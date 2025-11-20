'निर्धार'चं ट्रेलर झालं प्रदर्शित, चित्रपट कधी होणार रिलीज जाणून घ्या...
'निर्धार' चित्रपटाचं ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 5:11 PM IST
मुंबई - नेहमीच तरुणाई इतिहास घडवला असल्याची साक्ष देते. कोणत्याही पिढीतील तरुणाईमध्ये समाजातील कोणत्याही क्षेत्रात क्रांती घडविण्याची धमक असते. यासाठी केवळ तरुणाईनं एकजूट होण्याची गरज असते. समाजात बदल घडविण्याची अद्भुत शक्ती असलेल्या तरुणाईच्या संघर्षाची कहाणी 'निर्धार' या आगामी मराठी चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. 'वंदे मातरम...' या सुमधूर गीतानंतर या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित केला गेला आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे. निर्मात्या पद्मजा वालावलकर यांनी जयलक्ष्मी क्रिएशनच्या बॅनरखाली 'निर्धार' चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटाची कहाणी दिनानाथ वालावलकर यांनी लिहिली असून दिग्दर्शन दिलीप भोपळे यांनी केलं आहे.
'निर्धार' चित्रपटाचं ट्रेलर प्रदर्शित : 'निर्धार'ची कहाणी संघर्षाची असल्याचं सांगितलं जात आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर सुरू होतो, हातात मशाली घेऊन धावणारे लोक आणि पेटलेली वस्ती दिसते. या चित्रपटातील लढा भ्रष्टाचाराविरोधी आहे. आगीत भस्मसात होणाऱ्या वस्तीतून 'अरे कुणीतरी वाचवा रे...', अशी आर्त किंकाळी ऐकू येते आणि थेट हृदयाला भिडते. त्यानंतर 'वंदे मातरम...' गाण्याची झलक पाहायला मिळते. खरोखर भ्रष्टाचारावर काही उपाय आहेत का, त्याचं उत्तर या सिनेमातून दिले जाणार आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर खूप दमदार आहे. निर्धार'च्या ट्रेलरबाबत दिग्दर्शक दिलीप भोपळे यांनी सांगितलं की, हा चित्रपट फक्त मनोरंजन करणारा नसून यामध्ये समाजाला विचारांची खूप मोठी शिदोरी देणारा आहे. चित्रपट हे रसिकांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रभावी माध्यम असल्यानं तरुणाईची कथा तरुणाईच्याच माध्यमातून पोहोचवण्याचे काम 'निर्धार' करणार असल्याचं दिग्दर्शक दिलीप भोपळे म्हणाले. या चित्रपटात समाजातील आणि राजकीय पटलावरील विविध मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आले आहे. तरुणाईची मानसिकता, विचारसरणी आणि दृष्टिकोन या चित्रपटाद्वारे समाजासमोर येणार आहे. समाजात वावरताना आणि समाजासाठी कार्य करताना आपणल्या देखील काही द्यावे लागते, या भावनेतून 'निर्धार'ची निर्मिती केल्याची भावना निर्मात्या पद्मजा वालावलकर यांनी व्यक्त केली.
'निर्धार' चित्रपटाबद्दल : निर्धार'मध्ये डॉ. गिरीश ओक, पल्लवी पटवर्धन, सौरभ गोगटे, प्रज्ञा केळकर, मिलिंद ऊके, जान्हवी सावंत, उमेश बोळके, अभिनव कुरणे, ऋतुजा कनोजिया, अभय पाटील, युवराज झुगर, श्रेयस मोहिते, दिनानाथ वालावलकर, केतकी पाटील, पल्लवी प्रसाद, आनंद पाटील, सुरेंद्र केतकर, विद्या डांगे, एन. डी. चौगुले, कोमल रणदिवे असे कलाकार आहेत. वितरणाद्वारे महाराष्ट्रभरातील तमाम रसिकांपर्यंत 'निर्धार' पोहोचवण्याची जबाबदारी पिकल एंटरटेनमेंट करणार आहे. डिओपी अतुल सुपारे यांनी सिनेमॅटोग्राफी केली असून, विकी बिडकर यांनी कला दिग्दर्शन केलं आहे. रंगभूषा अतुल शिधये करत आहे. वेशभूषा प्रशांत पारकर यांनी केली आहे. निर्मिती व्यवस्थापक कैलास भालेराव, तर अजय खाडे लाईन प्रोड्युसर आहेत. नृत्य दिग्दर्शन संग्राम भालकर यांनी केलं असून, क्रिएटिव्ह प्रोड्यूसर अथर्व वालावलकर आहेत. राहुल पाटील या चित्रपटाचे सहदिग्दर्शक असून, संतोष जाधव प्रमुख सहाय्य्क दिग्दर्शक आहेत. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर हा अनेकांना आवडला आहे.
