Exclusive Interview: ऐश्वर्या नारकर- शिक्षकांनी दिलेल्या आठवणी आणि संस्कार माझ्या मनात आजही घट्ट रुजलेले आहेत!
‘आमच्या लाडक्या नाईक बाई’ मराठी मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या मालिकेबद्दल अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकरनं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 11:17 AM IST
मुंबई - ‘महाश्वेता’, ‘या सुखांनो या’, ‘माझे मन तुझे झाले’, ‘लेक माझी लाडकी’, ‘स्वामिनी’ आणि ‘सातव्या मुलीची सातवी मुलगी’ यांसारख्या मालिकांमधील ऐश्वर्या नारकर यांच्या भूमिका विशेष गाजलेल्या आहेत. हिंदी मालिकांमध्ये ‘घर की लक्ष्मी बेटियां’, ‘ये प्यार ना होगा कम’, ‘मायके से बंधी डोर’ आणि ‘छल – शह और मात’ यांसारख्या मालिकांतही त्यांनी प्रभावी काम केले आहे. चित्रपटसृष्टीत ‘आधार’, ‘मला जगायचंय’, ‘घर गृहस्थी’, ‘समांतर’, ‘यलो’, ‘बाबांची शाळा’ आणि ‘धडक’ यांसह अनेक चित्रपटांत त्यांनी भूमिका साकारल्या. ‘ताली’ या वेबमालिकेतही त्यांनी भूमिका साकारली असून हिंदी-मराठी अशा दोन्ही मनोरंजनविश्वांत त्यांचा ठसा उमटला आहे. ‘गंध निशिगंधाचा’, ‘मी माझ्या मुलांचा’, ‘सातलोटा’, ‘कबिराचे काय करायचे’, ‘लग्नाची बेड’, ‘हँड्स अप’, ‘पहाट वारा’ आणि ‘आम्ही सौ. कुमुद प्रभाकर आपटे’ यांसारख्या नाटकांतून त्यांच्या रंगभूमीवरील अभिनयाची ताकदही अधोरेखित झाली आहे. आता ऐश्वर्या नारकर ‘आमच्या लाडक्या नाईक बाई’ या मालिकेतून मध्यवर्ती व्यक्तिरेखा साकारत आहेत. या निमित्तानं त्यांच्या प्रदीर्घ अभिनयप्रवासापासून शाळेच्या आठवणी, शिक्षकांनी दिलेले संस्कार आणि ‘नाईक कुटुंबा’तील नात्यांपर्यंत अनेक विषयांवर त्यांच्याशी आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत झालेला हा मनमोकळा संवाद…
ईटीव्ही भारत: शाळेशी आणि आपल्या शिक्षकांशी तुमचं नातं आजही तितकंच घट्ट आहे का?
ऐश्वर्या नारकर : मी माझ्या आयुष्यातील शाळेची बारा वर्षं अक्षरशः जगले आहे. त्यामुळं ती बारा वर्षं आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहेत. त्या काळातल्या छोट्या-छोट्या घटनाही मला अजून आठवतात. त्यामुळं माझं शाळेशी खूप घट्ट नातं आहे आणि शाळेतल्या शिक्षकांशीही तितकंच जिव्हाळ्याचं नातं आहे. आज शिक्षक-विद्यार्थी असं नातं थोडंसं औपचारिक वाटू शकतं, पण त्यावेळी ते नातं अगदी कौटुंबिक होतं. आमच्या घराच्या, आमच्या चाळीच्या आणि शाळेमध्ये फक्त एक रस्ता होता. माझी आई खिडकीतून माझ्यासाठी डबा द्यायची, बाई तो डबा घ्यायच्या आणि मला आणून द्यायच्या. इतकं जिव्हाळ्याचं आणि कौटुंबिक नातं होतं आमचं! पहिलीच्या बाईंपासून दहावीच्या बाईंपर्यंत सगळ्याच शिक्षिकांनी मला खूप प्रेम दिलं. विशेषतः काळेबाईंनी माझ्या आयुष्यात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली. शिक्षण आणि अभिनयाच्या क्षेत्रात येण्यासाठी माझं जे पहिलं पाऊल पडलं, ते पांडुरंग गांगरेकर सर आणि काळेबाईंनी माझा हात धरून टाकलं. त्यामुळं मला आत्मविश्वास मिळाला आणि मी पुढे जाऊ शकले.
ईटीव्ही भारत: काळेबाईंचं तुमच्यावरचं प्रेम आणि पाठबळ नेमकं कसं होतं?
ऐश्वर्या नारकर : माझ्या आयुष्यात असा एक काळ होता, जेव्हा आमच्या घरात अनेक अडचणी होत्या. अत्यंत काटकसरीनं जीवन जगावं लागत होतं. अगदी थोडं तेल आणून ते पंधरा दिवस पुरवायचं, अशा परिस्थितीत आम्ही होतो. त्यावेळी काळेबाई मला कपडे द्यायच्या. शिक्षण, अभिनय किंवा नाटक या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी मला एक माणूस म्हणून उभं करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कुठल्याही प्रकारे मदत करून तिला पुढे आणायचं, तिला स्वतःच्या पायावर उभं करायचं,’ हा त्यांचा दृष्टिकोन होता. तो कदाचित औपचारिक नव्हता, पण तो त्यांच्या मनातून आलेला प्रेमाचा आणि जिव्हाळ्याचा भाव होता. तो जिव्हाळा आजही कायम आहे. त्यामुळे माझं आणि माझ्या शिक्षकांचं नातं खरंच कौटुंबिक आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या आयुष्यात शिक्षकांचं महत्त्व किती आहे?
ऐश्वर्या नारकर : मला नेहमी वाटतं की आपल्याला चांगले शिक्षक मिळाले, तर आयुष्यात पुढे कोणताही संघर्ष करण्याची आणि कोणत्याही अडचणीवर मात करण्याची क्षमता आपल्यात निर्माण होते. शाळेतले शिक्षक आपल्या आयुष्यात खूप महत्त्वाचे असतात. त्यांच्याकडून मिळणारं ‘बाळकडू’ खूप गरजेचं असतं. ते आपला हात धरून आपल्याला पुढे नेत असतात आणि त्यांनी दाखवलेली वाट आपण पुढेही चालत राहतो. त्यामुळं शिक्षक मला आयुष्यात खूप महत्त्वाचे वाटतात. काळेबाईंच्या रूपानं आणि माझ्या इतर अनेक शिक्षकांच्या रूपानं हे सगळे आजही माझ्याबरोबर आहेत. त्यांनी दिलेल्या आठवणी आणि संस्कार माझ्या मनात आजही घट्ट रुजलेले आहेत.
ईटीव्ही भारत: ‘नाईक फॅमिली’मध्ये शारदा ही व्यक्तिरेखा कुटुंबाला एकत्र ठेवणारी भूमिका बजावते. तुम्ही शारदाच्या व्यक्तिरेखेकडे कसं पाहता?
ऐश्वर्या नारकर : शारदासाठी तिचं माहेरचं कुटुंब आणि नाईक कुटुंब या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. उलट, शाळा जशी शारदाच्या खूप जवळची आहे, तसंच तिच्या घरच्यांशीही तिचं एक घट्ट नातं आहे. या संपूर्ण कुटुंबाला पुढे नेणारी आणि त्यांना एकत्र ठेवणारी ती व्यक्ती आहे. या कुटुंबात वेगवेगळ्या स्वभावाची माणसं आहेत. एखादी व्यक्ती आपल्याला खूप कठोर वाटू शकते, पण तिच्या मनात काही वेगळ्या भावना, काही समजुती किंवा काही अनुभव असतात. त्यामुळं ती तशी प्रतिक्रिया देत असते. तिची बाजू समजून घेतली, तर कदाचित आपल्याला जाणवेल की, ‘अच्छा, तिच्या मनात हे असं आहे.’ म्हणून शारदाचं म्हणणं असतं की, एकमेकांना उलटसुलट बोलून किंवा सतत वाद घालून नाती सहज तुटू शकतात. पण त्यातून काही साध्य होत नाही. आपण आपल्या परीनं समोरच्याला समजून घेतलं आणि एक माणूस म्हणून दुसऱ्या माणसाकडे पाहिलं, तर कुटुंबव्यवस्था टिकून राहू शकते.
ईटीव्ही भारत: म्हणजे नात्यांमध्ये समजूतदारपणा ठेवणं हा शारदाचा स्वभाव आहे?
ऐश्वर्या नारकर : अगदी. शारदाला वाटतं की, जितकं माझ्या हातून शक्य आहे, जितकं मला करता येईल, तितकं मी या घरासाठी करणार. तिला ते करायचंच आहे आणि ते ती जबरदस्तीनं करत नाही. तिच्या मनापासून तिला वाटतं की, ‘मला नाईक कुटुंबासाठी काहीतरी केलंच पाहिजे.’ कारण सासूबाईंच्या घरात त्यांनी आपल्याला राहू दिलं आहे. घर तिच्या नावावर असलं तरी ती आपल्याला तिथे राहू देते. तिचा स्वभावच तसा आहे. ती मुद्दामहून तसं वागत नाही. तिच्या स्वभावातच माणसांसाठी काहीतरी करण्याची वृत्ती आहे. त्यामुळं तिच्यावर चिडून काय उपयोग? ती म्हणते, ‘ठीक आहे, तुला हे पाहिजे ना? मी हे करून देते.’ लग्न झाल्यापासूनच तिनं हे स्वीकारलं आहे.
ईटीव्ही भारत: पती हेमंतसोबत शारदाचं नातं कसं आहे?
ऐश्वर्या नारकर : हेमंतच्या बाबतीतही त्याच्या मनात काही ना काही विचार सुरू असतात. त्याच्या आयुष्यातले काही व्याप, काही प्रश्न असतात. त्या विचारांची किंवा कामाची लिंक शारदामुळं तुटली, एखाद्या क्षणी ‘चहा घ्या’, ‘हे करा’, ‘ते करा’ असं मध्ये आलं, तर तो चिडतो. त्याचा त्रास असतो की, ‘थांब जरा, माझ्या डोक्यात एक गोष्ट सुरू आहे. ती चांगली आहे की वाईट, योग्य आहे की अयोग्य, हा वेगळा मुद्दा आहे, पण तू मध्ये आल्यामुळे माझा विचार तुटतोय.’ त्यामुळं शारदा त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे वागली नाही, तर त्याची चिडचिड होते. अर्थात, मुलगा म्हणून आईबद्दल त्याच्या मनात सॉफ्ट कॉर्नर आहेच. आई ही त्याच्या अधिक जवळची असते, कारण ती त्याची आई आहे. त्यामुळं कधी कधी बायकोवरही त्याची चिडचिड होते. पण शारदाचं त्याबाबत खूप साधं म्हणणं आहे—‘हक्काचं माणूस असतं, त्याच्यावरच आपली चिडचिड होते. आपलं प्रेम असेल, तरच आपली चिडचिड होते. आपण आपला राग, आपलं म्हणणं आपल्या माणसावरच व्यक्त करू शकतो.’
ईटीव्ही भारत: स्वतःच्या मुलांबरोबर शारदाची समीकरणंही वेगळी आहेत का?
ऐश्वर्या नारकर : अर्थात! माझी मुलं आहेत, त्यामुळं त्यांच्याबरोबरची शारदाची समीकरणं तर आणखी वेगळी आहेत. पण हीच तर नात्यांची गंमत आहे ना! सगळेच जर अगदी सुरळीतपणे, एकसारख्या पद्धतीनं एकमेकांशी वागत राहिले, तर त्या नात्यांमध्ये गंमतच उरणार नाही. कुठेतरी मतभेद होणार, कुठेतरी एखादी व्यक्ती दुसऱ्यावर चिडणार, कुठेतरी गैरसमज होणार—पण त्यातूनच नात्यांची खरी गंमत निर्माण होते. महत्त्वाचं म्हणजे त्या मतभेदांनंतरही नातं टिकवून ठेवणं.
शारदालाही हेच वाटतं. ‘अरेला कारे’ करत राहिलं, ‘यांचं मला पटत नाही, त्यांचं मला पटत नाही’ म्हणून सतत प्रतिक्रिया देत राहिलं, तर कोणालाच समाधान मिळणार नाही. उलट, आपल्या परीनं समोरच्याला समजून घेतलं, त्याच्या स्वभावाचा स्वीकार केला आणि नातं टिकवण्याचा प्रयत्न केला, तर कुटुंब एकत्र राहू शकतं. हीच शारदाची विचारसरणी आहे आणि म्हणूनच ती नाईक कुटुंबासाठी मनापासून काहीतरी करत राहते. तिच्या दृष्टीनं हे केवळ कर्तव्य नाही, तर तिच्या मनातून आलेलं प्रेम आणि आपलेपणा आहे. त्यामुळे नाईक कुटुंबातील ही सगळी नाती एकमेकांमध्ये गुंफलेली आहेत आणि त्यातच या कुटुंबाची खरी गंमत आहे.