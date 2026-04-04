ETV Bharat / entertainment

'एक दिन' 'या' विशेष वीकेंडला प्रदर्शित होईल, तारीख जाणून घ्या...

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'एक दिन' रोमँटिक प्रेमकथा आता लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

ek din movie
'एक दिन' चित्रपट (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 4, 2026 at 4:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या आगामी 'एक दिन' हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये एक सुंदर प्रेमकथा दाखविण्यात येणार आहे. या चित्रपटानं आपल्या ट्रेलर आणि मोहक गाण्यांनी प्रेक्षकांना मोहित केलंय. साई पल्लवी आणि जुनैद खान स्टारर 'एक दिन'मध्ये एक रंजक योगायोग सादर केला जाणार आहे. हा चित्रपट 1 मे रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान आमिर खानच्या 'कयामत से कयामत तक' या चित्रपटाच्या आठवड्यात, 'एक दिन' रिलीज होत आहे. हा चित्रपट 29 एप्रिल शुक्रवार 1988 रोजी प्रदर्शित झाला होता.

आमिर आणि मन्सूर खान करणार एकत्र काम : हे दोन्ही चित्रपट रोमँटिक प्रेमकथा आहेत, ज्यात एक जादुई अनुभव मिळतो. आमिर आणि मन्सूर यांच्यासाठी हा खूप विशेष आहे. या चित्रपटाद्वारे, आमिर खान आणि दिग्दर्शक मन्सूर खान हे अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा एकत्र आले आहेत. त्यांनी एकत्र मिळून प्रेक्षकांना 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वोही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' आणि 'जाने तू... या जाने ना' यांसारखे अविस्मरणीय चित्रपट दिले आहेत. या चित्रपटाद्वारे साई आणि जुनैद खान एकत्र दिसत आहे. हा त्यांचा एकत्र पहिला चित्रपट आहे.

'एक दिन' कधी होईल रिलीज : 'एक दिन' या चित्रपटाद्वारे ही जोडी रोमान्स जॉनरमध्ये परत येत आहे. आता या चित्रपटातून तीच पूर्वीसारखी जादू कशी पुन्हा निर्माण करता येईल हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केले असून आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली निर्मित 'एक दिन' या चित्रपटात साई पल्लवी आणि जुनैद खान मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केले असून, आमिर खान, मन्सूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

TAGGED:

EK DIN MOVIE
AAMIR KHAN
QAYAMAT SE QAYAMAT TAK
एक दिन
EK DIN RELEASE ON THIS DATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.