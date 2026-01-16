आमिर खानचा मुलगा जुनैद खानच्या आगामी चित्रपट 'एक दिन'चा टीझर प्रदर्शित....
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई : अभिनेता आमिर खानचा मुलगा जुनैद खान आणि साई पल्लवी अभिनीत रोमँटिक ड्रामा चित्रपट 'एक दिन'चा टीझर आज, 16 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटाचे रोमँटिक पोस्टर 15 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाले होते. आता रिलीज झालेल्या टीझरमध्ये जुनैद आणि साई यांच्यातील रोमँटिक केमिस्ट्री दिसून येत आहे. 'एक दिन' चित्रपटामध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खान मुख्य भूमिका साकारत आहेत. सुनील पांडे दिग्दर्शित, मन्सूर खान, आमिर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर' आणि 'जाने तू... या जाने ना' यासारख्या प्रतिष्ठित चित्रपटांनंतर आमिर आणि मन्सूर पुन्हा एकत्र येत आहेत. टीझरमध्ये जुनैद खान आणि साई पल्लवी प्रेमाची खोली शोधत असल्याचे दिसत आहेत. टीझरमध्ये जुनैद खान साईच्या प्रेमात बुडालेला दिसतो. जुनैदला साईच्या प्रत्येक शब्दात प्रेमाचा अर्थ सापडतो.
'एक दिन'चा टीझर प्रदर्शित : आमिर खान प्रॉडक्शननं नेहमीच प्रेक्षकांना उत्तम आणि संस्मरणीय कहाणी दिल्या आहेत. या कहाणींना जगभरात प्रचंड प्रेम मिळाले आहे. ही परंपरा पुढे चालू ठेवत, बॅनर आता 'एक दिन' सादर करत आहे, ही एक भावनिक प्रेमकथा असणार आहे. हा चित्रपट साई पल्लवीच्या बहुप्रतीक्षित बॉलिवूड पदार्पणाचे चिन्ह देखील आहे. चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला आहे, जो पडद्यावर जिवंत होणाऱ्या एका सुंदर प्रेमकथेची झलक देतो. 'एक दिन'च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खान हिवाळ्यातील रस्त्यावर फिरताना दिसत आहेत. टीझरमध्ये उबदारता, आकर्षण आणि नैसर्गिक केमिस्ट्री या दोघांमध्ये असल्याची दिसत आहे. पोस्टरवर 'वन लव्ह... वन चान्स' अशी टॅगलाइन आहे. या पहिल्या झलकमुळं प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे.
'एक दिन' चित्रपट कधी होईल रिलीज : 'महाराज' आणि 'लव्हयापा' या चित्रपटांमध्ये जुनैद खाननं दमदार अभिनय केला आहे. आता, तो भावनिक प्रेमकथेत दिसणार आहे. जुनैदबरोबर स्क्रीन शेअर करत आहे साई पल्लवी, जी या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. साई पल्लवीनं तेलुगू, तमिळ आणि मल्याळम चित्रपटांमध्ये तिच्या उत्कृष्ट अभिनयानं स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. ती साऊथमधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिचा चाहतावर्ग देखील खूप मोठा आहे. सुनील पांडे दिग्दर्शित आणि आमिर खान, मन्सूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी निर्मित या चित्रपटाची कहाणी स्नेहा देसाई आणि स्पंदन मिश्रा यांनी लिहिली आहे. संगीत राम संपत यांचे आहे. हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
