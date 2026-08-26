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'कंट्री म्युझिक'मधील सुपरस्टार डॉली पार्टन यांचं वयाच्या 80व्या वर्षी निधन...

'कंट्री म्युझिक'मधील सुपरस्टार डॉली पार्टनचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. आता अनेक स्टार्स त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहत आहेत.

Dolly Parton
डॉली पार्टन (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 12:32 PM IST

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हैदराबाद : संगीत क्षेत्रातील दिग्गज डॉली पार्टन यांचे मंगळवारी टेनेसी राज्यातील नॅशविल येथे वयाच्या 80व्या वर्षी निधन झालंय. डॉली पार्टन यांचे भाचे, ब्रायन सीव्हर यांनी दिवंगत गायिकेच्या अधिकृत इंस्टाग्राम पेजवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओद्वारे त्यांच्या निधनाबद्दलची माहिती दिली. जगभरातील कलाकार या दिवंगत गायिकेला श्रद्धांजली वाहत आहेत आणि शोक व्यक्त करत आहेत.

'या' स्टार्सनं वाहिली श्रद्धांजली : सोशल मीडियावर ही बातमी पसरताच, अनेक कलाकारांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. जगप्रसिद्ध गायिका टेलर स्विफ्टनं एक भावनिक निवेदन जारी केलं, ज्यात तिनं लिहिलं, 'डॉलीशिवायच्या जगाची कल्पना करणे अशक्य, अवास्तव किंवा योग्य वाटत नाही, मात्र तिचा वारसा टिकून राहील कारण, तिनं या पृथ्वीवर आपला वेळ आणि असंख्य लोकांचे जीवन अधिक चांगले बनले.'

'ती खरोखरच एक अनमोल भेट होती. डॉलीनं आम्हाला प्रेरणा दिली आणि आमची स्वतंत्र ओळख जपण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. तिनं जगाबद्दलचे तिचे अनुभव अत्यंत सहजतेने आणि प्रामाणिकपणे, पण अनेकदा विनोदाने सांगितले. तिने तिच्या आयुष्यातील काही पैलूंबद्दल जगाला गूढ आणि कल्पनेच्या पडद्याआड ठेवलं, परंतु महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल पूर्ण पारदर्शकताही राखली. ती खऱ्या सभ्यतेचा आणि दृढनिश्चयाचा एक अनोखा संगम होती. तिच्या मनात इतरांच्या संघर्षाबद्दल कळवळा होता आणि एक कलाकार म्हणून स्वतःच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याचा तिचा दृढनिश्चय होता.'

गायिका मायली सायरस ही डॉली पार्टनची धर्मकन्या होती आणि त्या दोघींमध्ये अनेक वर्षे व्यावसायिक संबंध होते. त्यांनी सायरसच्या 2013 मधील गाजलेल्या 'ब्रेकिंग बॉल' या गाण्याच्या नवीन आवृत्तीवर एकत्र काम केलं.' दरम्यान मायली सायरस गायिकेनं लिहिलं, 'माझी मैत्रीण डॉली पार्टनच्या निधनानं मला खूप दुःख झालं आहे. तिच्याबरोबर रेकॉर्डिंग करणं हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात विलक्षण संगीत अनुभवांपैकी एक होता. तिच्याशिवाय हे जग रिकामे झाले आहे.'

अभिनेत्री रीस विदरस्पूननं इंस्टाग्रामवर श्रद्धांजली वाहिली आहे, ज्यात तिनं लिहिलं, 'डॉलीसारखी मैत्रीण लाभल्याबद्दल मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते. जेव्हा मी 'वॉक द लाइन'मध्ये जून कार्टर कॅशची भूमिका साकारत होते, तेव्हा ती मला जेवायला घेऊन गेली आणि तिनं मला सांगितलं की, जून कार्टरने 'कंट्री म्युझिक'मधील प्रत्येकाला कसे मोहित केले होते. त्या सादरीकरणात माझे संपूर्ण मन ओतण्याचे धैर्य डॉलीनेच मला दिले आणि एक कथाकार असणे हा किती मोठा सन्मान आहे याची जाणीव करून दिली. माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत, ती मला प्रोत्साहन आणि पाठिंब्याचे छोटे संदेश पाठवत असे, लोकांच्या आयुष्यात प्रकाश बनायला आणि आपल्या देवदूतांचे ऐकायला सांगत असे. माझे तुझ्यावर नेहमीच प्रेम राहील.'

गायिका बियॉन्सेनं एका पोस्टद्वारे श्रद्धांजली वाहत लिहिलं, 'डॉली, तू एक आदर्श, एक मार्गदर्शक स्टार्स होतीस, धाडसी आणि प्रतिभावान, कुशल आणि दृढनिश्चयी. तू मला आयुष्य एका अनोख्या पद्धतीनं जगायला शिकवलं. मी तुझ्या कलेची, तुझ्या हृदयाची, तुझ्या उदारतेची, तुझ्या विनोदाची आणि तुझ्या उद्योजकतेची आभारी आहे. तुझ्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाल्याचा मला सन्मान वाटतो. मी हे कायम जपून ठेवीन. जगावर तुझ्या खोलवरच्या प्रभावाबद्दल धन्यवाद. तू एक देवदूत आहेस, जिनं आपल्या कलेनं हे जग अधिक आनंदी केलं आहे. तू खरोखरच महान आहेस.'

रॅपर एमिनेमनं आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर गायिकेला श्रद्धांजली वाहिली, त्यानं लिहिलं, 'मला माफ कर, आपल्याला भेटण्याची संधी कधीच मिळाली नाही, पण डॉलीकडून आलेले हे पत्र माझ्या मनाला खूप खोलवर भिडले. तिला हे करण्यासाठी वेळ देण्याची गरज नव्हती. जो मुलगा प्रामुख्यानं रॅप संगीत ऐकतो, त्याच्यासाठी ती एक आदर्श होती. खऱ्या अर्थानं एक सुपरस्टार. तुमच्या प्रेमळ शब्दांबद्दल धन्यवाद.'

गायिका केली क्लार्कसन यांनी शोक व्यक्त करताना लिहिलं, 'डॉली पार्टनमध्ये प्रत्येकाला विशेष, महत्त्वाचे आणि आपलेसे वाटवून देण्याची एक अनोखी कला होती, जणू काही ते जुने मित्रच आहेत. मला तिच्या मनाची आणि आवाजाची आठवण येईल, आणि मला खात्री आहे की लाखो लोकांनाही येईल. ती एक अविश्वसनीय प्रतिभा आणि अलौकिक बुद्धिमत्ता असलेली व्यक्ती होती आणि आजही आहे, तिनं आपल्या सर्वांसाठी कलेचा एक अद्भुत संग्रह मागे ठेवला आहे.'

डॉली पार्टनबद्दल : टेनेसीमध्ये जन्मलेल्या डॉली पार्टन एका सामान्य परिस्थितीतून पुढं येऊन कंट्री संगीतातील सर्वात लोकप्रिय व्यक्तींपैकी एक बनल्या. आपल्या दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या कारकिर्दीत, त्यांनी जगभरात 160 दशलक्षाहून अधिक अल्बम विकून, सर्वाधिक विक्री करणाऱ्या महिला कंट्री संगीत कलाकाराचा किताब मिळवला.

पार्टननं 1967मध्ये 'हॅलो, आय एम डॉली' या अल्बमनं आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि यानंतर 'आय विल ऑलवेज लव्ह यू', '9 टू 5' आणि 'जोलीन' यांसारखी अजरामर गाणी प्रदर्शित केली. तिनं शेकडो गाणी लिहिली, ज्यांच्या जगभरात एकत्रितपणे 10 कोटींहून अधिक प्रती विकल्या गेल्या आहेत आणि ऑनलाइन 1 अब्जाहून अधिक वेळा ऐकल्या गेल्या आहेत. कंट्री संगीतातील तिच्या योगदानाचा सन्मान म्हणून 1999मध्ये तिला 'कंट्री म्युझिक हॉल ऑफ फेम'मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. या सोहळ्यादरम्यान, पार्टननं तिचे लोकप्रिय गाणे 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' गायले होते.

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DOLLY PARTON
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