'दृश्यम 3'च्या रिलीज डेटची घोषणा, 'या' खास दिवशी कुटुंबासह परतणार विजय साळगावकर, टीझर झालं रिलीज...

'दृश्यम 3'च्या निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. हा चित्रपट लवकरच थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे.

Drishyam 3
'दृश्यम 3' (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 22, 2025 at 4:11 PM IST

1 Min Read
मुंबई : अभिनेता अजय देवगण अभिनीत आयकॉनिक थ्रिलर फ्रँचायझी 'दृश्यम'च्या पुढील भागाची उत्सुकतेनं वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. निर्मात्यांनी ख्रिसमसच्या आठवड्यात 'दृश्यम 3'च्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. निर्मात्यांनी एका व्हिडिओद्वारे याबद्दल घोषणा केली. या दमदार संवादामुळं चाहत्यांचा उत्साह वाढला आहे. 'दृश्यम'(2015) आणि 'दृश्यम 2' (2022)च्या प्रचंड यशानंतर, निर्मात्यांनी आता 'दृश्यम 3'साठी एक घोषणा व्हिडिओ रिलीज केल्यानं अनेकांना आता खुशी झाले आहेत. इंस्टाग्रामवर घोषणा व्हिडिओ शेअर करताना, निर्मात्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, 'शेवटचा भाग बाकी आहे. 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी थिएटरमध्ये.'

'दृश्यम 3'चा टीझर रिलीज : व्हिडिओची सुरुवात अजय देवगण आणि त्याच्या आवाजानं होत आहे. तो त्याचे आवडते पात्र विजय साळगावकर म्हणून दिसतो, जो गेल्या काही वर्षांत त्यानं शिकलेले सर्व धडे दाखवणारा एक शक्तिशाली एकपात्री प्रयोग सादर करतो. प्रोमोमध्ये विजय साळगावकर म्हणतो, "जग मला अनेक नावांनी हाक मारते, पण मला त्याचा काही फरक पडत नाही. कारण गेल्या 7 वर्षात जे काही घडले आहे, मी जे काही केले आहे, मी जे काही पाहिले आहे, जे काही मी दाखवले आहे, त्यामुळं मला एक गोष्ट समजली आहे, या जगात प्रत्येकाचे सत्य वेगळे आहे, प्रत्येकाचा हक्क वेगळा आहे. माझे सत्य, माझा हक्क, फक्त माझे कुटुंब आहे." व्हिडिओमध्ये मागील चित्रपटांमधील काही दृश्यांची झलक आणि नवीन क्षण दाखवले आहेत, जे दर्शविते की फ्रँचायझी त्याच्या स्तरित कथेच्या आणि आश्चर्यकारक ट्विस्टच्या दुसऱ्या फेरीसाठी सज्ज आहे.

'दृश्यम 3' चित्रपटाबद्दल : स्टार स्टुडिओ 18द्वारे सादर केलेला 'दृश्यम 3' हा चित्रपट अभिषेक पाठक यांनी दिग्दर्शित केला आहे. 'दृश्यम 3'च्या हिंदी आवृत्तीत अजय देवगण आणि तब्बू यांच्यासह श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, कमलेश सावंत आणि रजत कपूर आहेत. विजय साळगावकर आणि आयजी मीरा देशमुख यांच्यातील अंतिम सामना जवळ येत असल्याचं दाखविण्यात आला आहे 'दृश्यम 3' चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर होत आहे. 'दृश्यम'(2015) आणि 'दृश्यम 2'प्रमाणे हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

