'ईठा'च्या टीझरमधील श्रद्धा कपूरचा प्रत्येक सीन अंगावर काटा आणणारा
श्रद्धा कपूर स्टारर 'ईठा' या चित्रपटाचा टीझर हा प्रदर्शित झाला आहे. यामधील प्रत्येक सीन हा खूप विशेष आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 11:40 AM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री श्रद्धा कपूर लवकरच 'ईठा' या बायोपिक-ड्रामामध्ये दिसणार आहे. निर्मात्यांनी मंगळवारी 23 जून रोजी या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित केला. 'छावा'साठी ओळखले जाणारे लक्ष्मण उतेकर यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहेत. हा चित्रपट प्रसिद्ध मराठी लोककलाकार आणि लावणी नृत्यांगना विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित आहे. दोन मिनिटांचा हा टीझर 'तमाशा'चा प्रयोग पाहण्यासाठी जमलेल्या गर्दीच्या दृश्यानं सुरू होतो. लावणी नृत्यांगना आपला कार्यक्रम सुरू करते, लोक विठा बाई'साठी हाक मारू लागते. त्यानंतर समजते की, विठा बाई प्रसूतीकळांमधील वेदना सहन करत आहे, म्हणूनच त्या मंचावर येऊ शकल्या नाहीत. बाळाला जन्म दिल्यानंतर त्या लगेचच मंचावर येतात. त्या एका दमदार संवादासह प्रवेश करतात, "पडून मरून गेले तर 'बिचारी' म्हणून ओळखले जाईन, पण नाचताना मरण आले, तर 'दंतकथा' बनेन."
'ईठा'चं टीझर प्रेक्षकांना आलं पसंत : चित्रपटाच्या कथानकाबद्दल फार काही उघड न करता, श्रद्धा टीझरमध्ये तिचे अप्रतिम नृत्य आणि प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेण्याची तिची क्षमता दाखवताना दिसते. याच दरम्यान, विठाचा मोठेपणा अधोरेखित करणारा आणखी एक प्रभावी संवाद ऐकायला मिळते, "पानात गोडवा शोधला तर तो 'मीठा' असतो आणि वादळाला नाचताना पाहायचे असेल, तर ती 'ईठा' असते. 'ईठा' हा चित्रपट प्रसिद्ध मराठी नृत्यांगना विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित आहे, ज्या त्यांच्या उत्कृष्ट लावणी आणि तमाशा सादरीकरणासाठी ओळखल्या जात होत्या. 'स्त्री' चित्रपटानंतर, प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी श्रद्धा पुन्हा एकदा निर्माता दिनेश विजन यांच्या 'मॅडॉक फिल्म्स'सोबत काम करत आहे. दरम्यान यापूर्वी 'ईठा' या चित्रपटाचं टीझर सोशल मीडियावर लीक झाला होता. 'कॉकटेल 2' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान 'ईठा'चा टीझर दाखवण्यात आला होता. यानंतर हा टीझर अनेकांना आवडला. याला अनेकांनी आपल्या सोशल मीडियावर पेजवर शेअर केले होते, याशिवाय अनेकजण सोशल मीडियावर श्रद्धा कपूरचं कौतुक केलं होतं.
'ईठा' चित्रपटातील स्टार्स : दरम्यान 'ईठा' या चित्रपटात रणदीप हुड्डा आणि मोहम्मद झीशान अय्युब यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. रक्षाबंधनाच्या सुट्ट्यांच्या काळात, म्हणजेच 28 ऑगस्ट रोजी हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. क्षितिज पटवर्धन यांनी लिहिलेल्या आणि आकाश अग्रवाल यांनी छायांकन केलेल्या या चित्रपटाला अजय-अतुल यांचे संगीत लाभले आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाची टक्कर सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि तमन्ना भाटिया यांचा 'वन' आणि यशचा 'टॉक्सिक' यांच्याशी होणार आहे. सध्या या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण वाट पाहात आहेत.