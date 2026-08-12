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दुलकर सलमाननं केलं मल्याळम गाणं 'मझविल्लाये'साठी अरमान मलिकचं कौतुक

अभिनेता दुलकर सलमान 'आय एम गेम' चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटामधील 'मझविल्लाये' गाणं अरमान मलिकनं गायल्यानंतर त्याचं अभिनेत्यानं कौतुक केलंय.

I m Game movie
'आय एम गेम' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 1:54 PM IST

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हैदराबाद : 'आय एम गेम' या आगामी चित्रपटातील 'मझविल्लाये' या गाण्यातून मल्याळम चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणाऱ्या गायक अरमान मलिकचा आपण चाहता असल्याचं सांगत, अभिनेता दुलकर सलमाननं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'भावा, या गाण्यात तू इतका जीव ओतला आहेस आणि तुझा स्वतःचा खास भाव आणला आहेस, हे माझ्यासाठी खूप भाग्याचं आहे. मी खूप काळापासून तुझा चाहता आहे, त्यामुळं हे खरोखरच खास आहे!' यासोबत 'हार्ट इमोजी' वापरून 'नेहमीच खूप प्रेम करतो' असेही त्यानं म्हटलंय.

दुलकर सलमाननं केलं अरमान मलिकचं कौतुक : एकीकडे अभिनेत्यानं ही प्रतिक्रिया दिली असतानाच, दुसरीकडे अरमाननं हे गाणे रेकॉर्ड करण्यामागच्या प्रक्रियेबद्दलही भाष्य केलं. पडद्यावरील दुलकरला आवाज देताना त्याच्या 'रोमँटिक हिरो'च्या प्रतिमेचा विचार केला होता का, असे विचारले असता अरमाननं स्पष्ट केलं की, त्याचा दृष्टिकोन प्रामुख्यानं त्या पात्रावर आणि कथेच्या भावनिक गरजांवर आधारित होता. 'गाताना मी त्या पात्राचा, परिस्थितीचा आणि एकूणच कथेला भावनिकदृष्ट्या कशाची गरज आहे, याचा विचार करतो,'असे अरमाननं सांगितलंय.

अरमान मलिक गाण्याबद्दल सांगितलं : तसेच दुलकरचे नैसर्गिक आकर्षण या गाण्याच्या चालीला उत्तम प्रकारे पूरक ठरले, हेही त्यानं मान्य केलंय. "दुलकरमध्ये एक नैसर्गिक आकर्षण आणि पडद्यावर मनाला भावणारी उपस्थिती आहे, जी 'मझविल्लाये'सारख्या गाण्याला नक्कीच पूरक ठरते. मी बऱ्याच काळापासून त्याच्या कामाचा चाहता आहे, त्यामुळं त्याच्या एखाद्या चित्रपटाला माझा आवाज देणे ही खरोखरच खास गोष्ट होती." अरमानसाठी 'मझाविल्लाये' हे मल्याळम भाषेतील हे गाणं एक आव्हानही होते, त्यानं या भाषेचे वर्णन उच्चार आणि भाव-अभिव्यक्तीच्या दृष्टीनं विशेष बारकावे असलेली भाषा असे केले आहे. यापूर्वी तेलुगू, तमिळ आणि कन्नड भाषांमध्ये गायन केले असल्यामुळं, मल्याळममधील आपल्या या पदार्पणाकडे त्यानं भाषेच्या बारकाव्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून पाहिले. जेक्स बिजॉय यांनी गाण्याचं संगीतबद्ध केलंय. नहास हिदायत दिग्दर्शित 'आय एम गेम' हा चित्रपट 20 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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TAGGED:

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