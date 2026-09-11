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Exclusive Interview: प्रीती झिंटा - माझ्यासाठी माझ्या कारकिर्दीतील ‘गोल्डन एरा’ हा कोणताही एक ठराविक काळ नाही, तर तो आजचा क्षण आहे...

अभिनेत्री प्रीती झिंटा आणि कुणाल खेमू यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'व्हायब' चित्रपट सध्या चर्चेत आहे, याविषयी अधिक माहिती अभिनेत्रीनं दिली आहे.

actress preity zinta exclusive interview
अभिनेत्री प्रीती झिंटाची विशेष मुलाखत (Photo: Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 10:06 AM IST

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मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील रुपेरी पडद्यावर आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं आणि निरागस हास्यानं प्रेक्षकांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे प्रीती झिंटा. ‘दिल चाहता है’, ‘कल हो ना हो’, ‘वीर-झारा’ यांसारख्या चित्रपटांमधून तिनं आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप उमटवली. हल्लीच ती सनी देओलसोबत 'बटवारा 1947'मध्ये दिसली होती. ती आता ‘Vibe’ या आगामी ॲक्शन-कॉमेडी चित्रपटातून पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. कुणाल खेमू दिग्दर्शित या चित्रपटात प्रीती एका वेगळ्या आणि दमदार भूमिकेत दिसणार आहे. ‘मॅडम एच’ या व्यक्तिरेखेतून विनोद, ॲक्शन आणि देशभक्तीचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या भूमिकेच्या निमित्तानं प्रीतीनं पहिल्यांदाच ॲक्शनच्या विश्वात दमदार पाऊल टाकलं आहे. ‘Vibe’च्या निमित्तानं प्रीतीनं तिच्या भूमिकेपासून अभिनयातील बदल, ॲक्शनचा अनुभव आणि आयुष्याकडे पाहण्याच्या तिच्या दृष्टिकोनापर्यंत अनेक विषयांवर आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत मनमोकळा संवाद साधला. याच संवादातून उलगडलेली प्रीती झिंटाची ही खास ‘Vibe’…


ईटीव्ही भारत : प्रीतीजी, ‘मॅडम एच’सारखी ॲक्शन-कॉमेडी भूमिका स्वीकारण्यामागे कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या? 'वाईब'मधील या भूमिकेतील ॲक्शन, विनोद आणि वेगळ्या व्यक्तिरेखेनं तुम्हाला नेमकं कसं आकर्षित केलं?
प्रीती झिंटा : अभिनय क्षेत्रात मला अनेक वर्षे झाली आहेत आणि या प्रदीर्घ प्रवासात वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली. लग्नानंतर आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर पुन्हा कामाकडे वळताना माझ्या भूमिका निवडण्याच्या प्राथमिकता मात्र फारशा बदललेल्या नाहीत. आजही एखादी भूमिका स्वीकारताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती व्यक्तिरेखा आणि तिची कथा मला आतून भावली पाहिजे. एखादी भूमिका करण्यामागे मनापासूनची उत्सुकता निर्माण झाली, तरच मला ती साकारण्यात खरा आनंद मिळतो.

नुकताच मी एक अतिशय गंभीर आणि भावनिक विषय असलेला चित्रपट केला होता. त्यामुळं त्यानंतर काहीतरी हलकंफुलकं, मजेशीर आणि प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारं काम करावं, अशी माझी इच्छा होती. त्याचबरोबर मला ॲक्शन करण्याचीही कायमपासून इच्छा होती. विनोदी भूमिका करायलाही मला आवडतं; पण गंमत म्हणजे कॉमेडी चित्रपटातसुद्धा अनेकदा माझ्या वाट्याला तुलनेनं गंभीर व्यक्तिरेखाच येतात.

त्यामुळे ‘मॅडम एच’ची भूमिका माझ्यासाठी अनेक कारणांनी खास ठरली. या चित्रपटात विनोदासोबत ॲक्शनचा भाग आहे आणि व्यक्तिरेखेलाही अनेक वेगवेगळे पैलू आहेत. त्यामुळं माझ्यासाठी हा एक वेगळा आणि आव्हानात्मक अनुभव होता. मला स्वतःलाही काहीतरी नवीन करून पाहायचं होतं आणि या कथेनं नेमकी तीच संधी दिली. पटकथा ऐकल्यानंतर मला ती खूप आवडली आणि ही भूमिका मनापासून करावीशी वाटली. त्यामुळं लग्नानंतर किंवा इतकी वर्षे काम केल्यानंतर भूमिका निवडताना माझ्या अपेक्षा बदलल्या असतील, असं मला वाटत नाही, आजही चांगली कथा, व्यक्तिरेखेबद्दलची उत्सुकता आणि मनापासून काम करण्याची इच्छा या तीन गोष्टी माझ्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाच्या आहेत.

actress preity zinta exclusive interview
अभिनेत्री प्रीती झिंटाची विशेष मुलाखत (Photo: Special arrangement)


ईटीव्ही भारत: ॲक्शन करताना तुम्हाला दुखापतही झाली. या अनुभवातील आव्हानं कोणती होती?
प्रीती झिंटा : हा अनुभव माझ्यासाठी खूपच आव्हानात्मक होता. पहिल्यांदाच ॲक्शन करत असल्यानं प्रत्येक गोष्ट शिकण्यासारखी होती. ॲक्शन सीक्वेन्सदरम्यान शरीर सतत वॉर्मअप ठेवणं महत्त्वाचं असतं. एकदा लंच ब्रेकनंतर मी थेट शूटिंगला गेले आणि माझ्या खांद्याला दुखापत झाली. त्यानंतर दररोज सकाळी जवळपास दीड तास रिहॅबिलिटेशन करावं लागत होतं, तेव्हाच खांदा व्यवस्थित हलवता येत होता.

मी नेहमीच फिटनेसकडे लक्ष देते, नियमित व्यायाम आणि ट्रेनिंग करते, पण ॲक्शनसाठी शरीराची तयारी करण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे. ॲक्शन दिग्दर्शक परवेझ भाई, स्टंट टीम आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमनं मला खूप साथ दिली. त्यांच्यामुळेच मी संपूर्ण ॲक्शन सीक्वेन्स पूर्ण करू शकले. पडद्यावर जे दिसतं, त्यामागे अनेक लोकांची प्रचंड मेहनत असते. त्या प्रत्येकाची मी मनापासून आभारी आहे.

actress preity zinta exclusive interview
अभिनेत्री प्रीती झिंटाची विशेष मुलाखत (Photo: Special arrangement)

ईटीव्ही भारत: 90च्या दशकाच्या अखेरीपासून आज 2026 पर्यंतच्या प्रवासाकडे पाहताना स्वतःमध्ये कोणते बदल जाणवतात?
प्रीती झिंटा : माझ्या कारकिर्दीची सुरुवात ही 90च्या दशकाच्या अखेरीस आणि 2000च्या सुरुवातीला झाली. त्या काळात हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्येही मोठे बदल घडत होते. लाइव्ह साउंडचा वापर पुन्हा सुरू झाला होता आणि कलाकारांना सुरुवातीपासूनच पटकथा दिली जाऊ लागली होती. अर्थात, त्याच काळात पारंपरिक पद्धतीचे गाणी, नायक-केंद्रित चित्रपटही सुरू होते. आज चित्रपटांसमोर स्पर्धा खूप वाढली आहे. ओटीटी, विविध क्रीडा लीग, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट आणि बदललेली प्रेक्षकांची अभिरुची यामुळं परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी झाली आहे. पूर्वी आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांविषयी इतकी जागरूकता नव्हती. आज प्रेक्षक अधिक जाणकार झाले आहेत. मात्र, उत्तम पटकथा आणि दर्जेदार आशयाचं महत्त्व आजही तितकंच आहे. चांगली कथा आणि प्रभावी आशय असेल तर चित्रपट नक्कीच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो. बजेटही प्रचंड वाढलं आहे आणि तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहेत. विशेषतः एआयच्या आगमनामुळं नवी दारं उघडली आहेत. मात्र, चित्रपटाकडे पाहण्याची आणि तो बनवण्याची मूलभूत प्रक्रिया अजूनही फारशी बदललेली नाही.

actress preity zinta exclusive interview
अभिनेत्री प्रीती झिंटाची विशेष मुलाखत (Photo: Special arrangement)



ईटीव्ही भारत: तुमच्या कारकिर्दीतील ‘गोल्डन एरा’ कोणता मानाल?
प्रीती झिंटा : माझ्यासाठी माझ्या कारकिर्दीतील ‘गोल्डन एरा’ हा कोणताही एक ठराविक काळ नाही, तर तो आजचा क्षण आहे. मी भूतकाळातील यशाकडे नक्कीच कृतज्ञतेनंं पाहते, त्या प्रत्येक टप्प्यानं मला काहीतरी शिकवलं, अनेक सुंदर अनुभव दिले आणि माझी जडणघडण केली. पण त्याचवेळी त्या आठवणींमध्ये अडकून राहण्यापेक्षा वर्तमानात जगणं मला अधिक महत्त्वाचं वाटतं. माझ्या मते, आयुष्याचा प्रत्येक क्षण मनापासून अनुभवणं गरजेचं आहे. कारण जो क्षण आत्ता आपल्या समोर आहे, तो पुढच्या क्षणी भूतकाळाचा भाग झालेला असतो. त्यामुळं सतत ‘पूर्वी काय होतं’ किंवा ‘पुढे काय होणार’ याचा विचार करत राहिलो, तर हातात असलेला वर्तमान आपण जगूच शकत नाही.

म्हणूनच मी माझ्या आयुष्याकडे किंवा कारकिर्दीकडे ‘सर्वोत्तम काळ कोणता होता?’ या दृष्टिकोनातून पाहत नाही. माझ्या प्रवासातील प्रत्येक टप्पा माझ्यासाठी खास आहे. प्रत्येक भूमिकेनं, प्रत्येक अनुभवानं मला काहीतरी दिलं आहे. आज मला जे काम मिळतंय, जे अनुभवायला मिळतंय आणि ज्या पद्धतीनं आयुष्य माझ्यासमोर उलगडत आहे, त्याचा मी पूर्ण आनंद घेते. माझ्यासाठी आयुष्याचा खरा ‘गोल्डन एरा’ म्हणजे आपण ज्या क्षणी आहोत, तो क्षण पूर्णपणे जगणं. त्यामुळं माझ्यासाठी तो क्षण आजचा आहे आणि कायम आजचाच असेल.


ईटीव्ही भारत: कुणाल जेव्हा तुमच्याकडे या चित्रपटाची कथा घेऊन आल्यानंतर तुमची प्रतिक्रिया काय होती? आता चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर बॉक्स ऑफिसबद्दल तुमच्या काय अपेक्षा आहेत?
प्रीती झिंटा : फरहान अख्तरनं मला फोन करून या चित्रपटाबद्दल सांगितलं होतं आणि कथा चांगली असल्याचं आवर्जून सांगितलं. त्यामुळं माझी उत्सुकता वाढली. त्यावेळी कुणालनं 'मडगाव एक्स्प्रेस'चं दिग्दर्शन केलं आहे, हे मला माहीत नव्हतं. मी तो चित्रपटही पाहिला नव्हता. कुणाल चिरागसोबत माझ्याकडे कथा सांगण्यासाठी आला. चिरागला मी लहानपणापासून ओळखते. मी मुंबईत नवीन आले होते, तेव्हा त्याचा भाऊ विकी आणि माझा मैत्र होता. त्यामुळं चिरागला इतक्या वर्षांनी माझ्यासमोर पाहणं हा एक गोड योगायोग होता.

कुणाल उत्तम अभिनेता आहे, हे मला माहीत होतं, पण त्यानं दिग्दर्शक म्हणून मला कथा सांगितली, तेव्हा मला उत्सुकता वाटली. कथा ऐकल्यानंतर मला ती खूप मजेशीर वाटली. त्यात ॲक्शनही असल्यानं माझा उत्साह आणखी वाढला आणि मी चित्रपट करण्याचा निर्णय घेतला. नवीन दिग्दर्शकांसोबत काम करणं मला नेहमीच आवडलं आहे. माझ्या कारकिर्दीत मी अनेक नवोदित दिग्दर्शकांसोबत काम केलं आहे. माझ्यासाठी दिग्दर्शकापेक्षा कथा आणि त्या कथेबद्दलची माझी भावना अधिक महत्त्वाची असते. या चित्रपटाबाबतही मला तो खूप मजेशीर वाटला आणि मी लगेच होकार दिला. त्यानंतर कुणालचा दिग्दर्शकीय दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी मी 'मडगाव एक्स्प्रेस' पाहिला.

ईटीव्ही भारत: चित्रपटात देशभक्तीसारख्या गंभीर विषयाकडे विनोदी पद्धतीनं पाहिलं आहे. तुमचे वडील आणि भाऊ भारतीय सैन्यात असल्यानं देशभक्तीची भावना तुमच्यासाठी अतिशय जवळची आहे. त्यामुळं या भूमिकेसाठी काही विशेष तयारी केली का?
प्रीती झिंटा : ‘मॅडम एच’ ही व्यक्तिरेखा साकारताना माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिच्यामागची भावना समजून घेणं. चित्रपटाचा विषय देशभक्तीशी संबंधित असला, तरी त्याची मांडणी खूपच हलकीफुलकी आणि विनोदी पद्धतीनं करण्यात आली आहे. त्यामुळं एखादा प्रसंग साकारताना मला काही शंका किंवा संभ्रम वाटला, तर मी लगेच कुणालशी चर्चा करत असे. दिग्दर्शक म्हणून त्याला व्यक्तिरेखेचा नेमका सूर आणि तिच्या वागण्यामागची भूमिका माहीत होती, त्यामुळं त्याच्याशी संवाद साधणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं होतं.

मात्र, या भूमिकेबाबत माझ्या मनात एक गोष्ट सुरुवातीपासून अगदी स्पष्ट होती. ‘मॅडम एच’ जे काही करते, त्यामागे तिच्या मनात देशाचं हित आणि आपल्या देशाविषयीचं प्रेम आहे. तिच्या काही कृती योग्य वाटतील, काही चुकीच्या वाटतील, ती काही वेळा चांगली वागेल, तर काही वेळा तिच्या निर्णयांवर प्रश्नही निर्माण होतील. पण तिचा अंतिम हेतू देशाच्या भल्यासाठीच आहे. तिचं मन योग्य ठिकाणी आहे, ही भावना मी व्यक्तिरेखा साकारताना कायम मनात ठेवली.

या चित्रपटाचा सूर, इतर चित्रपटांपेक्षा खूप वेगळा आहे. त्यामुळं त्याच्याकडे पारंपरिक पद्धतीनं पाहता येत नाही. पटकथा ज्या पद्धतीनं लिहिली आहे, त्याच लयीत आणि त्याच ऊर्जेसह ‘मॅडम एच’ साकारण्याचा मी प्रयत्न केला. मला वाटतं, या भूमिकेचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्यात भावनांचे अनेक रंग आहेत.

माझ्या कारकिर्दीत मी अनेक व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत आणि प्रत्येक व्यक्तिरेखेनं मला काहीतरी नवीन शिकवलं आहे. पण ‘मॅडम एच’ या भूमिकेत एकाच वेळी अनेक भावना आणि अनेक छटा अनुभवायला मिळतात. ती केवळ गंभीर किंवा केवळ विनोदी व्यक्तिरेखा नाही. तिच्यात धाडस आहे, भावनिक बाजू आहे, विनोदबुद्धी आहे, काही वेळा आक्रमकपणाही आहे आणि देशासाठी काहीही करण्याची तिची तयारी आहे. त्यामुळं तिचा प्रवास एका सरळ रेषेत पुढे जात नाही, परिस्थितीनुसार तिच्या व्यक्तिरेखेचे वेगवेगळे पैलू समोर येतात.

मला वाटतं, हीच या भूमिकेची खरी गंमत आहे. प्रेक्षक जेव्हा ‘मॅडम एच’ला पडद्यावर पाहतील, तेव्हा तिच्या व्यक्तिरेखेतील हे वेगवेगळे रंग त्यांना नक्कीच जाणवतील. माझ्यासाठीही ही भूमिका साकारण्याचा अनुभव खूप आनंददायी आणि आव्हानात्मक होता.


ईटीव्ही भारत: तुमचे पती तुमचे चित्रपट पाहतात का?
प्रीती झिंटा : नाही, घरातील कुणीच पाहत नाही! खरं सांगायचं तर मी स्वतःसुद्धा माझे चित्रपट पाहत नाही. (हसते)

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प्रीती झिंटा
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