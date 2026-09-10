Exclusive Interview: कुणाल खेमू - खरं तर सेटवरच माझं दिग्दर्शनाचं शिक्षण झालं!
अभिनेता कुणाल खेमूचा 'वाईब' खूप चर्चेत आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अभिनेत्यानं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई : अभिनयाचा वारसा लाभलेल्या कुणाल खेमूनं वयाच्या अगदी लहानपणीच मनोरंजनविश्वात पाऊल ठेवलं. ‘सर’, ‘हम हैं राही प्यार के’, ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘भाई’, ‘तमन्ना’ आणि ‘जख्म’ यांसारख्या चित्रपटांत बालकलाकार म्हणून त्यानं आपल्या अभिनयाची ठळक छाप उमटवली. यानंतर 2005मध्ये ‘कलयुग’मधून प्रमुख अभिनेता म्हणून त्याच्या कारकिर्दीला नवी दिशा मिळाली.
‘ट्रॅफिक सिग्नल’, ‘ढोल’, ‘99’, ‘गोलमाल 3’, ‘गो गोवा गॉन’, ‘गोलमाल अगेन’, ‘मलंग’ आणि ‘लूटकेस’ अशा वैविध्यपूर्ण चित्रपटांमधून त्यानं आपल्या अभिनयाची रेंज सिद्ध केली. कॉमेडीपासून गंभीर व्यक्तिरेखांपर्यंत सहज वावर करणारा कुणाल केवळ अभिनेता म्हणूनच न थांबता लेखन आणि दिग्दर्शनाकडेही वळला. ‘मडगाव एक्सप्रेस’मधून त्यानं दिग्दर्शक म्हणून पदार्पण केलं. 2024मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळवत कुणालच्या दिग्दर्शकीय कौशल्याचीही दखल घ्यायला भाग पाडले. विशेष म्हणजे ‘मडगाव एक्सप्रेस’चा लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेता अशा तिहेरी भूमिकांमध्ये त्यानं काम केलं. बालकलाकारापासून अभिनेता आणि आता दिग्दर्शक-लेखक अशी झालेली त्याची ही वाटचाल त्याच्या सर्जनशील प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. याच बहुआयामी प्रवासाबद्दल, अभिनयापासून दिग्दर्शनापर्यंतच्या अनुभवांबद्दल आणि संधीचा नवा चित्रपट 'वाईब'बद्दल कुणाल खेमूसोबत आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी केलेली ही खास बातचीत.
ईटीव्ही भारत : कुणाल, ‘मडगाव एक्सप्रेस’नंतर स्वतंत्रपणे निर्माता, दिग्दर्शक आणि अभिनेता म्हणून हा तुमचा पहिलाच चित्रपट आहे. या तिन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळताना कोणती आव्हाने आली? तसेच ‘मडगाव एक्सप्रेस’नंतर या चित्रपटासाठी वर्षभराचा कालावधी का लागला?
कुणाल खेमू : खरं सांगायचं तर, मला हा कालावधी फार मोठा वाटत नाही. चित्रपट बनवायला वेळ लागतो. ‘मडगाव एक्सप्रेस’नंतरच मी ही कथा लिहायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर थेट या चित्रपटाच्या निर्मितीत गुंतलो. या प्रवासात काही अडचणी आल्या, पण त्यावेळी त्या अडचणी आहेत असा विचार करण्याचीही उसंत नव्हती. माझ्या डोळ्यांसमोर एकच ध्येय होतं ते म्हणजे काहीही झालं तरी हा चित्रपट करायचा. त्यामुळं प्रत्येक अडचणीवर तोडगा काढत पुढे जात राहिलो. आज मागे वळून पाहताना त्या अडचणी अडथळे वाटत नाहीत, उलट त्या या चित्रपटाच्या निर्मितीतील महत्त्वाचे टप्पे आणि शिकवणी ठरल्या आहेत. चित्रपट ज्या पद्धतीने साकारला आहे, त्याबद्दल मी खूप आनंदी आणि समाधानी आहे. आता प्रेक्षकांनीही त्याचा आनंद घ्यावा, हीच अपेक्षा आहे.
ईटीव्ही भारत: अभिनेता म्हणून तुम्ही अनेक भूमिका साकारल्या आहेत. पण तुमच्यातला दिग्दर्शक इतक्या चांगल्या पद्धतीनं समोर येईल, याची जाणीव तुम्हाला कधी झाली?
कुणाल खेमू : खरं सांगायचं तर हा चित्रपट बनवतानाच मला त्याची जाणीव झाली. अभिनेता म्हणून माझ्यात असलेल्या क्षमतेला योग्य संधी मिळावी, हीच या लेखनामागची सुरुवात होती. ‘मडगाव एक्सप्रेस’ची कल्पना सुचली तेव्हाही माझ्या मनात हाच विचार होता की, “माझ्याकडे कोणत्या प्रकारच्या भूमिका येत नाहीत? मग आपणच काहीतरी का करू नये?”
मला औपचारिक पद्धतीनं पटकथा लिहिता येत नव्हती. त्यामुळं माझ्या डोळ्यांसमोर जसा चित्रपट दिसत होता, तसाच मी तो कागदावर उतरवला. अगदी दृश्यांची मांडणी आणि संकलनाची लयदेखील त्यात लिहिली होती. ज्यांनी ती पटकथा वाचली, त्यांनी मला सांगितलं की, “तुला हा संपूर्ण चित्रपट डोळ्यांसमोर दिसतोय, मग तूच त्याचं दिग्दर्शन का करत नाहीस?”
सुरुवातीला मला ते शक्य वाटत नव्हतं. पण मग विचार केला की, (हसत) आपले पिसे तर लागले नाहीयेत ना, मग काय हरकत आहे? विचार केला की चित्रपटनिर्मितीत दुसरं कोणी गुंतवणूक करत असेल, तर आपण ही संधी घेऊन दिग्दर्शन शिकू शकतो. एक्सेल एंटरटेनमेंटने चित्रपटाची निर्मिती करण्याची तयारी दाखवली आणि मी दिग्दर्शनाच्या प्रवासाला सुरुवात केली. खरं तर सेटवरच माझं दिग्दर्शनाचं शिक्षण झालं.
पण या क्षेत्राची ओढ माझ्यात लहानपणापासून होती. वयाच्या सहाव्या वर्षापासून मी अभिनय करतोय. त्यामुळं सतत पाहणं, निरीक्षण करणं आणि चित्रपट कसा घडतो हे समजून घेणं सुरू होतं. भट्टसाहेबांसोबत काम करताना त्यांच्या कार्यालयात होणाऱ्या पटकथा बैठका, गाण्यांच्या रेकॉर्डिंगपासून ते चित्रपटाच्या विविध प्रक्रियांपर्यंत बरंच काही जवळून पाहता आलं. त्यातूनही खूप शिकायला मिळालं. या सगळ्या अनुभवांचा या चित्रपटाच्या वेळी मला मोठा फायदा झाला.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा चित्रपट बनवताना मला खूप मजा आली. ही केवळ एक मोठी जबाबदारी आहे, असं न वाटता प्रत्येक टप्प्याचा आनंद घेत होतो. लोकांना चित्रपट पाहताना मिळणारा आनंद पाहून मला पुन्हा दिग्दर्शन करण्याची इच्छा झाली.
ईटीव्ही भारत: दिग्दर्शनासोबत अभिनयही करताना दोन्ही भूमिका एकाच वेळी निभावणं किती आव्हानात्मक होतं?
कुणाल खेमू: शारीरिक, मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या ते नक्कीच थकवणारं होतं. पण “हे कसं होणार?” किंवा “हे जमत नाहीये, आता काय करायचं?” अशी परिस्थिती कधी निर्माण झाली नाही. आमची पूर्वतयारी खूप भक्कम होती. मला अनेकदा असं वाटायचं की, मला शॉटची तयारी करायची आहे, पण त्याच वेळी माझा मेकअपही सुरू असायचा. त्यामुळं आम्ही तयारीच्या टप्प्यावरच प्रत्येक गोष्ट सविस्तर ठरवली होती. सर्व विभागप्रमुखांना मी दिग्दर्शनासोबत अभिनयही करणार आहे, याची कल्पना होती. त्यामुळं सेटवर जाण्यापूर्वीच अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधली जात. रिहर्सल, ब्लॉकिंग आणि प्रत्येक दृश्याची मांडणी आधीच निश्चित केली जायची.
सकाळी सेटवर पोहोचल्यानंतर कोणतं दृश्य आधी, त्यानंतर काय आणि कोणत्या क्रमानं काम होणार, याची संपूर्ण टीमला स्पष्ट कल्पना असायची. त्यामुळे सेटवर मला अभिनयावरही लक्ष केंद्रित करता आलं. त्यानंतर एखादा बदल किंवा उत्स्फूर्त कल्पना सुचली, तर तीही सहजपणे करता आली.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही एका मुलाखतीत अलीकडेच लेखन सुरू केल्याचं सांगितलं होतं. पण तुमचे आजोबा साहित्य क्षेत्राशी अतिशय जवळून जोडलेले होते. त्यामुळं साहित्याचा वारसा आणि घरचं वातावरण तुमच्या लेखनाला किती उपयोगी ठरलं?
कुणाल खेमू: मी स्वतःला फार साहित्यिक मानत नाही. कदाचित हा गुण माझ्यात कुठेतरी आहे, पण लहानपणापासून माझी वाचनापेक्षा चित्रपट आणि दृक्-श्राव्य माध्यमांकडे जास्त ओढ होती. माझे आई-वडीलही कधी कधी काळजी करायचे की, हा सतत चित्रपट पाहतोय, अभ्यासाचं काय होणार?
पण माझं शिकणं प्रामुख्यानं चित्रपट पाहण्यातूनच झालं. माझे आजोबा साहित्य क्षेत्रातील पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त व्यक्तिमत्त्व होते. त्यामुळं साहित्याचा वारसा नक्कीच आहे, मात्र माझा प्रवास थोडा वेगळ्या, अधिक व्यावसायिक दिशेनं झाला. मनात एखादी कल्पना येणं आणि ती प्रभावीपणे कागदावर उतरवणं, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. माझ्या मनात अनेक कल्पना यायच्या, पण त्या शब्दबद्ध करण्याची प्रक्रिया मी नंतर शिकलो. त्यामुळं माझ्या लेखनाला प्रेक्षक आणि सहकाऱ्यांकडून मिळालेली स्वीकारार्हता माझ्यासाठी खूप आनंदाची बाब आहे.
ईटीव्ही भारत: आतापर्यंत तुम्ही तुमची पत्नी सोहासोबत केवळ दोन चित्रपट केले आहेत. पण आता तुम्ही दिग्दर्शक आणि निर्माता झाल्यानंतर तिला तुमच्या चित्रपटात घेण्याचा कधी दबाव जाणवला का?
कुणाल खेमू : नाही, सुदैवानं माझ्यावर तिच्याकडून असा कोणताही दबाव कधीच आला नाही. अभिनेता म्हणून प्रत्येक भूमिका आपल्या हातात नसते, हे तीही समजून घेते. त्यामुळं मी दिग्दर्शक झाल्यानंतरही तिनं कधी “माझ्यासाठी अशी भूमिका लिही” किंवा “मला या चित्रपटात का घेतलं नाहीस?” असं काही म्हटलं नाही. त्यामुळं मला माझ्या पद्धतीनं काम करण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं. चित्रपट करताना मी अनेकदा पूर्णपणे त्यात बुडून जातो. त्या काळात वेळ कसा जातो, घरात काय सुरू आहे, याचंही भान राहत नाही. अशा वेळी घर आणि मुलांची जबाबदारी सांभाळण्यात सोहाचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळं आमच्यातील भागीदारी खूप महत्त्वाची आहे. ती स्वतः काही नवीन करत असेल, तर मीही तिला पूर्ण प्रोत्साहन देतो. उदाहरणार्थ, सध्या ती पॉडकास्ट करत आहे. त्यामुळं तिच्या कामासाठी मी माझ्या वेळेचं नियोजन करतो. आम्ही एकमेकांना अशाच प्रकारे साथ देतो. त्यामुळं माझ्यावर “तुझ्या चित्रपटात मला काम द्यायलाच हवं” असा कोणताही दबाव कधीच नव्हता.
ईटीव्ही भारत: अभिनेता आणि दिग्दर्शक या दोन्ही भूमिका निभावताना तुमच्यातला दिग्दर्शक तुमच्या अभिनयाकडेही चिकित्सक नजरेनं पाहतो का?
कुणाल खेमू : (हसत) स्वतःबद्दल? खरं सांगायचं तर मी स्वतःचं कौतुक करण्यापेक्षा स्वतःवर टीका जास्त करतो. माझ्या कामाचं कौतुक करायचं की नाही, हे शेवटी प्रेक्षक ठरवतात. माझं संपूर्ण काम प्रेक्षकांसाठी आहे. त्यांना ते आवडलं, तर सगळं ठीक आहे. त्यांना आवडलं नाही आणि मी मात्र “त्यांना समजलं नाही, माझं काम उत्तम आहे,” असं म्हणत बसलो, तर त्याला काही अर्थ नाही. मला या क्षेत्रात टीकून राहायचं असेल, तर प्रेक्षकांना मला ज्या रंगात पाहायचं आहे, त्यानुसार स्वतःमध्ये बदल करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
ईटीव्ही भारत: ‘दायरा’ आणि तुमचा चित्रपट एकाच दिवशी प्रदर्शित होत आहेत. करीना कपूर खाननेही तुमच्या चित्रपटाबद्दल कौतुक केलंय. एकाच कुटुंबातील दोन चित्रपट एकाच दिवशी प्रदर्शित होण्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?
कुणाल खेमू : सर्वप्रथम, करीनानं माझ्या चित्रपटाबद्दल ज्या भावना व्यक्त केल्या, त्या पाहून मला खूप आनंद झाला आणि तिच्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता वाटली. खरं सांगायचं तर, कोणत्याही निर्मात्याला आपला चित्रपट दुसऱ्या चित्रपटासोबत एकाच दिवशी प्रदर्शित व्हावा असं वाटत नाही. कारण त्याचा परिणाम बॉक्स ऑफिसवर होऊ शकतो. मात्र त्यापेक्षाही मोठी अडचण तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा दुसऱ्या चित्रपटामुळं चित्रपटगृहांमध्ये आपल्याला पुरेसे शोच मिळत नाहीत. सुदैवानं, या प्रकरणात तशी परिस्थिती नाही.
‘दायरा’मध्ये करीना आहे, जी प्रत्येक व्यक्तिरेखा अतिशय प्रभावीपणे साकारते. पृथ्वीराजही मला अभिनेता म्हणून खूप आवडतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मेघना गुलजार यांचं दिग्दर्शन आहे. ‘तलवार’सारखा त्यांचा चित्रपट माझ्या आवडत्या चित्रपटांपैकी एक आहे. त्यामुळं लोक हा चित्रपट नक्कीच पाहतील, याची मला खात्री आहे.
आमच्या दोन्ही चित्रपटांचे प्रकार वेगळे आहेत, ही आमच्यासाठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी एकच चित्रपट निवडण्याची गरज नाही. त्यांना दोन्ही चित्रपट पाहता येतील. शुक्रवारी त्यांचा चित्रपट पाहा, शनिवारी आमचा पाहा, किंवा उलट करा. शेवटी चांगले चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणं आणि त्यांनी त्यांचा आनंद घेणं, हेच महत्त्वाचं आहे.