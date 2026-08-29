Exclusive Interview: 40 वर्षांच्या सिनेसफरीचा अनुभव असलेल्या मिता वशिष्ठ यांनी घेतला मनोरंजनसृष्टीत झालेल्या बदलांचा वेध!
तापसी पन्नू अभिनीत 'गांधारी' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटातील अभिनेत्री मिता वशिष्ठ यांनी त्यांचे काही अनुभव शेअर केले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 12:12 PM IST
मुंबई : जवळपास चार दशकांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अभिनेत्री मीता वशिष्ठ यांनी हिंदी चित्रपट, दूरदर्शन आणि ओटीटी अशा तिन्ही माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप उमटवली आहे. ‘द्रोहकाल’, ‘दृष्टी’, ‘रुदाली’, ‘दिल से’, ‘तर्पण’, ‘ताल’, ‘फिर मिलेंगे’ आणि ‘गंगूबाई’ यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी विविधांगी भूमिका साकारल्या. दूरदर्शनवरील ‘भारत एक खोज’, ‘स्वाभिमान’, ‘हिप हिप हुर्रे’, ‘कहानी घर घर की’ आणि ‘सुवरीन गुग्गल’ या मालिकांमधून त्या घराघरात पोहोचल्या. ओटीटीच्या युगात ‘क्रिमिनल जस्टिस’, ‘युअर ऑनर’, ‘दिल्ली क्राइम’, ‘काला’ आणि ‘जानबाज हिंदुस्तान के’ यांसारख्या मालिकांमध्ये त्यांनी दमदार भूमिका केल्या. ‘छोरी’, ‘गुड लक जेरी’, ‘कागज’, ‘मॉडर्न लव्ह मुंबई’ आणि 'द शेमलेस’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरल्या. अभिनयातील वैविध्य, सहजता आणि प्रत्येक भूमिकेला स्वतःची ओळख देण्याची क्षमता यामुळं मीता वशिष्ठ यांचा चार दशकांचा प्रवास निश्चितच प्रेरणादायी आहे.
हिंदी चित्रपटसृष्टी, थिएटर, टेलिव्हिजन आणि आता ओटीटी अशा विविध माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप उमटवणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री मिता वशिष्ठ यांनी, आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत वार्तालाप करताना, आपल्या चार दशकांच्या कारकिर्दीकडे वळून पाहात सिनेमात झालेल्या बदलांचा वेध घेतला. मणि कौल, गोविंद निहलानी आणि मणिरत्नम यांसारख्या दिग्गज दिग्दर्शकांबरोबर काम केलेल्या मिता यांनी आजच्या डिजिटल युगातील बदल आणि जुन्या काळातील सिनेमानिर्मितीची शिस्त यातील फरकही स्पष्ट केला.
एखादा प्रोजेक्ट स्वीकारताना दिग्दर्शक कोण आहे, हे आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मिता यांनी सांगितले. ‘भोंसले’ हा चित्रपट पाहिल्यानंतर दिग्दर्शक देवाशीष मखीजा यांच्या कामाने आपण प्रभावित झालो होतो, असे त्या म्हणाल्या. त्यामुळे नव्या प्रोजेक्ट, गांधारीची, ऑफर आल्यानंतर त्यांचा पहिला प्रश्नच होता, “दिग्दर्शक कोण आहे?” दिग्दर्शकाची दृष्टी आणि कथा आपल्याला भावली की आपण त्या प्रोजेक्टकडे गांभीर्याने पाहतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
'गांधारी' या चित्रपटाच्या निमित्ताने लेखिका-निर्माती कनिका ढिल्लों यांच्याशी झालेल्या पहिल्या भेटीचाही मिता यांनी मजेशीर किस्सा सांगितला. स्क्रिप्ट रीडिंगच्या वेळी प्रत्येक वेळी नवीन सीन लिहून येत असल्यानं “ही कनिका नेमकी कोण आहे?” असा प्रश्न त्यांना पडला होता. प्रत्यक्ष भेटीत कनिका ग्लॅमरस आणि सुंदर असल्यानं त्या अभिनेत्री असाव्यात, असा गैरसमजही झाला. मात्र त्या निर्माती आणि लेखिका असल्याचं समजल्यानंतर मिता यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मिता वशिष्ठ यांच्या मते, त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक महत्त्वाचा प्रोजेक्ट त्यांनी शोधून काढलेला नसून तो त्यांच्यापर्यंत स्वतःहून आला आहे. “काही प्रोजेक्ट्सचा आपण पाठपुरावा करतो, पण ते मिळत नाहीत. तर काही वेळा एखादा प्रोजेक्ट आपल्याला निवडतो,” अशा भावनेतून त्या आपल्या कारकिर्दीकडे पाहतात. गेल्या ४० वर्षांत आलेल्या प्रत्येक प्रोजेक्टनं आपल्याला निवडले आणि म्हणूनच तो आपल्यासाठी योग्य होता, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. “जे तुम्हाला निवडतं, ते तुमच्यासाठीच असतं,” या विचारातून त्या आपल्या प्रवासाकडे पाहतात.
35 एमएमच्या काळापासून डिजिटल युगापर्यंत...
गेल्या चार दशकांत सिनेमाच्या तंत्रज्ञानात झालेला बदल मिता यांनी अगदी जवळून अनुभवला आहे. त्यांच्या मते, माध्यम बदलले आणि त्याबरोबर चित्रपटाच्या सेटवरील वातावरण, काम करण्याची पद्धत आणि कलाकारांची मानसिकताही बदलली. 35 एमएमच्या फिल्मच्या काळात कॅमेरे मोठे असायचे आणि फिल्म चालताना त्यातून विशिष्ट आवाज यायचा. त्या काळात ‘व्हिडिओ असिस्ट’ किंवा मॉनिटरची सुविधा नव्हती. त्यामुळं कलाकार, कॅमेरामन आणि दिग्दर्शक हे प्रत्यक्ष दृश्याच्या जागेत एकत्र असायचे. आपण केलेला शॉट नेमका कसा दिसला, हेही कलाकारांना लगेच समजत नसे. फिल्म शूट झाल्यानंतर ती धुवून, विकसित करून बघेपर्यंत जवळपास दहा दिवस वाट पाहावी लागायची. एखाद्या शॉटमध्ये लेन्समध्ये प्रकाश आला किंवा काही तांत्रिक चूक झाली, तर नंतर काहीही करता येत नसे. विशेषतः आर्ट फिल्म्सच्या मर्यादित बजेटमध्ये फिल्मचा प्रत्येक फुट अत्यंत मौल्यवान होता. “35 एमएमची फिल्म म्हणजे त्या काळात शुद्ध सोनं होतं,” असे सांगताना मिता यांनी त्या काळातील कलाकारांवर असलेली जबाबदारीही अधोरेखित केली. एका टेकमध्ये चूक होऊ नये, यासाठी कलाकार प्रचंड तयारी करून सेटवर येत. तरुण अभिनेत्री म्हणून आपल्याकडून रिटेक होऊ नये, याची आपण विशेष काळजी घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्या काळात केवळ कलाकारच नव्हे, तर कॅमेरा टीम आणि सहाय्यक दिग्दर्शकांनाही आपल्या कामात पारंगत असावे लागायचे. सहाय्यक दिग्दर्शक हे केवळ मदतनीस नसून भविष्यातील दिग्दर्शक म्हणून घडत असल्याचं मिता यांनी नमूद केलं.
हल्लीच्या शूटिंगच्या वेळापत्रकात ‘शांतता’ हरवली आहे...
जुन्या काळातील शूटिंगच्या वातावरणातील एक गोष्ट मात्र मिता आजही मिस करतात, ती म्हणजे शांतता! त्यांच्या मते, पूर्वी सेटवर एक प्रकारची शिस्त आणि शांतता असायची. आजच्या ओटीटीच्या सेटवर मात्र मोठ्या प्रमाणात गोंगाट आणि आरडाओरडा ऐकायला मिळतो. ‘शांतता!’ अशी सूचना देणारी व्यक्तीच सर्वांत मोठ्यानं ओरडत असल्याचा गंमतीदार अनुभव त्यांनी सांगितला. आजच्या गोंगाटाच्या तुलनेत जुन्या सेटवरील शांतता त्या मिस करतात.
ओटीटीने बदलली अभिनेत्रीची चौकट
तंत्रज्ञानातील बदलांबरोबरच ओटीटीनं कलाकारांसाठी, विशेषतः अभिनेत्रींंसाठी, नव्या संधींचे दार उघडले आहे, असे मिता यांना वाटते. डिजिटल माध्यमामुळं निर्मितीच्या प्रक्रियेत अधिक स्वातंत्र्य आले आहे. महागडी फिल्म वाया जाण्याची सततची चिंता नसल्यानं प्रयोग करण्याची मुभाही वाढली आहे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ओटीटीमुळं नव्या पिढीतील अनेक गुणी कलाकारांना व्यासपीठ मिळाले आहे. विशेषतः आजच्या तरुण अभिनेत्री विविध प्रकारच्या भूमिका साकारताना दिसतात. पूर्वी अभिनेत्रींची विशिष्ट चौकटीत विभागणी केली जायची. एखादी अभिनेत्री म्हणजे अॅक्शन हिरोईन, तर एखादी विशिष्ट प्रकारच्या भूमिकांसाठी ओळखली जायची. मात्र आज ही चौकट मोठ्या प्रमाणात मोडली गेली आहे. मुख्य प्रवाहातील सिनेमातही आता स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असलेल्या, खंबीर आणि विविध छटांच्या स्त्री व्यक्तिरेखा लिहिल्या जात आहेत. त्यामुळं अभिनेत्रींसाठी भूमिकांची व्याप्ती पूर्वीपेक्षा निश्चितच मोठी झाली आहे, असे मिता यांनी नमूद केलं.
35 एमएमपासून यू-मॅटिक टेप्स आणि त्यानंतर डिजिटल तंत्रज्ञानापर्यंतचा हा प्रवास मिता वशिष्ठ यांनी केवळ पाहिलेला नाही, तर तो प्रत्यक्ष अनुभवला आहे. त्यामुळं त्यांच्या चार दशकांच्या कारकिर्दीकडे पाहताना तो भारतीय सिनेमाच्या बदलत्या चेहऱ्याचाही एक प्रवास ठरतो.