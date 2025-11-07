Exclusive Interview: हितेन तेजवानी - कलाकार म्हणून सतत स्वतःला आव्हान देत राहणं आणि प्रेक्षकांना नव्या अनुभूती देणं ही आपली खरी ओळख असते!
हितेन तेजवानी सध्या त्याचा 'मानो या ना मानो' या चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. त्याचा हा चित्रपट लवकरच रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 10:13 AM IST
मुंबई - अभिनेता हितेन तेजवानी हा भारतीय टेलिव्हिजन विश्वातील एक लोकप्रिय आणि बहुप्रतिभावान अभिनेता आहे. त्यानं आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 'घर एक मंदिर' या मालिकेतून केली. मात्र त्याला खरी ओळख मिळाली ती 'क्युँकि सास भी कभी बहू थी' आणि 'कुटुंब' या मालिकांमधून. 'कसौटी जिंदगी की' आणि 'पवित्र रिश्ता' या मालिकांमधील त्याच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेल्या. चित्रपट क्षेत्रातही त्यानं 'कलंक', 'शोरगुल', 'जोगी', 'जिंदगी शतरंज है', 'संघवी अँड सन्स' सारख्या चित्रपटांतसुद्धा काम केलं आहे. त्यानं बिग 'बॉस सीझन ११'मध्ये सहभाग घेत आपल्या विनम्र स्वभावानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आता त्याची प्रमुख भूमिका असलेला 'मानो या ना मानो' हा नवीन चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून हितेन तेजवानीनं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर संवाद साधला.
ईटीव्ही भारत : 'मानो या ना मानो' या चित्रपटाची कथा काय आहे आणि त्यातल्या तुमच्या व्यक्तिरेखेत शिरताना काय वेगळा अनुभव आला?
हितेन तेजवानी : हा चित्रपट एका अशा विलक्षण माणसाभोवती फिरतो, ज्याचं वय कधीच वाढत नाही. लोक नेहमी मजेत म्हणतात की, माझंही वय वाढत नाही, पण खरं सांगायचं तर मीसुद्धा इतरांसारखाच वाढतोच! (हसत) असं म्हणतात ना, काही भूमिका आपण शोधत नाही, त्या आपल्यालाच शोधतात, ही भूमिका माझ्यापर्यंत अशीच पोहोचली. दिग्दर्शक योगेश यांनी ही कथा मला सांगितली, आणि पहिल्याच क्षणी ती मला खूपच आकर्षक वाटली.
‘मानो या ना मानो’ ही कथा मूळ ‘The Man from Earth’ या हॉलिवूड चित्रपटावर आधारित आहे, मात्र आम्ही ती भारतीय प्रेक्षकांच्या मनोभूमिकेला साजेशी ठेवली आहे. कल्पना करा, १४,००० वर्षांपासून जगणाऱ्या माणसाची कहाणी! आपल्या दृष्टीनं जे विषय क्षणभंगुर, महत्त्वाचे, अगदी वादग्रस्त वाटतात, ते त्याच्यासाठी जीवनातील सामान्य घटना असण्यासारखं आहेत. तो काळाच्या पलीकडचा आहे, स्थिर, शांत आणि प्रगल्भ. ती स्थैर्याची भावना पडद्यावर उतरवणं माझ्यासाठी खूप मोठं आव्हान होतं, पण त्याचबरोबर तो अनुभव अतिशय समाधान देणारा आणि रोमांचकही ठरला.
ईटीव्ही भारत : या भूमिकेसाठी तुम्ही काही संदर्भ किंवा मार्गदर्शन घेतलं का?
हितेन तेजवानी : नाही, अजिबात नाही. मी मूळ चित्रपट ‘The Man from Earth’ मुद्दाम पाहिलाच नाही. कारण माझा असा विश्वास आहे की एखादं काम स्वतःच्या नजरेतून, स्वतःच्या संवेदनांमधून साकारलं पाहिजे. एकदा तुम्ही मूळ चित्रपट पाहिला की, नकळत तिथल्या अभिनेत्याची देहबोली, बोलण्याची ढब, चेहऱ्यावरील हावभाव आपल्यात उतरतात, आणि मग आपली स्वतःची मौलिकता हरवते. मला मात्र माझ्या व्यक्तिरेखेचा प्रवास पूर्णपणे स्वतःच्या अंतर्मनातून उभा करायचा होता. त्या पात्रातली शांतता, संयम, निरपेक्षता आणि काळाच्या पलीकडचं स्थैर्य यांना मी माझ्या पद्धतीनं अनुभवून साकारायचं ठरवलं.
यासाठी मी पटकथा २० ते २५ वेळा नीट वाचली. प्रत्येक वेळी वाचताना त्या व्यक्तिरेखेच्या विचारविश्वात नवे स्तर उलगडत गेले. पात्राची मानसिकता, त्याची बोलण्याची लय, जगाबद्दलचा त्याचा दृष्टिकोन हे सगळं मला त्या स्क्रिप्टमधूनच सापडलं. त्यामुळं बाहेरचा कोणताही संदर्भ घेण्याची गरजच भासली नाही. पटकथेतच त्या पात्राचा जीव ओतलेला होता.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही अनेक प्रेक्षकांचे आवडते कलाकार आहात. मग चाहत्यांसाठी काहीतरी नवीन आणि वेगळं देण्याची जाणीवपूर्वक इच्छा होती का?
हितेन तेजवानी : अगदीच होती. जेव्हा प्रेक्षक तुम्हाला इतकं मनापासून प्रेम देतात, तेव्हा त्यांच्याप्रती एक जबाबदारी निर्माण होते. कारण ते प्रत्येक वेळी तुमच्याकडून काहीतरी ताजं, वेगळं आणि अर्थपूर्ण पाहण्याची अपेक्षा ठेवतात. मला वाटतं की कलाकार म्हणून सतत स्वतःला आव्हान देत राहणं आणि प्रेक्षकांना नव्या अनुभूती देणं ही आपली खरी ओळख असते.
माझ्यासाठी प्रत्येक भूमिका ही केवळ काम नसते, तर ती एक नवी सफर असते, स्वतःला नव्यानं शोधण्याची, नव्या भावविश्वात डोकावण्याची. त्यामुळं मी नेहमी अशा प्रकल्पांकडे ओढला जातो, जे माझ्या अभिनयाला नवे परिमाण देतात. ‘मानो या ना मानो’ या चित्रपटानं मला तीच संधी दिली. एक अशी व्यक्तिरेखा साकारण्याची, जी पूर्णपणे वेगळी आहे, पण त्याच वेळी अत्यंत मानवी आहे. ही भूमिका करताना मला माझ्यातील शांतता, संयम आणि गूढतेची नव्यानं ओळख झाली. आणि प्रेक्षकांना हे काहीतरी नवं दाखवता आलं, तर त्यापेक्षा मोठं समाधान माझ्यासाठी दुसरं नाही.
ईटीव्ही भारत : एखादं काम स्वीकारताना तुम्ही नेमके कोणते निकष पाहता?
हितेन तेजवानी : माझ्यासाठी कोणताही प्रकल्प फक्त काम म्हणून नसतो, तर तो एक अनुभव असतो. त्यामुळं मी जेव्हा एखादी स्क्रिप्ट हातात घेतो, तेव्हा सर्वप्रथम पाहतो की त्या कथेत काहीतरी नवं आहे का? अशी एखादी गोष्ट जी मला एक कलाकार म्हणून आतून हलवेल, काहीतरी वेगळं विचार करायला भाग पाडेल. मला नेहमी अशा भूमिका आवडतात ज्या मला माझ्या कम्फर्ट झोनच्या चौकटीबाहेर नेऊन उभं करतात, थोडं घाबरवतातही. कारण कलाकाराची तिथेच खरी उन्नती होते.
कथा वाचताना मी स्वतःला प्रेक्षकांच्या जागी ठेवतो. मला जाणवायला हवं की ही कथा लोकांच्या मनात घर करेल, त्यांना गुंतवून ठेवेल. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे दिग्दर्शकाचा दृष्टिकोन. तो विषय किती प्रामाणिकपणे मांडतोय, त्याच्या डोळ्यांत त्या कथेबद्दल किती विश्वास आणि आवड आहे, हे मला जाणवतं का, हे मी नीट पाहतो. कारण जेव्हा दिग्दर्शकाच्या नजरेत प्रामाणिकपणा आणि उत्कटता असते, तेव्हा ती ऊर्जा संपूर्ण टीममध्ये पसरते. आणि ते जाणवलं की मग निर्णय घ्यायला वेळ लागत नाही, मी तत्काळ होकार देतो.
ईटीव्ही भारत : तुम्हाला ‘बालाजी टेलिफिल्म्सचा 'ब्लू-आईड बॉय’ म्हटलं जातं. एकता कपूरजींसोबतचं नातं कसं आहे?
हितेन तेजवानी : खरं सांगायचं तर, एकता कपूरजींसोबतचं माझं नातं नेहमीच अतिशय सुंदर आणि विश्वासावर आधारलेलं राहिलं आहे. आमच्यात एक अनोखं समजूतदार नातं आहे. व्यावसायिकतेच्या पुढं जाऊन एकमेकांच्या क्षमतेवर आणि प्रामाणिकतेवरचा विश्वास कायम टिकलेला आहे. ‘कुटुंब २’ संपल्यावर तिनं मला हसत सांगितलं होतं, “आता मला तुझ्यासाठी ‘प्रथम मित्तल’पेक्षा चांगली भूमिका शोधावी लागेल.” ते वाक्य माझ्या मनात कायमचे कोरलं गेलं. कारण ती फक्त निर्माती म्हणून नाही, तर एक सहकर्मी आणि मित्र म्हणूनही माझ्यावर विश्वास दाखवत होती. आजही तो विश्वास तसाच आहे, नातं बदललेलं नाही, फक्त काळ पुढं सरकला आहे. तिच्याबरोबर काम करताना नेहमीच एक घरचं वातावरण जाणवतं, कारण ती कलाकारांना केवळ अभिनयासाठी नव्हे तर त्यांच्या मनातील भावविश्व समजून घेण्यासाठीही वेळ देते.
ईटीव्ही भारत : ‘क्यूंकी सास भी कभी बहू थी’ या मालिकेच्या काळाशी तुलना करता, आजच्या काळात काय वेगळं जाणवतं?
हितेन तेजवानी: हो, नक्कीच खूप बदल झाला आहे. मुख्य टीम तीच असल्यामुळं पुन्हा एकत्र येणं म्हणजे जणू घरातल्यांच्याच सान्निध्यात परत जाण्यासारखं वाटतं. पण काळ बदललाय, तंत्रज्ञान बदललंय, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रेक्षकांचा पाहण्याचा दृष्टीकोनही बदलला आहे. त्या काळात मालिकांची गती संथ असायची. एक प्रसंग, एक भावनिक क्षण अनेक भागांपर्यंत चालायचा. त्यामुळं त्या भावनेचा आस्वाद घेण्यासाठी वेळ मिळायचा. पण आजचा काळ वेगवान आहे. आता काही क्षणातच गोष्ट पुढे सरकते, दोन दृश्यांतच एक नवीन वळण येतं. सोशल मीडियाच्या, रील्सच्या आणि झपाट्यानं बदलणाऱ्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर आजचा प्रेक्षक जलद गतीचा आहे, त्याला कथेतलं ताजेपण आणि गती दोन्ही हवे असतात. त्यामुळं आजच्या कथनशैलीत वेग, तीव्रता आणि संक्षिप्तपणा आला आहे. तरीही, भावना मात्र तशाच आहेत, त्या काळातही होत्या आणि आजही आहेत. फक्त त्यांना व्यक्त करण्याची पद्धत बदलली आहे. आणि मला आनंद आहे की, या नव्या युगातही मी त्या बदलांचा भाग बनू शकतो.
ईटीव्ही भारत : 'मानो या ना मानो’ शीर्षकाच्या अर्थाबद्दल काही सांगाल का?
हितेन तेजवानी: शीर्षक खरोखरच या चित्रपटाचं आत्मभान आहे. माझं पात्र म्हणतं की तो तब्बल १४,००० वर्षांपासून जगत आहे. ही गोष्ट ऐकून काही लोक अचंबित होतात, काही थेट नाकारतात. पण मला वाटतं, जीवनही असंच असतं. काही गोष्टी आपण मानतो, काहींना फेटाळतो, तरी प्रत्येक गोष्टीचा गाभा ‘विश्वास’ हाच असतो. मी स्वतःवर, माझ्या विचारांवर आणि माझ्या प्रवासावर विश्वास ठेवला नाही, तर जग माझ्यावर कसा विश्वास ठेवेल? म्हणूनच या शीर्षकात एक दार्शनिक अर्थ आहे, तो असा की विश्वास हीच प्रत्येक नात्याची, प्रत्येक कथानकाची पहिली पायरी आहे.
ईटीव्ही भारत : हल्लीच्या काळात कंटेंट-आधारित चित्रपटच जास्त यशस्वी का ठरतात?
हितेन तेजवानी: कारण प्रेक्षक आज खूप हुशार झाले आहेत. त्यांना फक्त मोठी नावे किंवा चमकदार पोस्टर्स पुरेशी नाहीत. ते विचार करतात, प्रश्न विचारतात आणि खरी कथा शोधतात. चांगला विषय असेल तर लोक एकमेकांना सांगतात, “हा चित्रपट बघायलाच हवा!” तोंडी प्रसिद्धी अजूनही चित्रपटासाठी सर्वात ताकदीची जाहिरात आहे. पण आज वाईट चित्रपटही तितक्याच वेगानं उघड होतो, कारण सोशल मीडियाचं युग आहे. कोविडच्या काळात लोकांनी जगभरातील उच्च दर्जाचा कंटेंट पाहिलाय, त्यामुळं त्यांचे निकषही उंचावले आहेत. आजचा प्रेक्षक फक्त मनोरंजन शोधत नाही, तो अनुभव शोधतो, एक अशी गोष्ट जी त्याच्या मनाला भिडेल, विचार करायला लावेल. त्यामुळं प्रत्येक चित्रपटासाठी खरी कसोटी आता कथेतल्या प्रामाणिकतेची आहे.
ईटीव्ही भारत : स्मृती इराणींसोबत, पुन्हा एकदा, काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
हितेन तेजवानी: स्मृती इराणींसोबत काम करणं ही खरंच एक समृद्ध करणारी अनुभूती आहे. त्या अत्यंत समंजस, व्यावसायिक आणि सहकार्यशील आहेत. सुरुवातीच्या काळात त्या थोड्या वेगळ्या आणि आरक्षित वाटायच्या, पण आज त्या आपल्या सहकलाकारांशी अतिशय खुल्या आणि आत्मीयतेनं वागतात. सेटवर त्यांचं उपस्थित राहणं म्हणजे एक सकारात्मक आणि प्रेरणादायी वातावरण तयार होतं. त्या प्रत्येक सीनमध्ये पूर्णपणे गुंतून काम करतात आणि आपल्या सहकलाकारांनाही उत्तम परफॉर्मन्ससाठी प्रोत्साहित करतात. विशेष म्हणजे, त्या आपल्या घर-संसार आणि करिअर या दोन्ही गोष्टींचा अद्भुत समतोल साधतात, ज्यामुळं त्या अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरतात.
ईटीव्ही भारत : OTT प्लॅटफॉर्म्समुळं थिएटरच्या बिझनेसला फटका बसतो का?
हितेन तेजवानी: हो, काही प्रमाणात OTT प्लॅटफॉर्म्समुळं थिएटरवर परिणाम झालेला दिसतो. आजकाल लोकांना त्यांच्या वेळेनुसार आणि सोयीप्रमाणे घरबसल्या चित्रपट पाहण्याची सवय लागली आहे. त्यामुळं काही प्रेक्षक सिनेमागृहात जाण्याऐवजी OTT वरच नवा कंटेंट पाहणे पसंत करतात. मात्र, खऱ्या अर्थानं सिनेमावर प्रेम करणाऱ्यांसाठी मोठ्या पडद्यावरील अनुभवाची सर कुठल्याही OTT ला नाही. थिएटरमधील वातावरण, साउंड सिस्टम, मोठा पडदा, प्रेक्षकांची एकत्रित प्रतिक्रिया या सगळ्यामुळे जो थरार आणि आनंद मिळतो, तो घरात टीव्ही वा मोबाईलवर बसून कधीच मिळू शकत नाही. OTT हा नक्कीच सोयीचा पर्याय आहे, पण थिएटरचा जादुई अनुभव त्याची जागा घेऊ शकत नाही.
ईटीव्ही भारत : तुमच्याबद्दल कधी कॉंट्रोव्हर्सी ऐकली नाहीये. तुम्ही सदैव वादांपासून दूर राहता, त्याचं रहस्य काय?
हितेन तेजवानी : खरं सांगायचं तर, माझ्या मते माणसाचं वर्तनच त्याचं खरं व्यक्तिमत्त्व ठरवतं. जर तुमचं वागणं प्रामाणिक आणि सन्मानजनक असेल, तर लोक ते ओळखतात आणि त्याचं कौतुक करतात. म्हणूनच मी नेहमीच वादांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो. मला प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी वाद निर्माण करायची गरज वाटत नाही. अनेकदा लोक मला 'गौरीचा नवरा' म्हणून ओळखतात, आणि प्रामाणिकपणे सांगायचं तर मला त्याचा खूप अभिमान वाटतो. ती ओळख माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे, आणि तिथेच सगळ्या चर्चा थांबतात. सध्या मी काही छोटे पण अर्थपूर्ण प्रकल्प आणि डिजिटल उपक्रमांमध्ये गुंतलेलो आहे. नवीन कल्पना आणि संधींबद्दल मी अत्यंत उत्सुक आहे, आणि मनापासून अशी आशा बाळगतो की पुढचं सर्व काही अधिक चांगलं आणि समाधान देणारं असेल.