचीच पुनरावृत्ती भविष्यात त्याचा मुलगा त्याच्यासोबत करू शकतो. अशा प्रकारे चुकीच्या कृतींचे दुष्परिणाम एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जात राहतात. हा दुष्टचक्राचा विचार मला मांडायचा होता.
ईटीव्ही भारत: आगामी काळात कोणत्या प्रकारच्या चित्रपटांवर काम करण्याचा तुमचा विचार आहे?
हॅरिस इम्तियाझ खान: मला भयपट या प्रकारातच आणखी वेगवेगळे प्रयोग करायचे आहेत. ‘काली खेती’ हा वास्तववादी संकल्पनेवर आधारित भयपट होता. आता मला पारंपरिक भयपटाच्या प्रकारातही काम करायचं आहे. भूत, पछाडलेले वाडे, आत्मे आणि एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात प्रवेश करणाऱ्या आत्म्यांवर आधारित भयपट म्हणजेच पछाडण्याच्या किंवा ‘पझेशन’च्या कथा मला हाताळायच्या आहेत. भयपटाच्या या वेगळ्या पैलूंचा शोध घेण्याची माझी इच्छा आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमचे आवडते भयपट कोणते?
हॅरिस इम्तियाझ खान: एकाच चित्रपटाचं नाव सांगणं खूप कठीण आहे. मला स्टॅन्ली कुब्रिक यांचा ‘द शायनिंग’ हा चित्रपट प्रचंड आवडतो; मी तो अनेकदा पाहू शकतो. ‘द कॉन्ज्युरिंग’, अलीकडचा ‘हेरिडिटरी’ आणि रॉबर्ट एगर्स यांचे चित्रपटही मला आवडतात. कियोशी कुरोसावा यांचा ‘क्युअर’ हा चित्रपटही माझ्या मनावर खोलवर परिणाम करून गेला आहे. ‘गेट आऊट’ हा चित्रपटही मला विशेष आवडतो. आपल्या चित्रपटाप्रमाणेच त्यातही एक व्यक्तिरेखा अनोळखी ठिकाणी येते आणि तिथले लोक तिच्याविरुद्ध काहीतरी कट रचत असल्याचं हळूहळू उघड होतं. ‘रोझमेरी’ज बेबी’ हाही माझ्या आवडीचा चित्रपट आहे. भारतीय भयपटांबद्दल बोलायचं झालं, तर ‘तुम्बाड’ हा माझ्या मते भारतीय भयपटांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. राम गोपाल वर्मा यांचे ‘भूत’ आणि ‘रात’ हे चित्रपटही मला खूप आवडतात.