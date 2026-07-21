अरिजित सिंगच्या आवाजातील 'आवारापन 2'मधील 'ये आवारापन' गाणं प्रदर्शित
अरिजित सिंगच्या आवाजातील 'आवारापन 2'मधील 'ये आवारापन' गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. या गाण्यानं चाहत्यांना मोहित केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 5:22 PM IST
हैदराबाद : 'वे जुनून'ला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर, ज्याला यूट्यूबवर 30 दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज, यूट्यूब ट्रेंडिंगमध्ये दुसरे स्थान आणि स्पॉटिफाय इंडियाच्या टॉप 100मध्ये स्थान मिळाले होते, विशेष फिल्म्स आणि सोनी म्युझिक इंडिया 'आवारापन 2'मधील पुढील मोठा संगीतमय क्षण पुन्हा एकदा परत येत आहे. 'ये आवारापन' - अरिजित सिंगचा आवाज, अमाल मलिकचे सुमधुर संगीत आणि रश्मी विराग यांचे गीत या गाण्याला प्रेम, ओढ आणि मुक्तीच्या त्याच भावनेनं भरून टाकतात, जे नेहमीच 'आवारापन'चे वैशिष्ट्य राहिले आहे. हे एक असं गाणं आहे जे हळूहळू तुमच्या मनात रुजतं आणि बराच काळ तुमच्यासोबत राहतं.
इमरान हाश्मी स्टारर 'आवारापन 2'मधील भावनिक गाणं रिलीज : 'ये आवारापनमध्ये, इमरान हाश्मीनं आपल्या खोल भावना आणि प्रभावी अभिनयानं शिवम पंडितच्या पात्राला पुन्हा एकदा जिवंत केलंय. हे गाणं तुम्हाला भावनिक करण्याचा प्रयत्न करत नाही, उलट थेट तुमच्या मनाला स्पर्श करतं. अरिजित सिंगचा आवाज, अमाल मलिकचं संगीत आणि रश्मी विराग यांचे बोल खूप सुंदर पद्धतीनं मांडण्यात आले आहेत. ' ये आवारापन' हे चित्रपटातील गाणं खूप प्रभावी आहे. दरम्यान हे गाणं पाहून प्रेक्षकांना जुना 'आवारपन' हा चित्रपट नक्कीच आठवेल.
'आवारापन 2' चित्रपट कधी होईल रुपेरी पडद्यावर दाखल : 'आवारापन 2'मधील 'ये आवारापन ' हे शीर्षक गीत आता सोनी म्युझिक इंडियाच्या माध्यमातून सर्व प्रमुख संगीत स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झालंय. विशेष फिल्म्स आणि मुकेश भट्ट निर्मित 'आवारापन 2'चे दिग्दर्शन नितीन कक्कर यांनी केलं आहे. चित्रपटाची कथा बिलाल सिद्दिकी यांनी लिहिली असून, निर्मिती विशेष भट्ट यांनी केली आहे. या चित्रपटात इमरान हाश्मी, दिशा पटानी, शबाना आझमी, सुविंदर विकी, विजयंत कोहली, अतुल कुमार आणि अनिरुद्ध रावल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.