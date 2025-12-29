Exclusive Interview: रूपा अय्यर - मी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, बालसुधारगृहातील मुले आणि कारागृहातील कैद्यांना भगवद्गीतेद्वारे जीवन कसे जगावे हे शिकवते!
श्रेयस तळपदे आणि रूपा अय्यर अभिनीत 'आझाद भारत' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती अभिनेत्रीनं सांगितली आहे.
December 29, 2025
मुंबई - रूपा अय्यर या अभिनेत्री, दिग्दर्शिका आणि लेखिका म्हणून बहुआयामी ओळख असलेल्या कलाकार आहेत. त्यांनी 'दातू' (Daatu) या चित्रपटातून प्रमुख अभिनेत्री म्हणून आपल्या अभिनयाची ठसठशीत छाप पाडली. त्यानंतर त्यांनी 'मुखपुटा' (Mukhaputa) या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केलं, ज्यातून सामाजिक आशयाला प्रभावी मांडणी दिली. 2013 साली त्यांनी कन्नड आणि तमिळ या दोन्ही भाषांत भव्य स्वरूपात तयार झालेला 'चंद्रा' (Chandra) हा चित्रपट दिग्दर्शित आणि निर्मित केला. हा चित्रपट ऐतिहासिक आणि भावनिक आशयासाठी विशेष गाजला. 'चंद्रा'च्या माध्यमातून त्यांनी मोठ्या कॅनव्हासवरील कथाकथनाची हातोटी सिद्ध केली. अभिनय, लेखन आणि दिग्दर्शन अशा तिन्ही क्षेत्रांत त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. आशयप्रधान आणि विचारप्रवर्तक चित्रपट हे त्यांच्या कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य मानले जाते. त्यांच्या चित्रपटांत स्त्रीदृष्टी, इतिहास आणि मूल्याधिष्ठित कथा यांना विशेष स्थान असते. त्यांचे दिग्दर्शन असलेला आणि प्रमुख भूमिका असलेला, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या इंडियन नॅशनल आर्मीवर आधारित 'आझाद भारत' हा नवीन चित्रपट नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला प्रदर्शित होत आहे. त्या अनुषंगानं रूपा अय्यर यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या.
ईटीव्ही भारत: तुमचा 'आझाद भारत' या चित्रपटाचा प्रवास कसा सुरू झाला?
रूपा अय्यर : मी याला केवळ चित्रपटाचा प्रवास मानत नाही, तर माझ्या आयुष्यातील एक महत्वाचा प्रवास मानतो. कदाचित मागील जन्मात जिथे थांबले होते, तिथून पुढं जाण्यासाठी ही कथा माझ्यापर्यंत आली असावी. जणू एखादी अदृश्य ऊर्जा मला या दिशेनं ढकलत होती. सुरुवातीला कथा मनात आली आणि त्यानंतर मी आयएनएच्या ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिकांना भेटू लागले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पणती राजश्री चौधरी मॅडम, आयएनएचे ज्येष्ठ सदस्य माधवनजी, मीनाक्षी अम्मा, लक्ष्मी अम्मा अशा अनेक व्यक्तींशी संवाद साधला. त्यांच्यामुळं आयएनए बाबत समजून घेताना एक रहस्यमय आणि थक्क करणारे विश्व उलगडत गेले. इंटरनेट, मोबाईल, सोशल मीडिया काहीच नसताना एका माणसाने इतक्या लोकांना एकत्र कसे केले, हे आजही अचंबित करणारे आहे. पालक आपल्या मुलांना नेताजींवर विश्वास ठेवून सैन्यात पाठवत होते. जंगलात, उपाशीपोटी, पाण्याविना राहूनही त्यांची देशभक्ती जिवंत होती. आज आपण आठ तास काम करून थकतो, आराम शोधतो, पण त्या काळात समाज पुन्हा घडवण्याचा विचार होता. राजश्री चौधरी मॅडम सतत सांगायच्या की पुढील पिढीसमोर अशा दुर्लक्षित नायकांच्या कथा आणा. म्हणूनच प्रत्येक कथेतून एक संदेश घेऊन मी पटकथा रचली आणि काही प्रमाणात काल्पनिक रचना करून ती पडद्यावर आणली. चित्रपटात सात गीते आहेत. आयएनएचे राष्ट्रगीत 'सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहाग' हे अमृता फडणवीस यांनी गायले आहे. संगीत दिग्दर्शन माझे पती गौतम श्रीवास्तव यांनी केलं आहे.
ईटीव्ही भारत : हा चित्रपट तुमच्या पुस्तकावर आधारित आहे का?
रूपा अय्यर: नाही. माझे पुस्तक तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. माझ्याकडे तत्त्वज्ञानात दुहेरी पीएचडी आहे. लहानपणापासून अध्यापनाची आवड आहे. मी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, बालसुधारगृहातील मुले आणि कारागृहातील कैद्यांना भगवद्गीतेद्वारे जीवन कसे जगावे हे शिकवते. माझ्या पुस्तकाचे नाव 'धर्म कर्म' आहे. देशभक्ती माझ्यात लहानपणापासून आहे. नेताजी संपूर्ण देशाचे आहेत, म्हणून हा चित्रपट हिंदीत केला. त्यांनी दिलेला विचार एका प्रांतापुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण संशोधन करून ही कथा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी, हा हेतू होता.
ईटीव्ही भारत : दिग्दर्शन करताना संदर्भ कोणते होते? ‘द फॉरगॉटन आर्मी’सारख्या मालिकांचा आधार घेतला का?
रूपा अय्यर: आम्हाला दुर्मिळ कृष्णधवल चित्रफिती मिळाल्या. त्या मी श्रेयस तळपदे यांना पाठवल्या. प्रत्येक दृश्य अगदी तस्सेच उभे राहावे, यासाठी आम्ही बारकाईनं अभ्यास केला. माळा, पोशाख, बटणे, बॅज – सगळे 1942च्या काळातलेच असावेत म्हणून तामिळनाडूमध्ये खास तयार करून घेतले. नेताजींची देहबोली, बोलण्याची पद्धत, उभे राहण्याची ढब यांचा सखोल अभ्यास केला. नेहरूंसोबतचे प्रसंग, जीप स्वतः चालवण्याची सवय अशा लहानसहान तपशीलांतून पटकथा उभी राहिली.
ईटीव्ही भारत: आधी चित्रपटाचे नाव ‘नीरा आर्या’ होते?
रूपा अय्यर: होय. पण संपादनाच्या वेळी लक्षात आले की, ते नाव एका व्यक्तीपुरते मर्यादित होते. प्रत्यक्षात नेताजींच्या नेतृत्वाखाली राजमणी, दुर्गा, मानवती अशा अनेक स्त्रिया होत्या. सर्वांचा ध्वज ‘आझाद हिंद’ होता. म्हणून ‘हिंद’ऐवजी ‘भारत’ हा शब्द वापरून आझाद भारत हे नाव ठरले.
ईटीव्ही भारत: अभिनय आणि दिग्दर्शन एकत्र करणे किती कठीण असते?
रूपा अय्यर: अत्यंत कठीण. माझ्या पहिल्या चित्रपटातही मी हे केले होते आणि त्याला अनेक पुरस्कार मिळाले. या चित्रपटातही तसेच झाले. लेखन करतानाच मी अनेकदा भावूक झाले. पुरुषप्रधान व्यवस्थेत महिला दिग्दर्शक म्हणून काम करणे खूप कठीण असतं. त्यांचे ऐकून घेतले जात नाही. सेटवर मला आवाज चढवावा लागला, कठोर व्हावे लागले. विविध राज्यांत दीड बीघा लोकेशन्स, पाचशेहून अधिक आयएनए कॅडेट्स, पहाटे येणाऱ्या बसेस, एकच स्वच्छतागृह, जेवण, पोशाख असे सर्व व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. दोन कॅमेरे सांभाळून मी स्वतः अभिनयही करत होते. काही कलाकार निघून गेले, काहींनी नकार दिला, पण जे राहिले त्यांनी मनापासून काम केले. मी स्वतः चिखल अंगावर माखून घेतला तेव्हा सगळे सहभागी झाले. नेताजी माझे आदर्श आहेत. “सुरू केलेले काम पूर्ण करायचेच” हे मी स्वतःला सतत सांगत राहिले.
ईटीव्ही भारत: सिनेमाचे शूटिंग किती दिवस चालले होते?
रूपा अय्यर: साधारण 50 ते 55 दिवस. त्यातील आठ दिवस लंडनमध्ये चित्रीकरण झाले. चित्रपटाची सुरुवात तिथून होते, जिथे एक पत्रकार या कथेचा शोध घेतो.
ईटीव्ही भारत: कलाकारांच्या निवडीबाबत सांगा......
रूपा अय्यर : नेताजींच्या भूमिकेसाठी आम्ही सर्वप्रथम श्रेयस तळपदे यांचा विचार केला. मी त्यांच्या अभिनयाची मोठी चाहती आहे आणि ही भूमिका साकारण्यास तेच योग्य वाटले. सुरुवातीला श्रेयसजी म्हणाले, “मी या भूमिकेला न्याय देऊ शकेन का?” मात्र ट्रेलर पाहिल्यानंतर प्रेक्षक त्यांना प्रेमाने “आमचे नेताजी” म्हणत आहेत. ते अतिशय बहुरंगी कलाकार असून कोणतीही भूमिका सहज आत्मसात करतात.
चज्जू राम यांच्या भूमिकेसाठी आम्ही शोध घेत असताना गुगलवर सुरेश ओबेरॉय सर यांचा चेहरा अगदी तंतोतंत जुळताना दिसला. चज्जू राम हे दुर्लक्षित स्वातंत्र्यसैनिक होते. अन्नछत्रे, छावण्या, आर्य समाजाची कामे, भगतसिंग यांचे घर, स्वातंत्र्यसैनिक, नेताजी, धर्मशाळा, विहिरी आणि शाळा अशा अनेक उपक्रमांना त्यांनी आर्थिक मदत केली होती. आम्ही सुरेश ओबेरॉय सरांना संपर्क केला, तेव्हा त्यांनी क्षणाचाही विचार न करता “नेताजींसाठी काहीही” असे म्हणत होकार दिला. कोणतीही लूक टेस्ट न घेता ते थेट बेंगळुरूला शूटिंगसाठी आले.
तीन सेनानींच्या भूमिकांसाठी, विशेषतः नीरा आर्या आणि सरस्वती राजमणी या तमिळनाडूतील असल्यानं, त्यांचा चेहरामोहरा आणि व्यक्तिमत्त्व जुळणे आवश्यक होते. गंगूबाई चित्रपटात इंदिरा तिवारी यांचा अभिनय पाहून मला त्या भूमिकेसाठी योग्य वाटल्या. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला. सुरुवातीला त्या दुसऱ्या चित्रीकरणामुळं नकार देत होत्या. मात्र मी त्यांना सांगितले की, हा नायक-नायिकेचा चित्रपट नसून देशासाठी केलेली भूमिका आहे, अशी संधी दहा–वीस वर्षांत एकदाच मिळते. ग्लॅमरपट अनेक असतात, पण ही भूमिका वेगळी आणि विशेष आहे. त्यानंतर त्यांनी होकार दिला. त्या अत्यंत सहकार्यशील होत्या आणि कधीही सेटवर अडचण निर्माण केली नाही.
काही कलाकारांनी जंगलातही व्हॅनिटी व्हॅनची मागणी केली, पण आमच्याकडे वेळ नव्हता. आम्ही धावपळ, चढ-उतार, लढाया करत होतो, अनेकदा चपला न घालता. काहींना असा कठोर अनुभव नकोसा वाटला आणि त्यांनी मधेच माघार घेतली. मात्र या चित्रपटाला घाम, माती आणि वास्तवाची गरज होती. मी स्वतः अंगाला चिखल लावताना पाहून इतर कलाकारही पूर्ण मनाने सहभागी झाले. सगळ्यांनी एकमेकांना साथ दिली. मेकअप, कला आणि सेट विभाग सहसा महिला दिग्दर्शकांचे म्हणणे सहज ऐकत नाहीत, त्यामुळे मला अनेकदा आवाज चढवावा लागला आणि सगळे स्वतः हाताळावे लागले.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही हे सगळं अगदी प्रामाणिकपणे, उघडपणे, बिनदिक्कतपणे सांगत आहात.....
रूपा अय्यर: हो, माझ्या आधीच्या मुलाखती पाहिल्या तर हे अधिक स्पष्ट दिसेल. मुंबईतील शूटदरम्यानही एक आठवडा आधी मला ओरडावे लागले, कारण लोक सूचना पाळत नव्हते. मी वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे पैसे दिले, तरीही कामात दिरंगाई होत होती. अगदी एका कप कॉफीसाठीसुद्धा मला आवाज उठवावा लागला.