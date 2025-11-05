Exclusive Interview: इमरान हाश्मी - फिल्म इंडस्ट्रीत कोणत्याही कलाकाराला दीर्घकाळ टिकायचं असेल, तर त्यानं सतत नवनवीन प्रयोग केले पाहिजेत!
इमरान हाश्मी आणि यामी गौतम धर स्टारर 'हक्' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती अभिनेत्यानं दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 11:08 AM IST
मुंबई - इमरान हाश्मी हा सुरुवातीच्या काळात 'सिरियल किसर' म्हणून ओळखला जायचा. परंतु त्यानं आता एक परिपक्व आणि भावनाशील अभिनेता म्हणून बॉलिवूडमध्ये आपली स्वतंत्र छाप निर्माण केली आहे. त्यानं २००३ साली 'फुटपाथ' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. मात्र, त्याला खरी ओळख मिळाली ती 'मर्डर' या चित्रपटामुळं, ज्यातील गाणी आणि त्याचा अभिनय, आणि अर्थात मल्लिका शेरावत सोबतचे किसिंग सीन्स, प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले. त्यानंतर 'जहर', 'आशिक बनाया आपने', 'गँगस्टर' आणि 'आवारापन' यांसारख्या चित्रपटांनी त्याला रोमँटिक हिरो म्हणून लोकप्रियता मिळवून दिली.
'जन्नत', 'राज : द मिस्टरी कंटिन्यूज' आणि 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई', 'द डर्टी पिक्चर', 'राज ३', 'हमारी अधूरी कहानी' 'बादशाहो, 'टायगर्स' सारख्या चित्रपटांनी त्याचे स्टारडम कायम झाले. अलीकडेच त्यानं 'सेल्फी' आणि 'टायगर ३' सारख्या चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. आता त्याची प्रमुख भूमिका असलेला नवीन चित्रपट 'हक' प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून इमरान हाश्मीनं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या त्यातील काही अंश...
ईटीव्ही मराठी : शाह बानो यांचा खटला १९७८ साली दाखल झाला आणि १९८५ पर्यंत त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिली. त्या काळात अशा प्रकारची प्रकरणं देशभरात चर्चेचा आणि आंदोलनाचा विषय बनत असत. समाजातील विविध घटक या विषयावर मतप्रदर्शन करत होते, आणि त्याच वेळी तिहेरी तलाकचाही मुद्दा सर्वत्र गाजत होता. त्या पार्श्वभूमीवर आजची परिस्थिती मात्र पूर्णपणे बदललेली दिसते, नाही का?
इमरान हाश्मी : या चित्रपटाची कथा एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. आम्ही त्या काळातील न्यायालयीन प्रकरणाचं वास्तव, त्यातील प्रमुख तथ्यं आणि घटनांचा सार तसाच ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र पडद्यावर काही गोष्टी दाखवताना, प्रेक्षकांशी भावनिक नातं निर्माण करण्यासाठी थोडी नाट्यमय मांडणी आवश्यक असते. त्यामुळं चित्रपटात भावनांचा ओघ, नात्यांतील संघर्ष, प्रेमकथांचे सूक्ष्म रंग आणि गाण्यांची लय या घटकांचा समावेश केला आहे. घरगुती तणाव आणि संघर्ष हेच या कथेचं मूळ आहे, आणि त्या काळातील सामाजिक परिस्थितीमुळं त्याला आणखी गहिरं रूप मिळालं. आमच्या संशोधनादरम्यान काही बाबी वास्तवाशी जुळत असूनही, सिनेमॅटिक मांडणीसाठी थोड्या रंगवल्या गेल्या आहेत, हे आम्हाला जाणवलं. शेवटी, प्रत्येक हिंदी चित्रपटात प्रेक्षकांच्या भावनांशी जोड निर्माण करण्यासाठी थोडीफार सर्जनशील मुभा घेतली जातेच. मात्र त्या मुभेमुळं कथेमधील सत्याचा गाभा कुठेही ढळलेला नाही. उलट, या चित्रपटाद्वारे आम्ही त्या काळातील सामाजिक, धार्मिक आणि कायदेशीर संघर्ष अधिक प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ईटीव्ही मराठी : सत्य घटनेवर आधारित चित्रपट करताना कोणती आव्हानं येतात? आणि कोणत्या गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी लागते?
इमरान हाश्मी : सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जबाबदारी. संवेदनशील आणि वादग्रस्त अशा वास्तविक घटनेवर काम करताना त्या घटनेशी संबंधित व्यक्तींविषयी आदरभाव आणि संवेदनशीलता ठेवणं अत्यावश्यक असतं. त्या लोकांच्या भावना आणि त्यांचा दृष्टिकोन प्रेक्षकांपर्यंत योग्य आणि सन्मानपूर्वक पोहोचावा, यासाठी आम्ही विशेष लक्ष दिलं. त्या काळात या प्रकरणानं संपूर्ण देशात प्रचंड खळबळ माजवली होती, समाज दोन गटांमध्ये विभागला गेला होता. धर्म हा अत्यंत वैयक्तिक विषय आहे, तो प्रत्येकाच्या संस्कारांशी, वातावरणाशी, ओळखीशी आणि समुदायाशी घट्टपणे जोडलेला असतो. पण जेव्हा प्रश्न घटनात्मक आणि धर्मनिरपेक्ष कायद्याचा असतो, तेव्हा तो केवळ एका धर्मापुरता मर्यादित राहत नाही. तो सर्व नागरिकांना समानरीत्या लागू होतो, आणि त्यामुळं त्यातील संवेदनशीलता अधिकच वाढते. म्हणूनच आम्ही या विषयाचा सखोल अभ्यास केला, ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ नीट समजून घेतले, आणि प्रत्येक पैलू अत्यंत विचारपूर्वक हाताळला, जेणेकरून चित्रपट वास्तवाशी प्रामाणिक राहील आणि कोणाच्याही भावनांना धक्का लागणार नाही.
ईटीव्ही मराठी : महिलांना अन्यायकारक वाटणारे कायदे, विशेषतः शाह बानो या प्रकरणात, याबद्दल तुमचं मत काय आहे?
इमरान हाश्मी : आपण अजूनही पितृसत्ताक समाजात जगत आहोत, हे नाकारता येणार नाही आणि हाच या चित्रपटाचा मूलभूत गाभा आहे. शाह बानो आपल्या आणि आपल्या मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी तीन महिन्यांच्या ‘इद्दत’ कालावधीनंतरही लढत होती. ती केवळ स्वतःच्या आयुष्यातील एक वैयक्तिक प्रश्न सोडवू पाहत होती, पण तिचा हा संघर्ष पुढच्या पिढ्यांसाठी प्रेरणेचं प्रतीक ठरला. स्त्रियांचा सन्मान आणि अधिकार यांवर अनेकदा तडजोडींची छाया पडते. हे फक्त एका पिढीपुरतं मर्यादित नाही, तर इतिहासभर पसरलेलं वास्तव आहे. घटस्फोटानंतर अनेक स्त्रिया असहाय्य स्थितीत राहतात, आर्थिकदृष्ट्या इतरांवर अवलंबून असतात, आणि बर्याच जणींना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांविषयी पुरेशी जाणीवही नसते. या चित्रपटाचा उद्देश केवळ एक कहाणी सांगणं नाही, तर समाजात चर्चेला सुरुवात करणे हा आहे जेणेकरून प्रेक्षकांनी तो पाहून विचार करावा, चर्चेला चालना द्यावी आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने खऱ्या अर्थानं बदल घडवावा, हीच आमची अपेक्षा आहे.
ईटीव्ही मराठी : तुम्ही स्लिम दिसत आहात. तुमच्या फिटनेसचा मंत्र काय आहे?
इमरान हाश्मी : प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, माझ्या फिटनेस रुटीनमध्ये काही मोठा बदल झालेला नाही. तुम्ही म्हणता मी तरुण दिसतोय, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद! मी नेहमीच स्लिम राहिलो आहे आणि फारसं खातही नाही. माझी पत्नी सध्या फारसा स्वयंपाक करत नाही, त्यामुळं घरात जे काही मिळेल तेच मी शांतपणे खातो. माझ्या मते, सगळं काही शिस्तबद्ध जीवनशैलीवर अवलंबून असतं. नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहार हेच शरीर आणि मन दोन्ही तंदुरुस्त ठेवतात. आहार योग्य असेल, तर त्याचे चांगले परिणाम आपोआप दिसून येतात, कारण खरी गुरुकिल्ली म्हणजे आहार, बाह्य उपाय नव्हे. मी जन्मतःच सडपातळ आहे, फारच फिट झालो असं कधी म्हणता येणार नाही, पण काही चित्रपटांसाठी झालेल्या प्रशिक्षणामुळं फिटनेस हा आता माझ्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. कोविडनंतर लोक दोन गटांमध्ये विभागले गेले. काहींनी सगळं सोडून दिलं, मनसोक्त खाल्लं आणि आरामात राहिले, तर काहींनी, माझ्यासारख्यांनी, फिटनेसकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली. माझ्या बाबतीत, ही सवयच माझ्या फायद्याची ठरली.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही म्हणालात की तुमच्या पात्रालाही स्वतःचा दृष्टिकोन आहे. म्हणजेच तो केवळ सकारात्मक किंवा नकारात्मक नाही, बरोबर?
इमरान हाश्मी : मी माझ्या कोणत्याही पात्राकडे फक्त चांगला, वाईट किंवा ग्रे शेडमध्ये पाहात नाही. मी पात्रांचा न्यायनिवाडा करत नाही, कारण जर मी त्यांना ठराविक चौकटीत बसवलं, “हा खलनायक आहे” असं गृहीत धरलं, तर अभिनय एकसुरी होईल. प्रत्येक पात्र आपल्याच दृष्टिकोनातून वागतं, आपली कृती योग्य समजतं. चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षक अब्बास खानला योग्य, अयोग्य किंवा नैतिक दृष्ट्या मधला म्हणतीलही, पण माझ्यासाठी तो स्वतःच्या जगाचा नायक आहे. तो आपल्या परंपरा, श्रद्धा आणि विश्वास यांचं रक्षण करणारा मनुष्य आहे आणि त्याच्या नजरेत तो जे करत आहे, तेच बरोबर आहे. खरं सांगायचं तर, अनेक पुरुष, आणि काही वेळा स्त्रियाही, आपल्या श्रद्धा आणि विश्वासाच्या चौकटीत एवढ्या अडकतात की, इतरांचा दृष्टिकोन पाहू शकत नाहीत. अब्बासमध्येही हेच गुण आहेत, पण त्यामुळे तो खलनायक ठरत नाही, तो फक्त स्वतःच्या जगातून, स्वतःच्या श्रद्धेच्या चष्म्यातून गोष्टी पाहतो. चित्रपटात अहंकाराची टक्कर आणि वैवाहिक नात्यांतील गुंतागुंतही खोलवर दाखवली आहे जी प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळेल.
ईटीव्ही भारत : या पात्रासाठी तुम्ही कशी तयारी केली?
इमरान हाश्मी :प्रत्येक चित्रपटाप्रमाणेच, या स्क्रिप्टचं वाचन करताना मी सर्वप्रथम लेखक आणि दिग्दर्शक यांची कल्पना, त्यांचा सिनेमा मांडायचा सूर आणि संदेश काय आहे, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. हा माझ्यासाठी अत्यंत वेगळा अनुभव होता, कारण हे पात्र एका सत्य घटनेवर आधारित आहे आणि त्यासाठी वास्तवतेशी प्रामाणिक राहणं गरजेचं होतं. वकीलाची भूमिका साकारताना मला खूप तयारी करावी लागली. न्यायालयातील शिष्टाचार, वाद मांडण्याची शैली, न्यायाधीशांसमोर बोलताना अंगभूत संयम आणि गंभीरता, या सगळ्या गोष्टींचा मी बारकाईनं अभ्यास केला. चित्रपटात सत्र न्यायालयापासून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासाचं चित्रण आहे, त्यामुळं प्रत्येक टप्प्यावर वास्तवतेचा भास निर्माण होणं आवश्यक होतं.
दिग्दर्शकानं संदर्भ, भावनांचा टोन आणि सादरीकरणाबाबत मला खूप मार्गदर्शन केलं. सुरुवातीला मला वाटलं होतं, हिंदी चित्रपटांमधील कोर्टरूम दृश्यं साधारणतः अधिक नाट्यमय असतात. मात्र या चित्रपटात आम्ही त्या दृश्यांना प्रभावी ठेवत असतानाच न्यायालयाचं गांभीर्य, शिस्त आणि सन्मान अबाधित राखला. हाच संतुलन साधणं ही तयारीची खरी कसोटी होती.
ईटीव्ही भारत : एक मुस्लिम अभिनेता म्हणून, इस्लामी कायदा आणि तिहेरी तलाकाशी संबंधित भूमिका साकारताना किती आव्हानं आली?
इमरान हाश्मी : हे पात्र साकारताना मुस्लिम दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहणं अत्यावश्यक होतं. कारण काही प्रेक्षक 'तो आपल्या समाजातून आहे, मग तो हे कसं काय दाखवतोय?' असा प्रश्न उपस्थित करू शकतात. त्यामुळं माझ्या सादरीकरणामुळं समुदायावर कोणताही नकारात्मक प्रभाव पडणार नाही, याची मी विशेष काळजी घेतली. या प्रकल्पाशी संबंधित निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्यावर मला संपूर्ण विश्वास होता, कारण त्यांच्या नावाशी जोडलेली विश्वासार्हता निर्विवाद आहे. पटकथा वाचल्यानंतर मला स्पष्टपणे जाणवलं की हा चित्रपट कुणाचाही न्यायनिवाडा करत नाही, तो फक्त एका सत्य घटनेवर आधारित वास्तव आणि तथ्य मांडतो. कथा अत्यंत संवेदनशीलतेनं हाताळली गेली असून तिच्या मांडणीत संतुलन राखण्यात आलं आहे.
हा चित्रपट फक्त ब्लॅक अँड व्हाईट नसून त्यात प्रेम, विश्वासघात, चिकाटी, श्रद्धा आणि समतोल अशा अनेक भावनांचा सुरेख संगम आहे. शेवटच्या दोन मोनोलॉग्समधून दोन्ही बाजूंचे दृष्टिकोन स्पष्टपणे उलगडतात. अभिनेत्याच्या नात्यानं आपण प्रेक्षकांचा प्रतिसाद नियंत्रित करू शकत नाही, आपण फक्त एवढंच अपेक्षित ठेवू शकतो की त्यांनी हा चित्रपट उदार, प्रगल्भ आणि विचारपूर्वक दृष्टीकोनातून पाहावा.
ईटीव्ही भारत : या प्रकरणावर लेखकांशी काही चर्चा झाली का?
इमरान हाश्मी : लेखकांनी पटकथा अत्यंत बारकाईने आणि सखोल अभ्यास करून लिहिली होती. त्यामुळं माझं मुख्य लक्ष अब्बासच्या पात्राला अधिक मानवी स्वरूप देण्यावर केंद्रित होतं. त्याच्या लहानमोठ्या हालचाली, मूक प्रतिक्रिया आणि संवादांमधून त्याचं वास्तव, त्याचे विचारविश्व प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. स्क्रिप्ट वाचताना अनेक प्रश्न निर्माण झाले. 'तो असं का करतो?', 'ती असं का बोलते?' पण या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं हळूहळू मिळत गेली, विशेषतः शूटिंगदरम्यानच्या कामातून. खरं सांगायचं तर, वाचन आणि चर्चा यामुळं पात्राची रूपरेषा समजते, पण अभिनयाच्या क्षणी त्या पात्रात प्रत्यक्ष जगताना त्याचं मर्म उलगडतं. यामीबरोबर काम करताना आणि संपूर्ण टीमशी संवाद साधताना काही दिवसांतच अब्बासचा सूर, त्याची लय आणि त्याचं सत्य मला सापडलं.
ईटीव्ही मराठी : फिल्म इंडस्ट्रीत इतकी वर्षं टिकून राहण्यासाठी तुम्ही करिअरची आखणी जाणीवपूर्वक केली का?
इमरान हाश्मी : असं म्हणता येणार नाही की, सगळं काही जाणीवपूर्वक होतं. पण मला वाटतं, कोणत्याही कलाकाराला फिल्म इंडस्ट्रीत दीर्घकाळ टिकायचं असेल, तर त्यानं सतत नवनवीन प्रयोग केले पाहिजेत. एकाच प्रकारच्या भूमिका वारंवार केल्यानं वाढ थांबते. काही कलाकारांना मात्र त्यात यश मिळालंय, पण मला नेहमी वेगळ्या कथा आणि पात्रं शोधायची इच्छा असते. मी व्यावसायिक चित्रपटांसोबतच ‘हक’, ‘शांघाय’ आणि ‘द डर्टी पिक्चर’ सारखे आशयप्रधान चित्रपट करून समतोल राखतो. मला खरंच कथाकथनाची आवड आहे, कदाचित म्हणूनच प्रेक्षकांनी मला सतत साथ दिली. माझं लक्ष नेहमी कथेकडे असतं, कारण शेवटी चित्रपट म्हणजे ताज्या कल्पना आणि विचारांची मांडणी. आजचं आव्हान इतकंच आहे की आपल्या उद्योगात नव्या कथा आणि कथनशैलींचं प्रमाण कमी झालं आहे.
ईटीव्ही मराठी : म्हणूनच तुम्ही अलीकडे चित्रपट निवडताना अधिक निवडक झाला आहात का?
इमरान हाश्मी : हो, अगदी तसंच. एकेकाळी मी वर्षाला चार चित्रपट करत होतो, आता फक्त एक-दोनच करतो. कारण ठरावीक टप्प्यानंतर पुनरावृत्तीची भीती वाटू लागते. सारखीच स्क्रिप्ट्स येऊ लागतात, आणि मग मौलिकता शोधणं कठीण होतं. मी जवळजवळ ५० चित्रपट केलेत, आणि मला स्वतःची पुनरावृत्ती करायची नाही. वकीलाचं पात्र म्हणजे माझ्यासाठी एक नवा आणि ताजा अनुभव होता.
ईटीव्ही मराठी : काही राज्यांनी प्रेक्षक परत सिनेमागृहात यावेत म्हणून तिकीटांचे दर कमी करण्याची सूचना केली आहे. याबद्दल तुमचं मत काय?
इमरान हाश्मी : तिकीटांचे दर परवडणारे असतील, तर नक्कीच प्रेक्षक पुन्हा थिएटरकडे आकर्षित होतील. पण हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे. महानगरांतील मल्टिप्लेक्सेस मोठ्या भाड्यांमुळं जास्त शुल्क आकारतात. त्यामुळं यावर उपाय प्रदर्शन आणि वितरण क्षेत्राकडूनच येऊ शकतो, कारण त्यांना त्याचं अर्थकारण अधिक चांगलं ठाऊक आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सिनेमा पुन्हा सर्वसामान्यांसाठी सुलभ करणे. प्रेक्षक नाहीसे झाले नाहीत, फक्त चित्रपटांमध्ये त्यांना स्वतःचं प्रतिबिंब दिसेनासं झालं. पूर्वी सिंगल स्क्रीनमुळं सिनेमा सामूहिक आणि परवडणारा होता, आता तो काहीसा उच्चभ्रू आणि महाग झाला आहे.
ईटीव्ही मराठी : 'बॅडस ऑफ बॉलिवूड'मध्ये तुम्हाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आर्यनबरोबर काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
इमरान हाश्मी : प्रामाणिकपणे सांगायचं तर आम्ही इतका मोठा प्रतिसाद अपेक्षितच केला नव्हता. मला आणि दिग्दर्शक आर्यनला माहिती होतं की प्रेक्षकांना विषय भिडेल, पण जो प्रतिसाद मिळाला तो सर्व अपेक्षांपलीकडे होता. मालिकेचं सादरीकरण प्रभावी झालं, आणि प्रेक्षकांनी त्याच्याशी मनापासून नातं जोडलं. आर्यन एक उत्कृष्ट दिग्दर्शक आहे, मेहनती आहे, तसेच प्रतिभावान आणि उत्तम अभिनेता देखील आहे. त्याच्याबरोबर काम करताना खूप छान अनुभव आला.
ईटीव्ही मराठी : पूर्वीच्या काळातील तुमची रोमँटिक पात्रं प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली होती. आता मात्र तशा प्रकारचे चित्रपट कमी दिसतात. तुम्हाला काय समस्या जाणवते?
इमरान हाश्मी : माझ्या मते समस्या प्रेक्षकांमध्ये नाही, ती निर्माते आणि लेखकांमध्ये आहे. खऱ्या अर्थानं 'मास एंटरटेनर' बनवण्याची त्यांची कला काहीशी विसरली गेली आहे. जेव्हा अशा प्रकारचे प्रकल्प माझ्याकडे येतात, तेव्हा मी ते नक्की करतो, कारण त्या प्रकारचा सिनेमा प्रेक्षकांना आजही आवडतो. खरं सांगायचं तर, पुढच्या वर्षी मी एक मास-मसाला फिल्म करतो आहे. आज हिंदी पट्ट्यात दर्जेदार मास डायरेक्टर्स फारसे उरलेले नाहीत. दक्षिणेकडील चित्रपटसृष्टीनं तो उत्साह आणि जनमानसाशी असलेलं नातं टिकवून ठेवलं आहे, पण बॉलिवूड थोडं त्या भावनेपासून दूर गेलं आहे. ओटीटी आणि कॉर्पोरेट संस्कृतीनंतर सिनेमे अधिक परिष्कृत, सूक्ष्म आणि खर्चिक झाले. तरीही माझ्याकडे ‘आवारापन २’, ‘गन मास्टर’ आणि ‘G2: गुडाचारी २’ असे काही थरारक प्रकल्प आहेत. हे सर्व खऱ्या अर्थाने जनमानसाला भिडणारे मास एंटरटेनर्स असतील.
ईटीव्ही मराठी : आत्तापर्यंतच्या करिअरकडे पाहताना तुम्ही समाधानी आहात का?
इमरान हाश्मी : हो, नक्कीच. मी माझ्या प्रवासाबद्दल आनंदी आहे. या उद्योगात यश आणि अपयश दोन्ही आपल्याला काहीतरी शिकवतात. सध्या संपूर्ण चित्रपटसृष्टी एका संक्रमणाच्या टप्प्यातून जात आहे, पण मला विश्वास आहे, नव्या कल्पना, विषय आणि धाडसी प्रयत्नांच्या बळावर आपण पुन्हा प्रेक्षकांची मने जिंकू. हा फक्त एक टप्पा आहे, आणि आपण तो नक्कीच यशस्वीपणे पार करू.
हेही वाचा :
- Exclusive Interview: यामी गौतम धर - वैयक्तिकरीत्या मला वाटतं की, शिक्षण आणि महिलांची सुरक्षितता हे समाजातील सगळ्यात महत्त्वाचे घटक आहेत!
- पवन कल्याण स्टारर 'दे कॉल हिम ओजी'नं ९० कोटींपेक्षा केली अधिक कमाई, २०२५ मधील सर्वात मोठा ओपनर ठरला...
- 'ग्राउंड झिरो'चा रिव्ह्यू, इमरान हाश्मी स्टारर चित्रपटानं जिंकलं चाहत्यांचं मन...