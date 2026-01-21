Exclusive Interview : 'ऑस्करसाठी लॉबीईंग करण्याइतके पैसे आमच्याकडे नाही' - 'दशावतार' लेखक दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर!

ETV Bharat / entertainment

Choose ETV Bharat

मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण म्हणजे ‘दशावतार’ची ऑस्करसाठी निवड होणे. भारतीय संस्कृतीतील विष्णूंच्या दहा अवतारांवर आधारित ही कलाकृती आपल्या समृद्ध परंपरेचे प्रभावी दर्शन घडवते. पौराणिक कथानकाला आधुनिक सादरीकरणाची जोड देत चित्रपटानं जागतिक प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या चित्रपटातील दिग्दर्शन, संगीत आणि तांत्रिक बाजू आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आहेत. मराठी सिनेमाची कलात्मक उंची आणि आशयाची ताकद ‘दशावतार’मुळं पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 27 कोटींचा व्यवसाय केला आहे. चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर देखील खूप गाजत आहे. हा चित्रपट खूप कमी बजेटमध्ये तयार करण्यात आला आहे. ‘दशावतार’च्या दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी अशी गोष्टी ईटीव्ही भारतच्या मुलाखतीमध्ये सांगितली, ज्यामुळं तुम्हाला आश्चर्य होईल. आता त्यांनी मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, त्यांच्याकडे इतके पैसे नाहीत की, ऑस्करसाठी लॉबीईंग करू शकणार. दिग्दर्शकाचं बजेट कमी असताना देखील त्यांनी इतक्या चांगल्या चित्रपटाची निर्मिती केली हे खरचं अभिमानास्पद आहे.

दरम्यान या चित्रपटाबद्दल अधिक काही गोष्टी जाणून घेण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी 'दशावतार'चे दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांना चित्रपटाच्या ऑस्कर वारीबद्दल विचारले असता त्यांनी सांगितले की, "अर्थात 'दशावतार'ची ऑस्करसाठी निवड झाली, हे समजल्यावर खूप आनंद झाला. सुरुवातीला ही बातमी खरी असेल यावर विश्वासच बसत नव्हता. परंतु जेव्हा त्यांचा ऑफिशियल मेल आला तेव्हा मन थोडे थाऱ्यावर आले. महत्वाचे म्हणजे ऑस्कर्सच्या ओपन कॅटेगिरी मध्ये निवड झालेला हा पहिला चित्रपट आहे. आणि माझ्या मते ऑस्करसाठी निवड होणे म्हणजे केवळ एका चित्रपटाचा गौरव नाही, तर संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीचा सन्मान आहे. या यशामुळं जागतिक व्यासपीठावर मराठी सिनेमा अधिक ठळकपणे पोहोचेल. ‘दशावतार’नं भारतीय पौराणिक कथांना जागतिक ओळख मिळवून देण्याचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे."

Dashavatar movie
'दशावतार' चित्रपट (ETV Bharat)



ऑस्कर्ससाठी ‘दशावतार’ची निवड : जेव्हा एकदा चित्रपट ऑस्कर्ससाठी निवडला जातो, तेव्हा त्यासाठी लॉबीईंग करावं लागतं. त्यासंदर्भात बोलताना खानोलकर म्हणाले की, "हो, खरं आहे. परंतु ती प्रोसेस खूप खर्चिक आहे. अमेरिकेत जाऊन, तिथे तीन महिने थांड मारून बसून, सर्व ज्युरी मेम्बर्सकडे लॉबीईंग करण्यासाठी लागणारे पैसे आमच्याकडे नाहीयेत. परंतु आता ऑस्कर्स समितीनं एक ऍप लाँच केले आहे. साधारण 4 - 5 वर्षांपूर्वी ते सुरु झाले असून आम्ही त्यामार्फत 1500 ज्युरी मेम्बर्स पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. तसेच सध्या सोशल मीडियाचा रिच वाढलेला असून आम्ही तिथेही 'दशावतार' प्रोमोट करीत आहोत.

'दशावतार' प्रति लोकांचे प्रेम : या चित्रपटाचे शूट कोकणातील दाट जंगलात झाले आणि त्याबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, "मी स्वतः कोकणातला आहे, त्यामुळं मला या परिसराची जाणीव आहे. माझे आधीचे दोन चित्रपटही कोंकण पार्श्वभूमी असलेले होते. 'दशावतार' या पारंपरिक उत्सवाबद्दल स्थानिक लोक खूप भावनिकरीत्या जोडलेले आहेत. त्यांच्यासाठी ते फक्त नॅनोरंजनाचं साधन नसून देवाप्रती दर्शविणारी आस्था आहे. शेकडो वर्षांची ही परंपरा आजही पाळली जात आहे यावरून 'दशावतार' प्रति लोकांचे किती प्रेम आहे हे जाणवते. कालानुरूप कोंकणात बदल होत गेले आहेत. इथे रोडावत जाणारी जंगले हे पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे आणि हेच आम्ही चित्रपटातून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.


जंगलात शूट चॅलेंजिंग : हा चित्रपट फक्त 50 दिवसांत पूर्ण झाला आणि कुडाळसह कोकण प्रदेशातील विविध ठिकाणी त्याचे चित्रीकरण करण्यात आले. जंगलात शूट करणे नेहमीच चॅलेंजिंग असते. माझ्या कथेत जंगल हे एका पात्राप्रमाणे आहे, त्यामुळं तिथे शूट करणे अनिवार्य होते. 250 जणांच्या क्रूचा ताफा महिनाभरासाठी तिथे सांभाळणे हे देखील एक चॅलेंज होते. परंतु प्रत्येकजण चित्रपटावरील निष्ठेपोटी इमानेइतबारे काम करीत होते. दिलीप (प्रभावळकर) काका यांच्या तब्येतीची काळजी घेत आम्ही शूटिंग व्यवस्थित पार पाडलं."

चित्रपटात रंगभूषेला अतिशय महत्व : 'दशावतार'मधील सर्व अवतार पडद्यावर मनोवेधक दिसतात. त्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना सुबोध खानोलकर म्हणाले की, "दशावतारमध्ये रंगभूषेला अतिशय महत्व आहे. तो स्टेजवर सादर करतानाचा मेक अप बऱ्यापैकी गडद असतो. चित्रपट करताना आम्हाला तोच मेक अप काही शेड्स कमी करावा लागला, कारण नेहमीच मेक अप स्क्रीनवर बटबटीत दिसला असता. आमचे मेक अप डिझाईनर रोहित महाडिक यांनी सगळ्या अवतारांचे अप्रतिम मेल अप केले आणि छायाचित्रकारानं ते उत्तमरीत्या प्रेसेंट केले. तसेच आमच्या आर्ट डिरेक्टरला देखील क्रेडिट जाते जातं, त्यांनी सर्व दृश्य नेटकी दिसण्यासाठी अपार मेहनत घेतली. दिलीप प्रभावळकरांची कौतुक करावे लागेल कारण त्यांनी तीन तीन चार चार तास तक्रारीविना बसून सर्व गेट अप्स करून घेतले."

महेश मांजरेंजर यांनी काही गोष्टी सुचवल्या : या चित्रपटात भरत जाधव, महेश मांजरेंजर, अभिनय बेर्डे, गुरु ठाकूर, विजय केंकरे सारखे मोठमोठे नट छोट्या छोट्या भूमिका करताना दिसले. त्याबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, "आम्ही स्वतःला लकी समजतो की, या सर्वांनी चित्रपटात काम करण्यासाठी होकार दिला. प्रत्येक कलाकारानं विनाअट लुक टेस्ट दिली. एकानेही 'लुक टेस्ट कशाला?' हा प्रश्न विचारला नाही. त्यांना आपल्या भूमिकेच्या लांबीविषयी आणि कथेशी असलेल्या नात्याविषयी कल्पना होती. जंगलात शूट करताना सर्वच सोयीसुविधा उपलब्ध नसतात, तरीही कोणीही कशाचीही तक्रार केली नाही, हा त्यांचा मोठेपणा आहे. महेश सरांबद्दल सांगायचं झालं तर ते काही सुचवायचे. 'हे अशा पद्धतीने करून बघ, इम्पाक्ट चांगला येईल किंवा हे अमुक पद्धतीने करून बघ, दृश्यमानता वाढेल', असे फक्त सजेशन द्यायचे आणि खरोखरच त्या त्या सीनमधील परिणामिकता वाढलेली दिसायची. दिलीप सर वेळेत तयार असायचे आणि आपले काम चोख करायचे. एक महत्वाचे सांगतो की, जर प्रभावळकर यांनी या चित्रपटाला नकार दिला असता तर हा चित्रपट करणारच नव्हतो. त्यांच्या अभिनयाच्या ताकतीविषयी असलेली माझी श्रद्धा आतातर दुपटीनं वाढली आहे. भरत जाधवनं आपल्या अत्यंत व्यग्र वेळापत्रकातून वेळ काढून शूट केले. विजय केंकरे यांनी देखील खूप छान सहकार्य दिलं. एकंदरीत हा चित्रपट सर्वांच्या साहाय्यामुळं इतका सुंदर झाला." पुढे काय असे विचारले असता सुबोध खानोलकर म्हणालं की, "डॉ तीन कथांवर विचारविनिमय सुरु आहे, परंतु सध्या 'दशावतार'च्या ऑस्करवारी मधेच खूप बिझी आहे."

