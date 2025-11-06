ETV Bharat / entertainment

दिव्या खोसला आणि नील नितीन मुकेश स्टारर 'एक चतुर नार' होणार ओटीटीवर रिलीज, जाणून कधी आणि कुठे पाहायला मिळेल...

दिव्या खोसला आणि नील नितीन मुकेश अभिनीत 'एक चतुर नार' आता ओटीटीवर रिलीज होणार आहे.

Ek Chatur Naar movie
'एक चतुर नार' चित्रपट ('एक चतुर नार' चित्रपटाचं पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 4:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री दिव्या खोसला आणि अभिनेता नील नितीन मुकेश यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला थ्रिलर-कॉमेडी 'एक चतुर नार' चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट उमेश शुक्ला यांनी दिग्दर्शित केला आहे. 'एक चतुर नार' चित्रपट १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट खूप वाईटप्रकारे बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला. 'एक चतुर नार' चित्रपट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आता रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. निर्मात्यांनी आज ६ नोव्हेंबर रोजी 'एक चतुर नार'ची ओटीटी रिलीज तारीख उघड केली आहे. आता हा चित्रपट तुम्ही कुठे आणि कधी पाहू शकता याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'एक चतुर नार' कधी आणि कुठे होईल रिलीज : दिव्या खोसला आणि नील नितीन मुकेश अभिनीत 'एक चतुर नार' चित्रपट ७ नोव्हेंबर २०२५ पासून ओटीटी नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध असेल. दरम्यान या चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीज तारखेची पुष्टी करताना, प्लॅटफॉर्मनं 'एक चतुर नार'चं पोस्टर देखील शेअर केलं आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'एक हुशार महिला, चाकूसारखी तीक्ष्ण, हा गेम कोण जिंकेल? ७ नोव्हेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर 'एक चतुर नार' पाहा.' या चित्रपटामध्ये दिव्या खोसलाचा अनोखा अंदाज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे.

'एक चतुर नार' चित्रपटाची कहाणी : दरम्यान हा चित्रपट ममता नावाच्या एका छोट्या शहरात राहणाऱ्या, एका हुशार महिलेच्या जीवनावर आधारित आहे. तिला एका व्यावसायिकाचा मोबाईल फोन सापडतो. यानंतर ती आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी, त्याच्या फोनमधील काही लपवलेले व्हिडिओ आणि माहितीचा वापर करून त्याच्याकडून पैसे उकळण्याचा निर्णय घेते. यानंतर ती कशी अडचणीत सापडते ते या चित्रपटात दाखविण्यात आलं आहे. या चित्रपटात दिव्या खोसला कुमार ममता मिश्राच्या भूमिकेत आहेत. तसेच चित्रपटात राधाच्या भूमिकेत छाया कदम आणि अभिषेक वर्मा म्हणून नील नितीन मुकेश दिसत आहे.

TAGGED:

EK CHATUR NAAR MOVIE
NETFLIX
EK CHATUR NAAR OTT RELEASE DATE
एक चतुर नार
EK CHATUR NAAR WILL PREMIERE ON OTT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.