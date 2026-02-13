एकता कपूरच्या 'रागिनी 3' चित्रपटात काम करणार तमन्ना भाटिया....
एकता कपूरचा 'रागिनी 3' हा चित्रपट काही दिवसांनी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या चित्रपटामध्ये साऊथ अभिनेत्री तमन्ना भाटिया आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 4:04 PM IST
हैदराबाद : बालाजी मोशन पिक्चर्सनं अधिकृतपणे 'रागिनी 3'ची घोषणा केली आहे, हा एक रोमांचक डेट नाईट हॉरर चित्रपट आहे, यात प्रेक्षकांना थ्रिल, कॉमेडी आणि मजेदार क्षण पाहायला मिळेल. या चित्रपटात तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे, शशांक घोष दिग्दर्शित या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर आमिर खानचा मुलगा जुनैद खान असणार आहे. 'रागिनी 3' हा चित्रपट रोमांचक असल्याचं निर्मात्यांनं सांगितलंय. साहिर रझा देखील या प्रोजेक्टचा भाग असणार आहेत. या सहकार्यानं चित्रपटाचा दर्जा आणखीचं उंचीवर गेला आहे. दरम्यान शशांक घोष आणि बालाजी मोशन पिक्चर्सचे पुनर्मिलन या चित्रपटाद्वारे होणार आहे. यापूर्वी 'वीरे दी वेडिंग' आणि 'फ्रेडी' सारख्या यशस्वी चित्रपटांमध्ये सहकार्य त्यांनी केलंय. 'रागिनी 3'सह, टीमचा उद्देश एक धाडसी, स्टायलिश डेट नाईट हॉरर अनुभव देणे असणार आहे.
तमन्ना भाटिया आणि जुनैद खान दिसणार एकत्र : तमन्ना भाटियानं अनेक चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. दरम्यान या चित्रपटातून तमन्ना भाटिया प्रेक्षकांना घाबरवण्यासाठी येत आहे. 'रागिनी 3'मध्ये जुनैद खान आता एका वेगळ्या अंदाजात प्रेक्षकांना दिसणार आहे. ही जोडी पडद्यावर एक ताजा आणि मजेदार अनुभव प्रेक्षकांना देईल. जुनैद हा पहिल्यांदा तमन्ना भाटियाबरोबर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेडचा भाग असलेल्या एकता कपूरच्या बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित 'रागिनी 3' हा चित्रपट आधीच खूप चर्चेत आहे. या प्रोजेक्टबद्दल अद्याप कोणतीही अधिक माहिती समोर आलेली नाही, मात्र लवकरच या डेट नाईट हॉरर चित्रपटाबद्दलची बातम्या समोर येणार आहेत.
तमन्ना भाटिया आणि जुनैद यांचे आगामी चित्रपट : 'रागिनी 3' व्यतिरिक्त, तमन्ना भाटिया 'व्ही शांताराम' बायोपिकमध्ये काम करत आहे. ती 'वन' या हॉरर चित्रपटात देखील असणार आहे. तिच्याकडे 'रेंजर' नावाचा एक चित्रपट देखील आहे. दुसरीकडे जुनैदचा नवीन चित्रपट 'एक दिन'चा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. या प्रेमकथेत तो साऊथ अभिनेत्री साई पल्लवीबरोबर रुपेरी पडद्यावर दिसणार आहे. त्याचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 1 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
