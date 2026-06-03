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'डॉन 3' वाद : रणवीर सिंगविरुद्ध असहकार आदेश झाला रद्द, वाचा सविस्तर

फरहान अख्तरच्या 'डॉन 3' चित्रपटातून माघार घेतल्याप्रकरणी रणवीर सिंगविरुद्ध असहकार आदेश लादला गेला होता. आता हा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

'Don 3' Controversy
'डॉन 3' वाद (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 4:42 PM IST

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हैदराबाद : ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजनं (एफडब्ल्यूआयसीई) बुधवारी जाहीर केलं की, फरहान अख्तरच्या 'डॉन 3' चित्रपटातून माघार घेतल्याप्रकरणी रणवीर सिंगविरुद्ध असहकार आदेश जारी करण्यात आला होता. यानंतर रणवीरन संस्थेला कायदेशीर नोटीस पाठवली. तसेच नोटीस मिळाल्यावर रणवीरवरचा असहकार आदेश हा रद्द करण्यात आला. इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशन IMPA, प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (PGI) आणि सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट्स असोसिएशन (CINTAA)यांच्या हस्तक्षेपानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

असहकाराचा आदेश तात्काळ प्रभावानं मागे घेतला : FWICE चे अध्यक्ष बी. एन. तिवारी यांनी यावेळी म्हटलं "आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, आपण सर्वांनी निर्मात्यांच्या संघटनेसोबत एकत्र बसून एक योग्य निर्णय घ्यावा, जेणेकरून निर्माते, दिग्दर्शक किंवा अभिनेते यांपैकी कोणालाही कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. IMPA, प्रोड्युसर्स गिल्ड आणि CINTAA यांच्या विनंतीनुसार, आम्ही आमचा असहकाराचा आदेश तात्काळ प्रभावानं मागे घेत आहोत." त्यांनी पुढं म्हटलं की, "या प्रकरणात कोणताही विजय किंवा पराजय नाही. आमचा कायदेशीर विभाग त्यांच्या कायदेशीर नोटीसला उत्तर देणार आहे."

45 कोटींहून अधिक खर्च झाला : रणवीर सिंगविरुद्धचा असहकाराचा आदेश 25 मे रोजी जारी करण्यात आला होता. अख्तर आणि त्यांचे प्रॉडक्शन पार्टनर रितेश सिधवानी यांनी इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशन (IFTDA)कडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला होता, ज्यानं पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण FWICE कडे पाठवलं होतं. लोकप्रिय फ्रँचायझीचा रिबूट असलेला 'डॉन 3' हा चित्रपट गेल्या तीन वर्षांपासून तयार होत असून त्याचे शूटिंग अद्याप सुरू झालेले नाही. निर्मात्यांच्या दाव्यानुसार, प्री-प्रॉडक्शनवर आधीच 45 कोटींहून अधिक खर्च झाला आहे. दरम्यान रणवीर सिंगच्या प्रवक्त्यानं एक निवेदन जारी करून म्हटलं होतं की, 'डॉन 3' संदर्भात अलीकडे घडत असलेल्या घडामोडींदरम्यान, त्यानं जाणीवपूर्वक मौन बाळगण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण त्याचा विश्वास आहे की व्यावसायिक चर्चा आणि वैयक्तिक संबंध हे सन्मान, परिपक्वता आणि परस्पर आदरानेच उत्तम प्रकारे हाताळले जातात.'

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