Exclusive Interview: दिग्दर्शक द्वयी राज अँड डीके - कथाकथनाची आवड ही आमच्या कामाची मूळ प्रेरक शक्ती आहे!
दिग्दर्शक द्वयी राज अँड डीके त्यांचा आगामी 'द फॅमिली मॅन' हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता सीरीजबद्दल काही विशेष गोष्टी दिग्दर्शकांनी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 11:55 AM IST
मुंबई : नवनवीन प्रयोग, धारदार लेखन आणि ब्लॅक कॉमेडीचं आकर्षण ही दिग्दर्शक द्वयी राज अँड डीके यांची ओळख बनली असून ते आज भारतीय कंटेंट विश्वातील सर्वात नाविन्यपूर्ण जोड्यांपैकी एक मानले जातात. दिग्दर्शक जोडी राज अँड डीके यांनी आपल्या हटके शैलीमुळं हिंदी मनोरंजनविश्वात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या करिअरची सुरुवात ‘99’ या क्राइम-कॉमेडीमधून झाली, तर 'शोर इन द सिटी' (Shor in the City)नं त्यांना समीक्षकांकडून दाद मिळवून दिली. 'गो गोवा गॉन' (Go Goa Gone) या भारतातील पहिल्याच झोम्बी-कॉमेडी चित्रपटानं त्यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढवली. यानंतर 'हॅपी एंडिंग' (Happy Ending) आणि 'अ जंटलमन' (A Gentleman) सारख्या चित्रपटांतून त्यांनी आपली कथा सांगण्याची वेगळी ढब कायम ठेवली. ओटीटी क्षेत्रात त्यांनी 'द फॅमिली मॅन’ (The Family Man) या सुपरहिट मालिकेनं नवा अध्याय सुरू केला. नंतर 'फर्जी' (Farzi) आणि 'गन्स अँड गुलाब्स' (Guns & Gulaabs) या दोन वेगळ्या टोनच्या मालिका देत त्यांनी आपल्या बहुरंगी दिग्दर्शनाची छाप पक्की केली. आता त्यांचे लेखन आणि दिग्दर्शन असलेल्या 'द फॅमिली मॅन’ या सुप्रसिद्ध वेब सीरीजचा तिसरा सीझन आलाय आणि त्या अनुषंगानं राज अँड डीके यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर वार्तालाप केला त्यातील काही अंश पुढे उद्धृत केला आहे.
ईटीव्ही भारत : प्रत्येक नवीन सीझनचं शूटिंग आधीच्या सीझनपेक्षा अधिक सोपं होतं का, की त्यामागे वेगळ्याच प्रकारची आव्हानं उभी राहतात?
राज : पुढचे सीझन बनवताना काही गोष्टी खरोखर सोप्या होतात, हे मान्यच करावं लागतं. पहिल्या सीझनमध्ये आपण मालिकेचं संपूर्ण विश्व उभं करतो. कथेचा मूड, संहितेची टोनॅलिटी, कॅमेऱ्याची भाषा, पात्रांची मानसशास्त्रीय बांधणी… हे सर्व त्या पहिल्या टप्प्यात निश्चित होतं. त्या चौकटीत एकदा प्रेक्षकांची स्वीकारार्हता मिळाल्यावर पुढं काम करताना टीमला एक ठरलेला पाया तयार मिळतो. कलाकारांनाही त्यांच्या भूमिकांची ओळख झालेली असते, पात्रांमधील नात्यांची गुंतागुंत स्थिरावलेली असते. त्यामुळं सेटवर अनेक गोष्टी नैसर्गिकपणे, सहजतेनं घडतात.
पण या सगळ्याच्या पलीकडे खरी कसोटी वेगळीच असते. पहिल्या सीझनचा सगळ्यात मोठा जादूई घटक म्हणजे अनपेक्षितता. प्रेक्षकांना कुठे वळण मिळेल, कोणत्या दिशेनं कथा पुढं जाईल, हे पहिल्या वेळी काहीच माहीत नसतं. म्हणूनच छोट्यातला छोटा ट्विस्टसुद्धा त्यांना दाद द्यायला भाग पाडतो. मात्र, पुढं येणाऱ्या सीझनमध्ये परिस्थिती पूर्ण बदललेली असते. प्रेक्षक आता त्या विश्वाशी परिचित झालेले असतात. पात्रांची चाचपणी त्यांनी आधीच केलेली असते. त्यामुळं त्यांच्या मनात एक ठराविक चौकट तयार होते—“असं काही घडणार,” “अमुक पात्र असं वागणार…” याच कल्पना मोडून काढणं, आणि तरीही कथा विश्वाशी प्रामाणिक राहणं हेच पुढच्या सीझनचं अत्यंत कठीण आव्हान असतं.
ईटीव्ही भारत: यशस्वी फ्रँचायझीची पुढची पर्वं तयार करताना ‘सरप्राईज एलिमेंट’ जपणं नेमकं किती अवघड ठरतं?
डीके: पहिल्या भागाची मोहिनीच वेगळी असते. त्या वेळी कथा नव्याने उलगडत असते, पात्रांची रहस्यं थरारीत करणाऱ्या पद्धतीनं उघडकीस येत असतात, आणि प्रेक्षक त्यात हरवून जात जातात. त्या सुरुवातीच्या अज्ञाततेतच त्यांना सर्वात मोठा जादुई अनुभव मिळतो. पण सीझन दोनपासून पुढे प्रेक्षक त्या विश्वात स्वतःला रुळवून घेतात. त्यांना कलाकारांची धाटणी, कथानकाची चाल, संभाव्य दिशा, सगळं काही ओळखीचं वाटू लागतं. त्यामुळं पुढच्या प्रत्येक भागात त्यांच्याच अपेक्षा मोडून काढणं ही लेखक आणि दिग्दर्शकांसमोरची सर्वात मोठी कसरत असते.
प्रत्येक नवीन सीझन हा मागच्यापेक्षा मोठा, धाडसी आणि अप्रतिम असावा, अशी एक अदृश्य अपेक्षा प्रेक्षकांच्या मनात आधीपासूनच आकार घेत असते. जर त्या अपेक्षांना नवीन ऊर्जेची, नवीन दिशेची जोड मिळाली नाही, तर प्रेक्षक लगेच म्हणतात....“पहिला सीझनच जास्त प्रभावी होता.” ही तुलना टाळणं जवळजवळ अशक्य असतं. आणि म्हणूनच पुढच्या सीझनवर काम सुरू होताच टीमवर एक प्रचंड दडपण येतं. कथानक नवं कसं ठेवायचं? ताजेपणा कसा जपायचा? आणि तरीही पहिल्या सीझनची जादू अबाधित कशी राहील? हीच सततची झुंज, आणि तीच या प्रक्रियेची खरी मजाही असते.
ईटीव्ही भारत: ‘द फॅमिली मॅन’सारख्या जागतिक पातळीवर गाजलेल्या फ्रँचायझीचं पुढील सीझन तयार करताना दबाव किती प्रमाणात वाढलेला होता?
राज: प्रचंड! खरं सांगायचं तर, हा पुढचा सीझन तयार करण्यात उशीर होण्याचं हेच एक महत्त्वाचं कारण होतं. ‘द फॅमिली मॅन’ फक्त भारतापुरता लोकप्रिय राहिला नाही, तो जगभरातील प्रेक्षकांनी स्वीकारला, त्याची चर्चा केली आणि त्याच्यावर आपलं प्रेमही व्यक्त केलं. अशा वेळी पुढच्या सीझनविषयी अपेक्षा नैसर्गिकपणे अनेक पटींनी वाढतात याची आम्हाला जाणीव आहेच. सीझन रिलीज होण्याच्या काही दिवस आधी तर ताण अगदी शिगेला पोहोचतो. मनात एकाच वेळी अनेक प्रश्न असतात.... हा सीझन प्रेक्षकांना कितपत भावेल? त्यांना पहिल्या किंवा दुसऱ्या सीझनची अनुभूती मिळेल का? की ते म्हणतील की मागचा सीझनच जास्त ताकदवान होता?....या तुलना अपरिहार्य आहेत. कुठलाही सर्जनशील प्रकल्प पुढं नेताना हे मान्य करावंच लागतं की प्रेक्षकांचे लक्ष, त्यांचा दृष्टीकोन आणि त्यांची अपेक्षा आता अधिकच तीव्र झालेली असते.
म्हणूनच पुढच्या टप्प्यावर जाताना मानसिक तयारी अतिशय महत्त्वाची असते. प्रेक्षकांनी कोणताही निर्णय दिला तरी तो स्वीकारावा लागतो. त्याचं ओझं डोक्यावर ठेवून काम करणं सोपं नसतं, पण या प्रक्रियेचा तो अविभाज्य भाग आहे. मुळात, चांगलं निर्माण करायचं, प्रामाणिकपणे करायचं आणि अगदी शेवटच्या फ्रेमपर्यंत सर्वोत्तम द्यायचा प्रयत्न करायचा, याच विचारानं आम्ही पुढं जात असतो.
ईटीव्ही भारत: या सीझनसाठी ‘रुक्मा’ हे पात्र तुम्ही आधी लिहिलंत की जयदीप अहलावत यांना लक्षात घेऊन पात्राची उभारणी केली?
राज: तुम्ही विचारलेल्या दोन्ही शक्यतांचा मिलाफ म्हणता येईल. थोडक्यात सांगायचं तर पात्र आधी जन्मलं, पण जयदीप यांनी त्याला आत्मा दिला. त्यामुळं रुक्मा फक्त लिहिलेलं पात्र न राहता, पडद्यावर जिवंत झालेले व्यक्तिमत्त्व बनलं. सुरुवातीला ‘रुक्मा’ हे पात्र तयार करण्याचं काम म्हणजे एक प्रकारचा शोधप्रवास होता. आम्ही त्याच्या मानसिकतेवर, त्याच्या रहस्यांवर, त्याच्या ताकद-कमकुवतपणावर बराच काळ विचार केला गेला . या पात्राला किती गूढ ठेवायचं? इतर पात्रांची गुंतागुंत कशी असेल? तो कथानकात कसा वावरणार?....हे सर्व ठरवायला वेळ लागलाच.
पात्र जेव्हा पूर्णपणे आकाराला आलं, तेव्हा प्रश्न उभा राहिला, आता याला कोण साकारू शकेल? त्या वेळी जयदीप अहलावत यांचं नाव समोर आलं. आम्ही त्यांच्या कामातली 'डेप्थ' पाहिली होती. त्यांच्या व्यक्तिमत्वात एक वेगळी ताकद आणि शांत तीव्रता आहे. रुक्मासारख्या गुंतागुंतीच्या भूमिकेसाठी हे आवश्यक होतं. त्यांच्यासोबत बसून चर्चा केली, पात्राविषयी आमची दृष्टी मांडली. जयदीप यांनी ती समजून घेतली आणि लगेचच भूमिकेला होकार दिला. जयदीप यांच्या अंगभूत शैलीला, त्यांच्यामुळे पात्राला मिळणाऱ्या नवीन छटा लक्षात घेऊन लिखाणात सूक्ष्म बदल केले गेले. काही पैलू अधिक गडद झाले, काही अधिक संवेदनशील, काही अधिक अनपेक्षित. त्यांचं पात्र जसजसं पुढे सरकत गेलं तसतसं ते अधिक परिपूर्ण होत गेलं.
ईटीव्ही भारत: एका पात्राला पुढच्या सीझनमध्ये विकसित करताना सर्वात महत्त्वाची काळजी कोणत्या गोष्टींची घ्यावी लागते?
डीके: प्रेक्षक जेव्हा एखाद्या पात्राशी पहिल्या सीझनमध्ये जोडले जातात, तेव्हा ते त्या पात्राचा स्वभाव, त्याच्या सवयी, त्याची भावनिक बांधणी हे सगळं मनात खोलवर साठवून ठेवतात. त्यामुळं पुढच्या सीझनमध्ये त्या पात्राच्या वर्तणुकीत किंचितही विसंगती जाणवली तरी ते लगेच ओळखतात. याच कारणामुळं पात्राच्या विकासात त्याची स्वभाववैशिष्ट,
त्याची मूलभूत ओळख, पूर्णतः अबाधित ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं.
रुक्मा सारखं बहुपेडी, गुंतागुंतीचं पात्र तयार करणं म्हणजे एक संवेदनशील प्रक्रिया होती. त्याच्या स्वभावात बदल घडवताना आम्हाला सतत स्वतःला प्रश्न विचारावे लागले. त्याच्या भूतकाळात अजून कोणते थर लपलेले आहेत? त्याच्या निर्णयांना आकार देणाऱ्या मानसिकतेचे कोणते पैलू पुढच्या सीझनमध्ये उलगडू शकतात? आणि ते उलगडताना तो प्रेक्षकांना परिचित असलेल्या व्यक्तिमत्त्वाशी प्रामाणिक कसा राहील? हा संतुलनाचा खेळ अत्यंत बारकाईनं खेळावा लागतो. एकीकडे पात्राला पुढची दिशा द्यायची, त्याला अधिक गडद किंवा अधिक संवेदनशील छटा द्यायच्या; आणि दुसरीकडे त्याच्या मूळ व्यक्तिमत्त्वाशी विसंगती येऊ नये, हेही पाहायचं.
तसंच, पात्राला दर सीझनला नवं आणि चकीत करणारं ठेवणंही तितकंच आवश्यक असतं. प्रेक्षकांची उत्सुकता जिवंत राहावी, आणि त्यांना असं वाटावं—“अरे वा, आपण याला ओळखत होतो, पण हे त्याचं नवीन रूपही पाहण्यासारखं आहे”—हा अनुभवच पुढचा सीझन अर्थपूर्ण बनवतो.
ईटीव्ही भारत: या सगळ्या अपेक्षांच्या, दबावाच्या आणि सततच्या तुलनांच्या ताणातूनही तुम्हाला हेच विश्व पुन्हा उभं करण्यासाठी प्रेरणा कुठून मिळते?
राज : खरं सांगायचं तर ताण खूप असतो आणि त्याला दुर्लक्षितही करता येत नाही. प्रेक्षकांची अपेक्षा मोठी असते, आणि त्या पूर्ण करणं म्हणजे रोजच्या रोज स्वतःला नव्या कसोटीवर तपासण्यासारखं असतं. पण त्याच ताणाला आम्ही आव्हान म्हणून स्वीकारतो. कथाकथनाची आवड ही आमच्या कामाची मूळ प्रेरक शक्ती आहे. एखादी कथा सांगताना ती भावना पोहोचवते का? पात्रं प्रेक्षकांच्या मनाला स्पर्श करतं का? त्यांनी तयार केलेल्या विश्वात प्रेक्षक पुन्हा हरवतात का?....हे आमच्यासाठी लोकप्रियतेपेक्षा जास्त महत्त्वाचं असतं.
पात्रांमध्ये अजून उलगडायचे थर असतात, त्यांच्या नात्यांत अजून न पाहिलेले रंग असतात, कथेत अजून न सांगितलेले संघर्ष असतात ही जाणीवच आम्हाला परत लिहायला बसवते. शेवटी, कथा जिवंत आहे, पात्रं जिवंत आहेत—आणि त्यांच्याशी जोडलेली मानवी भावना अजून व्यक्त व्हायच्या आहेत. हाच विचार आम्हाला पुन्हा त्या विश्वात घेऊन जातो.
जेव्हा आम्ही स्वतःला विचारतो की या 'जगात' अजून काही सांगण्यासारखं आहे का? आणि उत्तर होकाराचं येतं, तेव्हा पुढचा सीझन करण्याची उर्मी आपोआप निर्माण होते.
