Exclusive Interview: दिशा परदेशी - दिग्दर्शक म्हणून मी रितेश देशमुख सरांना शंभर पैकी शंभर गुण देईन!
अभिनेत्री दिशा परदेशीनं रितेश देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’मधील तिचा काम करण्याचा अभुभव कसा होता याबद्दल सांगितलं आहे.
Published : May 29, 2026 at 12:44 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री दिशा परदेशीने रितेश देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटात अफझलखानच्या बेगमची भूमिका साकारली आहे. चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींचा टप्पा पार करत अभूतपूर्व यश मिळवले असून या यशामुळे दिशा विशेष आनंदित आहे. आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांच्याशी साधलेल्या संवादातील काही निवडक अंश...
ईटीव्ही भारत: सर्वप्रथम अभिनंदन! ‘राजा शिवाजी’ने 100 कोटींचा टप्पा पार केला. हा चित्रपट तुमच्याकडे कसा आला? आणि अनुभव कसा होता?
दिशा परदेशी : मनापासून धन्यवाद. मराठी चित्रपटसृष्टीतील एवढा मोठा चित्रपट आणि तो इतक्या मोठ्या स्तरावर यशस्वी होताना पाहणं खूप आनंददायी आहे. त्या आधी मी झी मराठीवरील ‘लाखात एक आमचा दादा’ ही मालिका करत होते. त्याच काळात कास्टिंग डायरेक्टर रोहन मापुसकर यांच्या टीमकडून मला फोन आला. त्यांनी एका महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी विचारणा केली. त्यावेळी मी वाई येथे शूटिंग करत होते. मात्र प्रकृतीच्या कारणामुळं ती मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मी त्यांना माझी परिस्थिती सांगितली. त्यांनी पुढील महिन्यात शूटिंग सुरू होणार असल्याचं सांगितलं आणि भेटायला बोलावलं. विशेष म्हणजे सुरुवातीला मला कोणत्या चित्रपटासाठी बोलावलं आहे, हेच माहीत नव्हतं. रोहन मापुसकरांसारख्या मोठ्या कास्टिंग डायरेक्टरकडून फोन आल्यामुळं मी प्रकल्पाबद्दल फार विचारलंच नाही. नंतर त्यांनी सांगितलं की हा ‘राजा शिवाजी’ चित्रपट असून रितेश देशमुख त्याचे दिग्दर्शक आहेत. हे ऐकून मला प्रचंड आश्चर्य आणि आनंद वाटला. त्यानंतर अफझलखानाच्या बेगमेच्या भूमिकेसाठी माझा विचार सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि अशा प्रकारे माझा या चित्रपटात प्रवेश झाला.
ईटीव्ही भारत: रितेश देशमुख दिग्दर्शक म्हणून कसे वाटले?
दिशा परदेशी : अप्रतिम! रितेश सरांसोबत काम करणं ही मोठी शिकवण होती. ‘वेड’नंतर हा त्यांचा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा विषय पडद्यावर साकारताना मोठं दडपण असतं. एवढ्या मोठ्या कॅनव्हासवर काम करताना ते किती व्यग्र असतील, अशी मला सुरुवातीला कल्पना होती. पण प्रत्यक्ष सेटवर पाहिलं तेव्हा त्यांच्या कामाची ऊर्जा आणि शिस्त पाहून मी प्रभावित झाले. ते रोज सर्वांत आधी सेटवर उपस्थित असायचे. त्यांचं नियोजन, बारकाई आणि प्रत्येक कलाकाराला दिलेली समजूतदार साथ हे विलक्षण होतं. दिग्दर्शक म्हणून मी त्यांना शंभर पैकी शंभर गुण देईन.
ईटीव्ही भारत: जिनिलिया देशमुख यांच्यासोबतचा अनुभव कसा होता?
दिशा परदेशी : माझा त्यांच्याशी फारसा संवाद झाला नाही, कारण आमचे एकत्र सीन नव्हते. पण त्या कायम सेटवर उपस्थित असायच्या. निर्माती म्हणून त्यांची उपस्थिती अत्यंत सकारात्मक होती. सोशल मीडियावर जशा त्या आणि रितेश सर दिसतात, तसंच त्यांचं नातं प्रत्यक्षातही अतिशय सुंदर आणि जिव्हाळ्याचं आहे. दोघे एकमेकांना खूप छान साथ देताना दिसायचे.
ईटीव्ही भारत: संजय दत्त ‘अफझलखान’च्या भूमिकेत होता. त्यांच्याबरोबर काम करतानाचा अनुभव कसा होता?
दिशा परदेशी : तो अनुभव खूपच वेगळा आणि अविस्मरणीय होता. एका बाजूला संजय दत्त यांच्यासारखा मोठा अभिनेता समोर उभा आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांनी साकारलेला ‘अफझलखान’— त्यामुळं मनात उत्सुकता आणि भीती दोन्ही होत्या. लहानपणापासून आपण त्यांना पडद्यावर पाहिलेलं असतं. त्यात इतिहासात वाचलेला अफझलखान डोळ्यांसमोर असतो. त्यामुळं त्या वेशात त्यांना पाहिल्यावर काही क्षण मी पूर्णपणे भारावून गेले होते. एका संवादात माझ्याकडून वारंवार एक शब्द चुकत होता. तेव्हा संजय सरांनी स्वतः ते लक्षात घेतलं आणि अतिशय प्रेमानं मला समजावलं. त्यामुळं माझा ताण कमी झाला. त्यांची व्यक्तिमत्त्वाची छाप प्रचंड प्रभावी आहे— उंची, आवाज, स्क्रीन प्रेझेन्स… पण व्यक्ती म्हणून ते अतिशय प्रेमळ आणि नम्र आहेत. एक प्रसंग आजही आठवतो. एका दृश्यात रितेश सर आणि संजय सर चर्चा करत होते. त्या दृश्यात अफझलखानानं माझ्या गळ्यावर हात ठेवण्याचा प्रसंग होता. तेव्हा संजय सरांनी स्वतः सुचवलं की थेट गळा पकडण्यापेक्षा आधी प्रेमानं गालावर हात फिरवावा आणि अचानक गळा पकडावा. त्यामुळं दृश्य अधिक प्रभावी आणि नाट्यमय बनेल. त्यांचं हे इम्प्रोव्हायझेशन पाहून मला अभिनेता म्हणून त्यांची समज आणि अनुभव किती अफाट आहे, याची जाणीव झाली.
ईटीव्ही भारत: आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल काय सांगाल?
दिशा परदेशी : माझा ‘समर्थ’ नावाचा एक नवीन प्रोजेक्ट येतोय. त्याविषयी सविस्तर बोलण्यापूर्वी दिग्दर्शकांची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच भूषण प्रधानसोबत केलेला एक चित्रपटही लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.