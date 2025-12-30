Exclusive Interview : इंदिरा तिवारी - सिनेमा म्हणजे केवळ अभिनय नव्हे, तर शिस्त, संयम आणि सजगता आहे!
श्रेयस तळपदे अभिनीत ‘आझाद भारत’ चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्री इंदिरा तिवारीनं एक विशेष भूमिका केली आहे, आता तिनं याबद्दल सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 30, 2025 at 11:50 AM IST
मुंबई - अभिनेत्री इंदिरा तिवारी ही तिच्या सशक्त अभिनयामुळं ओळखली जाणारी प्रतिभावान कलाकार आहे. तिनं 'आरक्षण', 'नजरबंद', 'सीरियस मेन', 'गंगुबाई काठियावाडी', 'बस्तर द नक्सल स्टोरी' यांसारख्या चित्रपटांतून विविधांगी भूमिका साकारल्या आहेत. इंदिरा तिवारी यांना 'नजरबंद' या चित्रपटातील भूमिकेसाठी न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल (NYIFF) मध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालं होतं. तसेच 'सीरियस मेन' या चित्रपटातील प्रभावी अभिनयासाठी त्यांनी ओटीटी पुरस्कारही पटकावला आहे. आशयघन, वास्तववादी आणि संवेदनशील भूमिका साकारणे ही इंदिरा तिवारीची खासियत आहे. विविध भाषांतील आणि वेगवेगळ्या शैलीतील भूमिका त्यांनी केल्या असून अभिनयातील प्रामाणिकपणा आणि साधेपणा हीच त्यांची खरी ताकद मानली जाते. आता त्यांचा 'आझाद भारत' हा चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून त्या निमित्तानं त्यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर संवाद साधला.
ईटीव्ही भारत: तुमचा नवा चित्रपट ‘आझाद भारत’ नेमका कशाविषयी आहे? त्यात तुमची भूमिका काय आहे?
इंदिरा तिवारी : ‘आझाद भारत’साठी जेव्हा रूपा मॅडमचा फोन आला, तेव्हा सुरुवातीला आमची चर्चा इतकीच होती की, हा एक बायोपिक आहे. मी याआधी कधीही चरित्रपट केला नव्हता. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, “या भूमिकेसाठी तू योग्य वाटतेस,” आणि त्यांनी मला विचारलं की मला नीरा आर्याबद्दल माहिती आहे का? नाव थोडंसं ऐकलेलं होतं, पण सविस्तर माहिती नव्हती. लहानपणापासून आपल्याला इतिहासात काही ठराविक नावंच वारंवार ऐकायला मिळतात — राणी लक्ष्मीबाई, भगतसिंग यांसारखी. पण त्यांच्या भोवती असलेल्या असंख्य व्यक्तींच्या कथा आपण कधी जाणून घेत नाही.
ईटीव्ही भारत : इतिहास जाणून घेणं किती आवश्यक आहे, असं तुम्ही म्हणता. या चित्रपटाच्या निमित्तानं तुम्हाला किती इतिहास नव्यानं समजला?
इंदिरा तिवारी: खरं सांगायचं तर इतिहास समजून घेण्याची प्रक्रिया कधीच संपत नाही. मी ‘बी.ए.’ केलं असल्यामुळं इतिहास हा विषय मला आधीपासून आवडतो. लहानपणापासून कथा वाचाव्यात तसं इतिहास वाचायला मला आवडायचं. समाज कसा घडत गेला, देश कसा घडला, अध्यात्म, संघर्ष, परिवर्तन या सगळ्यांचा प्रवास समजून घ्यायला आवडायचं.
राजमणीच्या आयुष्याशी स्वतःला जोडताना मला एक वेगळी जाणीव झाली. वयाच्या पंधरा-सोळा वर्षांत ती सैन्यात सामील झाली होती. त्याच वयात मला राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला होता, सर्जनशील कलेसाठी. तेव्हा माझे आई-वडील मला पुढं नेण्यासाठी धडपडत होते. पण त्या काळात राजमणीच्या कुटुंबीयांनी मुलीला देशासाठी अर्पण केलं होतं. “उद्या बातमी आली की ती शहीद झाली, तरी आम्ही शोक करणार नाही,” इतकी प्रखर देशनिष्ठा त्या पिढीत होती. हा विचार अंगावर काटा आणणारा आहे.
इतिहास वाचताना लक्षात येतं की, अनेक गोष्टी स्पष्टपणे उपलब्ध नाहीत. वेगवेगळ्या स्रोतांमध्ये वेगवेगळी माहिती आढळते. नीरा आर्या आणि राजमणी या नावांभोवतीही गोंधळ आहे. काही ठिकाणी त्यांना एकच व्यक्ती मानलं जातं, काही ठिकाणी वेगवेगळ्या. अनेक ठिकाणी छायाचित्रेही गोंधळात टाकणारी आहेत. पण एवढं नक्की की, या स्त्रिया केवळ नावापुरत्या नव्हत्या. त्यांनी प्रत्यक्ष युद्धात सहभाग घेतला, गुप्त माहिती वाहून नेली, मुलींना प्रशिक्षण दिलं, जखमींची सेवा केली.
आज आपण मोकळेपणाने बोलतो, फिरतो, स्वप्न पाहतो, कारण त्या काळात कुणीतरी सर्व काही पणाला लावलं होतं. त्या स्त्रिया जंगलात राहिल्या, उपासमार सहन केली, आजार झेलले, रुग्णालयं नसतानाही लढल्या. एक विचार दुसऱ्याला प्रेरणा देत गेला आणि चळवळ उभी राहिली. एक बी पेरलं गेलं आणि त्याचं वटवृक्षात रूपांतर झालं. आज आपण म्हणतो की, बदल हवा आहे, पण बदल घडवायचा असेल तर इतिहास समजून घ्यावा लागतो. कारण जे माहितच नाही, ते बदलता येत नाही. 'आझाद भारत' हा चित्रपट अशाच विस्मरणात गेलेल्या कथा पुन्हा प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न आहे. अजून कितीतरी अशा कथा आहेत, ज्या पडद्यावर यायला हव्यात.
ईटीव्ही भारत: या चित्रपटाव्यतिरिक्त कोणते स्वातंत्र्यसैनिक तुम्हाला विशेष प्रेरणादायी वाटतात?
इंदिरा तिवारी: सुरुवातीला माझ्यासाठी राणी लक्ष्मीबाईच आदर्श होत्या. त्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याविषयी वाचायला लागले. पुढं महात्मा गांधी, आणि मग बिरसा मुंडा यांसारखे आदिवासी नेते, ज्यांच्याबद्दल फारसं बोललं जात नाही. प्रत्येक नव्या व्यक्तीविषयी वाचताना काही काळ त्यांचाच प्रभाव मनावर राहतो.
सध्या मात्र नेताजी सुभाषचंद्र बोस मला सर्वाधिक प्रेरणादायी वाटतात. त्यांचा आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण, तरुणांवरचा विश्वास आणि स्त्रियांकडे पाहण्याची दृष्टी विलक्षण होती. त्यांनी स्त्रियांना दुर्बल न मानता ‘काली’ आणि ‘दुर्गा’चं रूप दिलं. त्यांची ती ऊर्जा, तो आत्मविश्वास, ते नेतृत्व मला खूप प्रेरणा देतं. माझ्यासाठी नेताजी हे वडिलांसारखे, मार्गदर्शकासारखे वाटतात, एक मानसिक आधार, एक प्रेरणास्थान.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही 'गंगूबाई काठियावाडी'सारख्या चित्रपटातही काम केलं आहे. संजय लीला भन्साळी आणि आलिया भट्ट यांच्यासोबतचा अनुभव कसा होता?
इंदिरा तिवारी: तो अनुभव खूपच समृद्ध करणारा होता. मी त्या चित्रपटासाठी जवळजवळ दोन वर्षे जोडलेली होते. मुंबईत राहून संपूर्ण प्रक्रियेचा भाग होते. तिथे काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. रोज एकच सीन शूट केला जातो, पण तो अत्यंत बारकाईने. संजय लीला भन्साळी सरांकडून खूप काही शिकायला मिळालं. ते अत्यंत काटेकोर आहेत, पण कलाकाराला विचार मांडण्याची मोकळीकही देतात. मी माझे विचार मांडू शकले आणि ते ऐकून घेतले गेले. अशा दिग्दर्शकांसोबत काम करताना स्वतःला अधिक जबाबदार वाटतं. तिथे शिकायला मिळतं की सिनेमा म्हणजे केवळ अभिनय नव्हे, तर शिस्त, संयम आणि सजगता आहे. सेटवर कधीही काहीही बदलू शकतं... संवाद, पोशाख, मेकअप, वेळापत्रक. अशा वेळी तक्रार न करता तयार राहणं शिकावं लागतं. अभिनय करताना आजूबाजूचं सगळं विसरावं लागतं. माझ्यासाठी अभिनय ही ध्यानासारखी अवस्था आहे.
अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत 'आरक्षण'मध्ये बालकलाकार म्हणून काम केलं होतं. ती छोटी भूमिका असली तरी त्यांचा प्रभाव विलक्षण आहे. त्यांच्यासारख्या दिग्गजांसोबत, तसेच नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आलिया भट्ट यांच्यासारख्या कलाकारांसोबत काम करताना आपोआप स्वतःला अधिक सक्षम बनवण्याची प्रेरणा मिळते. अशा अनुभवांमुळं अभिनय म्हणजे केवळ पडद्यावर दिसणं नसून, एक चांगला माणूस होण्याची प्रक्रिया आहे, असं मला वाटतं.
