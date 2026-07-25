दिग्दर्शक राजू राणे: निसर्ग हा माझा आवडता विषय आहे!
'माळीण' दुर्घटनेसारख्या संवेदनशील विषयावरचा चित्रपट नुकताच रिलीज झाला आहे. या चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक राजू राणे यांनी काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 11:42 AM IST
मुंबई : राजू राणे दिग्दर्शित ‘एक होतं माळीण’ हा चित्रपट माळीण दुर्घटनेची हृदयद्रावक कहाणी पडद्यावर मांडतो. पहिल्याच दिग्दर्शकीय प्रयत्नात एवढ्या संवेदनशील आणि आव्हानात्मक विषयाची निवड करून राणे यांनी वेगळा ध्यास दाखवला आहे. माळीण गावाची हुबेहूब प्रतिकृती उभारण्यापासून ते सत्य घटनांवर आधारित व्यक्तिरेखा साकारण्यापर्यंत त्यांनी विशेष मेहनत घेतली आहे. चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान आलेली तांत्रिक आव्हाने, पावसात आणि चिखलात झालेले चित्रीकरण हा देखील एक वेगळा अनुभव ठरला. या दुर्घटनेतून सावरणाऱ्या ग्रामस्थांशी संवाद साधत त्यांच्या अनुभवांना चित्रपटाच्या कथानकाचा आधार देण्यात आला आहे.
निसर्ग आणि मानवी जीवन यांच्यातील नात्याला आपल्या चित्रपटांमधून अधोरेखित करण्याची राजू राणे यांची धडपड दिसून येते. ‘एक होतं माळीण’च्या निमित्तानं त्यांनी केलेल्या या अनोख्या प्रवासाविषयी आणि चित्रपटाच्या निर्मितीमागील अनुभवांविषयी त्यांच्याशी आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेली ही खास बातचीत.
ईटीव्ही भारत : 'माळीण' दुर्घटनेसारख्या संवेदनशील विषयावर 'एक होतं माळीण’ हा चित्रपट बनवण्याचा विचार तुमच्या मनात कसा आला?
राजू राणे : प्रत्येक कलाकाराच्या आणि दिग्दर्शकाच्या मनात काहीतरी वेगळं करण्याची भूक असते. 1997मध्ये मी ‘टायटॅनिक’ चित्रपट पाहिला होता. त्या चित्रपटानं माझ्यावर खूप मोठा प्रभाव टाकला. तेव्हा मनात विचार यायचा की, मराठीत अशा प्रकारचा भव्य आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक चित्रपट का होऊ नये? माळीण दुर्घटनेच्या बातम्या पाहिल्यानंतरही माझ्या मनात असेच विचार सुरू झाले. मात्र, मराठी चित्रपटसृष्टीतील उपलब्ध बजेट आणि साधनसामग्री पाहता असा चित्रपट बनवणे जवळजवळ अशक्य वाटत होते.
तरीही मी प्रयत्न सुरू केले. जवळपास दीड वर्ष या विषयावर संशोधन केले. चित्रपटासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबी, व्हीएफएक्स, एडिटिंग आणि इतर गोष्टी स्वतः शिकून घेतल्या. त्यानंतर या संकल्पनेवर काम करण्यासाठी अनेक लोकांना भेटलो. माझी कल्पना ऐकल्यानंतर अनेकांनी मला सहकार्य केले. ज्यासाठी साधारण दहा रुपये मानधन घेतले गेले असते, ते काम अनेकांनी दोन-चार रुपयांत करून दिले. अशा प्रकारे या प्रवासाला सुरुवात झाली.
हा केवळ व्हीएफएक्स किंवा तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक चित्रपट नव्हता, तर अत्यंत संवेदनशील विषय होता. माळीण दुर्घटना संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशाला माहीत आहे. त्यामुळं या घटनेशी संबंधित प्रत्येक बाब अचूकपणे मांडणे महत्त्वाचे होते. त्याचबरोबर माळीण गावाची हुबेहूब प्रतिकृती उभारणेही मोठे आव्हान होते. आमच्या कलादिग्दर्शनाच्या टीमनं ते आव्हान स्वीकारलं आणि आम्ही माळीण गावाची कार्बन कॉपी उभी केली. आम्ही पुण्यात माळीणवासीयांसाठी विशेष प्रीमियर आयोजित केला होता. दुर्घटनेतून बचावलेल्या जवळपास 70 ते 80 ग्रामस्थांनी चित्रपट पाहिला. त्यांनी आम्हाला सांगितले की, पडद्यावर त्यांना त्यांचे गाव अगदी तसेच दिसले. त्यांच्याही डोळ्यांत अश्रू आले. कारण आम्ही कोणतेही काल्पनिक पात्र किंवा घटना निर्माण केलेली नाही. दुर्घटना कशी घडली, बचावकार्य कसे झाले आणि कोणत्या व्यक्तींचा त्यात मृत्यू झाला, याचा सखोल अभ्यास करून सत्य घटनांवर आधारित पात्रे आणि प्रसंग चित्रपटात मांडले आहेत.
ईटीव्ही भारत : या चित्रपटासाठी काही प्रमाणात सिनेमॅटिक लिबर्टी घेतली आहे का?
राजू राणे : सिनेमॅटिक लिबर्टीचा प्रश्न येतोच, कारण हा चित्रपट आहे, डॉक्युमेंटरी नाही. चित्रपटात गाणी असतात, भावनिक प्रसंग असतात. मात्र, आम्ही मूळ विषयाशी प्रामाणिक राहण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. मराठी चित्रपटांमध्ये गाण्यांची परंपरा आहे आणि या चित्रपटाच्या भावनिक परिणामासाठीही गाण्यांची गरज होती. अजय गोगावले यांनी गायलेले गाणे प्रेक्षकांपर्यंत चित्रपटातील भावना प्रभावीपणे पोहोचवते.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफीही आव्हानात्मक असणार. त्याबद्दल काय सांगाल?
राजू राणे : नक्कीच. आम्ही तब्बल 18 दिवस पाऊस आणि पाण्यात शूटिंग केले. लाखो रुपयांचा कॅमेरा आणि महागडी लेन्स वापरताना पावसाचा एक थेंबही लेन्सवर पडून फुटेज खराब होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागत होती. सतत वारा आणि पाऊस असल्यामुळं लेन्स पुसण्यासाठी एक व्यक्ती कायमस्वरूपी तैनात होती. कलाकार चिखलानं माखलेले असायचे आणि त्यांना तासन्तास त्या परिस्थितीत काम करावे लागायचं. त्यामुळं प्रत्येक शॉट अचूक घेणं गरजेचं होतं. आमचे डीओपी राजा फडतरे यांनी अत्यंत सुंदर सिनेमॅटोग्राफी केली आहे. पावसात आणि चिखलात शूटिंग करताना कॅमेरा आणि इतर महागडी उपकरणे सुरक्षित ठेवणे हे मोठे आव्हान होते.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही दत्तात्रय गायकवाड यांच्यासोबत सहदिग्दर्शन केले आहे. दोन दिग्दर्शक असताना मतभेद किंवा समन्वयाचा प्रश्न निर्माण झाला नाही का?
राजू राणे : नाही. दत्तात्रय गायकवाड हे माझे नातेवाईक आहेत. ते माझ्या वडिलांचे सख्खे मावसभाऊ आहेत. त्यांची नाट्यक्षेत्रात मोठी पार्श्वभूमी आहे आणि त्यांनी यापूर्वी काही चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तसेच, एका दिग्दर्शकासोबत त्यांनी आठ-नऊ चित्रपटांचे सहाय्यक दिग्दर्शनही केले आहे.
मी या चित्रपटासाठी सुरुवातीचा संपूर्ण संशोधनाचा टप्पा स्वतंत्रपणे पूर्ण केला होता. मात्र, हा माझा पहिलाच दिग्दर्शकीय प्रयत्न असल्याने एवढा मोठा पसारा एकट्याने सांभाळणे कितपत शक्य होईल, असा प्रश्न होता. त्यामुळे मी त्यांना माझ्यासोबत काम करण्याची विनंती केली. ते माझ्या कुटुंबातीलच असल्यामुळे त्यांनी मला साथ दिली आणि आम्ही दोघांनी मिळून चित्रपट पूर्ण केला.
ईटीव्ही भारत : पहिल्याच चित्रपटासाठी एवढा आव्हानात्मक विषय निवडण्याचे धाडस तुम्ही कसे केले?
राजू राणे : अनेकजण मला हा प्रश्न विचारतात. पहिल्याच चित्रपटासाठी एवढा मोठा आणि संवेदनशील विषय कोणी निवडेल का, असे त्यांना वाटते होते. मात्र, मला लिखाणावर पूर्ण विश्वास होता. एखादी गोष्ट करायची असेल, तर ती कधीतरी सुरू करावीच लागते. माझा या विषयावर विश्वास होता आणि म्हणूनच कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रयत्न सोडायचा नाही, असे मी ठरवले होते.
ईटीव्ही भारत : अश्विनी कासार, प्रशांत मोहिते आणि अभिजित श्वेतचंद्र यांसारख्या कलाकारांची निवड तुम्ही कशी केली?
राजू राणे : मला या चित्रपटासाठी अतिशय नैसर्गिक आणि वास्तववादी चेहरे हवे होते. माळीणमधील सामान्य लोकांच्या भावना प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कलाकारांमध्ये एक प्रकारचा 'रॉनेस' असणे आवश्यक होते. त्यामुळं कलाकार कोण आहे किंवा त्याची स्टार व्हॅल्यू किती आहे, यापेक्षा तो व्यक्तिरेखेला किती न्याय देऊ शकतो, याला मी महत्त्व दिले. मराठी चित्रपटसृष्टीत आपण नेहमी म्हणतो की, ‘स्क्रिप्ट हाच हिरो असतो.’ माझ्यासाठीही या चित्रपटाच्या बाबतीत तेच महत्त्वाचे होते.
ईटीव्ही भारत : दरवर्षी पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या घटना घडतात. अशा परिस्थितीत सरकारनं नागरिकांमध्ये अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काय करायला हवे, असे तुम्हाला वाटते?
राजू राणे : जागरूकता निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, हा केवळ एका गावाचा प्रश्न नाही. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या भौगोलिक परिस्थितीत अनेक गावे आहेत. त्यामुळं प्रत्येक गावाचे स्थलांतर करणे शक्य होईलच असे नाही. दरड कोसळण्यामागची कारणेही वेगवेगळी असतात. प्रत्येक दुर्घटनेला मानवी हस्तक्षेपच कारणीभूत असतो, असेही नाही. ज्या ठिकाणी मानवी वस्ती नाही, तिथेही दरडी कोसळतात. त्यामुळं हा अत्यंत गंभीर आणि व्यापक विषय आहे. सरकार आणि प्रशासनानं आवश्यक ती यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहेच, पण नागरिकांनीही स्वतःच्या सुरक्षेबाबत जागरूक राहणे महत्त्वाचे आहे. आमचा चित्रपट पाहिल्यानंतर या विषयाकडे सरकारचे आणि समाजाचे लक्ष वेधले गेले, तर आमचा प्रयत्न सफल झाला असे मला वाटेल.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटाच्या लेखनासाठी तुम्ही माळीणमधील ग्रामस्थांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. त्या भेटीतला कोणता अनुभव तुमच्या मनावर सर्वाधिक परिणाम करून गेला?
राजू राणे : सुरुवातीला माळीणमध्ये गेलो, तेव्हा दुर्घटनेनंतर दीड वर्ष झाले होते, तरीही अनेक ग्रामस्थ त्या मानसिक धक्क्यातून पूर्णपणे सावरले नव्हते. काहींचे संपूर्ण कुटुंब या दुर्घटनेत गेले होते. एखादा माणूस काही कामानिमित्त गावाबाहेर गेला आणि परतल्यानंतर त्याचे संपूर्ण कुटुंब आणि घरच अस्तित्वात नाही, ही कल्पनाही अस्वस्थ करणारी आहे. सुरुवातीला ग्रामस्थ आमच्याशी बोलायलाही तयार नव्हते. आम्ही हळूहळू त्यांच्याशी संवाद साधला. आमच्या ओळखीच्या लोकांच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो आणि त्यांचे अनुभव जाणून घेतले. दुर्घटनेच्या वेळी ते कुठे होते, काय घडले, त्यांना मदत कधी मिळाली, बचावकार्य कसे झाले, अशा अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टी आम्ही त्यांच्याकडून समजून घेतल्या. त्यांच्याशी बोलताना अनेकदा त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू यायचे. त्यावेळी आपण त्यांच्या जुन्या जखमा पुन्हा उघडत तर नाही ना, असा प्रश्नही मनात यायचा. मात्र, आज जेव्हा आम्ही त्यांना चित्रपट दाखवला आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या, तेव्हा आमच्या प्रयत्नांचे समाधान मिळाले. माळीण गाव आम्ही चित्रपटासाठी जसेच्या तसे उभे केले. डोंगर, मंदिर, घरे, शाळा आणि शाळेसमोरील चिंचेचे झाडही आम्ही उभारले. चित्रपटातील दुर्घटनेनंतर ते गाव उद्ध्वस्त होते, पण त्याआधीचे माळीण गाव आम्ही पडद्यावर कायमचे जिवंत केले आहे. ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.
ईटीव्ही भारत : पहिल्याच चित्रपटासाठी तुम्ही एवढा गंभीर आणि भावनिक विषय निवडला. भविष्यात काही हलकेफुलके चित्रपट करण्याचा विचार आहे का?
राजू राणे : माझे पुढील चार चित्रपट पाइपलाइनमध्ये आहेत आणि ते लवकरच प्रेक्षकांसमोर येतील. हे सर्व चित्रपट वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित आहेत, मात्र निसर्ग हा त्यातील समान धागा आहे. प्रत्येक चित्रपटात दुर्घटना असेल असे नाही, पण निसर्ग हा माझा आवडता विषय आहे.
सध्या मी ‘भिंग – द आईज ऑफ सर्व्हायव्हल’ या चित्रपटावर काम करत आहे. त्याचे जवळपास निम्मे शूटिंग पूर्ण झाले आहे. दोन लहान मुलांच्या जगण्याच्या संघर्षाची ही कथा आहे. नोव्हेंबरमध्ये या चित्रपटाचे उर्वरित शूटिंग पूर्ण करण्याचा विचार आहे.
ईटीव्ही भारत : ‘एक होतं माळीण’ हा चित्रपट प्रेक्षकांनी का पाहावा, असे तुम्हाला वाटते?
राजू राणे : माळीणवासीयांनी जे दुःख भोगले, ते आपण कधीच पूर्णपणे अनुभवू शकणार नाही. मात्र, त्यांचे दुःख आपण नक्कीच समजून घेऊ शकतो आणि त्यांच्यासोबत ते वाटून घेऊ शकतो. आपण अनेकदा टीव्हीवर दुर्घटनांच्या बातम्या पाहतो आणि काही क्षण दुःखी होतो. पण या चित्रपटाच्या माध्यमातून त्या घटनेला आणि त्या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या माळीणवासीयांना आपण श्रद्धांजली अर्पण करू शकतो. त्यामुळं मी प्रत्येक प्रेक्षकाला आवाहन करेन की, ‘एक होतं माळीण’ हा चित्रपट केवळ एक सिनेमा म्हणून नव्हे, तर माळीणवासीयांना श्रद्धांजली म्हणून पाहावा.