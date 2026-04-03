Exclusive Interview: जिशू सेनगुप्ता - मी स्वतःला प्रथम एक क्रिकेटपटू मानतो आणि नंतर अभिनेता!
'भूत बंगला' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटामधील अभिनेता जिशू सेनगुप्तानं याबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
Published : April 3, 2026 at 3:07 PM IST
मुंबई : जिशू सेनगुप्ता हे बंगाली चित्रपटसृष्टीतील सुपस्टार असून विविध प्रकारच्या भूमिका साकारत त्यांनी आपली अभिनय क्षमता सिद्ध केली आहे. बंगाली आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये त्यांनी दर्जेदार काम करत स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटवला आहे. त्यांनी ‘ब्योमकेश बक्षी’, ‘जतिश्वर’, ‘पोस्तो’, ‘झुल्फिकार’ आणि ‘केलोर किर्ती’ यांसारख्या अनेक यशस्वी बंगाली चित्रपटांमध्ये प्रभावी भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्या अभिनयातील सहजता आणि भावनिक गहराई प्रेक्षकांना नेहमीच भावते.
हिंदी चित्रपटसृष्टीतही जिशू यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘बर्फी’, ‘मर्दानी’, ‘मणिकर्णिका’, ‘शकुंतला देवी’ आणि ‘सडक 2’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावल्या आहेत. आता त्यांची महत्वपूर्ण भूमिका असलेला 'भूत बंगला' नावाचा चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून त्यानिमित्तानं जिशू सेनगुप्ता यांनी आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत संवाद साधला त्यातील काही अंश.....
ईटीव्ही भारत: तुमच्या 'भूत बंगला' या चित्रपटाच्या प्रवासाबद्दल आणि ही संधी तुम्हाला कशी मिळाली, याबद्दल सांगा.
जिशू सेनगुप्ता: हा प्रवास 2024 साली सुरू झाला. मला प्रियदर्शन सरांचा फोन आला आणि त्यांनी विचारलं, “मी एक चित्रपट बनवत आहे, तू त्यात काम करशील का?” त्यांच्या सारख्या दिग्दर्शकाचा प्रस्ताव असल्यामुळं मी क्षणाचाही विलंब न लावता होकार दिला. त्यानंतर मुंबईत माझं शूटिंग सुरू असताना मी जाऊन कथानक ऐकलं. त्यांच्या सह-दिग्दर्शक अभिलाष यांनी सांगितलं की, सर जेव्हा पटकथा लिहित होते, तेव्हा त्या पात्राचं नावसुद्धा ठरलेलं नव्हतं; त्या ठिकाणी फक्त 'जिशू' असं लिहिलेलं होतं, कारण त्यांनी सुरुवातीपासूनच मला त्या भूमिकेसाठी डोळ्यासमोर ठेवलेलं होतं. ही गोष्ट माझ्यासाठी अत्यंत सन्मानाची आणि अभिमानाची आहे.
ईटीव्ही भारत: प्रियदर्शन यांच्यासोबत काम करण्याचा हा तुमचा पहिलाच अनुभव आहे का?
जिशू सेनगुप्ता: होय, त्यांच्याबरोबर काम करण्याची ही माझी पहिलीच वेळ आहे. मात्र, गेल्या 15–16 वर्षांपासून आमची ओळख आहे. इतक्या वर्षांत आम्ही कधी एकत्र काम केलं नव्हतं, पण अखेर ही संधी मिळाली आणि ती माझ्यासाठी विशेष ठरली.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही ‘हैवान’मध्येही काम करत आहात ना?
जिशू सेनगुप्ता: होय, ‘हैवान’मध्ये मी एक विशेष (गेस्ट) भूमिका साकारत आहे. जरी ती छोटी भूमिका असली, तरी कथानकाच्या दृष्टीनं ती महत्त्वपूर्ण आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या 'भूत बंगला'मधील भूमिकेबद्दल थोडक्यात सांगू शकाल का?
जिशू सेनगुप्ता: माझ्या पात्राबद्दल सविस्तर सांगायचं झालं, तर त्यासाठी मला किमान आणखी तीन कलाकारांच्या भूमिकांचाही उल्लेख करावा लागेल. आणि तसं केल्यास चित्रपटाची जवळपास अर्धी कथा उलगडेल. त्यामुळं सध्या मी फक्त माझ्या पात्राचं नाव सांगू शकतो — ते म्हणजे ‘वसुदेव’. या पात्रात अनेक स्तर आहेत, जे प्रेक्षकांना चित्रपट पाहताना हळूहळू समजतील.
ईटीव्ही भारत: इतक्या दिग्गज कलाकारांसोबत काम करताना सेटवरील वातावरण कसं होतं?
जिशू सेनगुप्ता: सेटवरील वातावरण अत्यंत उत्साही आणि प्रेरणादायी होतं. परेशजी, राजपालजी, अश्विनीजी आणि तब्बूसोबत काम करण्याचा अनुभव अप्रतिम होता. तब्बूसोबत याआधी मी 2002 किंवा 2003 साली एका बंगाली चित्रपटात काम केलं होतं, पण इतर सर्वांसोबत ही माझी पहिलीच वेळ होती. या सर्व अनुभवी आणि दिग्गज कलाकारांसोबत काम करताना मला खूप काही शिकायला मिळालं. त्यांची कामाकडे पाहण्याची दृष्टी, शिस्त आणि सहजता यामुळं प्रत्येक दिवस एक नवीन शिकवण देणारा ठरला.
ईटीव्ही भारत: हॉरर-कॉमेडी प्रकारात काम करण्याचा हा तुमचा पहिलाच अनुभव आहे का?
जिशू सेनगुप्ता: होय, हा माझा पहिलाच हॉरर-कॉमेडी प्रकारातील चित्रपट आहे. या शैलीत काम करणं खूप वेगळं आणि आव्हानात्मक आहे, कारण त्यात भीती आणि विनोद यांचा समतोल साधावा लागतो. त्यामुळं हा अनुभव माझ्यासाठी खूपच नवीन आणि उत्सुकता वाढवणारा ठरला.
ईटीव्ही भारत: अक्षय कुमार हे खोडकर स्वभावासाठी ओळखले जातात. सेटवर काही खोड्या अनुभवल्या का?
जिशू सेनगुप्ता: सेटवर खूप खोड्या होत असत, पण सुदैवानं त्यापैकी फारशा माझ्यावर झाल्या नाहीत. कारण मी अक्षय पाजींच्या गटात होतो, त्यामुळं मी बऱ्याच वेळा वाचलो! उलट, काही खोड्यांमध्ये मी त्यांना मदतही केली. एकदा आम्ही गाण्याचं शूट करत होतो, तेव्हा आम्ही एका कागदावर काहीतरी लिहून ते सहाय्यक नृत्यदिग्दर्शकाच्या पाठीवर चिकटवलं. त्याचा व्हिडिओही काढला. अशा अनेक मजेशीर क्षणांनी सेटवर खेळीमेळीचं वातावरण कायम होतं. प्रियदर्शन सरसुद्धा कधी कधी या खोड्यांमध्ये आमच्यासोबत सहभागी होत असत.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला वैयक्तिकरित्या भूतांवर विश्वास आहे का?
जिशू सेनगुप्ता: जसं आपण देवाला प्रत्यक्ष पाहिलेलं नाही, तसंच मीही भूत पाहिलेलं नाही. मात्र, मी ऊर्जा या संकल्पनेवर विश्वास ठेवतो — चांगली ऊर्जा आणि वाईट ऊर्जा. जगात जर सकारात्मक शक्ती अस्तित्वात असेल, तर नकारात्मक शक्तीही असणारच. त्यामुळं भूतांपेक्षा मी या ऊर्जांवर अधिक विश्वास ठेवतो.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला कधी प्रत्यक्ष आयुष्यात काही अलौकिक किंवा विचित्र भूतानुभव आला आहे का?
जिशू सेनगुप्ता: होय, मी काही वेळा 'ऊर्जांचा' अनुभव घेतला आहे. ‘दुर्गामती’ या चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी आम्ही भोपाळमधील एका अतिशय जुन्या राजवाड्यात होतो. तिथे दररोज ठराविक वेळी छतावरील एक दिवा आपोआप फ्यूज व्हायचा, ही गोष्ट खूपच विलक्षण वाटायची. तसेच एका विशिष्ट खोलीत गेल्यावर प्रचंड घुसमटल्यासारखं आणि जड वाटायचं, जणू काही एक अदृश्य भार आपल्या भोवती आहे अशी भावना यायची. मात्र या चित्रपटाच्या सेटवर असं काहीच जाणवलं नाही, उलट वातावरण अतिशय आनंदी आणि हलकं-फुलकं होतं.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलं आहे. त्यापैकी कोण विशेष ठरतो?
जिशू सेनगुप्ता: मी आतापर्यंत हिंदीमध्ये सुमारे 20 ते 25 प्रकल्प केले आहेत, ज्यामध्ये चित्रपट आणि ओटीटी दोन्हींचा समावेश आहे. ‘पिकू’ आणि ‘द लास्ट लिअर’ या चित्रपटांमध्ये अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव अत्यंत विलक्षण होता. त्यांची कामाप्रती असलेली निष्ठा, शिस्त आणि व्यक्तिरेखा साकारण्याची पद्धत अप्रतिम आहे, ते खरोखरच मी काम केलेल्या सर्वोत्तम कलाकारांपैकी एक आहेत. त्याचप्रमाणे काजोल, राणी मुखर्जी, विद्या बालन, सुष्मिता सेन, तब्बू आणि बिपाशा बसू यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्रींसोबतही मला काम करण्याची संधी मिळाली. अनेक ए-लिस्ट कलाकारांसोबत काम करताना मी प्रत्येक अनुभवाला एक शिकण्याची संधी म्हणूनच पाहिलं आहे. अभिनेता म्हणून मला अजून खूप काही शिकायचं आहे असंच मला वाटतं—कदाचित मी या कलेचं फक्त 2-3 टक्केच शिकलो आहे. ज्या दिवशी मला वाटेल की मी सगळं शिकलो आहे, तोच माझ्यासाठी ‘पॅक-अप’चा दिवस असेल. प्रत्येक व्यक्तीकडून, अनेकदा नकळत, काहीतरी शिकायला मिळतं. कधी कधी एखाद्या सीनमध्ये मी केलेली कृती कुठून आली हे कळत नाही, पण नंतर लक्षात येतं की ती काही वर्षांपूर्वी पाहिलेल्या गोष्टीची आठवण देतेय.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही 20-25 हिंदी चित्रपट केले आहेत असं सांगितलं. आता तुम्ही तेलुगू आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीतही काम सुरू केलं आहे का?
जिशू सेनगुप्ता: मी फक्त तेलुगू चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. कन्नड चित्रपटांमध्ये मी अद्याप काम केलेलं नाही, जरी माझे काही चित्रपट तिथे प्रदर्शित झाले असतील. कधी कधी तर असंही होतं की माझं नाव मल्याळम किंवा तमिळ चित्रपटांमध्येही दिसतं, आणि प्रत्यक्षात मी त्या चित्रपटात नसतोही!
ईटीव्ही भारत: दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत काम करण्याचा निर्णय हा पूर्वनियोजित होता का?
जिशू सेनगुप्ता: नाही, मी कधीच माझ्या कामाचं फार नियोजन करत नाही. एखादी कथा आणि त्यातील माझी भूमिका आवडली, तर मी तो प्रकल्प स्वीकारतो. तेलुगू चित्रपटाची संधी मला तेव्हा मिळाली, जेव्हा मी एका शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णालयात होतो. त्यावेळी दिग्दर्शक कृष यांनी मला फोन करून त्यांच्या चित्रपटासाठी विचारणा केली. मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की, मला त्या भाषेचं एकही शब्दज्ञान नाही, पण त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि मीही तो आव्हान म्हणून स्वीकारला. त्यानंतर एकामागोमाग एक प्रकल्प मिळत गेले.
ईटीव्ही भारत: तेलुगू चित्रपटांमध्ये काम करताना भाषेची अडचण कशी सांभाळता?
जिशू सेनगुप्ता: माझ्यासाठी संवाद रोमन लिपीत लिहून दिले जातात आणि त्यासोबत इंग्रजी अर्थही दिलेला असतो. अभिनय करताना संवादाचा अर्थ समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. शूटिंगच्या आदल्या दिवशी मी सहाय्यकासोबत बसून संवादांतील महत्त्वाचे शब्द आणि त्यांचा जोर कुठे द्यायचा हे समजून घेतो. ही प्रक्रिया खूप कष्टदायक असते, पण त्यातूनच चांगला परिणाम साधता येतो. आता तर मी स्वतःचं डबिंगही करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, जरी मला अजूनही त्या भाषेचं मर्यादित ज्ञान आहे.
ईटीव्ही भारत: आता तुम्ही समोर येणारे कोणतेही काम स्वीकारता का?
जिशू सेनगुप्ता: नाही, अजिबात नाही. मी भूमिका निवडताना केवळ अभिनेता म्हणून नव्हे, तर एक प्रेक्षक म्हणून विचार करतो. सर्वप्रथम मी स्वतःला हा प्रश्न विचारतो की, “जर या कथेतून माझं पात्र काढून टाकलं, तर कथा अपूर्ण राहील का?” जर त्या पात्राशिवायही कथा सहज पुढं जाऊ शकत असेल, तर मी ती भूमिका स्वीकारत नाही. माझ्यासाठी भूमिकेची लांबी महत्त्वाची नसते—ती एकच सीन असो किंवा पूर्ण चित्रपट—पण त्या सीनवर माझा ठसा उमटला पाहिजे, तो सीन माझाच वाटला पाहिजे, हे मला महत्त्वाचं वाटतं.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही अलीकडे बांगलादेशी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे का?
जिशू सेनगुप्ता: होय, गेल्या वर्षी मी ‘बरबाद’ नावाच्या एका बांगलादेशी चित्रपटात काम केलं, ज्यामध्ये शाकिब खान प्रमुख भूमिकेत होते. जवळपास 25 वर्षांनंतर मी पुन्हा बांगलादेशी चित्रपटात काम करत होतो. या चित्रपटाचं शूटिंग मुंबईतच झालं, आणि संपूर्ण युनिट बंगालमधून आलेलं असल्यामुळं काम करताना खूपच ओळखीचं आणि आपुलकीचं वातावरण जाणवलं.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या फिटनेसचं रहस्य काय आहे?
जिशू सेनगुप्ता: माझ्या फिटनेसचं खरं रहस्य म्हणजे क्रिकेट. मी स्वतःला प्रथम एक क्रिकेटपटू मानतो आणि नंतर अभिनेता. मी बंगाल अंडर-19 संघासाठी खेळलो आहे, आणि आजही वेळ मिळेल तेव्हा नियमितपणे क्रिकेट खेळतो. या खेळामुळं माझी शारीरिक तंदुरुस्ती तर टिकून राहतेच, पण मानसिकदृष्ट्याही मी ताजातवाना राहतो.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही व्यावसायिक क्रिकेटपटू होता, तर भविष्यात क्रिकेटवर आधारित बायोपिकमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे का?
जिशू सेनगुप्ता: नक्कीच, शंभर टक्के! जर अशी संधी मिळाली, तर ती मी का नाकारू? मात्र, मी स्वतःहून जाऊन कुणाला माझ्याबरोबर किंवा एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीवर बायोपिक बनवण्याची विनंती करत नाही. माझं स्वतःचं प्रॉडक्शन हाऊस आहे आणि सध्या आम्ही आमचे स्वतःचे प्रकल्प तयार करत आहोत. तरीदेखील, बायोपिक बनवण्याचा विशेष असा विचार मी अजून केलेला नाही. योग्य कथा आणि संधी मिळाली, तर निश्चितच त्या दिशेनं पाऊल उचलायला मला आवडेल.
दरम्यान 'भूत बंगला'चा पेड प्रिव्ह्यू हा 16 एप्रिल रोजी रात्री 9 वाजता सुरू होईल. यानंतर हा चित्रपट पूर्णपणे 17 एप्रिल रोजी बॉक्स ऑफिसवर रिलीज होणार आहे.