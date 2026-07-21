Exclusive Interview: अन्नू कपूर - कलाकार म्हणून माझं काम म्हणजे साकारणाऱ्या पात्राशी पूर्णपणे प्रामाणिक राहणं!
अन्नू कपूर स्टारर 'उत्तर दा पुत्तर' लवकरच प्रेक्षकांना भेटीला येणार आहे. आता अभिनेत्यानं आगामी चित्रपटाबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 10:28 AM IST
मुंबई : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेता, सूत्रसंचालक, गायक आणि लेखक म्हणून अन्नू कपूर यांनी गेली चार दशके आपल्या अफलातून अभिनयानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. 'मंडी', 'उत्सव', 'मिस्टर इंडिया', 'तेजाब', 'राम लखन', 'विकी डोनर', 'ड्रीम गर्ल' आणि 'जॉली एलएलबी 2' यांसारख्या चित्रपटांतील त्यांच्या लक्षवेधी भूमिका आजही स्मरणात आहेत. दूरदर्शनवरील अंताक्षरी या लोकप्रिय कार्यक्रमामुळं ते घराघरात पोहोचले. 'विकी डोनर'मधील डॉ. बलदेव चड्ढा या भूमिकेसाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारातील विशेष ज्युरी पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं, तर अनेक प्रतिष्ठेचे फिल्मफेअर आणि इतर पुरस्कारही त्यांच्या नावावर आहेत. आपल्या वेगळ्या अभिनयशैलीसोबतच स्पष्टवक्तेपणा आणि अभ्यासू दृष्टिकोनासाठीही ते ओळखले जातात. त्यांच्या आगामी 'उत्तर दा पुत्तर' या चित्रपटाच्या निमित्तानं अभिनय, विज्ञान, श्रद्धा, चित्रपटसृष्टीतील बदल आणि त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीविषयी त्यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा खास संवाद.
ईटीव्ही भारत : 'उत्तर दा पुत्तर'मधील तुमच्या भूमिकेबद्दल काय सांगाल?
अन्नू कपूर : या चित्रपटात मी अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आणि अनेक स्तर असलेली व्यक्तिरेखा साकारली आहे. एकीकडे तो भौतिकशास्त्राचा प्राध्यापक आहे, आपल्या विषयात प्रचंड अभ्यासू, तर्कशुद्ध विचार करणारा आणि व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी माणूस आहे. पण दुसरीकडे त्याचा वास्तुशास्त्र, तंत्र-मंत्र आणि अशा गूढ विषयांवर अतोनात विश्वास आहे. या दोन परस्परविरोधी विचारसरणी त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात एकाच वेळी दिसतात, त्यामुळं ही भूमिका साकारताना कलाकार म्हणून खूप मजा आली.
त्याचा एकच ध्यास असतो—त्याच्या श्रद्धेनुसार योग्य दिशेला, योग्य वास्तू असलेलं घर मिळालं, तर आयुष्यातील सगळ्या समस्या दूर होतील. पण त्या ध्यासामध्ये तो इतका गुरफटत जातो की प्रत्येक वेळी नव्या अडचणी त्याच्या आयुष्यात उभ्या राहतात. त्याचा परिणाम त्याच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावरही होतो. पत्नी नाराज होऊन माहेरी निघून जाते आणि त्याचं आयुष्य आणखी गुंतागुंतीचं होतं. त्यानंतर या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीतून तो कसा मार्ग काढतो, त्याचं घराचं स्वप्न पूर्ण होतं की नाही आणि या प्रवासात तो काय शिकतो, हीच या चित्रपटाची मध्यवर्ती कथा आहे. मनोरंजनासोबतच या व्यक्तिरेखेत मानवी स्वभाव, श्रद्धा आणि वास्तव यांचाही सुरेख संगम पाहायला मिळेल.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटाची टॅगलाईन आहे, 'कर्म मोठं की नशीब?' तुमच्या मते आयुष्यात यापैकी कोणाचं महत्त्व जास्त आहे?
अन्नू कपूर : माझ्या मते हा वाद फार जुना आहे, पण त्याचं उत्तर तितकंच सोपं आहे. वेळेपूर्वी आणि नशिबापेक्षा अधिक कुणालाही काही मिळत नाही, असं आपल्या परंपरेतही म्हटलं गेलं आहे. आपल्या आयुष्यात जे काही घडतं, ते काही अंशी आधीच निश्चित झालेलं असतं. आपण जे कर्म करतो, तेही त्या नियतीचाच एक भाग असतं. त्यामुळं कर्म आणि नशीब यांना पूर्णपणे वेगळं मानणं योग्य वाटत नाही.
माझ्या मते ही दोन्ही एकमेकांपासून वेगळी नसून परस्परांशी जोडलेली आहेत. आपण कर्म करतो, पण ते कर्म करण्याची परिस्थिती, संधी आणि वेळही अनेकदा नियतीच ठरवत असते. त्यामुळं 'कर्म मोठं की नशीब?' या प्रश्नाचं सरळ उत्तर देणं कठीण आहे. मला वाटतं, आयुष्य या दोन्हींच्या संगमावर उभं असतं. त्यामुळं या विषयावर वाद घालण्यापेक्षा जीवन समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं आहे.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटात वास्तुशास्त्राचाही संदर्भ आहे. प्रत्यक्ष आयुष्यात तुम्ही वास्तुशास्त्रावर विश्वास ठेवता का?
अन्नू कपूर : मी स्वतःला वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेला माणूस मानतो. विज्ञानाची पदवी मिळवणं आणि वैज्ञानिक विचारसरणी अंगीकारणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अनेकजण विज्ञानाचा अभ्यास केवळ पदवी किंवा नोकरीसाठी करतात, पण प्रत्येक गोष्टीकडे तर्क, निरीक्षण आणि पुराव्याच्या आधारे पाहणं ही खरी वैज्ञानिक वृत्ती आहे. मला या विषयांबद्दल नेहमीच कुतूहल राहिलं आहे. म्हणूनच वास्तुशास्त्र, तंत्रविद्या, अध्यात्म आणि अशा अनेक विषयांचा मी अभ्यास केला आहे. मात्र आजपर्यंत या विषयांबाबत वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले, तर्काच्या कसोटीवर उतरलेले आणि सार्वत्रिकरीत्या स्वीकारले गेलेले ठोस पुरावे माझ्या पाहण्यात आलेले नाहीत.
म्हणूनच मी कोणत्याही गोष्टीवर आंधळा विश्वास ठेवत नाही, पण त्याचवेळी कोणतीही गोष्ट पुराव्याशिवाय पूर्णपणे नाकारण्याच्याही बाजूनं नाही. माझ्यासाठी श्रद्धेपेक्षा ज्ञान, संशोधन आणि वस्तुनिष्ठ पुरावे अधिक महत्त्वाचे आहेत. एखादी गोष्ट खरी आहे की नाही, हे परंपरा किंवा लोकमान्यतेवर नाही, तर ती किती प्रमाणित आहे यावर ठरतं. उद्या एखाद्या विषयामागे भक्कम संशोधन, ठोस निष्कर्ष आणि वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध झाले, तर तो स्वीकारायला मला अजिबात संकोच वाटणार नाही. त्यामुळं माझी भूमिका विश्वास किंवा अविश्वासाची नसून, सत्य आणि पुराव्याची आहे.
ईटीव्ही भारत : पण लोक उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा किंवा वास्तुदोष याबद्दल खूप बोलतात...
अन्नू कपूर : लोक अनेक गोष्टी बोलतात आणि पिढ्यानपिढ्या त्या पुढेही नेतात. पण एखादी गोष्ट वारंवार सांगितली जाते म्हणून ती वैज्ञानिकदृष्ट्या खरी ठरत नाही. कोणत्याही गोष्टीची सत्यता तर्क, निरीक्षण आणि पुराव्यावर सिद्ध व्हायला हवी. उदाहरणार्थ, तुम्ही कोणत्याही शहरात, कोणत्याही दिशेला, अगदी साध्या किंवा प्रतिकूल जागेतही दारूचं दुकान सुरू करा, ते बहुतेक वेळा चालतंच. मग त्या ठिकाणी वास्तुशास्त्राचे नियम कुठे जातात? अशा अनेक उदाहरणांमधून हे लक्षात येतं की केवळ दिशा किंवा वास्तू हेच यश-अपयशाचं कारण असू शकत नाही. त्यामुळं मी लोकांना एवढंच सांगेन की कोणतीही गोष्ट केवळ ऐकीव माहितीवर किंवा अंधश्रद्धेवर स्वीकारू नका. तिच्यामागे ठोस तर्क, संशोधन आणि पुरावे असणं आवश्यक आहे. विचार करण्याची सवय जपली, तर अनेक गैरसमज आपोआप दूर होतात.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही संगीताशीही कायम जोडलेले आहात. 'अंताक्षरी'मुळे तुम्ही घराघरात पोहोचलात. तो कार्यक्रम पुन्हा सुरू होऊ शकतो का?
अन्नू कपूर : मनापासून सांगायचं तर मलाही 'अंताक्षरी'सारखा कार्यक्रम पुन्हा यावा असंच वाटतं. त्या कार्यक्रमानं मला खूप प्रेम दिलं आणि प्रेक्षकांशी एक वेगळं नातं निर्माण केलं. पण आजच्या परिस्थितीत ते शक्य होणं खूप कठीण आहे. कारण मनोरंजन क्षेत्राचं संपूर्ण अर्थकारण बदललं आहे. आज चित्रपटातील एखादं गाणं कार्यक्रमात वापरायचं असेल, तर त्यासाठी संगीत कंपन्यांना मोठी रॉयल्टी द्यावी लागते. एका गाण्यासाठीच लाखो रुपये खर्च होतात. अशा परिस्थितीत अनेक गाण्यांवर आधारित कार्यक्रम तयार करणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणं अवघड होतं. मी यासाठी कुणालाही दोष देत नाही. हा काळाचा बदल आहे. पण या बदलामुळं 'अंताक्षरी'सारख्या कार्यक्रमांना पुन्हा पूर्वीच्या स्वरूपात आणणं खरोखरच आव्हानात्मक झालं आहे.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटसृष्टीतही मोठे बदल झाले आहेत. मोठ्या बजेटबरोबरच छोट्या चित्रपटांनाही यश मिळत आहे. तुम्ही हा बदल कसा पाहता?
अन्नू कपूर : खरं सांगायचं तर मी चित्रपट, ओटीटी, दूरदर्शन किंवा बातम्या नियमित पाहत नाही. त्यामुळं एखाद्या विशिष्ट चित्रपटावर भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही. पण एक गोष्ट नक्की आहे की, काळानुसार समाज बदलतो आणि समाज बदलला की त्याचं प्रतिबिंब चित्रपटांमध्येही दिसतं. प्रेक्षकांची विचार करण्याची पद्धत बदलते, त्यांच्या अपेक्षा बदलतात आणि त्यानुसार कथा सांगण्याची शैलीही बदलते. पूर्वी ज्या प्रकारचे चित्रपट किंवा गाणी लोकप्रिय होती, आज वेगळ्या प्रकारचं मनोरंजन लोकांना आवडतं. हा बदल स्वाभाविक आहे. त्यामुळं मोठा चित्रपट असो किंवा छोटा, शेवटी प्रेक्षकांना चांगली कथा आणि प्रामाणिक मांडणी महत्त्वाची वाटते.
ईटीव्ही भारत : आज 'इंडियन आयडॉल', 'सा रे ग म प'सारखे संगीतविषयक कार्यक्रम लोकप्रिय आहेत. त्याबद्दल काय वाटतं?
अन्नू कपूर : त्या कार्यक्रमांचं स्वरूप आणि अर्थकारण वेगळं आहे. कोणत्याही चित्रपटातील गाण्याचा वापर करण्यासाठी संबंधित संगीत कंपनीकडून अधिकृत परवानगी घ्यावी लागते आणि त्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागते. आज कोणताही हक्क मोफत मिळत नाही. प्रत्येक गाण्याचं व्यावसायिक मूल्य असतं. त्यामुळं अशा कार्यक्रमांच्या निर्मितीमागे मोठं आर्थिक नियोजन आणि गणित असतं. प्रेक्षकांना पडद्यावर जे दिसतं, त्यामागे अनेक आर्थिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतात.
ईटीव्ही भारत : 'उत्तर दा पुत्तर' हा विनोदी चित्रपट आहे. त्याच्याकडून काय अपेक्षा आहेत?
अन्नू कपूर : मी या चित्रपटाला फक्त विनोदी चित्रपट म्हणणार नाही. हो, त्यात असे अनेक प्रसंग आहेत जे प्रेक्षकांना हसवतील, हलकंफुलकं मनोरंजन करतील आणि दोन तास आनंद देतील. पण त्याचवेळी या चित्रपटात कर्म, नशीब, विज्ञान, श्रद्धा, वास्तुशास्त्र आणि मानवी मानसिकता यांसारख्या अनेक विषयांवरही भाष्य केलं आहे. त्यामुळं प्रत्येक प्रेक्षक आपल्या अनुभवांनुसार या चित्रपटाचा वेगळा अर्थ लावू शकतो. कुणाला तो विनोदी वाटेल, कुणाला विचार करायला लावणारा वाटेल, तर कुणाला तो कौटुंबिक नात्यांची कथा वाटेल. आमची अपेक्षा एवढीच आहे की प्रेक्षकांनी हा चित्रपट मनापासून अनुभवावा आणि त्यातून स्वतःचा अर्थ शोधावा.
ईटीव्ही भारत : विनोदी चित्रपटांमध्ये तुम्हाला स्लॅपस्टिक कॉमेडी आवडते की प्रसंगनिष्ठ विनोद?
अन्नू कपूर : मी अभिनय करताना अशा प्रकारच्या वर्गवारीचा विचार करत नाही. माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं असतं ते पात्र. त्या पात्राचा स्वभाव काय आहे, त्याची भाषा, संवादफेक, बोलण्याची गती आणि भावविश्व काय आहे, याकडे मी जास्त लक्ष देतो. मी कधीही मुद्दाम पंचलाइन देण्याचा किंवा प्रेक्षकांना हसवण्याचा प्रयत्न करत नाही. पात्र ज्या परिस्थितीत आहे, त्या परिस्थितीशी प्रामाणिक राहून संवाद बोलतो. अनेकदा प्रेक्षकांना त्या संवादात विनोद दिसतो आणि ते हसतात. पण त्याचं श्रेय माझ्यापेक्षा लेखकाच्या लेखणीला आणि पटकथेला जास्त आहे. कलाकार म्हणून माझं काम फक्त त्या व्यक्तिरेखेला प्रामाणिकपणे जगणं, इतकंच असतं.
ईटीव्ही भारत : भूमिका निवडताना तुमचे निकष काय असतात?
अन्नू कपूर : माझ्यासाठी कोणताही ठरावीक फॉर्म्युला नाही. सर्वात आधी मी कथा पाहतो. कथा दमदार असेल, पटकथा सशक्त असेल आणि त्या भूमिकेला कथेत खरोखरच महत्त्व असेल, तर मला ती भूमिका करायला आवडते. केवळ पडद्यावर जास्त वेळ दिसण्यासाठी किंवा मोठी भूमिका आहे म्हणून मी चित्रपट स्वीकारत नाही. त्या पात्राचा कथानकाशी संबंध किती घट्ट आहे, ते प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतं का, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं असतं. अर्थात, कलाकार म्हणून मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळणंही तितकंच आवश्यक आहे. शेवटी ही एक कला आहे, पण त्याचबरोबर हा व्यवसायही आहे. त्यामुळं चांगली कथा, चांगली भूमिका आणि योग्य मानधन या तिन्ही गोष्टींचा समतोल असला, तर मी तो प्रकल्प स्वीकारतो.
ईटीव्ही भारत : 'विकी डोनर' हा तुमच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा चित्रपट मानला जातो.
अन्नू कपूर : 'विकी डोनर' माझ्यासाठी विशेष चित्रपट आहे, कारण तो पूर्णपणे मौलिक कल्पनेवर आधारित होता. आपल्या चित्रपटसृष्टीत शंभर वर्षांहून अधिक इतिहास आहे, पण अगदी नव्या आणि मूळ संकल्पनांवर आधारित चित्रपट फार कमी बनले आहेत, अगदी फक्त 2 टक्के असतील. अनेकदा कथा प्रेरित किंवा रूपांतरित असतात. 'विकी डोनर' मात्र पूर्णपणे वेगळा आणि धाडसी विषय घेऊन आला होता. तो त्या 2 टक्के 'ओरिजिनल' भारतीय चित्रपटांमध्ये मोडतो. त्या काळात अशा विषयावर चित्रपट करणं हे मोठं धाडस होतं. त्यामुळं अशा चित्रपटाचा भाग होण्याचा आनंद वेगळाच होता. प्रेक्षकांनीही तो स्वीकारला आणि आजही त्याची आठवण काढतात, याचं समाधान वाटतं.
ईटीव्ही भारत : तुमच्या कॉमिक टायमिंगचं नेहमीच कौतुक होतं. त्यासाठी काही विशेष तयारी करता का?
अन्नू कपूर : अजिबात नाही. मी कधीच विनोद निर्माण करण्यासाठी अभिनय करत नाही. माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं असतं ते पात्र. त्या पात्राचा स्वभाव, त्याची मानसिकता, संवाद बोलण्याची शैली आणि त्या क्षणी त्याच्या मनात काय सुरू आहे, हे समजून घेण्याचा मी प्रयत्न करतो. त्यानंतर मी संवाद अगदी नैसर्गिकपणे बोलतो. प्रेक्षकांना त्यात विनोद दिसतो आणि ते हसतात, पण मी अभिनय करताना 'ही पंचलाइन आहे' किंवा 'इथे लोक हसतील' असा विचार कधीच करत नाही. त्याचं संपूर्ण श्रेय लेखकाला आणि पटकथेला जातं. कलाकार म्हणून माझं काम म्हणजे साकारणाऱ्या पात्राशी पूर्णपणे प्रामाणिक राहणं. जेव्हा पात्र खरं वाटतं, तेव्हाच त्यातून निर्माण होणारा विनोदही प्रेक्षकांना मनापासून भावतो.
ईटीव्ही भारत : भविष्यात दिग्दर्शन करण्याचा विचार आहे का?
अन्नू कपूर : हो, नक्कीच. त्या दिशेने तयारी सुरू आहे. माझी स्वतःची निर्मिती संस्था आहे आणि तिच्यामार्फत काही नवीन प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. एका चित्रपटाची संकल्पना विकसित होत आहे, त्याचबरोबर एका दूरदर्शन मालिकेचीही तयारी सुरू आहे. काही पूर्णपणे नवीन आणि मौलिक कल्पनांवरही आम्ही काम करत आहोत.
ईटीव्ही भारत : शेवटी, प्रेक्षकांनी 'उत्तर दा पुत्तर' का पाहावा?
अन्नू कपूर : मी प्रेक्षकांना एवढीच विनंती करेन की त्यांनी हा चित्रपट नक्की पाहावा. कारण हा केवळ मनोरंजन करणारा चित्रपट नाही, तर तो एक वेगळी कल्पना आणि वेगळा दृष्टिकोन घेऊन येतो. विज्ञान आणि श्रद्धा, कर्म आणि नशीब, वास्तुशास्त्र, कौटुंबिक नातेसंबंध आणि प्रेम या सगळ्यांचा सुंदर मिलाफ या कथेत आहे. घराच्या शोधात असलेला एक माणूस आपल्या विश्वासांमुळं कशा अडचणीत अडकतो, त्याचा संसार कसा विस्कळीत होतो आणि त्या संघर्षातून तो शेवटी काय शिकतो, ही या चित्रपटाची मध्यवर्ती कथा आहे. या प्रवासात विनोद आहे, भावना आहेत, विचार आहे आणि मनोरंजनही आहे. त्यामुळं प्रत्येक प्रेक्षकाला या चित्रपटातून काहीतरी नवीन अनुभवायला मिळेल, असा मला विश्वास आहे.