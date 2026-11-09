Exclusive Interview: ईशा देओल: माझ्यातील प्रतिभेचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याची संधी ज्यांनी मला दिली नाही, त्यांनीच ती संधी गमावली असं मला वाटतं!
अभिनय, व्यक्तिमत्त्व आणि स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याची जिद्द असलेल्या ईशा देओलशी ईटीव्ही भारतचे कीर्तिकुमार कदम यांनी केलेली ही खास बातचीत...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 7:39 AM IST
मुंबई- बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ आणि लोकप्रिय कलाकार धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची कन्या असलेल्या ईशा देओल हिने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 2002 मध्ये ‘कोई मेरे दिल से पूछे’ या चित्रपटातून केली. या पहिल्याच चित्रपटासाठी तिला सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला. ‘ना तुम जानो ना हम’, ‘क्या दिल ने कहा’, ‘चुरा लिया है तुमने’ यांसारख्या चित्रपटांतून तिने आपली ओळख निर्माण केली. ‘युवा’ आणि ‘धूम’ या चित्रपटांनी तिच्या कारकिर्दीला नवी दिशा दिली. त्यानंतर ‘काल’, ‘इन्सान’, ‘मैं ऐसा ही हूँ’, ‘दस’, ‘नो एंट्री’, ‘शादी नं. 1’, ‘प्यारे मोहन’, ‘अनकही’, ‘डार्लिंग’, ‘वन टू थ्री’ आणि ‘हायजॅक’ अशा विविध चित्रपटांतून ती प्रेक्षकांसमोर आली. ‘टेल मी ओ खुदा’मधूनही तिने आपली अभिनयक्षमता दाखवली. ‘रुद्र : द एज ऑफ डार्कनेस’ आणि ‘हंटर : टूटेगा नहीं तोड़ेगा’ या वेबसीरिजमधूनही तिने ओटीटीवर आपली छाप पाडली. आता ‘प्रताप’ या आगामी चित्रपटामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. अभिनय, व्यक्तिमत्त्व आणि स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याची जिद्द असलेल्या ईशा देओलशी ईटीव्ही भारतचे कीर्तिकुमार कदम यांनी केलेली ही खास बातचीत...
ईटीव्ही भारत : ‘प्रताप’ हा चित्रपट तुमच्यापर्यंत कसा पोहोचला?
ईशा देओल : माझ्या मॅनेजरमार्फत या चित्रपटाची कथा माझ्यापर्यंत पोहोचली. मला आधी पटकथा वाचण्यापेक्षा तिचं कथन ऐकायला आवडतं. ही थोडी पारंपरिक पद्धत आहे. त्यामुळे मी आधी चित्रपटाचं कथानक ऐकलं. मला कथा खूप आवडली. ती काहीशी वेगळी होती. यापूर्वी मी ‘रुद्र’मध्ये पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीची भूमिका केली होती; मात्र ‘प्रताप’मधील माझी व्यक्तिरेखा वेगळी आहे. या भूमिकेचा एक सुंदर आलेख आहे. विशेषतः महिला प्रेक्षकांना या व्यक्तिरेखेशी नक्कीच नातं जोडता येईल, असं मला वाटतं. सध्या अशाच आशयपूर्ण भूमिका करण्याकडे माझा कल आहे.
ईटीव्ही भारत : अमित साध यांच्यासोबत पहिल्यांदाच काम करण्याचा अनुभव कसा होता? त्यांच्या अभिनयाबद्दल तुमचं मत काय आहे?
ईशा देओल : मी अमितचं काम अनेक वर्षांपासून पाहत आले आहे. ‘काय पो छे!’पासूनच त्याच्या अभिनयाचं निरीक्षण करत आहे. तो खूप चांगला आणि सहज अभिनय करणारा कलाकार आहे. त्याच्या अभिनयात एक प्रामाणिकपणा जाणवतो. काही कलाकारांच्या अभिनयात दिखाऊपणा अधिक असतो; मात्र अमितच्या अभिनयात मला नेहमीच काहीतरी वेगळेपण जाणवलं. कधीतरी त्याच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळेल, असं मला वाटायचं आणि ‘प्रताप’च्या निमित्ताने ती संधी मिळाली. त्याच्यासोबत काम करता आलं, याचा मला आनंद आहे.
ईटीव्ही भारत : अमित साध यांच्या व्यक्तिरेखेच्या स्वभावाच्या अगदी विरुद्ध असलेली पूनमची भूमिका साकारण्यासाठी कशी तयारी केली?
ईशा देओल : प्रत्यक्ष आयुष्यात मी अनेक कुटुंबांमधील पत्नी आणि गृहिणी पाहिल्या आहेत. नवरा दिवसभर काम करून घरी परततो, तेव्हा पत्नीच्या मनात त्याच्याविषयी एक वेगळा आदर आणि अभिमान असतो. मग त्याने गणवेश घातलेला असो वा नसो, तो कुटुंबाचा कर्ता आणि कमावता सदस्य असतो. अशा स्त्रियांचं निरीक्षण करून त्यांच्या भावना समजून घेण्याचा मी प्रयत्न केला. अभिनय करताना प्रत्येक कृतीला तितकीच नैसर्गिक प्रतिक्रिया मिळणं महत्त्वाचं असतं. आपल्या शाळेत शिकलेल्या विज्ञानातील एका सिद्धांताप्रमाणे प्रत्येक क्रियेला समान आणि विरुद्ध प्रतिक्रिया असते. या चित्रपटातही काही अतिशय गोड आणि सहज प्रसंग आहेत. दिग्दर्शक सचिनजी यांनी दोन्ही व्यक्तिरेखांकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन ठेवला, तो मला आवडला. त्यांचं मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष आयुष्यातील अनुभवांचं निरीक्षण या दोन्हींचा उपयोग मी भूमिका साकारताना केला.
ईटीव्ही भारत : प्रत्यक्ष आयुष्यातही तुम्ही एक खंबीर, आत्मविश्वासू आणि स्वतंत्र विचारांची महिला आहात. आयुष्यातील विविध अनुभव, आव्हानांना सामोरं जाताना मिळालेली शिकवण आणि स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वातून आलेली ताकद यांचा तुमच्या अभिनयावर आणि तुम्ही निवडत असलेल्या भूमिकांवर कितपत प्रभाव पडतो?
ईशा देओल : माझ्या मते, मी आजवर निवडलेल्या प्रत्येक भूमिकेमध्ये महिलांना काही ना काही प्रेरणा देण्याची क्षमता असावी, असा माझा नेहमीच प्रयत्न असतो. प्रत्येक स्त्रीमध्ये एक वेगळं सामर्थ्य, एक वेगळी जिद्द आणि परिस्थितीशी दोन हात करण्याची क्षमता असते. मात्र, स्त्रीचं धैर्य किंवा तिचं कर्तृत्व नेहमीच मोठ्या स्वरूपात किंवा ठळकपणे व्यक्त होईल असं नाही. अनेकदा तिची ताकद तिच्या शांत राहण्यात, कठीण प्रसंगात संयम राखण्यात, योग्य निर्णय घेण्यात किंवा कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःची ओळख आणि आत्मसन्मान जपण्यात दिसून येते. तिचं हे सामर्थ्य कधी शब्दांतून, तर कधी तिच्या कृतीतून नकळतपणे व्यक्त होत असतं.
माझ्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनुभवांचाही माझ्या विचारांवर आणि अभिनयाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर नक्कीच परिणाम झाला आहे. आयुष्यात येणाऱ्या चढ-उतारांमधून माणूस खूप काही शिकत असतो. विशेषतः एक महिला म्हणून स्वतःची ओळख जपणं, स्वतःच्या निर्णयांवर ठाम राहणं आणि आव्हानांना न घाबरता सामोरं जाणं किती महत्त्वाचं आहे, याची जाणीव मला आहे. त्यामुळे एखादी भूमिका साकारताना त्या व्यक्तिरेखेच्या भावविश्वाचा आणि तिच्या अंतर्गत संघर्षाचा विचार करण्याचा माझा प्रयत्न असतो. पडद्यावर साकारलेल्या एखाद्या व्यक्तिरेखेतून स्त्रीचं हे सामर्थ्य अगदी सूक्ष्मपणे जरी व्यक्त झालं आणि ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलं, तरी मला त्याचं खूप समाधान वाटतं. एखाद्या स्त्रीला ती स्वतःही खंबीर आहे, तिच्यातही परिस्थिती बदलण्याची ताकद आहे, याची जाणीव माझ्या भूमिकेमुळे झाली, तर माझ्यासाठी त्यापेक्षा मोठं यश दुसरं कोणतंही नसेल.
ईटीव्ही भारत : तुमच्या घरातील शिस्तीचा आणि कुटुंबातील संस्कारांचा तुमच्या जडणघडणीवर किती प्रभाव पडला?
ईशा देओल : आमच्या घरातील जडणघडणीत शिस्तीला खूप महत्त्व होतं. लहानपणापासूनच घरात काही ठरावीक नियम होते आणि त्यांचं पालन करणं अपेक्षित असायचं. विशेष म्हणजे, माझ्या आईपेक्षाही माझी आजी आईच्या बाबतीत खूप कडक होती. तिचा दरारा आमच्यावरही तितकाच होता. घरी किती वाजता परत यायचं, कपडे कसे असावेत, बाहेर जाताना कसं वागायचं, कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात, अशा अनेक बाबतींत तिचे काही ठाम नियम होते. त्यामुळे घरात एक प्रकारची शिस्त आणि शिस्तीची जाणीव कायम असायची. आजीच्या स्वभावाचं एक मजेशीर वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं प्रत्येक गोष्टीकडे बारीक लक्ष असायचं. आजच्या काळात घराघरांत सीसीटीव्ही कॅमेरे असतात; पण आमच्या घरात त्या काळी माझी आजीच जणू एक स्वतंत्र सीसीटीव्ही यंत्रणा होती! (हसत) ती दिवाणखान्यात बसून टीव्ही पाहत असे; पण त्याचवेळी घरात कोण येतंय, कोण जातंय, कोण काय करतंय, यावरही तिचं बारीक लक्ष असायचं. तिच्या नजरेतून काहीही सुटणं जवळजवळ अशक्य होतं.
त्यावेळी मुलींमध्ये स्पॅगेटी टॉप्स घालण्याची फॅशन होती. माझ्या मैत्रिणी घरी यायच्या, तेव्हा त्यांना दिवाणखान्यात आजी बसलेली दिसली की त्या आधी वरून शर्ट घालूनच घरात प्रवेश करायच्या. एकदा खोलीत पोहोचल्यानंतर मात्र तो शर्ट काढून ठेवायच्या! (हसत) आजीच्या नजरेला चुकवण्याचा हा त्यांचा एक छोटासा प्रयत्न असायचा. पण तिची नजर इतकी तीक्ष्ण होती की, कोण काय करतंय याची तिला बऱ्याचदा आधीच कल्पना आलेली असायची. आज मागे वळून पाहताना जाणवतं की, त्या शिस्तीचा आणि संस्कारांचा माझ्या व्यक्तिमत्त्वावर निश्चितच सकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्या वेळी काही नियम जाचक वाटले असतील; पण त्यातून स्वतःवर नियंत्रण ठेवणं, जबाबदारीची जाणीव ठेवणं आणि कुटुंबातील मूल्यांचा आदर करणं या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. आजीची ती कडक शिस्त आणि तिच्या स्वभावातील गंमतीशीर पैलू या आमच्या बालपणीच्या आठवणींचा अविभाज्य भाग आहेत.
नृत्यामुळेही शिस्त शिकायला मिळाली. मी खेळांमध्येही सहभागी होत असे. लहानपणी मिळालेले संस्कार आयुष्यात खूप महत्त्वाचे ठरतात. मोठ्यांचा आदर करणं, समोर एखादी वयाने मोठी व्यक्ती आली तर उभं राहून नमस्कार करणं, अशा छोट्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या गेल्या. आज मीही माझ्या मुलींना हेच संस्कार देण्याचा प्रयत्न करते. माझ्या आई-वडिलांनी दिलेल्या या शिकवणीबद्दल मी त्यांची कायम ऋणी आहे.
ईटीव्ही भारत : तुमची आई हेमा मालिनी प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी ठरल्या आहेत. त्यांच्या कोणत्या गुणांचा तुम्हाला विशेष प्रभाव वाटतो?
ईशा देओल : माझी आई ही स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे आणि माझेही स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे. माझ्यात आईचेच नव्हे, तर वडिलांचेही अनेक गुण आहेत. त्यामुळे मी दोघांचं मिश्रण आहे. त्यांच्या आयुष्यातील अनुभवांतून आणि गुणांतून मी शिकण्याचा प्रयत्न करते. आईचा एक विशेष गुण म्हणजे ती कधीही एका जागी शांत बसू शकत नाही. ती मुंबईत असली तरी तिला सतत कुठेतरी जायचं असतं. जुहूमध्ये असेल, तर वरळीला जाऊन कोणाला तरी भेटायचं असतं. तिला सतत काही ना काही काम हवं असतं. मी अनेकदा तिला म्हणते, 'आई, एक दिवस तरी घरी शांत बस.' पण तिच्याकडे त्यासाठी वेळच नसतो. मग ती आपल्या संगीत शिक्षकांना बोलावते, हार्मोनियम आणते आणि काहीतरी नवीन सुरू करते!
लग्नापूर्वी मी आणि अहाना तिला मॉरिशसला सुट्टीसाठी घेऊन गेलो होतो. आम्ही दोघं समुद्रकिनाऱ्यावर निवांत पडून उन्हाचा आनंद घेत होतो. मात्र, आईला ते अजिबात आवडत नव्हतं. ती म्हणायची, 'तुम्ही सुट्टीवर येऊन इथे असं काय करता? किती कंटाळवाणं आहे!' कारण 'चिल' हा शब्दच तिच्या शब्दकोशात नाही!
ईटीव्ही भारत : तुमच्यातील अभिनयक्षमता आणि प्रतिभेला पुरेसा वाव मिळाला नाही, असं कधी वाटतं का?
ईशा देओल : अजिबात नाही! उलट, माझ्यातील अभिनयक्षमता आणि प्रतिभेचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याची संधी ज्यांनी मला दिली नाही, त्यांनीच ती संधी गमावली, असं मला वाटतं. प्रत्येक कलाकारामध्ये काही ना काही वेगळं करण्याची क्षमता असते. मात्र, ती क्षमता ओळखून त्याला योग्य संधी देणं हे दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांच्या हातात असतं. मला आजवर जे काम मिळालं, ज्या भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली, त्या प्रत्येक भूमिकेला मी पूर्ण प्रामाणिकपणे न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्या वाट्याला आलेलं काम मी मनापासून स्वीकारलं आणि त्यात माझं सर्वोत्तम योगदान देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे माझ्या प्रतिभेला वाव मिळाला नाही किंवा मी माझ्या अभिनयक्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करू शकले नाही, अशी कोणतीही खंत माझ्या मनात नाही. मी केलेल्या कामाबद्दल समाधानी आहे आणि एक कलाकार म्हणून पुढेही वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका साकारण्यास उत्सुक आहे.
ईटीव्ही भारत : मानसिक स्वास्थ्य आणि मानसिक तंदुरुस्ती कशी जपता?
ईशा देओल : मानसिक स्वास्थ्य किती महत्त्वाचं आहे, याची जाणीव मला आता अधिक प्रकर्षाने झाली आहे. सुरुवातीला मला वाटायचं की व्यायामशाळेत जाऊन व्यायाम करणं पुरेसं आहे. ध्यानधारणेचं महत्त्व तेव्हा फारसं समजत नव्हतं. मात्र, आयुष्यात एका टप्प्यावर आल्यानंतर ध्यानधारणा आवश्यक वाटू लागते. मी सुदर्शन क्रिया आणि काही ध्यानपद्धती शिकले आहे. त्यांचा मला खूप फायदा झाला. मन शांत ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपल्या भावनांना दाबून न ठेवता त्यांना मोकळेपणाने व्यक्त होऊ द्यायला हवं. रडावंसं वाटलं तर रडावं, आनंद झाला तर तो मनापासून अनुभवावा. भावनांचं योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करणं हे मानसिक स्वास्थ्यासाठी महत्त्वाचं आहे.
ईटीव्ही भारत : प्रत्यक्ष आयुष्यात रागावर कसं नियंत्रण ठेवता?
ईशा देओल : आनंद, दुःख आणि राग या सगळ्याच मानवी भावना आहेत. प्रत्येक माणसाला कधी ना कधी राग येऊ शकतो किंवा एखाद्या गोष्टीचा त्रास होऊ शकतो. माझ्या मते, रागामागे अनेकदा मनाला झालेली दुखापत किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या वागण्यामुळे निर्माण झालेली भावना असते. आपल्या भावनांचं योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करता आलं पाहिजे. ज्यांना आपल्या भावना समजून घेता येत नाहीत, त्यांना पटकन राग येतो. पूर्वी माझ्याबाबतीतही असं व्हायचं. मात्र, मी त्यावर काम केलं. आज आपल्याकडे थेरपिस्ट, ध्यानधारणा, किकबॉक्सिंग अशा अनेक माध्यमांचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यातून आपण आपल्या भावनांना योग्य दिशा देऊ शकतो. माझ्या मते, राग ही वाईट भावना नाही. तीही इतर भावनांप्रमाणेच एक नैसर्गिक भावना आहे. त्यामुळे त्याला अवाजवी महत्त्व देण्याची गरज नाही.
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