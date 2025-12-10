ETV Bharat / entertainment

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी विचारांना नवी उजळणी देणारा चित्रपट, 'माणूस नावाचं वादळ'

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी विचारांना नवी उजळणी देणारा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. 'माणूस नावाचं वादळ’ असं या चित्रपटाचं नाव आहे.

माणूस नावाचं वादळ
माणूस नावाचं वादळ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 6:58 PM IST

1 Min Read
मुंबई - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि सामाजिक न्यायाचे प्रखर पुरस्कर्ते होते. अस्पृश्यता, अन्याय आणि विषमता दूर करण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. स्त्री-पुरुष समानतेपासून ते दलितांच्या हक्कांपर्यंत अनेक क्षेत्रांत त्यांनी परिवर्तनाची क्रांती घडवली. आजही त्यांचे विचार समाजातील परिवर्तनासाठी प्रेरणादायी दीपस्तंभ ठरतात. दिशाहीन समाजाला योग्य मार्ग दाखवण्याच्या हेतूने तयार केलेला ‘माणूस नावाचं वादळ’ हा विचारप्रवर्तक चित्रपट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी विचारांना नवी उजळणी देणारा असून नववर्षाच्या शुभारंभी, २ जानेवारी २०२६ रोजी हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजाला उभारी दिली ती केवळ त्यांच्या विचारांनी नव्हे, तर त्या विचारामागील कृतीशील भूमिकेमुळे. आयुष्यात आलेले दुःख, विषमता, अन्याय यांच्याशी झुंज देताना त्यांनी निर्माण केलेली ऊर्जा पुढे संपूर्ण समाजासाठी प्रेरणादायी ठरली. शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हा त्यांचा मंत्र अनेकांना मार्गदर्शक ठरला. स्त्री-पुरुष समानता, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि अत्याचाराविरुद्धची त्यांची लढाई आजही समाजाला नवचैतन्य देणारी आहे. ते केवळ नेता नव्हते, तर परिवर्तनाचा नवा युगारंभ घडवणारे दूरदर्शी सामाजिक क्रांतीकारक होते.

आजच्या बदलत्या काळात त्यांच्या शिकवणींची जाणिव कमी होताना दिसते. जर आपण पुन्हा त्यांच्या तत्त्वांकडे वळलो, त्यांची विचारधारा अंगीकारली, तर समाजातील अनेक प्रश्नांना उत्तरं मिळू शकतील. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी विचारांचा पुनर्भिनिरिक्षण करणारा ‘माणूस नावाचं वादळ’ हा सामाजिक सिनेमा प्रेक्षकांसमोर येत आहे.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांच्या पवित्र स्मृतीला वंदन करत या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली. या चित्रपटात प्रशांत विलास सोनावणे, प्रीती वऱ्हाडे, प्रमोद सुर्वे, परेश मोरे, चंद्रकांत सावंत, दर्शना मोहिते, राजकुमार सावंत, विकास सूर्यवंशी, तुषार मिलिंद, साक्षी कदम, रूही जाधव, शर्वरी, उदयभान भारती आणि वैशाली जाधव यांसारखे कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत.

ठाणे–रायगडमधील बहुजन युवा नेतृत्व प्रविण भाऊ राऊत प्रस्तुत, डिजिम्स आर्टिस्ट्री निर्मित आणि एसपीएफ एंटरटेन्मेंट व अमायरा स्टुडिओज यांच्या सहकार्याने चित्रपट साकारला गेला आहे. निर्माते योगेश जगदीश लाड यांनी निर्मितीची धुरा सांभाळली आहे. दिग्दर्शनाची जबाबदारी प्रशांत विलास सोनावणे यांनी पार पाडली असून तेच या चित्रपटात अभिनयही करत आहेत. लेखन विलास सोनावणे आणि पुरुषोत्तम वेल्हे यांनी केलं आहे. संगीत विशाल पाटील, केदार पानसरे आणि यशोधन बापट यांनी सांभाळलं आहे. माणूस नावाचं वादळ हा सामाजिक मराठी चित्रपट २ जानेवारीपासून प्रदर्शित होत आहे.

