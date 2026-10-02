'दृश्यम 3' एक्स रिव्ह्यू - अजय देवगणच्या क्राईम थ्रिलरला क्लायमॅक्स आणि ट्विस्ट्ससाठी नेटकऱ्यांकडून मिळाली प्रशंसा...
'दृश्यम 3' चित्रपट 2 ऑक्टोबर रोजी रिलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचं नेटकरी खूप कौतुक करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 2:27 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता अजय देवगणचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' 2 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. अभिषेक पाठक दिग्दर्शित हा चित्रपट, लोकप्रिय हिंदी फ्रँचायझीचा तिसरा आणि अंतिम भाग असणार आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान पहिल्या दिवसाच्या शोसाठी प्रेक्षकांची चित्रपटगृहांमध्ये चांगलीच गर्दी पाहायला मिळाली. आता सोशल मीडियावरही चित्रपटाबद्दल आपली मते प्रेक्षक व्यक्त करत आहेत.
एक्स रिव्ह्यू : फर्स्ट डे फर्स्ट शो पाहिल्यानंतर, प्रेक्षक 'दृश्यम 3'या चित्रपटाचं कौतुक करत आहेत. एका युझरनं चित्रपटाला 5 पैकी 4 रेटिंग देत लिहिलं, 'दृश्यम 3 अपेक्षांवर खरा उतरतो. तो तणावपूर्ण, खिळवून ठेवणारा आणि ट्विस्टनं भरलेला आहे. अजय देवगण विजय साळगावकरच्या भूमिकेत अप्रतिम आहे, तर जयदीप अहलावत चित्रपटाचे प्रमुख आकर्षण आहे. दृश्यमच्या कथेचा एक समाधानकारक शेवट.'
DRISHYAM 3 delivers! 🔥— CinePulse 🎬 (@CinePulseNow) October 2, 2026
Tense, gripping and packed with twists. Ajay Devgn is solid as Vijay Salgaonkar, while Jaideep Ahlawat is a major highlight. 🔥
A satisfying conclusion to the Drishyam story.
⭐ 4/5#Drishyam3
दुसऱ्या एका यूजरनं लिहिलं, 'दृश्यम 3'चा इंटरव्हल, अप्रतिम. मी पैज लावतो की, तुम्ही विजय साळगावकरला एकाच वेळी इतका असहाय्य आणि संतप्त कधीच पाहिला नसेल. प्रत्येक सीनमध्ये निर्माण झालेला तणाव शब्दातीत आहे. तो क्षणाक्षणाला अधिकच चांगला होत आहे. अजय देवगण जास्त काही बोलत नाही, फक्त परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देतो आणि गोष्टी घडू देतो, आणि इंटरव्हलच्या अगदी आधीचा त्याचा तो एक संवाद आपल्याला सांगतो की, आपण क्लायमॅक्ससाठी तयार नाही आहोत. मला फक्त आशा आहे की, चित्रपटाचा उत्तरार्ध पूर्वार्धासारखाच चांगला असेल.'
#Drishyam3 Interval: MIND BLOWING!— आदेश 🚩 (@ADfanatic_) October 2, 2026
I bet you have never seen Vijay Salgaonkar so helpless and angry at the same time, the tension they are creating in each and every scene I just can't explain its getting better and better with every minute.#AjayDevgn is not speaking he's just… pic.twitter.com/fvuAwXArlz
तिसऱ्या एका यूजरनं लिहिलं, 'दृश्यम 3'चा पूर्वार्ध 'दृश्यम 2'पेक्षा खूपच चांगला आहे. यात जबरदस्त सस्पेन्स आणि एक उत्कृष्ट पटकथा आहे, आणि अजय देवगणचे काम तर अप्रतिम आहे. हे गृहीत धरा, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 600 कोटींहून अधिक कमाई करेल.'
He is back #DrishyamTheConclusion @ajaydevgn sir #Drishyam3 pic.twitter.com/GBujI0troE— S H I V A M (@Iforyoushivam) October 2, 2026
चौथ्या यूजरनं लिहिलं, 'प्रतिक्रिया स्पष्ट आहे, 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' चित्रपटगृहांमध्ये धुमाकूळ घालत आहे. अजय देवगण पुन्हा एकदा विजय साळगावकरच्या भूमिकेत चमकला आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'पहिली 30 मिनिटे अप्रतिम होती, व्वा, काय जबरदस्त सुरुवात आहे.'
#Drishyam3 first half is way better than #Drishyam2! 🔥 Incredible tension, gripping screenplay, and Ajay Devgn is phenomenal.— Rashid Siddiquee (@FFNEWS6) October 1, 2026
Mark my words, this film is on track to cross ₹600 CR+ at the box office! #DrishyamTheConclusion
याशिवाय दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' हा केवळ एक समारोप नाही, तर या फ्रँचायझीचा एक योग्य समारोप आहे. हुशार, थरारक आणि भावनिकदृष्ट्या भारलेला, हा चित्रपट 'दृश्यम'कडून प्रेक्षकांच्या काय अपेक्षा आहेत हे अचूकपणे ओळखतो. अभिषेक पाठकनं सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अचूक साधली आहे. त्यानं केवळ जुनाच फॉर्म्युला पुन्हा वापरलेला नाही. चित्रपटानं आपली परिचित कथावस्तू कायम ठेवली आहे, परंतु कथाकथन ताजे, अधिक प्रभावी आणि भव्य आहे. दिग्दर्शन आणि लेखन ही त्याची सर्वात मोठी ताकद आहे.'
Public reaction is loud & clear 🔥#DrishyamTheConclusion is hitting hard in theatres! ⭐⭐⭐⭐✨ Ajay Devgn as Vijay Salgaonkar once again owns the screen. Must watch. #AjayDevgn #Drishyam3— Abhijit 🫠 (@adians_singham) October 2, 2026
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#OneWordReview...#DrishyamTheConclusion: OUTSTANDING.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 1, 2026
Rating: ⭐⭐⭐⭐½
Lives up to the mammoth expectations... This is, without doubt, the BEST FILM in the #Drishyam franchise and also among the BEST FILMS of 2026... SURE-SHOT BLOCKBUSTER. #DrishyamTheConclusionReview
Director… pic.twitter.com/4hOO9d80fC
Drishyam the conclusion Review#drishyam3#drishyamtheconclusionreview#drishyam3review#ajaydevgn#jaideepahwalat pic.twitter.com/WIvcZuSF99— ankur mendiratta (@AnkurReviews) October 1, 2026
Starting 30 Minutes Are Just Fantabulous Wow What A Start#Drishyamtheconclution #Ajaydevgn is Back❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥— VASU KAPOOR ( Filmydunniyaaa ) (@filmydunniyaaa) October 2, 2026
'दृश्यम 3'बद्दल : 'दृश्यम' फ्रँचायझी ही विजय साळगावकर नावाच्या एका साध्या कुटुंबवत्सल माणसाची कथा आहे. जेव्हा एका खुनामुळं त्याचे कुटुंब संकटात सापडते, तेव्हा तो त्यांना वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जायला तयार असतो. तिसऱ्या भागात अजय देवगण विजयच्या भूमिकेत परतला आहे, तर तब्बू आयजी मीरा देशमुख आणि श्रिया सरन नंदिनीच्या भूमिकेत परतल्या आहेत. रजत कपूर देखील या चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये आहे.