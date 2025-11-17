Exclusive Interview: जयदीप अहलावत- “माझं काम म्हणजे प्रामाणिकपणे तयारी करणं, भावनांचा अचूक ताळमेळ राखणं आणि पूर्ण सत्यतेने पात्र जगणं!”
‘द फॅमिली मॅन’ लवकरच ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे. या सीरीजबद्दल अभिनेता जयदीप अहलावतनं काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
मुंबई - अभिनेता जयदीप अहलावत हे सध्याच्या हिंदी मनोरंजनसृष्टीतील सर्वात दमदार, सहजसुंदर आणि बहुआयामी अभिनेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. ‘अभिनेता’ या शब्दाचा नेमका अर्थ आपल्या अभिनयातून उलगडून दाखवणाऱ्या कलाकारांमध्ये त्यांचं नाव अग्रस्थानी घेतलं जातं. 'गँग्स ऑफ वासेपूर'मधील प्रभावी भूमिकेनं त्यांच्याकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं. त्यानंतर 'राजी'मधील खलनायकाची सूक्ष्म कामगिरी आणि 'पाताल लोक'मधील हातीराम चौधरीची खोल, गतीमान आणि भावनिक भूमिका यांमुळं त्यांनी स्वतःचं स्थान उद्योगात अढळ केलं. 'काली', 'लस्ट' स्टोरीज २', 'कमांडो', 'ए क्लासिकेट' अशा प्रकल्पांतूनही त्यांनी आपल्या अभिनयातील विविधता सिद्ध केली. आता ते 'द फॅमिली मॅन सीझन ३'मध्ये एका नव्या प्रभावी भूमिकेत दिसणार असून त्यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याशी खास संवाद साधला.
ईटीव्ही भारत : ‘द फॅमिली मॅन’ सीझन ३मधील रुक्मा हे पात्र वाचून पूर्ण समजून घेतल्यावर तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती? आणि हे पात्र स्वीकारण्याचं मुख्य कारण काय?
जयदीप अहलावत : सर्वात प्रथम सांगायचं झालं तर या फ्रँचायझीचा पाया इतका मजबूत आहे की, इथे चुकण्याची शक्यता जवळजवळ शून्य असते. मी माझं पात्र शांतपणे वाचलं, त्याची पार्श्वभूमी, विचारसरणी, निर्णयांमागचं कारण समजून घेतलं. “रुक्मा असा आहे, अशा वातावरणातून आलेला आहे, अशी त्याची चढ-उतारांनी भरलेली वाटचाल आहे” — हे सगळं अत्यंत स्पष्टपणे समोर आलं.
यशस्वी, लोकप्रिय आणि दिग्गज कलाकारांनी समृद्ध केलेल्या अशा फ्रँचायझीचा भाग होणं हे मोठं आकर्षण होतं. रुक्मा आणि श्रीकांत तिवारी यांच्या भिडंतीतून निर्माण होणारा नाट्यमय ताण, परस्परांतील संघर्ष, आणि मनोज बाजपेयींसारख्या दर्जेदार कलाकाराबरोबर काम करण्याची संधी हे माझ्यासाठी अतिशय अनमोल होतं. म्हणून ‘नाही’ म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. एकमेव शंका हीच होती की माझ्या वेळापत्रकात या प्रकल्पासाठी जागा आहे का? कथा ऐकताना माझं अर्ध लक्ष सतत त्या गोष्टीवर जात होतं. जवळपास चार–पाच महिन्यांचा मोकळा काळ असेल, हे कळताच मी ताबडतोब या भूमिकेला होकार दिला.
ईटीव्ही भारत : ही फ्रँचायझी जागतिक स्तरावर अत्यंत लोकप्रिय आहे. त्यामुळं अपेक्षांचा दबाव जाणवत होता का?
जयदीप अहलावत : हो, नक्कीच जाणवत होता. आणि म्हणूनच हा सीझन तयार होण्यासाठी वेळही लागला. प्रेक्षकांच्या अपेक्षा प्रचंड असतात, विशेषत: पहिल्या दोन सीझननी इतका उच्च दर्जा गाठल्यानंतर. भीती, उत्सुकता, थोडा ताण हे सगळं आलंच. आता शो काही दिवसांत प्रदर्शित होणार आहे आणि आम्ही मनापासून आशा करतो की प्रेक्षकांना तो आवडेल. पण तुलना तर हमखास होणार — “पहिला अधिक चांगला”, “दुसऱ्यात दम होता”...ही तुलना अपरिहार्य आहे आणि मग त्या अपेक्षांचा भार मनावर येतोच. माझं काम म्हणजे प्रामाणिकपणे तयारी करणं, भावनांचा अचूक ताळमेळ राखणं आणि पूर्ण सत्यतेनं पात्र जगणं.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही आक्रमक, सक्षम आणि दमदार भूमिकांसाठी ओळखले जाता. यावेळी मनोज बाजपेयींसोबतच्या समीकरणामुळे दबाव जाणवला का?
जयदीप अहलावत : जेव्हा तुम्ही एखाद्या कलाकाराचा मनापासून आदर करता, तेव्हा दबाव जाणवणं अगदी नैसर्गिक असतं. परंतु माझा विश्वास असा आहे की, तुमच्या टीममध्ये चार ताकदवान खेळाडू असले की कोणत्याही मैदानावर तुम्हाला भीती राहत नाही. ही फ्रँचायझी म्हणजे जणू मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली खेळणं. प्रमुख खेळाडू सक्षम असेल, तर आसपासच्या खेळाडूंवरचा ताण कमी होतो. समजा सेहवाग कितीही ताकदीचा फलंदाज असला, तरी सचिन तेंडुलकर क्रीजवर उभे असताना मोठी जबाबदारी त्यांच्यावरच असते, त्यामुळं दुसऱ्याचं मन हलकं झालेलं असतं. इथेही असंच....दोन सीझनमध्ये मनोज सरांनी निर्माण केलेली भक्कम पायाभरणी मला सांभाळून घेते, उभारी देते. त्यांनी निर्माण केलेलं जग आणि पात्रं इतकी मजबूत आहेत की, त्यांच्यासमोर उभं राहताना अपयशाची भीती राहत नाही. माझं काम फक्त इतकंच की प्रामाणिकपणे तयारी, अचूक भावनिक संतुलन, आणि पूर्ण सत्यतेनं त्या पात्रात जगणं.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही स्वतः किती ‘फॅमिली मॅन’ आहात?
जयदीप अहलावत : (हसत) हा प्रश्न मी सहसा टाळतो. कुठल्या कुटुंबाबद्दल बोलावं? आम्ही सगळे लहान शहरांतून आलो आहोत, जिथे काही गोष्टी आवर्जून गुप्त ठेवल्या जातात, काही अंधश्रद्धाही पाळल्या जातात. त्यामुळे वैयक्तिक गोष्टींबद्दल मी जास्त बोलत नाही. बाकी एकच गोष्ट...कामाच्या जागी श्रीकांत तिवारी ‘बॉस’ आहे… आणि माझ्यासाठी कामाच्या क्षणी फक्त माझं पात्र आणि त्याची प्रामाणिकता महत्त्वाची!
