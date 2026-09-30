Exclusive Interview: 'अजय देवगण अतिशय दिलदार, साधा आणि जमिनीवर पाय असलेला अभिनेता आहे!' - डॉ. शरद भुताडिया
अजय देवगणचा ‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटामधील कलाकार डॉ. शरद भुताडिया यांनी आगामी चित्रपटाबद्दल माहिती सांगितली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 10:39 AM IST
मुंबई : मराठी रंगभूमीवरील ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक आणि वैद्यकीय व्यावसायिक डॉ. शरद भुताडिया यांनी आपल्या पाच दशकांहून अधिक काळाच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत रंगभूमी, चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी अशा विविध माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप उमटवली आहे. ‘किंग लिअर’, ‘राशोमोन’, ‘सत्यशोधक’, ‘कोपनहेगन’ यांसारख्या अभिजात आणि आशयघन नाटकांपासून ‘दृश्यम’, ‘दृश्यम 2’, ‘पानिपत’ आणि ‘घरत गणपती’ यांसारख्या चित्रपटांपर्यंत त्यांनी वैविध्यपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. ‘दृश्यम’मधील मार्टिन अंकल या व्यक्तिरेखेनं त्यांना विशेष लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यांच्या अभिनयप्रवासाबरोबरच ‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’, अजय देवगण, तब्बू, रंगभूमी आणि आगामी कामांविषयी त्यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा संवाद...
ईटीव्ही भारत: ‘दृश्यम’च्या पहिल्या दोन भागांनंतर आता ‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’शी पुन्हा जोडले जाण्याचा अनुभव कसा आहे?
डॉ. शरद भुताडिया : ‘दृश्यम’ आणि ‘दृश्यम 2’मध्ये मार्टिन अंकलची व्यक्तिरेखा साकारल्यानंतर या फ्रँचायझीशी पुन्हा जोडले जाणे माझ्यासाठी निश्चितच आनंदाची बाब आहे. एखाद्या चित्रपटातील व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या लक्षात राहणे आणि त्यांना ती व्यक्तिरेखा आपलीशी वाटणे, हे कलाकारासाठी खूप महत्त्वाचे असते. माझी व्यक्तिरेखा कथानकाच्या केंद्रस्थानी नसली, तरी तिचे स्वतःचे महत्त्व आहे. विजय साळगावकरशी तिचे मैत्रीचे आणि जिव्हाळ्याचे नाते आहे. विजय ज्या परिस्थितीतून जात आहे, त्याच्याबद्दल माझ्या व्यक्तिरेखेला सहानुभूती आहे. त्यामुळं या फ्रँचायझीचा पुन्हा एक भाग होता आलं, याचा मला आनंद आहे.
ईटीव्ही भारत: मार्टिन अंकल या व्यक्तिरेखेबद्दल प्रेक्षकांच्या मनात एक आपलेपणा निर्माण झाला आहे. तुम्ही ही व्यक्तिरेखा कशी पाहता?
डॉ. शरद भुताडिया : मार्टिन अंकल हा अतिशय साधा आणि माणुसकी जपणारा माणूस आहे. त्याचा विजयशी असलेला संबंध केवळ ओळखीपुरता मर्यादित नाही, तर त्यांच्यात एक विश्वास आणि आपलेपणा आहे. विजय कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे, हे समजून घेण्याचा तो प्रयत्न करतो. त्यामुळं त्याच्याबद्दल सहानुभूती असणे स्वाभाविक आहे. ही व्यक्तिरेखा साकारताना मला तिच्यातील माणुसकी आणि सहजपणा टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे वाटले. भूमिका किती मोठी आहे यापेक्षा ती व्यक्तिरेखा प्रामाणिकपणे साकारली जाते का, हे माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.
ईटीव्ही भारत: पहिल्या ‘दृश्यम’मध्ये तुम्हाला ही भूमिका कशी मिळाली?
डॉ. शरद भुताडिया : पुण्यातील एका व्यक्तीनं माझ्याशी संपर्क साधला होता. त्यांनी मला भूमिकेबद्दल सांगितलं आणि माझे छायाचित्र आणि ऑडिशन मागितले. मी ते पाठवले आणि त्यानंतर माझी निवड झाली. त्यावेळी ही भूमिका पुढे इतकी लोकप्रिय होईल किंवा ‘दृश्यम’ एवढी मोठी फ्रँचायझी बनेल, याची कल्पना नव्हती. काम करत गेलो आणि ही व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली, याचा नक्कीच आनंद आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमची व्यक्तिरेखा गोव्याच्या वातावरणाशी अगदी सहजपणे जुळून येते. त्यासाठी काही विशेष तयारी केली होती का?
डॉ. शरद भुताडिया : फार वेगळी अशी तयारी केली नाही. कोणतीही व्यक्तिरेखा साकारताना सर्वप्रथम तिचा स्वभाव, तिची पार्श्वभूमी आणि कथानकाशी तिचे नाते समजून घेणे मला महत्त्वाचे वाटते. त्यानंतर त्या व्यक्तिरेखेत सहजपणा आणण्याचा प्रयत्न करतो. माझा रंगभूमीवरील प्रदीर्घ अनुभवही त्यासाठी उपयोगी पडतो. रंगभूमीनं व्यक्तिरेखेचा बारकाईनं अभ्यास करण्याची आणि तिच्यातील सूक्ष्म गोष्टी शोधण्याची सवय लावली आहे. त्यामुळं मार्टिन अंकलची व्यक्तिरेखा साकारतानाही मी तिला फार कृत्रिम न करता नैसर्गिक ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
ईटीव्ही भारत: अजय देवगण यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
डॉ. शरद भुताडिया : खूपच चांगला! आणि हे मी केवळ औपचारिकपणे सांगत नाही. अजय अतिशय दिलदार व्यक्ती आहे. ते खूप साधे आणि जमिनीवर पाय असलेले अभिनेते आहेत. त्यांच्या वागण्यात अजिबात दिखावा जाणवत नाही. सर्वांशी ते समानतेने आणि आदराने वागतात. एखादा कलाकार किती मोठा आहे यापेक्षा तो सेटवर इतरांशी कसा वागतो, हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अजयच्या बाबतीत ही गोष्ट विशेष जाणवते. त्यामुळे त्यांच्यासोबत काम करताना नेहमीच एक सकारात्मक अनुभव मिळाला.
ईटीव्ही भारत: म्हणजे अजय देवगण यांचा साधेपणा तुम्हाला विशेष भावला?
डॉ. शरद भुताडिया : नक्कीच. ते कोणत्याही प्रकारचा दिखावा करत नाहीत. तुम्ही ज्येष्ठ कलाकार असाल किंवा छोटी भूमिका करणारे कलाकार असाल, ते सर्वांशी आदराने वागतात. त्यांच्या वागण्यात एक सहजपणा आहे. मोठा अभिनेता असूनही त्यांच्यात कोणताही अनावश्यक आविर्भाव नाही. सेटवर ते अगदी सामान्यपणे वावरतात आणि त्यामुळे समोरच्या कलाकारालाही मोकळेपणाने काम करता येते. ही गोष्ट मला खूप आवडली.
ईटीव्ही भारत: अजय देवगण यांच्यासोबत तुमची व्यक्तिरेखा मैत्रीचे नाते शेअर करते. त्या समीकरणाबद्दल काय सांगाल?
डॉ. शरद भुताडिया : आमच्या व्यक्तिरेखांमध्ये एक विश्वास आणि आपलेपणा आहे. विजय ज्या परिस्थितीतून जात आहे, त्याकडे माझी व्यक्तिरेखा केवळ बाहेरून पाहत नाही, तर त्याच्याबद्दल मनापासून सहानुभूती बाळगते. त्यामुळं त्या नात्याला एक भावनिक बाजू आहे. प्रत्येक गोष्ट संवादातूनच व्यक्त करावी लागते असे नाही. काही नाती छोट्या कृतींमधून, नजरेतून किंवा वागण्यातूनही व्यक्त होतात. मार्टिन अंकल आणि विजयचे नातेही त्याच प्रकारचे आहे.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला तब्बूसोबतही काम करण्याची संधी मिळाली. तो अनुभव कसा होता?
डॉ. शरद भुताडिया : माझे तब्बूसोबत एकच दृश्य आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल फार मोठे विधान करणे योग्य होणार नाही. मात्र त्या अतिशय सहृदय आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या आहेत. आमच्यासारख्या कलाकारांनाही त्या खूप सहजपणे वागवतात आणि प्रोत्साहन देतात. एकच दृश्य असले तरी त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव नक्कीच चांगला होता.
ईटीव्ही भारत: ‘दृश्यम’ची कथा आणि पटकथा इतकी प्रभावी का वाटते?
डॉ. शरद भुताडिया : मुख्य कारण म्हणजे कथा आणि पटकथा. दोन्ही अतिशय उत्तम आहेत. कथानक ज्या पद्धतीने पुढे जाते, वेगवेगळ्या टप्प्यांवर प्रेक्षकांसमोर प्रश्न उभे करते आणि नंतर त्याची उत्तरे शोधण्याची उत्सुकता निर्माण करते, ते विलक्षण आहे. त्याचबरोबर व्यक्तिरेखांची मांडणीही खूप चांगली आहे. प्रत्येक व्यक्तिरेखेला कथेत एक विशिष्ट स्थान आहे. त्यामुळे प्रेक्षक केवळ कथा पाहत नाही, तर त्या व्यक्तिरेखांच्या भावनांशीही जोडला जातो.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही पाच दशकांहून अधिक काळ रंगभूमीवर कार्यरत आहात. तुमच्या अभिनयप्रवासाची सुरुवात कशी झाली?
डॉ. शरद भुताडिया : माझ्यासाठी रंगभूमी नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. गेली अनेक दशके मी नाटकांमध्ये काम करत आलो आहे. अभिजात, प्रयोगशील आणि आशयघन अशा विविध प्रकारच्या नाटकांमध्ये भूमिका साकारल्या. ‘किंग लिअर’, ‘राशोमोन’, ‘सत्यशोधक’, ‘कोपनहेगन’ यांसारख्या नाटकांनी मला कलाकार म्हणून खूप काही शिकवले. प्रत्येक नाटक आणि प्रत्येक व्यक्तिरेखा ही एक वेगळी शाळा असते. रंगभूमीवर काम करताना कलाकार म्हणून सतत शिकत राहावे लागते आणि मला हीच प्रक्रिया आवडते.
ईटीव्ही भारत: ‘किंग लिअर’सारखी अभिजात व्यक्तिरेखा साकारण्याचे आव्हान काय असते?
डॉ. शरद भुताडिया : अशा व्यक्तिरेखा साकारताना केवळ संवाद पाठ करून उपयोग होत नाही. त्या व्यक्तिरेखेचा स्वभाव, मानसिकता, तिची पार्श्वभूमी, तिचे नातेसंबंध आणि तिचा अंतर्गत संघर्ष समजून घ्यावा लागतो. विशेषतः अभिजात साहित्यावर आधारित व्यक्तिरेखांमध्ये अनेक स्तर असतात. ते समजून घेणे आवश्यक असते. रंगभूमीवर प्रेक्षक तुमच्यापासून काही अंतरावर असतो, त्यामुळे आवाज, शरीरबोली, चेहऱ्यावरील भाव आणि अभिनयाच्या माध्यमातून व्यक्तिरेखेतील भावना त्याच्यापर्यंत पोहोचवाव्या लागतात.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही अभिनयासोबत दिग्दर्शन आणि अभिनयाचे प्रशिक्षणही दिले आहे. शिक्षक म्हणून कलाकारांकडे पाहताना काय जाणवते?
डॉ. शरद भुताडिया : प्रत्येक कलाकाराची स्वतःची शैली आणि स्वतःची ताकद असते. त्याला एका ठरावीक चौकटीत बसवण्यापेक्षा त्याच्यातील वैशिष्ट्य शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अभिनय शिकवताना केवळ तंत्र शिकवून भागत नाही. निरीक्षणशक्ती वाढवणे, माणसांना समजून घेणे, परिस्थितीकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे आणि स्वतःचा अनुभव समृद्ध करणेही गरजेचे आहे. कलाकाराने सतत शिकत राहिले पाहिजे.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही वैद्यकीय क्षेत्रातील शिक्षण घेतले आहे. डॉक्टर आणि कलाकार या दोन वेगळ्या भूमिका तुमच्या आयुष्यात कशा एकत्र आल्या?
डॉ. शरद भुताडिया : दोन्ही क्षेत्रे वरकरणी वेगळी वाटत असली तरी त्यांचा केंद्रबिंदू माणूसच आहे. डॉक्टर म्हणून काम करताना माणसांचे स्वभाव, त्यांच्या भावना, त्यांच्या समस्या आणि वेगवेगळ्या परिस्थितींमधील त्यांची प्रतिक्रिया जवळून पाहता येते. कलाकार म्हणून व्यक्तिरेखा साकारताना हे निरीक्षण निश्चितच उपयोगी पडते. एखादी व्यक्तिरेखा साकारताना तिच्यामागचा माणूस समजून घेणे गरजेचे असते. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातून मिळालेला अनुभव आणि रंगभूमीवरून मिळालेली अभिनयाची शिस्त, या दोन्हींचा माझ्या प्रवासात उपयोग झाला.
ईटीव्ही भारत: मराठी चित्रपटांमध्येही तुम्ही अनेक महत्त्वाच्या भूमिका केल्या आहेत. ‘घरात गणपती’मधील भूमिकेबद्दल काय सांगाल?
डॉ. शरद भुताडिया : ‘घरत गणपती’मध्ये मी अप्पा अर्थात जयंंतराव घरत यांची भूमिका केली. हा चित्रपट आणि त्यातील व्यक्तिरेखा साकारण्याचा अनुभव आनंददायी होता. मराठी चित्रपटांमध्ये काम करताना नेहमीच एक वेगळा आनंद मिळतो, कारण आपल्या भाषेतील आणि संस्कृतीशी जोडलेल्या व्यक्तिरेखा साकारण्याची संधी मिळते. यापूर्वी ‘समिता’, ‘मुक्ता’, ‘बाबांची शाळा’, ‘आंधळा साक्षीदार’ अशा विविध चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. प्रत्येक भूमिका माझ्यासाठी वेगळी असते आणि प्रत्येक भूमिकेतून काहीतरी नवीन शिकायला मिळते.
ईटीव्ही भारत: हिंदी आणि मराठी या दोन्ही चित्रपटसृष्टीत काम करताना काही फरक जाणवतो का?
डॉ. शरद भुताडिया : माध्यम किंवा भाषा वेगळी असली तरी अभिनयाची मूलभूत प्रक्रिया तीच असते. व्यक्तिरेखा समजून घेणे, तिच्या भावना जाणून घेणे आणि ती प्रामाणिकपणे साकारण्याचा प्रयत्न करणे हे सर्वत्र सारखेच आहे. अर्थात, प्रत्येक चित्रपटाचा काम करण्याचा अनुभव वेगळा असतो आणि प्रत्येक टीमची कार्यपद्धतीही वेगळी असते. पण शेवटी कलाकारासाठी चांगली कथा आणि चांगली व्यक्तिरेखा हेच सर्वांत महत्त्वाचे असते.
ईटीव्ही भारत: आजच्या काळात कलाकारांसाठी रंगभूमी आणि चित्रपट यापैकी काय अधिक महत्त्वाचे वाटते?
डॉ. शरद भुताडिया : माझ्यासाठी रंगभूमी नेहमीच महत्त्वाची राहील. रंगभूमी कलाकाराला घडवते. प्रेक्षकांसमोर थेट अभिनय करताना मिळणारा अनुभव वेगळाच असतो. मात्र चित्रपट हेही एक अतिशय प्रभावी माध्यम आहे आणि त्याची स्वतःची भाषा आहे. त्यामुळे एका माध्यमाची दुसऱ्याशी तुलना करण्यापेक्षा दोन्ही माध्यमांची वैशिष्ट्ये समजून घेऊन त्यांचा आनंद घ्यायला हवा. मला दोन्ही माध्यमांमध्ये काम करायला आवडते.
ईटीव्ही भारत: आजच्या तरुण कलाकारांना तुम्ही काय सांगाल?
डॉ. शरद भुताडिया : भरपूर काम करा, भरपूर वाचा आणि आजूबाजूच्या माणसांचे बारकाईने निरीक्षण करा. अभिनय केवळ अभिनयाच्या पुस्तकातून किंवा कार्यशाळेतून शिकता येत नाही. जीवनाकडे पाहण्याची तुमची दृष्टीही तितकीच महत्त्वाची असते. माणसांना समजून घेणे, त्यांचे स्वभाव आणि त्यांची भावनिक अवस्था जाणून घेणे हा कलाकाराच्या अभ्यासाचा एक भाग आहे. रंगभूमीवर काम करण्याची संधी मिळाली तर ती नक्की घ्यावी. रंगभूमी कलाकाराला शिस्त, संयम आणि आत्मविश्वास देते.
ईटीव्ही भारत: पुढील काळात तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या भूमिका करायला आवडतील?
डॉ. शरद भुताडिया : मला चांगली व्यक्तिरेखा करायला आवडते. भूमिका मोठी आहे की छोटी, यापेक्षा त्या व्यक्तिरेखेत काहीतरी करण्यासारखे आहे का आणि ती कथेला काही योगदान देते का, हे माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. दोन दृश्यांची भूमिका असली तरी ती प्रभावी असेल, तर ती करायला मला आवडेल. सध्या माझा अधिक भर रंगभूमीवर आहे. मात्र चांगली कथा आणि अर्थपूर्ण व्यक्तिरेखा मिळाली, तर चित्रपट किंवा इतर कोणतेही माध्यम असो, मी नक्की काम करेन.
ईटीव्ही भारत: शेवटी, ‘दृश्यम’ या फ्रँचायझीशी जोडले जाणे तुमच्यासाठी किती विशेष आहे?
डॉ. शरद भुताडिया : ‘दृश्यम’ हा माझ्या अभिनयप्रवासातील निश्चितच एक महत्त्वाचा भाग आहे. पहिल्या चित्रपटात काम करताना ही व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या मनात इतकी घर करेल, याची कल्पना नव्हती. ‘मार्टिन अंकल’ या नावानं मला ओळख मिळाली आणि प्रेक्षकांनी त्या व्यक्तिरेखेला आपलेसे केले, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे.
‘दृश्यम’ आणि ‘दृश्यम 2’नंतर या फ्रँचायझीशी पुन्हा जोडले जाणेही तितकेच आनंददायी आहे. अजय देवगण, तब्बू आणि संपूर्ण टीमसोबत काम करण्याचा अनुभव माझ्यासाठी खूप चांगला राहिला आहे. विशेषतः इतक्या मोठ्या चित्रपटाचा भाग असूनही माझ्यासारख्या व्यक्तिरेखेलाही प्रेक्षकांनी लक्षात ठेवले, याचे समाधान आहे. एखाद्या कलाकारासाठी त्यानं साकारलेली व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या मनात राहणे आणि अनेक वर्षांनंतरही लोकांनी ती व्यक्तिरेखा आपुलकीने आठवणे, यापेक्षा मोठे समाधान दुसरे काय असू शकते? दरम्यान ‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’ चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे.