‘रामायण’ चित्रपटात लक्ष्मणाच्या पत्नीची भूमिका कशी मिळाली? अभिनेत्री सोनिया बलानीचा ‘ईटीव्ही भारत’शी खास संवाद
रामायण फेम अभिनेत्री सोनिया बलानी हिच्याशी 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी केलेली खास बातचीत.
Published : November 7, 2026 at 11:00 AM IST
मुंबई : ‘रामायण’ या भव्यदिव्य चित्रपटात लक्ष्मणाची पत्नी उर्मिला साकारणारी अभिनेत्री सोनिया बलानी हिने आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने या व्यक्तिरेखेला वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. यापूर्वी ‘द केरला स्टोरी’मध्ये नकारात्मक भूमिका, तर अनुभव सिन्हा यांच्या ‘तुम बिन 2’मध्ये समांतर नायिकेची भूमिका साकारत तिने आपली अभिनयक्षमता सिद्ध केली आहे. आग्रा हे तिचं मूळ गाव असून अभिनयाची आवड जोपासण्यासाठी तिने मुंबईची वाट धरली. ‘रामायण’मधील उर्मिलाच्या व्यक्तिरेखेचा अभ्यास करताना ती या पात्राच्या प्रेमातच पडली. उर्मिलाचा निःस्वार्थ त्याग, तिचा संयम आणि कोणतीही अपेक्षा न ठेवता कर्तव्य पार पाडण्याची वृत्ती यांतून तिला आयुष्याची नवी शिकवण मिळाली. साई पल्लवी, रणबीर कपूर आणि रवी यांसारख्या कलाकारांसोबत काम करण्याचा अनुभव, दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांचं मार्गदर्शन आणि उर्मिलाच्या व्यक्तिरेखेने तिच्या आयुष्यात घडवलेला बदल याविषयी सोनिया बलानीशी 'ईटीव्ही भारत'चे कीर्तिकुमार कदम यांनी केलेली ही खास बातचीत.
ईटीव्ही भारत : सर्वप्रथम, तुमच्याविषयी थोडक्यात जाणून घ्यायला आवडेल
सोनिया बलानी : नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘रामायण’ या चित्रपटात मी लक्ष्मणाची पत्नी आणि सीतेची धाकटी बहीण उर्मिलाची भूमिका साकारली आहे. यापूर्वी मी ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटात नकारात्मक छटा असलेली प्रमुख भूमिका केली होती. तसेच, अनुभव सिन्हा यांच्या ‘तुम बिन 2’ या चित्रपटातही समांतर नायिकेची भूमिका साकारली आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त मी माझ्या कुटुंबाशी खूप जोडलेली आहे. माझं मूळ गाव आग्रा असून, मुंबईत येऊन बरीच वर्षं झाली आहेत. मला प्राणी, पुस्तकं आणि खाण्याची विशेष आवड आहे. मी खवय्यी असून पाणीपुरी तर माझ्या विशेष आवडीची आहे. थोडक्यात, हेच माझं व्यक्तिमत्त्व!
ईटीव्ही भारत : अभिनय क्षेत्रात येण्याची इच्छा नेमकी कधी निर्माण झाली?
सोनिया बलानी : महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मला अभिनय क्षेत्रात येण्याची इच्छा झाली. मी बी.कॉम.ला असताना फायनान्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज यांसारख्या विषयांचा अभ्यास करत होते. खरं तर, लहानपणापासूनच मी मनाचं ऐकत आले आहे. एखादी गोष्ट करावीशी वाटली, तर ती करण्याचा मी प्रयत्न करते. नृत्याची आवड असली, तर अभ्यास बाजूला ठेवून नाचायचे; मात्र अभ्यासातही मी तितकीच प्रामाणिक होते. त्यामुळे शिक्षण कधीच सोडलं नाही. महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर एकदा स्वतःलाच प्रश्न विचारला की, आयुष्य संपताना मला काय केल्याचं समाधान हवं असेल? त्याच वेळी मनात विचार आला की, मला पडद्यावर दिसायचं आहे. अभिनय क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध करायचं आहे. हे माझं स्वप्न आहे, याची जाणीव झाली आणि मी मनोरंजनक्षेत्रात नशीब आजमावण्याचा निर्णय घेतला.
ईटीव्ही भारत : कलाकार बनण्यासाठी स्वतःला कसं घडवलं? त्यासाठी नाटक, कार्यशाळा किंवा अन्य कोणत्या माध्यमांचा आधार घेतला?
सोनिया बलानी : माझ्या मते, अभिनय क्षेत्रात मानसिक आरोग्य हा अत्यंत महत्त्वाचा; पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा विषय आहे. या क्षेत्रात आल्यानंतर अनेक प्रकारच्या संघर्षांना सामोरं जावं लागतं. विशेषतः तुमचं मार्गदर्शन करणारं कोणी नसेल किंवा या क्षेत्रात तुमचा गॉडफादर नसेल, तर हा प्रवास अधिक खडतर आणि तणावपूर्ण ठरतो. त्यामुळे अभिनेत्री म्हणून स्वतःला तयार करताना माझं पहिलं प्राधान्य मानसिक स्वास्थ्याला असतं. या क्षेत्रातील अडचणींमुळे खचून न जाता स्वतःमधील आनंद आणि उत्साह टिकवून ठेवणं मला महत्त्वाचं वाटतं. त्यासाठी मी माझ्या कुटुंबीयांच्या आणि जवळच्या माणसांच्या सतत संपर्कात राहते. मुंबईत आल्यानंतर कामाच्या व्यापात अनेकदा आपण आपल्या माणसांपासून दूर जातो. मात्र, कुटुंबासोबत घालवलेला वेळ मला मानसिक बळ देतो.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शारीरिक तंदुरुस्ती. मी नियमितपणे व्यायामशाळेत जात नसले, तरी काही ना काही नवीन शिकत राहते. मला एकाच गोष्टीचा लवकर कंटाळा येतो. सध्या मी कलरीपयट्टू या पारंपरिक भारतीय युद्धकलेचं प्रशिक्षण घेत आहे. त्याचबरोबर आता कॅलिस्थेनिक्सही शिकायला सुरुवात करणार आहे. मला नृत्याचीही विशेष आवड आहे आणि मी त्याचं प्रशिक्षण घेतलं आहे. अभिनयाच्या दृष्टीने मी भरपूर वाचन करते, ऑडिशन्स देते, मोनोलॉगचा सराव करते आणि काम नसतानाही स्वतःचे व्हिडिओ चित्रित करून त्यांचं निरीक्षण करते. अभिनयाच्या विविध कार्यशाळांमध्ये सहभागी होते. नाटक आणि चित्रपट या दोन्ही माध्यमांतून शिकण्याचा प्रयत्न करते. थोडक्यात, मानसिक, शारीरिक आणि अभिनय या तिन्ही पातळ्यांवर स्वतःला सतत तयार ठेवणं मला महत्त्वाचं वाटतं.
ईटीव्ही भारत : तुमचा पहिल्या ऑडिशनचा अनुभव कसा होता?
सोनिया बलानी : माझा पहिला ऑडिशन डेटॉलच्या जाहिरातीसाठी होता. तो अनुभव आजही आठवला की हसू येतं. मी तेव्हा शाळेतून नुकतीच बाहेर पडले होते. ऑडिशन कसं द्यायचं, याची अजिबात कल्पना नव्हती. दिलेली संहिता मी शब्दशः पाठ केली होती आणि कॅमेऱ्यासमोर अगदी तशीच म्हणून दाखवली. मला वाटलं, आपण तर अप्रतिम ऑडिशन दिलं! इतर कलाकार मात्र संवादांमध्ये बदल करत होते, काहीतरी वेगळं करून पाहत होते. तेव्हा मला वाटलं की ते सगळेच चुकीचं करत आहेत आणि आपणच अगदी अचूक केलं आहे. मात्र, हळूहळू ऑडिशन कसं द्यायचं हे समजत गेलं आणि आपलं पहिलं ऑडिशन किती चुकीचं होतं, याची जाणीव झाली!
ईटीव्ही भारत : ‘द केरला स्टोरी’मध्ये नकारात्मक भूमिका साकारल्यानंतर आता ‘रामायण’मध्ये उर्मिलासारखी सकारात्मक आणि भावनिक भूमिका साकारण्याची संधी कशी मिळाली?
सोनिया बलानी : ‘रामायण’चे दिग्दर्शक नितेश तिवारी हे माझ्या आवडत्या दिग्दर्शकांपैकी एक आहेत. राजकुमार हिरानी, इम्तियाज अली आणि नितेश तिवारी हे माझे आवडते दिग्दर्शक आहेत. त्यामुळे नितेश तिवारी ‘रामायण’चं दिग्दर्शन करणार असल्याचं समजलं, तेव्हाच या चित्रपटाचा कोणताही भाग साकारण्याची माझी तयारी होती. माझा चेहरा, ऑडिशन आणि एकूण व्यक्तिमत्त्व यांचा विचार करता मी उर्मिलाच्या भूमिकेसाठी अधिक योग्य ठरले असावे. खरं तर, मला शूर्पणखेची भूमिका साकारण्याची इच्छा होती; परंतु मी ऑडिशन दिलं, तोपर्यंत शूर्पणखेची भूमिका निश्चित झाली होती. त्यानंतर मी उर्मिलासाठी ऑडिशन दिलं आणि माझी या भूमिकेसाठी निवड झाली. आज मला उर्मिला ची भूमिका साकारता आली, याचा खूप आनंद आहे. विशेष म्हणजे, या व्यक्तिरेखेचा अभ्यास करताना मी तिच्या प्रेमातच पडले.
ईटीव्ही भारत : नितेश तिवारी यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता? त्यांनी व्यक्तिरेखा साकारताना किती मार्गदर्शन केलं?
सोनिया बलानी : नितेश तिवारी अप्रतिम दिग्दर्शक आहेत. या चित्रपटाचा आवाका प्रचंड मोठा होता. कलाकार आणि तंत्रज्ञांची संख्या मोठी होती. चित्रीकरणाच्या ठिकाणी प्रचंड गर्दी, कामाचा मोठा व्याप आणि अनेक गोष्टींचं नियोजन असायचं. एवढं सगळं असूनही नितेश सर सर्व कलाकारांसाठी नेहमी उपलब्ध असायचे. एखादी शंका विचारली किंवा व्यक्तिरेखेबद्दल काही जाणून घ्यायचं असेल, तर ते सविस्तर समजावून सांगायचे. त्यांची सर्वांत आवडलेली गोष्ट म्हणजे ते कलाकारांवर स्वतःचे विचार लादत नाहीत. एखादा प्रसंग कसा साकारायचा, याबाबत ते कलाकारांना स्वतःचं मत मांडण्याची संधी देतात. कलाकाराने सादर केलेली गोष्ट त्यांना आवडली, तर ती स्वीकारतात; अन्यथा योग्य त्या सूचना करतात. एखादा बदल का आवश्यक आहे, हेही ते पटवून देतात. केवळ 'मी सांगतोय म्हणून असंच करा' असा त्यांचा दृष्टिकोन नाही. त्यांच्याकडे प्रत्येक गोष्टीमागे ठोस कारण आणि योग्य स्पष्टीकरण असतं. कलाकाराचं म्हणणंही ते समजून घेतात. त्यांच्यात दिग्दर्शक म्हणून अजिबात अहंकार नाही. त्यामुळे त्यांच्यासोबत काम करणं हा खूप छान अनुभव होता.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटात सीतेची भूमिका साकारणाऱ्या साई पल्लवी आणि लक्ष्मणाची भूमिका साकारणाऱ्या रवी यांच्यासोबत तुमचं नातं कसं जुळलं?
सोनिया बलानी : साई पल्लवीसोबतचा अनुभव खूप सुंदर होता. चित्रपटाच्या पहिल्या भागात उर्मिला आणि लक्ष्मण यांच्या नात्यापेक्षा सीता आणि उर्मिला या बहिणींच्या नात्यावर अधिक भर आहे. त्यामुळे माझे बहुतांश प्रसंग साई पल्लवीसोबत होते. चित्रीकरणाच्या सुरुवातीपासूनच आमची चांगली मैत्री झाली. ती खऱ्या आयुष्यातही मोठ्या बहिणीसारखी वाटते. ती नेहमी मार्गदर्शन करायची. तिच्या स्वभावात एक प्रकारची आपुलकी आणि ऊब आहे. कोणतीही गोष्ट विचारायची असेल किंवा मनमोकळेपणाने बोलायचं असेल, तर तिच्याशी सहज संवाद साधता येतो. रवी हा केवळ उत्तम अभिनेता नाही, तर एक अतिशय समंजस आणि सुंदर माणूसही आहे. त्याच्यात खूप शहाणपण आहे. मी स्वतःही अध्यात्माकडे ओढली गेलेली आहे आणि रवीचीही अध्यात्मात रुची आहे. त्यामुळे आमच्यात विश्वाची योजना, आयुष्यात घडणाऱ्या गोष्टी आणि आध्यात्मिक विषयांवर अनेकदा चर्चा व्हायची. या विषयांमुळे आमचं छान नातं जुळलं. अभिनयाच्या बाबतीतही आमच्यात चांगला संवाद आणि देवाणघेवाण होती. कार्यशाळा आणि संवादवाचनाच्या सत्रांमुळे आम्ही आधीच एकमेकांशी परिचित झालो होतो. त्यामुळे चित्रीकरणाच्या वेळी फारसा सराव करायला वेळ मिळाला नाही, तरी आमच्यात सहज केमिस्ट्री निर्माण झाली. रवीचा शांत आणि मनमिळाऊ स्वभाव यासाठी खूप मदत करणारा ठरला.
ईटीव्ही भारत: रणबीर कपूरसोबत काम करताना काही विशेष अनुभव आले का?
सोनिया बलानी : हो, रणबीरसोबतही माझे अनेक प्रसंग होते. त्याच्यावर कामाचा प्रचंड ताण होता. त्याच्या व्यक्तिरेखेसाठी खूप तयारी आणि एकाग्रतेची गरज होती. त्यामुळे तो चित्रीकरणाच्या वेळी नेहमी स्वतःच्या व्यक्तिरेखेवर लक्ष केंद्रित करून असायचा. मी त्याला अनेकदा सेटवर संवादांचा सराव करताना पाहिलं आहे. एकदा मी त्याला सहज विचारलं, 'काय म्हणतोयस?' तेव्हा तो म्हणाला, 'माझ्या संवादांचा सराव करतोय.' एवढं यश मिळवल्यानंतरही कामाप्रती असलेली त्याची निष्ठा आणि तयारी पाहून मला खूप आश्चर्य वाटलं आणि त्याचं कौतुकही वाटलं. चित्रीकरण संपल्यानंतर मात्र तो पुन्हा नेहमीच्या सहज, मनमोकळ्या रणबीरच्या रूपात असायचा. तो दिग्दर्शकाच्या सूचनांचा आदर करणारा कलाकार आहे. नितेश सरांनी काही बदल सुचवले, तर तो ते आनंदाने स्वीकारायचा. त्याची आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे त्याचा वक्तशीरपणा. तो नेहमी वेळेवर सेटवर यायचा. त्याच्यासाठी आम्हाला कधीही वाट पाहावी लागली नाही. त्यामुळे त्याच्यासोबत काम करणं खूप आनंददायी होतं.
ईटीव्ही भारत : ‘रामायण’ चित्रपटाभोवती प्रदर्शनापूर्वी बरीच नकारात्मक चर्चा आणि टीका झाली. याचा कलाकार म्हणून तुमच्यावर काही परिणाम झाला का? मनात भीती निर्माण झाली होती का?
सोनिया बलानी : अजिबात नाही. उलट, लोकांच्या भावना मी समजू शकते. मी स्वतः खूप भावनिक आहे. समजा, माझ्या आई-वडिलांवर एखादा माहितीपट तयार केला जात असेल, तर त्यांच्याबद्दल काहीही बोलताना किंवा दाखवताना ते अगदी योग्य असावं, अशी माझी अपेक्षा असेल. इथे तर लोकांच्या आराध्य दैवतांवर आधारित चित्रपट तयार होत होता. त्यामुळे प्रेक्षकांची संवेदनशीलता आणि भावनिक गुंतवणूक मी समजू शकते. मात्र, चित्रपट प्रदर्शित होण्याची मी आतुरतेने वाट पाहत होते. कारण मी स्वतः चित्रीकरणाच्या वेळी उपस्थित होते. या चित्रपटासाठी प्रत्येकाने किती मेहनत घेतली आहे, हे मी जवळून पाहिलं होतं. नितेश सर, नमित सर, कलाकारांपासून ते केशभूषा, रंगभूषा आणि वेशभूषा विभागापर्यंत प्रत्येकाने आपलं सर्वोत्तम योगदान दिलं आहे. त्यामुळे मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहिल्यानंतर लोकांच्या मनातील अनेक शंका आणि गैरसमज दूर होतील, असा मला विश्वास होता. पटकथा, दिग्दर्शक आणि संपूर्ण टीमच्या मेहनतीवर माझा पूर्ण विश्वास होता. त्यामुळे मला अजिबात भीती वाटली नाही.
ईटीव्ही भारत : ‘रामायण’चा पहिला भाग प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटातून वैयक्तिक आयुष्यासाठी तुम्ही कोणती शिकवण घेतली? विशेषतः उर्मिलाच्या व्यक्तिरेखेकडून काय शिकलात?
सोनिया बलानी : या चित्रपटातून शिकण्यासारखं खूप काही आहे. ही केवळ एक कथा किंवा मनोरंजन करणारा चित्रपट नाही, तर प्रत्येक व्यक्तिरेखेकडून काही ना काही शिकण्यासारखं आहे. प्रभू श्रीरामांकडून मी शिकले की, कोणत्याही परिस्थितीत संयम कसा राखावा. ते प्रत्येक प्रसंगाला अतिशय शांतपणे आणि संयमाने सामोरे जातात. मी स्वतः सोनिया म्हणून कधी कधी पटकन चिडते किंवा एखाद्या गोष्टीवर लगेच प्रतिक्रिया देते. मात्र, प्रभू श्रीरामांकडे पाहिल्यानंतर जाणवतं की, कितीही कठीण परिस्थिती असली, तरी शांत राहून आपलं सर्वोत्तम देत राहावं आणि बाकी सर्व ईश्वरावर सोपवावं.
उर्मिलाकडून मिळालेली शिकवण तर माझ्यासाठी खूप मोठी आहे. तिने आयुष्यात इतका मोठा त्याग केला; पण त्याबद्दल कधीही तक्रार केली नाही. आज आपण एखाद्यासाठी छोटीशी गोष्ट केली, तरी त्याची वारंवार आठवण करून देतो. 'मी तुझ्यासाठी हे केलं', असं सांगत राहतो. मात्र, उर्मिलाने इतका मोठा त्याग करूनही त्याचा कधीही गाजावाजा केला नाही. विशेष म्हणजे, ती कधीच प्रकाशझोतात नव्हती. आजच्या काळात प्रत्येकाला प्रसिद्धी हवी असते, प्रत्येकाला केंद्रस्थानी राहायचं असतं. मीदेखील त्याला अपवाद नाही. मात्र, उर्मिलाने प्रसिद्धी किंवा कौतुकाची अपेक्षा न ठेवता आपली जबाबदारी पार पाडली. तिचा त्याग फारसा चर्चिला गेला नाही, तरी तिने कधीही त्याची खंत बाळगली नाही. त्यामुळे माझ्यासाठी उर्मिलाची सर्वांत मोठी शिकवण म्हणजे, प्रत्येक वेळी प्रसिद्धीच्या झोतात राहणं महत्त्वाचं नसतं. आपलं कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडणं आणि त्यानंतर सर्व काही नियतीवर सोपवणं अधिक महत्त्वाचं असतं. लक्ष्मणाकडून आपण शिकू शकतो की, एखादं ध्येय किंवा जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक गोष्टी बाजूला ठेवून त्या ध्येयासाठी स्वतःला समर्पित कसं करावं.
आणि हनुमानजी तर माझे सर्वांत आवडते आहेत. त्यांच्याकडून मला मिळालेली शिकवण खूप सुंदर आहे. ते प्रत्येक संकटाला आनंदाने आणि विनोदबुद्धीने सामोरे जातात. थोडक्यात सांगायचं तर, प्रभू श्रीरामांकडून संयम, उर्मिलाकडून निःस्वार्थ त्याग, लक्ष्मणाकडून कर्तव्यनिष्ठा आणि हनुमानजींकडून संकटातही आनंदी राहण्याची कला शिकायला मिळते. या सर्व व्यक्तिरेखांनी मला वैयक्तिक आयुष्यातही खूप समृद्ध केलं आहे.