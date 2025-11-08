यामी गौतम धर - इमरान हाश्मी अभिनीत 'हक'ची पहिल्या दिवशीची कमाई, वाचा सविस्तर...
यामी गौतम धर आणि इमरान हाश्मी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'हक' चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल आता जाणून घ्या.
Published : November 8, 2025 at 10:59 AM IST
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री यामी गौतम धर आणि इमरान हाश्मी स्टारर 'हक' हा चित्रपट ७ नोव्हेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. आता या चित्रपटानं प्रेक्षकांचं मनं जिंकली आहेत. यामी आणि इमरान हे चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर एका थिएटरमध्ये गेले होते. यानंतर एक गोष्ट घडली. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये एक मुस्लिम महिला येऊन रडत अभिनेत्रीला मीठी मारते. ती महिला यामीला सांगते, "मी खूप आनंदी आहे. हे पाहून मला वाटले की, मी हे बरोबर केले पाहिजे." यानंतर यामी तिला म्हणते, "धैर्यवान राहा." ती महिला उत्तर देते, "हे माझ्यासाठी देखील आहे की, मी अशा प्रकारे लढू शकते. मी खूप काही शिकले." आता यामीच्या या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. दरम्यान या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर आपला एक दिवस पूर्ण केला आहे. 'हक' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'हक' चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : सॅकनिल्कच्या सुरुवातीच्या रिपोर्टनुसार, चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी १.६५ कोटींची कमाई केली होती. हे प्राथमिक आकडे आहेत, यात काही थोडा बदल देखील होऊ शकतो. मात्र या चित्रपटानं अपेक्षांनुसार कमाई केलेली नाही. आता येणाऱ्या दिवसांमध्ये हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करेल अशी आता अपेक्षा केली जात आहे. या चित्रपटाचं यामी गौतम धर आणि इमरान हाश्मी यांनी जोरदार प्रमोशन केलं होतं. दरम्यान या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुपर्ण वर्मा यांनी केलं आहे. याशिवाय या चित्रपटाची कहाणी रेशु नाथ यांनी लिहिली आहे.
'हक' चित्रपटाची कहाणी : 'हक' हा चित्रपट शाह बानो बेगमच्या जीवनावर आणि कायदेशीर संघर्षावर आधारित आहे. दरम्यान १९८५ च्या ऐतिहासिक खटल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगीचे हक्क दिले आहेत. दरम्यान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानं शाह बानो बेगमच्या मुलीनं चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली, यानंतर हा चित्रपट आणखी चर्चेत आला होता. हा चित्रपट शाझिया (यामी गौतम धर) भोवती फिरतो, जी एक घरगुती, अशिक्षित महिला आहे, ती अब्बास खान (इमरान हाश्मी)शी लग्न करते, जो एक यशस्वी वकील आहे. यानंतर एके दिवशी अब्बास अनपेक्षितपणे कुटुंबात दुसरी पत्नी आणतो. यानंतर तो तिला तिहेरी तलाक देतो आणि शाजियासोबतचा त्याचा विवाह मोडतो. यानंतर शाजियाच्या तिच्या हक्कांसाठी कायदेशीर लढा देते.
